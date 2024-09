31. Altın Koza Film Festivali’nde Bugün

25 Eylül 2024, Çarşamba

FEST İ VALDE DÜ N

Dün ayrıca, Yaşar Kemal’in “Ortadirek” romanı ve “Kapı” şiirinden derlenerek hazırlanan ve Nazan Kesal ile İsmail Timuçin’in rol aldığı okuma tiyatrosu “Her Tepeden Bir Gün Doğar” seyirciyle buluşurken; Yılmaz Güney’in 40. ölüm yıldönümüne özel düzenlenen ve Tahir Yüksel’in arşivinden derlenen “Endişesiz Bir Ülke, Endişesiz Bir Dünya İçin” başlıklı serginin açılışı Çırçır Fabrikası Sergi Salonu’nda yapıldı.

Festivalin bu yılki Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sahibi de olan usta yönetmen Jerzy Skolimowski, son filmi “Aİ”nin (EO, 2022) gösterimine filmin hem senaristi hem de yapımcısı olan Ewa Piaskowska ile birlikte katıldı.

FEST İ VALDE BUGÜ N

10:30 Yannick Moulin ile Benoît Somville’in birlikte yönettiği ve ormanı korumak için harekete geçen Orman Çetesi’nin maceralarını konu alan animasyon “Orman Çetesi: Dünya Turu” (The Jungle Bunch: World Tour, 2023), Cinema Pink Salon 1 ve 2’de minik izleyicileri bekliyor.

10:30 100’e yakın sinema öğrencisi ve akademisyeni Adana’da buluşturacak Çukurova Altın Koza Akademi’nin “MUBI ile Dijital Platformlar ve Bağımsız Sinema Üzerine” başlıklı oturumu Cinema Pink Salon 7’de.

12:00 Karsten Kiilerich’in Danimarkalı yazar Ole Lund Kirkegaard‘ın aynı adlı çocuk kitabından uyarladığı animasyon “Uçan Halı ve Kayıp Elmas” (Up and Away, 2018), Cinema Pink Salon 2’de.

12:15 Somalili yönetmen Mo Harawe’nin sevgi, fedakârlık ve adanmışlık üzerine zamansız bir hikâye anlatan filmi “Cennetin Yanındaki Köy” (The Village Next To Paradise, 2024), Cinema Pink Salon 1’de. Sürekli drone saldırıları tehdidi altındaki cennetsel bir çölde, ailesine bakmak için çalışan Mamargade ile bağımsızlık hayalleri kuran Araweelo’nun hikâyesini anlatan film, bu yılki Saraybosna Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü aldı.

13:30 “Gişe Memuru” (2011), “Sarmaşık” (2015), Sundance Film Festivali’nde Dünya Sineması BüyükÖdülü’nü alan “Kelebekler” (2018) ve bu yıl prömiyerini yaptığı Tribeca Film Festivali’nde Seyirci Ödülü kazanan “Bir Seri Katili Yazmaya Karar veren Bir Yazarın Sığ Hikayesi” (2024) filmlerinin yönetmeni Tolga Karaçelik’in deneyimlerini paylaşacağı sinema sohbeti Çukurova Altın Koza Akademi programı kapsamında Cinema Pink Salon 7’de.

14:00 Hindistanlı yönetmen Payal Kapadia’nın ilk uzun filmi de olan ve bu yıl Cannes’da Büyük Jüri Ödülü’nü alan “Aydınlık Hayallerimiz” (All We Imagine As Light, 2024), Cinema Pink Salon 1’de. Büyük bir metropole dönüşmüş Mumbai’de aynı hastanede çalışan ve farklı kuşaklardan üç hemşirenin hikâyesini konu alan film, ince zarafeti ve görsel anlatımındaki alışılmadık hassasiyetiyle Kapadia’nın çağdaş sinemanın en özgün ve etkileyici seslerinden biri olacağını müjdeliyor.

14:30 Doğuş Algün’ün Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda gösterilecek ve dünya prömiyerini yapacak filmi “Ölü Mevsim”, PGM’de.

14:30 Efsanevi “Baba” üçlemesinin yönetmeni Francis Ford Coppola’nın uzun zamandır beklenen rüya projesi “Megalopolis” (2024), Cinema Pink Salon 2’de gösterilecek. Ütopik vizyonlara sahip mimar Cesar Catilina’yı odağına alarak dev bir şehirdeki karmaşık sosyal ve politik dinamikleri epik bir anlatımla gözler önüne seren film, Adam Driver, Audrey Plaza, Dustin Hoffman, Laurence Fishburne, Shia LaBeouf, Jon Voight, Jason Schwartzman ve Chloe Fineman’dan oluşan yıldız kadrosuyla da ışıldıyor.

