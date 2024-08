Adana Altın Koza’da yarışacak kısa filmler belli oldu

23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin kısa film yarışmalarının finalistleri belli oldu.

8 ülkeden toplam 20 film

51 ülkeden 535 filmin başvuru yaptığı ve akademisyen Kıvanç Türkgeldi, akademisyen Ece Vitrinelve akademisyen Zehra Yiğit’in ön jüriliğinde gerçekleşen Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda bu yıl, ABD, Almanya, İran, Pakistan, Rusya, Ürdün, Türkiye ve Yunanistan’dan toplam 20 film yarışacak.

Oyuncu Elit Andaç Çam, yönetmen Najwa Najjar ve yönetmen Nehir Tuna’nın jüriliğinde gerçekleşecek yarışmada; Nasrin Mohammadpour’un “21 Weeks Later”, Abdullah Khan’ın “A Clay Horse”, Dina Naser’in “Amplified”, Murat Çetinkaya’nın “Bir Aile”, Jan Bitzer’in “Bye Bear”, Tuvana Simin Günay’ın “Dank”, Umut Şilan Oğurlu’nun “Dilan Hakkında Konuşmalıyız”, Deniz Cengiz’in “Escapism”, Ömer Ferhat Özmen’in “Eksi Bir”, Onur Güler’in “Hangi Gece Büyüdüysem” (The Surrogate Girl), Çağıl Bocut’un “Her Gün Biraz Daha Kolay” (Everyday It Gets a Little Easier), Manuel Del Valle’nin “In The Fold”, Hasan Ete’nin “İyi Ölüm”, Oleg Rytov’un “Kostya, Not Now!”,Neritan Zinxhiria’nın “Light of Light”, Atakan Yılmaz’ın “Merhaba Anne, Benim, Lou Lou”, Yakup Tekintangaç’ın “Morî”, İlayda İşeri’nin “Oyunbozan”, Efe Can Yıldız’ın “Recce” ve Şirin Bahar Demirel’in “Zarafet ve Şiddet Arasında” adlı filmleri yarışacak.

Üniversite öğrencilerinden kısalar

Türkiye’nin farklı illerinden üniversite öğrencilerinin başvuruları sonucu gerçekleşen Öğrenci Kısa Film Yarışması’na bu yıl 201 başvuru gerçekleşti ve Arzu Görgülü, Özgür İpek ve Seher Şeylan’ın ön jüriliğinde yapılan değerlendirme sonucu toplam 26 film finalist olarak belirlendi. Oyuncu Bülent Emrah Parlak, görüntü yönetmeni Meryem Yavuz ve yönetmen Tufan Taştan’ın jüriliğinde yapılacak yarışmada, dört farklı kategoride toplam 26 film yarışacak.

Kurmaca kategorisinde, İsmail Hakkı Koçak’ın “220”, Veysel Ayvazoğlu’nun “Dosta Yakışır Bir Davranış”, Emir Akarslan’ın “Dönüş Yolu”, Muhammed Aktaş’ın “Erva”, Yaşar Güney Yurdakul’un “Kötü Bir Gün”, Sarp Uzunoğlu’nun “Öteki Melodiler”, Karis Deniz Kara’nın “Posa”, Ahmed Said Ağaoğlu’nun “Searching for a Surgeon”, Ali Efe Benli’nin “Sırtımdaki Yük Bir Cesetten Daha Ağır”ve Ahmad Adamov’un “Son Rektefe” adlı kısa filmler yer alırken; Belgesel kategorisinde, Özgür Nuri Çiçek’in “Bir Sinefilin Dramı”, Furkan Aydın’ın “DEQ”, Yusuf İslam Ölmez’in “Following The Light: Zaz”, Yağmur Canpolat ile Berna Oduncu’nun “In My Early Twenties”, İclal Yiğitoğlu’nun“Karameşeli” ve Şeyma Menevşe’nin “Yazgülü” adlı kısa belgeselleri gösterilecek. Yarışmanın Deneysel kategorisinde Mustafa Güneşoğlu’nun “Genetik Sanatı”, Dilay Şengül’ün “Güzel-leş”, İbrahim Karahasan’ın “Meçhul”, Ayşenur Ateş’in “Taş” ve Berkay Olgun’un “The Lunatic of Étretat”adlı filmleri; Canlandırma kategorisinde ise Selin Toprak’ın “Cinematic Dream”, Dilsu Atalay’ın “Derlemek, Dolaşmak”, Birdal Deniz Çakmak ile Mehmet Emir Doğan’ın “Orphan”, Enes Kılıç’ın “Sans Terre” ve Sabahattin Kunter Çalışkan ile Berke Tolungüç’ün “Surfeit” adlı filmleri yarışacak.

