Altın Portakal Ekibi Basınla Buluştu

Türkiye’nin en köklü sinema şenliğinin Akra Barut Hotel’deki basın toplantısına Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Festival Başkanı Muhittin Böcek, festivalin İdari Direktörü Av. Cansel Tuncer, Sanat Direktörü Deniz Yavuz, bu yılkiUlusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı yönetmen Ferzan Özpetek ve jüri üyesi oyuncu İlker Kaleli, jüri üyesi sanat yönetmeni Deniz Öztürk Kobanbay ile Ulusal Belgesel Film Yarışması Jürisi’nden yönetmen Jale İncekol ve oyuncu Pınar Göktaş katıldı.

Oyuncu ve reklamcı Evren Bingöl’ün moderatörlüğündeki basın toplantısında Ulusal Yarışma jürileri ve festival programından bazı başlıklar açıklandı. Toplantıda ilk olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Festival Başkanı Muhittin Böcek konuştu. Sözlerine, “Bugün Türkiye’nin sinemaya dair en köklü buluşma yeri olan Antalya’da, 61.’sini düzenlediğimiz Altın Portakal Film Festivali’mizin duyurusunu yapabiliyor olmaktan gerçekten çok mutluyum” diye başlayan Böcek, şöyle devam etti:

“Çok mutluyum diyorum, çünkü geçen yıl için üzüntüm büyük. Geçtiğimiz yıl sizlerin de bildiği gibi festivalimizi gerçekleştiremedik. Bu konuda sadece bir belediye başkanı olarak değil bir vatandaş, bir sinemasever olarak da son derece üzgünüm. Altını bir kez daha çizmek isterim ki, tüm bilgi kirliliğine rağmen, her sene olduğu gibi geçtiğimiz yıl da festivalimizi en iyi şekilde gerçekleştirmek için çok büyük bir çaba ve mücadele gösterdik. Sinemaya ilişkin tüm sorunların değerlendirileceği alan yine festivalimizdir. Hiçbir şey yok ya da olmamış sayılmıyor. Bu nedenle bu festivalde sorunların ve sinemamızın geleceğine dair atılacak adımların konuşulacağı bir çalıştay programlandı”

Geçen seneden alınan dersler neticesinde bu sene festivalin ev sahipliğini, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve sinema emekçileri ile birlikte yapma kararı alındığını belirten Böcek, “Önemli olan tüm bunları aşabilmek ve festivali yeniden dünya standartlarına ulaştırmaktır” diye konuştu.

“Hikayemiz Birlikte”

Festival afişindeki mesaja da dikkat çekerek “Hikayemiz Birlikte” sloganıyla birlikte afişte bu yıl ilk kez halka başrol verildiğini dile getiren Böcek, “Biliyoruz ki büyüdüğümüz, yaşadığımız, sahiplendiğimiz hikayelerimiz, birlikte. Perdede izlediklerimizin, her birimizin hayatı, duyguları, düşünceleri olduğunu biliyoruz. Daha çok hikâyenin, daha çok seyirci ile buluşması için birlikte çalışmamız gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Bu yıl toplam 5 milyon liralık ödülle festivalin, sinemaya verdiği desteğin arttığını vurgulayan Böcek, sözlerini “Bu harika şehrin belediye başkanı olmaktan ve 61. kez festivalimize ev sahipliği yapmaktan, bu festivali değerli sinemacılarımızla birlikte gerçekleştirmekten onur duyuyorum” diye noktaladı.

Ferzan Özpetek: Benim için önemli olan yeni sinemacıları desteklemek

Ulusal Uzun Metraj Yarışması’nın bu yılki başkanı, yönetmen Ferzan Özpetek ise Antalya Film Festivali’nin kendisi için önemini, ilk filmi “Hamam”la festivalde yarıştığı günlere dönerek anlattı:

Teklif geldiğinde çok heyecanlandım çünkü 19 yıl önce yine jüri başkanıydım. Ama ondan önce, benim Antalya’ya çok borcum var. Benim için çok önemli bir festival, bana birçok kapı açtı. Bu yüzden teklif gelince geçen seneki sorunları düşünmedim. Benim fikrim tamamen yeni yönetmenleri, yeni filmlerin yapılmasını destekleyebilmek.

