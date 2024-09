Altın Koza’da Onur Ödülleri Dağıtıldı

27 Eylül 2024, Cuma

FESTİ VALDE D Ü N

Ulusal Uzun Film Yarışması’nda da, Burak Çevik’in yönettiği, Burak Can Aras, Efe Taşdelen, Onur Gözeten ve Yiğit Ege Yazar’ın oynadığı “Hiçbir Şey Yerinde Değil”, Murat Fıratoğlu’nun yönettiği ve Sefer Fıratoğlu, Güneş Sayın, Ali Barkın Birkan ve Fırat Bozan ile birlikte rol aldığı “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” ve Zeynep Köprülü’nün yönettiği, Cemre Ebüzziya, Nazan Kesal ve Yasemin Szawlowski’nin oynadığı “Su Yüzü”, Türkiye’de ilk kez festival kapsamında seyirciyle buluştu.

FESTİVALDE BUGÜN

10:30 Ali Samadi Ahadi ile Markus Dietrich’in üç yakın arkadaşın maceralarını anlatan animasyonları “Bıcırıklar: Yeni Yuvamız” (The Muckles: The Quest for a New Home, 2022), Cinema Pink Salon 1 ve 2’de.

10:30 Kurgucular Dayanışması (KUDA) ile “Öğrencilikten Kurguculuk Kariyerine Yolculuk” adlı panel Çukurova Altın Koza Akademi kapsamında Cinema Pink Salon 7’de.

12.30 Chris Marker’ın 33 yıl sonra Terry Gilliam’ın “12 Maymun” (12 Monkeys) filmine ilhâm olmuş, siyah-beyaz fotoğrafların bir fotoroman şeklinde aktığı distopik klasiği “Dalgakıran” (La Jetée, 1962), Cinema Pink Salon 1’de.

12:30 Karsten Kiilerich’in Danimarkalı yazar Ole Lund Kirkegaard’ın aynı adlı çocuk kitabından uyarladığı animasyonu “Uçan Halı ve Kayıp Elmas” (Up and Away, 2018), Cinema Pink Salon 2’de.

13:00 Cemal Okan, Doç Dr. Ece Vitrinel ve Yamaç Okur’un konuşmacı olacağı “95′ sonrası Türkiye Sinemasında Yapımcılık” başlıklı oturum Çukurova Altın Koza Akademi kapsamında Cinema Pink Salon 7’de.

14:00 Gürcistanlı yönetmen Tato Kotetishvili’nin ilk uzun filmi de olan “Kutsal Elektrik” (Holy Electricity, 2024), Cinema Pink Salon 1’de. Tiflis’in rengarenk dokusunu ve karakterlerinin sıradışı hikayelerini hüzünlü ve mizah dolu bir bakışla sunan film, dünya prömiyerini yaptığı Locarno’da Cineasti del Presente kategorisinde En İyi Film seçilmiş ve Gençlik Jürisi’nden de Birincilik Ödülü almıştı.

14:00 Fatin Kanat ile Önder İnce’nin Belgesel Film Yarışması’nda gösterilecek “Bizim İsmail” adlı belgeselleri Cinema Pink Salon 6’da.

14:30 Gürcan Keltek’in Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda gösterilecek ve Türkiye prömiyerini yapacak filmi “Yeni Şafak Solarken”, PGM’de.

15:00 Fransız yönetmen Agathe Riedinger’in Cannes’da Altın Pamiye için yarışan ilk filmi “Vahşi Elmas” (Wild Diamond, 2024), Cinema Pink Salon 1’de. Annesi ve küçük kız kardeşiyle birlikte yaşayan 19 yaşındaki Liane adlı genç bir kadının güzelliğe ve şöhrete olan saplantısını işleyen film, sarsıcı bir modern toplum eleştirisi sunuyor.