16:00 Ahmet Kılıç’ın Süryani Hristiyan Hah (Anıtlı) köyünde yaşayan Benyamin Aydın’ı odağına alan belgeseli “Şahit” (2023), Cinema Pink Salon 6’da.

16:00 & 18:00 Festivalin Öğrenci Kısa Film Yarışması’nın Kurmaca kategorisinde yer alan filmleri bugün iki bölüm halinde Cinema Pink Salon 7’de seyirciyle buluşuyor. Programda, İsmail Hakkı Koçak’ın“220”, Veysel Ayvazoğlu’nun “Dosta Yakışır Bir Davranış”, Emir Akarslan’ın “Dönüş Yolu”, Muhammed Aktaş’ın “Erva”, Yaşar Güney Yurdakul’un “Kötü Bir Gün”, Sarp Uzunoğlu’nun “Öteki Melodiler”, Karis Deniz Kara’nın “Posa”, Ahmed Said Ağaoğlu’nun “Searching for a Surgeon”, Ali Efe Benli’nin “Sırtımdaki Yük Bir Cesetten Daha Ağır” ve Ahmad Adamov’un “Son Rektefe” adlı kısa filmleri gösterilecek.

17:30 DK Welchman ve Hugh Welchman’nın Annie Ödülleri’ne aday olan ve Litvanya Film Ödülleri’nde En İyi Litvanya Filmi seçilen canlandırmaları “Köylüler” (Peasants, 2023), Cinema Pink Salon 1’de. Wladyslaw Reymont’un Nobel Ödüllü romanından uyarlanan film, 19. yüzyıl Polonya’sında sevgisiz bir evliliğe sürüklenen Jagna adlı genç bir kadının hikâyesini anlatıyor.

17:30 Orhan İnce’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmi “Umut” (Hêvî), Cinema Pink Salon 2’de.

18:00 Erkan Tahhuşoğlu’nun Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda gösterilecek ve dünya prömiyerini yapacak “Döngü”, PGM’de.

18:15 Nefin Dinç’in Belgesel Film Yarışması’nda gösterilecek “Şarap Rengi Deniz” adlı belgeseli Cinema Pink Salon 6’da.

20:00 Vuslat Saraçoğlu’nun Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmi “Bildiğin Gibi Değil”, Cinema Pink Salon 2’de.

20:15 Haydar Demirtaş’ın Belgesel Film Yarışması’nda gösterilecek “Ağaçtan Umutlar” adlı belgeseli Cinema Pink Salon 6’da.

20:30 Türker Süer’in Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda gösterilecek ve Türkiye prömiyerini yapacak filmi “Gecenin Kıyısı”, PGM’de.

20:30 İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof’un ülkesinde gizlice çektiği cesur aile dramı “Kutsal İncirin Tohumu” (The Seed of the Sacred Fig, 2024), Cinema Pink Salon 1’de. Mahsa Amini’nin İran’ın ‘ahlak polisleri’nce öldürülmesinin ardından yaşanan protestolara dolaylı bir bakış sunan film, bu yıl Cannes’da Jüri Özel Ödülü ile FIPRESCI Ödülü’nü, Sydney Film Festivali’nde de Seyirci Ödülü’nü aldı.

20:30 Zeynep Bayraktutan ile Gökhan Kasapoğlu’nun Tunç Başaran’ın özel hayatını ve filmlerini konu alan “Ölümsüz Olan Sadece Sevgidir” (2023) adlı belgeselleri Cinema Pink Salon 7’de.

FEST İVALDE YARIN

10:30 Philippe Duchene ile Cuvelier Jean Baptiste’in yönettiği “İkizler Takımı” (Zak ve Wowo, la légende de Lendarys, 2024) adlı animasyon Cinema Pink Salon 1 ve 2’de. Kaybolan ikiz kardeşini bulmak için macera dolu bir yolculuğa çıkar Zak’ın hikâyesini konu alan film minik izleyicileri bekliyor.

10:30 Görüntü Yönetmenleri Derneği’nden Deniz Eyüboğlu Aydın, Ece Latifaoğlu, Meryem Yavuz,Neslihan Siligür ve Zeynep Seçil’in konuşmacı olacağı “Türkiye Sinemasında Görüntü Yönetmeni Kadınlar” başlıklı oturum Çukurova Altın Koza Akademi kapsamında Cinema Pink Salon 7’de.

12:00 Burak Çevik’in Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda gösterilecek ve Türkiye prömiyerini yapacak filmi “Hiçbir Şey Yerinde Değil”, PGM’de.

