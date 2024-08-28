Adana Altın Koza’da yarışacak kısa filmler belli oldu

23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin kısa film yarışmalarının finalistleri belli oldu.
8 ülkeden toplam 20 film
51 ülkeden 535 filmin başvuru yaptığı ve akademisyen Kıvanç Türkgeldi, akademisyen Ece Vitrinelve akademisyen Zehra Yiğit’in ön jüriliğinde gerçekleşen Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda bu yıl, ABD, Almanya, İran, Pakistan, Rusya, Ürdün, Türkiye ve Yunanistan’dan toplam 20 film yarışacak.
Oyuncu Elit Andaç Çam, yönetmen Najwa Najjar ve yönetmen Nehir Tuna’nın jüriliğinde gerçekleşecek yarışmada; Nasrin Mohammadpour’un “21 Weeks Later”, Abdullah Khan’ın “A Clay Horse”, Dina Naser’in “Amplified”, Murat Çetinkaya’nın “Bir Aile”, Jan Bitzer’in “Bye Bear”, Tuvana Simin Günay’ın “Dank”, Umut Şilan Oğurlu’nun “Dilan Hakkında Konuşmalıyız”, Deniz Cengiz’in “Escapism”, Ömer Ferhat Özmen’in “Eksi Bir”, Onur Güler’in “Hangi Gece Büyüdüysem” (The Surrogate Girl), Çağıl Bocut’un “Her Gün Biraz Daha Kolay” (Everyday It Gets a Little Easier), Manuel Del Valle’nin “In The Fold”, Hasan Ete’nin “İyi Ölüm”, Oleg Rytov’un “Kostya, Not Now!”,Neritan Zinxhiria’nın “Light of Light”, Atakan Yılmaz’ın “Merhaba Anne, Benim, Lou Lou”, Yakup Tekintangaç’ın “Morî”, İlayda İşeri’nin “Oyunbozan”, Efe Can Yıldız’ın “Recce” ve Şirin Bahar Demirel’in “Zarafet ve Şiddet Arasında” adlı filmleri yarışacak.
Üniversite öğrencilerinden kısalar
Türkiye’nin farklı illerinden üniversite öğrencilerinin başvuruları sonucu gerçekleşen Öğrenci Kısa Film Yarışması’na bu yıl 201 başvuru gerçekleşti ve Arzu Görgülü, Özgür İpek ve Seher Şeylan’ın ön jüriliğinde yapılan değerlendirme sonucu toplam 26 film finalist olarak belirlendi. Oyuncu Bülent Emrah Parlak, görüntü yönetmeni Meryem Yavuz ve yönetmen Tufan Taştan’ın jüriliğinde yapılacak yarışmada, dört farklı kategoride toplam 26 film yarışacak.
Kurmaca kategorisinde, İsmail Hakkı Koçak’ın “220”, Veysel Ayvazoğlu’nun “Dosta Yakışır Bir Davranış”, Emir Akarslan’ın “Dönüş Yolu”, Muhammed Aktaş’ın “Erva”, Yaşar Güney Yurdakul’un “Kötü Bir Gün”, Sarp Uzunoğlu’nun “Öteki Melodiler”, Karis Deniz Kara’nın “Posa”, Ahmed Said Ağaoğlu’nun “Searching for a Surgeon”, Ali Efe Benli’nin “Sırtımdaki Yük Bir Cesetten Daha Ağır”ve Ahmad Adamov’un “Son Rektefe” adlı kısa filmler yer alırken; Belgesel kategorisinde, Özgür Nuri Çiçek’in “Bir Sinefilin Dramı”, Furkan Aydın’ın “DEQ”, Yusuf İslam Ölmez’in “Following The Light: Zaz”, Yağmur Canpolat ile Berna Oduncu’nun “In My Early Twenties”, İclal Yiğitoğlu’nun“Karameşeli” ve Şeyma Menevşe’nin “Yazgülü” adlı kısa belgeselleri gösterilecek. Yarışmanın Deneysel kategorisinde Mustafa Güneşoğlu’nun “Genetik Sanatı”, Dilay Şengül’ün “Güzel-leş”, İbrahim Karahasan’ın “Meçhul”, Ayşenur Ateş’in “Taş” ve Berkay Olgun’un “The Lunatic of Étretat”adlı filmleri; Canlandırma kategorisinde ise Selin Toprak’ın “Cinematic Dream”, Dilsu Atalay’ın “Derlemek, Dolaşmak”, Birdal Deniz Çakmak ile Mehmet Emir Doğan’ın “Orphan”, Enes Kılıç’ın “Sans Terre” ve Sabahattin Kunter Çalışkan ile Berke Tolungüç’ün “Surfeit” adlı filmleri yarışacak.