16:30 Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda yer alan filmlerden beşi jüri önüne çıkıyor. Program kapsamında, Deniz Cengiz’in “Escapism”, Onur Güler’in “Hangi Gece Büyüdüysem” (The Surrogate Girl), İlayda İşeri’nin “Oyunbozan”, Oleg Rytov’un “Kostya, Not Now!” ve Hasan Ete’nin “İyi Ölüm” adlı kısa filmleri Cinema Pink Salon 7’de gösterilecek.

17.00 Polonya sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Robert Glinski’nin komünizm döneminde geçen son filmi “Gölge Adam” (Strawman, 2023), Cinema Pink Salon 1’de. Yıllar sonra II. Jean Paul adıyla Papa seçilecek olan Karol Wojtyla’yı 20 yıl boyunca izleyen gizli polis Budny’nin psikolojik portresini çizen film, casus – gerilim türünün genel kalıplarını ustaca kullanarak, yalnızlık ve umutsuzluğa yenik düşen bir adamın karanlık ama etkileyici hikâyesini anlatıyor.

17:00 Mediha Güzelgün’ün Belgesel Film Yarışması’nda gösterilecek “Üçüncü Gurbet” adlı belgeseli Cinema Pink Salon 6’da.

17:30 Zeynep Köprülü’nün Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda gösterilen filmi “Su Yüzü”, Cinema Pink Salon 2’de.

18:00 Hikmet Kerem Özcan’ın Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda gösterilecek ve Türkiye prömiyerini yapacak filmi “Hakkı”, PGM’de.

18:30 Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda yer alan filmlerden beşi jüri önüne çıkıyor. Program kapsamında, Şirin Bahar Demirel’in “Zarafet ve Şiddet Arasında”, Efe Can Yıldız’ın “Recce”, Jan Bitzer’in “Bye Bear”, Çağıl Bocut’un “Her Gün Biraz Daha Kolay” (Everyday It Gets a Little Easier) ve Abdullah Khan’ın “A Clay Horse” adlı kısa filmleri Cinema Pink Salon 7’de gösterilecek.

19:30 Bahar Bektaş’ın Belgesel Film Yarışması’nda gösterilecek “Sürgün Asla Bitmez” adlı belgeseli Cinema Pink Salon 6’da.

20.00 Fransız yönetmen Boris Lojkine’nin Cannes’ın Belirli Bir Bakış bölümünde Jüri Ödülü ile En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü alan filmi “Süleyman’ın Hikâyesi” (The Story of Souleymane, 2024), CinemaPink Salon 1’de. Başrolündeki Abou Sangare’nin ilk oyunculuk denemesinde sade ve güçlü performansıyla derinden etkilediği film, Paris’in hareketli sokaklarında iki gün boyunca sığınma başvurusu hazırlığı yapan ve bisikletli kuryelik yaparak geçimini sağlayan Gineli göçmen Süleyman’ı takip ediyor.

20:15 Burak Çevik’in Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda gösterilen filmi “Hiçbir Şey Yerinde Değil”, Cinema Pink Salon 2’de.

20:30 Ceylan Özgün Özçelik’in Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda gösterilecek ve dünya prömiyerini yapacak filmi “On Saniye”, PGM’de.

20:30 Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın son seçkisinde beş film jüri önüne çıkıyor. Program kapsamında, Murat Çetinkaya’nın “Bir Aile”, Yakup Tekintangaç’ın “Morî”, Nasrin Mohammadpour’un “21 Weeks Later”, Atakan Yılmaz’ın “Merhaba Anne, Benim, Lou Lou” ve Tuvana Simin Günay’ın “Dank” adlı kısa filmleri Cinema Pink Salon 7’de gösterilecek.

FESTİVALDE YARIN

12:00 Sovyet yönetmen Mikhail Kalatozov’un 1964 yapımı başyapıtı “Ben Küba” (I Am Cuba), 60. yılına özel gösterimi ile Cinema Pink Salon 1’de. Görüntü yönetmeni Meryem Yavuz’un sunumuyla gösterilecek film, 1959’daki Küba Devrimi öncesinde geçen dört farklı hikâye üzerinden bir ulusun halk devrimine giden coşkulu yolculuğuna tanıklık ediyor.