Festivalin Sanat Direktörü Deniz Yavuz ise festivalin yaratıcıları Behlül Dal, Dr. Avni Tonunay’a şükranlarını sunarak başladığı konuşmasında bu yılki festival maratonunu “Türkiye sinemasına paha biçilemez miraslar bırakan, öncü festivalciler Onat Kutlar ve Mahmut Tali Öngören disiplininde her şeye rağmen sinema diyerek, “Hikayemiz Birlikte’ vurgusuyla bir kez daha bu esaslı yolculuğa çıktık” sözleriyle tanımladı. Yavuz daha sonra Ferzan Özpetek başkanlığındaki Ulusal Uzun Metraj Yarışma jürisini takdim etti. Bu yıl Ulusal Uzun Metraj Jürisi’nde senarist- yönetmen Melisa Önel, oyuncular İlker Kaleli ve Gökçe Bahadır, akademisyen ve sinema yazarı Melis Behlil, tasarımcı ve sanat yönetmeni Deniz Öztürk Kobanbay ve müzisyen Mercan Dede yer alıyor.

“Sinemanın hiçbir baskı veya siparişi kabul etmediğini hatırlatan bir festival”

Toplantıda konuşan, jüri üyelerinden oyuncu İlker Kaleli, sözlerine “Bir ülkenin kültürünü, hikayeleri ve hikayecileri yaşatır” cümleleriyle başladı. Altın Portakal Film Festivali’nin bu alandaki önemini hatırlatan Kaleli, “Altın Portakal, yurt dışında da dikkatle takip edilen ve aynı zamanda sinemanın hiçbir baskı veya siparişi kabul etmediğini hatırlatan bir festival. Bu sebeple ülkemizi uzun yıllardır uluslararası alanda başarıyla temsil eden Ferzan Özpetek’e ve tüm ekibe, bakış açımıza değer verdikleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Jüri üyesi, tasarımcı ve sanat yönetmeni Deniz Öztürk Kobanbay ise duygularını “Özellikle sinemanın bu kadar can çekiştiği bir dönemde böyle bir festivalde hep beraber olmaktan çok mutluyum” sözleriyle paylaştı.

Toplantıda konuşan Ulusal Belgesel Yarışma Jüri üyesi yönetmen Jale İncekol “Seçki beni çok heyecanladırdı, salonların eski günlerdeki gibi dolup taşacağından, o büyük coşkuyu yine yaşayacağımızdan şüphem yok” derken diğer jüri üyesi oyuncu Pınar Göktaş da “Umarım özgürce, keyifle ve bol ilhamla geçireceğimiz bir festival olur” temennisinde bulundu.

Festival’de Bir İlk: “Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması”

Altın Portakal’ın bu yılki Festival İdari Direktörü Cansel Tuncer: “Festivalimiz sadece Türkiye’nin değil dünyanın da saygın festivallerinden biri olarak sinema dünyasına hizmet vermeye devam ediyor. Bu yıl yine sanatın ve yaratıcılığın sınırlarını zorlayan dopdolu bir programla karşınızdayız. Festivalimizin en temel misyonu Türk sinemasına yeni ve özgün sesler kazandırmak, genç yetenekleri desteklemek ve sinemamızın uluslararası arenada daha fazla görünür olmasını sağlamak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da sinema sanatının her alanında seçkin yapıtları ulusal hem de uluslararası çapta izleyicilerimizle buluşturacağız. Bu düşünce ile bu yıl festivalimizde bir ilki gerçekleştireceğiz. Sinema okulları öğrenci filmleri yarışması bölümü düzenleyeceğiz. Festivalimizde, Türkiye’de faaliyette bulunan sinema okullarındaki sinema öğrencilerinin nitelikli eserlerini değerlendirip onları teşvik etmek amacıyla bu bölümü düşündük. 1 Eylül 2022- 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılmış en fazla 15 dakikalık filmleriyle bu bölüme katılabilecekler ve finale kalan 12 öğrenci filmimizi festivalimiz süresinde konuk edeceğiz ve sinema profesyonelleriyle onları bir araya getireceğiz. En iyi öğrenci filmi ve jüri özel ödülü kategorisinde altın portakal ödülümüzü kendilerine takdim edeceğiz. Festivalimiz kapsamında bir ilkten daha bahsetmek istiyorum 10-12 Ekim tarihleri arasında sinema çalıştayını gerçekleştireceğiz. Sektörün tüm paydaşları bir araya gelerek sinemayı a’dan z’ye masaya yatırıp güncel sorunları çözümüne katkıda bulunmak amacıyla 3 gün boyunca toplam 9 oturumda tartışacaklar ve ilgili başlıkları değerlendirerek sonuç bildirgelerine imza atacaklar.” dedi.