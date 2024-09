Ayvalık Uluslararası Film Festivali Gösterimlerine Birçok Etkinlik Eşlik Edecek

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek Ayvalık Uluslararası Film Festivali 17 Eylül’de başlıyor. 22 Eylül’de sona erecek festival boyunca yılın heyecan uyandıran 70 yerli ve yabancı yapımı izleyicilerle buluşacak. Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra farklı başlıklarda konuşmalar ve Seyir Çocuk Hafta Sonu düzenlenecek. Üçüncü yılındaki Genç Sinema programı ile öğrenciler yine festivalde her sabah atölyelere katılacak, festivali deneyimleyecek ve bu sene ilk kez farklı alanlarda proje üretecekler. Kültür için Alan işbirliğiyle de Stockholm Film Okulu’ndan dört öğrenci Genç Sinema programı kapsamında Ayvalık’ta olacak.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin ilk konuşması 19 Eylül’de saat 16.30’da ASKEV Sera’da gerçekleşecek. Festivali hazırlarken kendimize çokça sorduğumuz “Hangi filmleri gösterelim, hangi filmler birbirileriyle bağlantılı, nasıl ahenkli bir program yapabiliriz?” gibi soruları son zamanlarda içeriğiyle ön plana çıkan MUBI Türkiye direktörü Cem Altınsaray ile sinema yazarı Okan Arpaç’a yönelteceğiz. Film seçmenin ne demek olduğu ve hangi filmleri neden seçtiğimiz üzerine gerçekleştirilecek bu sohbette festival danışmanı Fatih Özgüven de sorularıyla onlara eşlik edecek.

20 Eylül Cuma günü saat 15.00’da Kırlangıç’ta Fransız yönetmen Eliza Levy’nin yönettiği Dünyalar Oluşturmak/ Composing Worlds filmi ücretsiz olarak gösterilecek. Film, yaşamını modern insanların dünyalarını nasıl oluşturduklarını anlamaya adayan, Amazonlarda yaptığı çalışmalardan sonra Avrupa’ya yönelen ve Claude Lévi-Strauss’un varisi kabul edilen Fransız antropolog Philippe Descola’nın fikirlerini derinlemesine inceliyor ve Fransa’da yapılan benzersiz bir deneyi mercek altına alıyor. İnsanlar ve çevreleriyle kurdukları ilişki üzerine farklı bir bakış geliştirmeyi deneyen filmin gösteriminin ardından yönetmen Reha Erdem bir konuşma yapacak. Sürdürülebilir ilk filmlerden biri olma özelliğini taşıyan son film Neandria da festival programında gösterilecek Erdem, dünyamızı nasıl daha yaşanır hale getirebiliriz sorusuna odaklanacak.

Tayfun Pirselimoğlu’nun 2013 tarihli filmi Ben O Değilim 21 Eylül Cumartesi günü saat 14.00’da Kırlangıç’ta gösterilecek. Film, Tayfun Pirselimoğlu’nun da katılımıyla ücretsiz olarak gösterilecek. Başarılı bir kara mizah örneği olan ve kimlik değiştirme temasını merkezine taşıyan filmin gösterimi sonrasında saat 16.30’da oyuncu/senarist/yazar Ercan Kesal ve psikanalist Yavuz Erten filmin ele aldığı temalar üzerine seyircilerle bir çalışma yapacak. Ercan Kesal’ın rol aldığı film, ikizlik, ikizleşme; boş kimliklerin kendilerine içlerine yerleşecekleri bir yaşam aramaları; arzu duymanın şiddeti ve arzu nesnesinin işgali; bir hayatı yaşamanın hep bir kurgu da içermesi gibi yorum düzlemlerinde irdelenecek.

22 Eylül Pazar günü saat 16.00’da ise fark etmesek de özellikle son dönemde gündelik hayatımızın içine dahil olan yapay zekâ üzerine Utrecht Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nden Prof. Dr. Ali Albert Salah ve Yardımcı Doçent Dr. Almıla Akdağ bir konuşma gerçekleştirecek. Yapay Zekâ ve Yaratıcılık başlıklı konuşmada yapay zekânın insan duygularına ve yaratıcılığına nasıl ve ne kadar yaklaştığı ve yapay zekâ ile çalışmanın getirileri tartışılacak. Konuşma öncesinde Louis-Ferdinand Céline’in aynı adlı romanından okunan bölümler eşliğinde, modern sinemanın gözde temaları yalnızlık ve yabancılaşmayı yeniden düşünmeye yönelik bir deneme olan Vikki Bardot imzalı Gecenin Sonuna Yolculuk / Journey to the End of the Night ile Alkan Avcıoğlu yönetmenliğindeki ringin sınırlarının sürekli genişleyip daraldığı, rakiplerin sayısının çoğalıp azaldığı, 3 raunt süren bir boks maçı Maç / The Match filmlerinin gösterimi yapılacak. Her iki film de yapay zekâ kullanılarak üretildi.