12:00 Ceylan Özgün Özçelik’in Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda gösterilen filmi “On Saniye”, PGM’de.

12:00 Yannick Moulin ile Benoît Somville’in birlikte yönettiği ve ormanı korumak için harekete geçen Orman Çetesi’nin maceralarını konu alan animasyon “Orman Çetesi: Dünya Turu” (The Jungle Bunch: World Tour, 2023), Cinema Pink Salon 3’te.

12:30 Esin Özalp Öztürk’ün Ankara’nın Evren ilçesindeki mevsimlik işçileri konu alan “Işığın Hasadı” (2024), Cinema Pink Salon 6’da.

14:15 Murat Fıratoğlu’nun Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda gösterilecek ve Türkiye prömiyerini yapacak filmi “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri”, Cinema Pink Salon 2’de.

14:30 Romanya sinemasının yeni dönem ustaları arasında gösterilen Emanuel Pârvu’nun Saraybosna’da En İyi Film seçilen filmi “Dünyanın Sonuna Üç Kilometre” (Three Kilometers To The End Of The World, 2024), Cinema Pink Salon 1’de. Liseden mezun olmuş 17 yaşındaki Adi’nin ailesinin yanına tatile geldiği köyde, bir gece sokakta acımasızca saldırıya uğraması ve ardından yaşananları konu alan film, insan ilişkilerini ve toplumu bölen görünmeyen ancak somut duvarları derinlemesine inceliyor.

14 :30 Philippe Duchene ile Cuvelier Jean Baptiste’in yönettiği “İkizler Takımı” (Zak ve Wowo, la légende de Lendarys, 2024) adlı animasyon Cinema Pink Salon 1 ve 2’de. Kaybolan ikiz kardeşini bulmak için macera dolu bir yolculuğa çıkar Zak’ın hikâyesini konu alan film minik izleyicileri bekliyor.

14:30 Mete Gümürhan’ın yönettiği ve Alihan Şahin, Hayat Van Eck ile Mina Demirtaş’ın oynadığı “Beraber” (2023), Cinema Pink Salon 1’de.

17:00 Filistinli ve İsrailli dört genç aktivist, Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham ve Rachel Szor tarafından çekilen “Gidecek Yer Yok” (No Other Land, 2024), Cinema Pink Salon 1’de. Film, Berlin Film Festivali’nde Belgesel Ödülü’nü ve Panorama bölümünde Seyirci Ödülü’nü kazanan, CPH:DOX ve ZagrebDox gibi önde gelen belgesel film festivallerinden de Seyirci Ödülü ile dönmüştü.

17:30 Hikmet Kerem Özcan’ın Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda gösterilen filmi “Hakkı”, Cinema Pink Salon 2’de.

16:30 Nehir Tuna’nın yönettiği ve Doğa Karakaş, Can Bartu Arslan, Ozan Çelik, Tansu Biçer’in rol aldığı “Yurt” (2023), Cinema Pink Salon 6’da.

20:00 Hindistanlı yönetmen Payal Kapadia’nın ilk uzun filmi de olan ve bu yıl Cannes’da Büyük Jüri Ödülü’nü alan “Aydınlık Hayallerimiz” (All We Imagine As Light, 2024), Cinema Pink Salon 1’de. Büyük bir metropole dönüşmüş Mumbai’de aynı hastanede çalışan ve farklı kuşaklardan üç hemşirenin hikâyesini konu alan film, ince zarafeti ve görsel anlatımındaki alışılmadık hassasiyetiyle Kapadia’nın çağdaş sinemanın en özgün ve etkileyici seslerinden biri olacağını müjdeliyor.