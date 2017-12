Woody Allen Radyo Tiyatrosu yazmaya devam ediyor. Bir kez daha senaryosunun görsel karşılığı yok ancak bu kez iyi kötü bir renk paleti, kısa süre de olsa oyalayan atmosfer var. Oyuncuları yine “önceki filmlerinden başarılı”, Allen’ın elindeyse “tanıdık bir yüz”den fazlası değil.

1950’li yıllarda, Coney Island’da bir lunaparkta çalışıp yaşayan Humpty’nin (Jim Belushi) kızı mafya kocasının ölüm tehdidinden kaçıp beş yıl sonra baba evine döner. Alt sınıf emektar işçi baba kendine birkaç gömlek üstün oyuncu eskisi yeni karısı Ginny (Kate Winslet) ve problemli üvey oğluyla yaşadığı fakirhanesinde ilk göz ağrısına yer açar ve karmaşası düzenli hayatlar daha büyük heyecanlarla sarsılır.

Lunapark ışıklarını ve seslerini fon seçen Woody Allen karmaşanın ortasına konumlandırdığı evin perdelerini en azından oturma odasında hiç kapatmayarak bu sahte eğlenceyi içerde de unutmamamızı amaçlamış. Amerikan Rüyası Coney Island’ın devasa milkshakeleri ve rengarenk oyuncakları arasında yaşam müdahalesi veren sıradan insanların yaşadıkları kolaylıkla banliyöye taşınabilecek cinsten fakat elbette lunaparkın yarattığı kontrast daha güçlü. Peki, bu kontrasttan faydalanılıyor mu, Allen şaşaayı sürdürmek için çalışan işçi sınıfının özel hayatlarını ve kişisel hayallerini aktarırken büyük resmi çerçevede tutuyor mu; ne yazık ki hayır. Yarattığı karakterlerin kimi klişe (oyuncu olmak/edebiyatçı olmak/balığa gidip içki içmek) kimi eğlenceli (her fırsatta bulduğu şeyleri ateşe vermek) hedeflerine o kadar odaklanıyor ki lunapark görüntü yönetmeninin ışık oyunlarına imkan tanımaktan başka işlev kazanamıyor.

Woody Allen’ın yarattığı karakterlerin büyük çoğunluğu bir şekilde dönüp dolaşıp sinemacının kişiliğine varır, yerinde duramayan Allen’ın entelektüel dertleri bir o oyuncunun ağzından dökülür, bir bunun. Wonder Wheel’da ise Justin Timberlake’in canlandırdığı cankurtaranın üstünkörü hayalleri dışında Allen filmlerinin temel dertlerine rastlayamıyoruz, Ginny’nin oyuncu olma hevesinin sanattan çok şaşaa olduğunu da hesaba kattığımızda. Wonder Wheel bu haliyle pek de karışık olmayan bir ilişki yumağı, odağını belirleyememiş karakter draması, parlamayan işlevsiz aile filmi ve sürprizsiz thriller. Senaryoyu aslında Allen yazmamış fakat ünlü olmayan birinin ismini kullanmak istememişler diye duysam kolayca inanırım.

Woody Allen her yıl bir film yapmaya devam ediyor. Bütçe sunan Avrupa şehirlerinin ardından vatanına döndü ama hızını kesmedi. 25 milyon dolarlık bu filminin yapımcısı da dizi yapması için açık çek sunduğu söylenen Amazon Studios. İki film arasındaki bir yılın büyük kısmını daktilo başında geçirdiği izlenimi baki. Her yıl orijinal sayılabilecek, delik deşik olmayan bir senaryoyla gelebiliyor olması az iş değil fakat sinema filmi yaptığını unutmaya başladığı hissi yaratıyor artık işleri. Yürüyen oyuncularını takip etmek, iki kişilik performanslarda özneyi kameranın dibine getirip konuşturmak dışında bir çabası yok. Wonder Wheel öznelinde ortalamanın hafif üzerinde bir görüntü yönetimi olduğunu görüyoruz ancak o da tek başına bir görsel dil anlamına gelmiyor. Bir başyapıt daha üretemeyeceğine çoktan ikna olmuş olmuştuk ancak artık iyi filmler yapamadığını kabullenmek zorunda kalacağız gibi geliyor.

Wonder Wheel, Dönme Dolap adıyla 22 Aralık 2017’de sinemalarda.