Seyir Çocuk Hafta Sonu 21 ve 22 Eylül’de!

Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin her yaştan izleyiciye ulaşmak amacıyla başlattığı projesi Seyir Çocuk Hafta Sonu ikinci yılında iki güne yayılan zengin programıyla bir kez daha çocuklarla buluşacak. Seyir Çocuk Hafta Sonu, 21 ve 22 Eylül’de Sabancı Üniversitesi Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’nde gerçekleşecek.

Bu yılki atölyelerde çocuklar kendi hayal ettikleri bir hikâyeyi senaryolaştıracak, çekecek ve seslendirecekler, masal dünyasına konuk olacaklar, müzik ve dans eşliğinde resimler çizecek, arkeolog olmayı deneyimleyecek ve kendi kahramanlarını tasarlayacaklar. Aynı zamanda hayal güçleri ve el becerilerini kullanarak giyilebilir tasarımlar yapacak, yoga ve farkındalık atölyesine katılabilecekler. Ebeveynlerin de katılımına açık olacak atölyelerde oyunlar eşliğinde güvenli bağlanma ve ayrılma kavramlarını keşfedilecek. Seyir Çocuk Hafta Sonu etkinlikleri bu yıl da ücretsiz düzenlenecek, “sınırlı kapasite” ibaresi olan etkinlikler için www.ayvalikff.org/çocuk adresinden katılım formunu doldurarak yer ayırtmak gerekiyor.

21 Eylül Cumartesi akşamı atölyeler sonrası yine Küçükköy Sabancı Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’nde yönetmen Mascha Halberstad imzalı Tilki ve Tavşan: Orman Macerası / Fox and Hare Save the Forest adlı çocuk filmi Türkçe dublajlı olarak gösterilecek. Kendine bir göl oluşturmak için nehrin su akışını kesen Kunduz, bunu görüp paniğe kapılan ve ormanın derinliklerinde kaybolan Baykuş ve Baykuş’u aramaya çıkan Tilki ve Tavşan’ın maceralarını anlatan filmde doğa ve arkadaşlık temaları öne çıkıyor.

Alper Şen, Ezgi Koman ve FİSA Çocuk Hakları Merkezi yürütücülüğünde çocuklarla video atölyesi düzenlenecek. Düşündüklerimizi Görebilir miyiz? başlıklı atölyede senaryo oluşturmadan çekim ve kurguya uzanan bir süreçte çocuklar önce düşündüklerini, sonra da kaydettiklerini bir araya getirerek film yapacaklar. Çocukların yapacağı filmin sesleri ise Filme Ses Ol atölyesinde oluşturulacak. Açelya Sakarya ve Meltem Ergezen yürütücülüğündeki atölyede çocuklar filmdeki sesleri bulacak ve farklı malzemelerle filme ses olacak ve seslendirecekler.

Hikâye anlatıcısı ve eğitmen Aslıhan Hazar çocuklar ile masalların diyarını ziyaret edecek. Bu sihirli dünyaya masal kahramanlarının aştığı dağları, ormanları, devleri ve ejderhaları birlikte aşarak ve tıpkı masallardaki gibi birbirlerine yardım ederek ulaşacaklar. Kâh kanatlanıp uçanların kâh dağların ötesindeki bilinmez dünyaların seyrine varacaklar.

Sanatçı ve mimar Hazal Kaya, ebeveyn ve çocuklar arasındaki bağları güçlendirecek bol oyunlu bir atölye düzenleyecek. Yazıyorum, Çiziyorum, Danslıyorum adlı dört bölümden oluşan atölyenin ilk bölümünde tanışmayla birlikte enerjiler artacak. Haraketli Çizimler bölümünde müzik ve dans eşliğinde çizim dünyasına adım atılacak. Yaratıcı Kolajlar bölümünde çocuklar hayal güçlerini kullanarak 3D kolajlar yapacak. Son bölümde ise çalışmalar sergilenecek, ebeveynler ve çocuklar birlikte bir sergi açacak.