13:00 Damla Kırkali, Ekin Gündüz Özdemirci ve Doç. Dr. Özge Nilay Erbalaban’ın konuşmacı olacağı “Sinema Ekosistemlerinde Sürdürülebilirlik ve Ekosinema” başlıklı oturum Çukurova Altın Koza Akademi kapsamında Cinema Pink Salon 7’de.

14:30 Murat Fıratoğlu’nun Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda gösterilecek ve Türkiye prömiyerini yapacak filmi “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri”, PGM’de.

15:00 Anna Jadowska’nın gerçek olaylardan esinlenen ve 60 yaşında bir kadının mutfak bıçağıyla banka soygunu girişimini anlatan filmi “Çatıdaki Kadın” (Woman On The Roof, 2022), Cinema Pink Salon 1’de. Başrolündeki Dorota Pomykala’ya Tribeca Film Festivali’nden En İyi Kadın Oyuncu Ödülü getiren film, hafızalara kazınacak dokunaklı bir dram.

15:00 Türker Süer’in Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda gösterilecek ve Türkiye prömiyerini yapacak filmi “Gecenin Kıyısı”, PGM’de.

16:00 Selin Öksüzoğlu’nun yönettiği ve Nursema Çepni, Meltem Ünel ile Neriman Çilingiroğlu’nun oynadığı “Görüşürüz Kaplumbağa” (2024), Cinema Pink Salon 6’da.

15:30 Öğrenci Kısa Film Yarışması’nın Belgesel kategorisinde yarışan filmler jüri önüne çıkıyor. Program kapsamında Özgür Nuri Çiçek’in “Bir Sinefilin Dramı”, Furkan Aydın’ın “DEQ”, Yusuf İslam Ölmez’in “Following The Light: Zaz”, Yağmur Canpolat ile Berna Oduncu’nun “In My Early Twenties”, İclal Yiğitoğlu’nun “Karameşeli” ve Şeyma Menevşe’nin “Yazgülü” adlı kısa belgeselleri Cinema Pink Salon 7’de gösterilecek.

17:30 Zeynep Köprülü’nün Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda gösterilecek ve dünya prömiyerini yapacak filmi “Su Yüzü”, PGM’de.

17:30 Grzegorz Dębowski’nin Polonya Film Festivali’nde Yılın Çıkış Yapan yönetmeni seçildiği sosyal draması “Değersiz Bir Hayat” (Next To Nothing, 2023), Cinema Pink Salon 1’de. Günümüz kırsal Polonya’sında geçen yaşam mücadelesini işleyen film, bir grup çiftçinin, geleceklerini karartacak bir yasa teklifine olumlu oy veren bir milletvekilinin evinin önünde başlattıkları protesto sonrası yaşanan gerilim dolu olayları konu alıyor.

17:30 Erkan Tahhuşoğlu’nun Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda gösterilen filmi “Döngü”, Cinema Pink Salon 2’de.

17:30 Aylin Kuryel ile Raşel Meseri’nin Belgesel Film Yarışması’nda gösterilecek “Şehir Ve Mesih”adlı belgeselleri Cinema Pink Salon 6’da.

18 :30 Öğrenci Kısa Film Yarışması’nın Deneysel kategorisinde yarışan filmler jüri önüne çıkıyor. Program kapsamında Mustafa Güneşoğlu’nun “Genetik Sanatı”, Dilay Şengül’ün “Güzel-leş”, İbrahim Karahasan’ın “Meçhul”, Ayşenur Ateş’in “Taş” ve Berkay Olgun’un “The Lunatic of Étretat” adlı filmleri kısa filmleri Cinema Pink Salon 7’de gösterilecek.

18:30 Vedat Atasoy’un Marmara Deniz’nde bulunan pinaları korumak amacıyla uğraşan Prof. Dr. Mustafa Sarı’nın çabalarını izlediği “Umut Pina” (2024) adlı belgeseli Cinema Pink Salon 6’da.

20:00 Sovyet yönetmen Mikhail Kalatozov’un 1964 yapımı başyapıtı “Ben Küba” (I Am Cuba), 60. yılına özel gösterimi ile Cinema Pink Salon 1’de. Görüntü yönetmeni Meryem Yavuz’un sunumuyla gösterilecek film, 1959’daki Küba Devrimi öncesinde geçen dört farklı hikâye üzerinden bir ulusun halk devrimine giden coşkulu yolculuğuna tanıklık ediyor.

20.00 Doğuş Algün’ün Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda gösterilen filmi “Ölü Mevsim”, Cinema Pink Salon 2’de.

20:00 İlkay Nişancı’nın Belgesel Film Yarışması’nda gösterilecek “Zamanın Kıyısında Sınav” adlı belgeseli Cinema Pink Salon 6’da.