Adana’dan çıkmış kısalar

Adana’da çekilmiş kısa filmlerin yarıştığı ve müzisyen Canset Özge Can, sinema yazarı ve akademisyen Rıza Oylum ile yönetmen ve akademisyen Serdar Sabuncu jüriliğinde yapılacak Adana Kısa Film Yarışması’nda ise Mert Kartal’ın “Bize En Uzak Hayat”, Cem Güzel’in “Hayallerim ve Kavgam”, Muhammed Fatih Taş’ın “Portakal Çiçeği ve Salsa”, Ömer Özdoğan’ın “Sırada Kim Var?” ve Muhittin Yüceli’nin “Zamanın Ustası” adlı kısaları yer alıyor.

Ödüller, 28 Eylül Cumartesi akşamı gerçekleşecek törende sahiplerini bulacak.

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali

23-29 Eylül 2024

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali

Uluslararası Kısa Film Yarışması

Finalistler

21 Weeks Later | Nasrin Mohammadpour (İran)

A Clay Horse | Abdullah Khan (Pakistan)

Amplified | Dina Naser (Ürdün)

Bir Aile | Murat Çetinkaya (Türkiye)

Bye Bear | Jan Bitzer (Almanya)

Dank | Tuvana Simin Günay (Türkiye)

Dilan Hakkında Konuşmalıyız | Umut Şilan Oğurlu (Türkiye)

Escapism | Deniz Cengiz (Türkiye)

Eksi Bir | Ömer Ferhat Özmen (Türkiye)

Hangi Gece Büyüdüysem (The Surrogate Girl) | Onur Güler (Türkiye)

Her Gün Biraz Daha Kolay (Everyday It Gets a Little Easier) | Çağıl Bocut (Türkiye)

In The Fold | Manuel Del Valle (ABD)

İyi Ölüm | Hasan Ete (Türkiye)

Kostya, Not Now! | Oleg Rytov (Rusya)

Light of Light | Neritan Zinxhiria (Yunanistan)

Merhaba Anne, Benim, Lou Lou | Atakan Yılmaz (Türkiye)

Morî | Yakup Tekintangaç (Türkiye)

Oyunbozan | İlayda İşeri (Türkiye)

Recce | Efe Can Yıldız (Türkiye)

Zarafet ve Şiddet Arasında | Şirin Bahar Demirel (Türkiye)

Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması

Finalistler – Kurmaca

220 | İsmail Hakkı Koçak

Dosta Yakışır Bir Davranış | Veysel Ayvazoğlu

Dönüş Yolu | Emir Akarslan

Erva | Muhammed Aktaş

Kötü Bir Gün | Yaşar Güney Yurdakul

Öteki Melodiler | Sarp Uzunoğlu

Posa | Karis Deniz Kara

Searching for a Surgeon | Ahmed Said Ağaoğlu

Sırtımdaki Yük Bir Cesetten Daha Ağır | Ali Efe Benli

Son Rektefe | Ahmad Adamov

Finalistler – Belgesel

Bir Sinefilin Dramı | Özgür Nuri Çiçek

DEQ | Furkan Aydın

Following The Light: Zaz | Yusuf İslam Ölmez

In My Early Twenties | Yağmur Canpolat, Berna Oduncu

Karameşeli | İclal Yiğitoğlu

Yazgülü | Şeyma Menevşe

Finalistler – Deneysel

Genetik Sanatı | Mustafa Güneşoğlu

Güzel-leş | Dilay Şengül

Meçhul | İbrahim Karahasan

Taş | Ayşenur Ateş

The Lunatic of Étretat | Berkay Olgun

Finalistler – Canlandırma

Cinematic Dream | Selin Toprak

Derlemek, Dolaşmak | Dilsu Atalay

Orphan | Birdal Deniz Çakmak, Mehmet Emir Doğan

Sans Terre | Enes Kılıç

Surfeit | Sabahattin Kunter Çalışkan, Berke Tolungüç

Adana Kısa Film Yarışması

Finalistler

Bize En Uzak Hayat | Mert Kartal

Hayallerim ve Kavgam | Cem Güzel

Portakal Çiçeği ve Salsa | Muhammed Fatih Taş

Sırada Kim Var? | Ömer Özdoğan

Zamanın Ustası | Muhittin Yücel