Arkeolog Ufuk Kırca çocukları bir kazı simülasyonu ile tanıştıracak. Arkeologların çalışma şartlarını deneyimleyerek öğrenecek olan çocuklar, ekip çalışması ile görev ve sorumluluk gibi kavramları tecrübe edecekler. Atölye ile çocukların görerek, hissederek, algılayarak ve yaparak öğrenme yöntemiyle, kültürel miras kavramının tanımını doğru öğrenmeleri ve kültürel mirasa karşı duyarlılıklarının gelişmesi hedefleniyor.

Tiyatro oyuncusu ve drama eğitmeni Deniz Gündoğmuş ile Kahramanını Tasarla atölyesinde çocuklarla oyunlar oynanacak, dans edilecek. Güneş, Rüzgâr ve Yağmur’un kavgasını anlatan En Güçlü Kim? masalının canlandırılacağı atölyede çocuklar masaldan hareketle kendi kahramanlarını tasarlayacaklar.

Ezgi Gündoğmuş tarafından düzenlenecek Çocuk Yogası ve Farkındalık Atölyesi – Dönüşen Tırtıl ile tırtılın bir kelebeğe dönüşmesi hikâyesi çocukların bedensel katılımları ile anlatıya dönüşecek. Atölye ile yoga pozları, drama ve oyunsu keşifle çocukların yaratıcılıklarına alan açmak amaçlanıyor.

Dilan Mine Uğurlu tarafından 7-12 yaş grubundan çocukların katılımına açık iki farklı atölye düzenlenecek. Gölgeme Bak atölyesinde çocuklar kendi tasarımları, giyilebilir kanatlar hazırlayarak uçmaya hazırlanacak. Hava Balonu atölyesinde ise istedikleri gibi renklendirdikleri kutularla birkaç malzeme eşliğinde giyilebilir bir hava balonu tasarlayacaklar. Bu atölyede çocuklar giyilebilir bir dekoru hayata geçirecek ve rüzgârda salınmaya hazırlanacak.

Psikolog İnci Vural ve Virna Gülzari, Ayrılmak: Ayrışmak & Birey Olmak atölyesinde 4-7 yaş çocuklar ve ebeveynleri ile buluşacaklar. Bu atölye, Küçükhan Ayvalık’taki Düş Odaları sergisinden Yumurtadan Çıkma ve Yuvadan Uçma parçalarını merkeze alan, çocukların anne ve babalarından ayrılma sürecine dair bir çalışma. Bu eğlenceli grup çalışmasında Birlikte oyun oynayarak, güvenli bir şekilde uzaklaşma ve ayrılma kavramları deneyimlenecek.

Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’da düzenlenecek açılış gecesiyle başlayacak festivalde gösterimler bu yıl Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Fabrika Ayvalık, İsmet İnönü Kültür Merkezi, ASKEV Sera ve Kırlangıç Ayvalık’ta gerçekleşecek. Bilet fiyatları 7-17 Eylül tarihleri arasındaki ön satış döneminde tam 120 TL, indirimli 80 TL, 17 Eylül’den itibaren tam 150 TL, indirimli 100 TL olacak. ASKEV Sera ve Kırlangıç Ayvalık’taki gösterimler ücretsiz gerçekleştirilecek. Kurukahveci Mehmet Efendi’nin ev sahibi olarak kahve ikramı yapacağı açılış gecesi için biletler 200 TL’den satışa sunuldu.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Kültür için Alan, Hollanda Konsolosluğu, Mey|Diageo, Paribu, Kürşat Zeytinyağları, Komili, Zeze/Ayvalık, OGM Pictures, Gold Film, Karga7, Ayvalık Macaron Kolonyası, Kendine Has, Bilginer-Melin Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakfı, Kurukahveci Mehmet Efendi, Asteros Film, MUBI, Borusan Otomotiv, Ayna Cunda, Zoi Cunda, Manzara Holiday Homes, Ayvalık Ticaret Odası, British Council, Nona Cunda, çöp(m)adam, Kratos, Ayvalık Deniz Yıldızı Restaurant, Native Collective, Ayvalıkzade, L’Arancia Cunda, Macaron Muhallebicisi, Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi, Festival Dostları; Tibet Akhuy, Esra Başak, Ela Başak Atakan, Şerif Kaynar, Fatma Kürşat, Mustafa Kürşat, Eren Tapan ve İnci Vural’ın değerli katkılarıyla gerçekleşecek.