Adana’dan çıkmış kısalar
Adana’da çekilmiş kısa filmlerin yarıştığı ve müzisyen Canset Özge Can, sinema yazarı ve akademisyen Rıza Oylum ile yönetmen ve akademisyen Serdar Sabuncu jüriliğinde yapılacak Adana Kısa Film Yarışması’nda ise Mert Kartal’ın “Bize En Uzak Hayat”, Cem Güzel’in “Hayallerim ve Kavgam”, Muhammed Fatih Taş’ın “Portakal Çiçeği ve Salsa”, Ömer Özdoğan’ın “Sırada Kim Var?” ve Muhittin Yüceli’nin “Zamanın Ustası” adlı kısaları yer alıyor.
Ödüller, 28 Eylül Cumartesi akşamı gerçekleşecek törende sahiplerini bulacak.
31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali
23-29 Eylül 2024
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Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali
Uluslararası Kısa Film Yarışması
Finalistler
21 Weeks Later | Nasrin Mohammadpour (İran)
A Clay Horse | Abdullah Khan (Pakistan)
Amplified | Dina Naser (Ürdün)
Bir Aile | Murat Çetinkaya (Türkiye)
Bye Bear | Jan Bitzer (Almanya)
Dank | Tuvana Simin Günay (Türkiye)
Dilan Hakkında Konuşmalıyız | Umut Şilan Oğurlu (Türkiye)
Escapism | Deniz Cengiz (Türkiye)
Eksi Bir | Ömer Ferhat Özmen (Türkiye)
Hangi Gece Büyüdüysem (The Surrogate Girl) | Onur Güler (Türkiye)
Her Gün Biraz Daha Kolay (Everyday It Gets a Little Easier) | Çağıl Bocut (Türkiye)
In The Fold | Manuel Del Valle (ABD)
İyi Ölüm | Hasan Ete (Türkiye)
Kostya, Not Now! | Oleg Rytov (Rusya)
Light of Light | Neritan Zinxhiria (Yunanistan)
Merhaba Anne, Benim, Lou Lou | Atakan Yılmaz (Türkiye)
Morî | Yakup Tekintangaç (Türkiye)
Oyunbozan | İlayda İşeri (Türkiye)
Recce | Efe Can Yıldız (Türkiye)
Zarafet ve Şiddet Arasında | Şirin Bahar Demirel (Türkiye)
Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması
Finalistler – Kurmaca
220 | İsmail Hakkı Koçak
Dosta Yakışır Bir Davranış | Veysel Ayvazoğlu
Dönüş Yolu | Emir Akarslan
Erva | Muhammed Aktaş
Kötü Bir Gün | Yaşar Güney Yurdakul
Öteki Melodiler | Sarp Uzunoğlu
Posa | Karis Deniz Kara
Searching for a Surgeon | Ahmed Said Ağaoğlu
Sırtımdaki Yük Bir Cesetten Daha Ağır | Ali Efe Benli
Son Rektefe | Ahmad Adamov
Finalistler – Belgesel
Bir Sinefilin Dramı | Özgür Nuri Çiçek
DEQ | Furkan Aydın
Following The Light: Zaz | Yusuf İslam Ölmez
In My Early Twenties | Yağmur Canpolat, Berna Oduncu
Karameşeli | İclal Yiğitoğlu
Yazgülü | Şeyma Menevşe
Finalistler – Deneysel
Genetik Sanatı | Mustafa Güneşoğlu
Güzel-leş | Dilay Şengül
Meçhul | İbrahim Karahasan
Taş | Ayşenur Ateş
The Lunatic of Étretat | Berkay Olgun
Finalistler – Canlandırma
Cinematic Dream | Selin Toprak
Derlemek, Dolaşmak | Dilsu Atalay
Orphan | Birdal Deniz Çakmak, Mehmet Emir Doğan
Sans Terre | Enes Kılıç
Surfeit | Sabahattin Kunter Çalışkan, Berke Tolungüç
Adana Kısa Film Yarışması
Finalistler
Bize En Uzak Hayat | Mert Kartal
Hayallerim ve Kavgam | Cem Güzel
Portakal Çiçeği ve Salsa | Muhammed Fatih Taş
Sırada Kim Var? | Ömer Özdoğan
Zamanın Ustası | Muhittin Yücel