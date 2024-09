Ayvalık Uluslararası Film Festivali Sona Erdi!

Direktörlüğünü Azize Tan’ın, program danışmanlığını Fatih Özgüven’in üstlendiği festivalde kadın hikâyelerinin ağırlıkta olduğu, zorunlu göçmenliğin, gönüllü göçmenliğin, yerinden edilmenin, geri dönmenin, anne-baba ile bitmeyen ilişkinin ön plana çıktığı filmler dikkat çekti. Doğulmaz-Olunur, Farklı Gözle Bakanlar, Sinemanın Yazarları, Büyükler İçin Animasyon, Gidecek Yer Yok, Gitmesek de Görmesek de…, Doğa Diye Bir Şey Kalmadı, İki Film Birden, Sinematek ile ve Dans Üzerine bölümlerinde toplam 70 film gösterildi. Cannes başta olmak üzere uluslararası festivallerde prömiyer yapan 20 film Türkiye’de ilk kez Ayvalık’ta seyirciyle buluştu. Gösterimler sonrasında film ekipleri seyircilerin sorularını yanıtladı, filmlerin temalarından hareketle konuşmalar düzenlendi.

Bu yıl Genç Sinema programı kapsamında 17 farklı şehir ve 32 farklı üniversiteden 45’ten fazla öğrenci Ayvalık’ta hem atölyelere katıldı hem festivalde gönüllü çalıştı hem de proje üretti. Seyir Çocuk Hafta Sonu iki güne yayılan zengin programıyla çocukları ağırladı. Ayvalık Uluslararası Film Festivali Türkiye’den ve dünyanın farklı yerlerinden yönetmenler, oyuncular, yapımcılar, basın, sinema sektörü temsilcileri ve öğrencilerden oluşan 200’ü aşkın konuğu ağırladı, 10 binden fazla izleyici salonları doldurdu. Mey|Diageo’nun katkılarıyla verilen “Yeni Bir Kurgucu” Ödülü iseBüyük Kuşatma filmiyle Sinan Kesova’nın oldu.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali 17 Eylül akşamı Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve festival direktörü Azize Tan’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Kurukahveci Mehmet Efendi’nin ev sahibi olarak kahve ikramı yaptığı ve Ayvalıklı izleyicilerin büyük ilgi gösterdiği Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’da düzenlenen açılış töreninde Mey|Diageo’nun katkılarıyla üçüncü kez verilen “Yeni Bir …” Ödülü’nün sahibi açıklandı. Seçici kurulu oluşturan Belmin Söylemez, Ali Aga, Anna Maria Aslanoğlu, Asu Maro ve Nezaket Erden’in de katıldığı törende bu yıl “Yeni Bir Kurgucu” Ödülü verildi. Büyük Kuşatma filmiyle ödüle Lisa Aksel Ayhan mahlasını kullanan, filmin aynı zamanda yönetmen ve senaristi Sinan Kesova layık görüldü. Kesova, açılış töreninde ödülünü Mey|Diageo Kültür Sanat Danışmanı Banu Zeytinoğlu’ndan aldı. Açılış gecesi, Francis Ford Coppola’nın yönettiği Megalopolis filminin gösterimiyle sona erdi.

Festivalde Sinema Dünyası Buluştu

17-22 Eylül tarihleri arasında Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Fabrika Ayvalık, İsmet İnönü Kültür Merkezi, ASKEV Sera ve Kırlangıç Ayvalık’tayapılan gösterimlere seyirciler büyük ilgi gösterdi. Pek çok seansa biletlerin tükendiği, salonların hiç boş kalmadığı festivalde ek seans konan film ise En Sevdiğim Pastam / My Favourite Cake oldu.

Başlangıçlar filminin yönetmeni Ozan Yoleri, yapımcıları Alara Hamamcıoğlu ve Ilgım Çoşar, filmin ses tasarımcısı Ahmet Gürbüz, müziklerde imzası bulunan Avi Medina; Bildiğin Gibi Değil filminin yönetmeni Vuslat Saraçoğlu, başrol oyuncuları Hazal Türesan, Serdar Orçin ve Alican Yücesoy, yapımcısı Mehmet Can Ünlü; Ben O Değilimfilminin yönetmeni Tayfun Pirselimoğlu, yapımcısı Vildan Erşen; Beyaz Dağın Çocukları filminin yönetmeni Yalçın Çiftçi; Bina / The Bulding belgeselinin yönetmeni Andréas Lang; Büyük Kuşatma filminin yönetmeni Sinan Kesova, senaristi Arda Ekşigil, başrol oyuncuları Alp Öyken ve Asiye Dinçsoy, yapımcıları Ilgım Coşar ile Alara Hamamcıoğlu ve filmin ses tasarımında imzası bulunan Ahmet Gürbüz; Cadılar / The Witches’ın yönetmeni Elizabeth Sankey; Dargeçit belgeselinin yönetmeni Berke Baş; Eclipse belgeselinin yönetmeni İpek Kent ve Efe Öztezdoğan, belgeselde yer alan sporcular Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, Adem Asil, Nazlı Savranbaşı ve İbrahim Çolak; Eksi Birfilminin yapımcısı Ruken Tekeş; En Uzun Gece filminin yönetmeni Can Merdan Doğan ve oyuncusu Ceren Taşçı; Faruk ve Kara Kutu filmlerinin yönetmeni Aslı Özge ile görüntü yönetmeni Emre Erkmen; Geçiş / Crossing filminin başrol oyuncularından Lucas Kankava; Görüşürüz Kaplumbağa filminin yapımcısı Seda Turan; Gukla filminin yönetmenleri Emine Uysal Berger ve Özgür Ceylan, yapımcısı Nesra Gürbüz; Karganın Uykusu filminin yönetmeni Tunahan Kurt, oyuncuları Ahmet Ağgün ve Nesrin Yari ile görüntü yönetmeni Ziya Kasapoğlu; Kontrpiye filminin yönetmeni Melis Balaban; Maşallah! filminin yönetmeni Ezgi Ay; Neandria filminin yönetmeni Reha Erdem; Noksanfilminin yönetmeni Cem Demirer; Onun Kalesinde filminin yönetmeni Yasemin Demirci ve oyuncusu Nezaket Erden; Oyunbozan filminin yönetmeni İlayda İşeri; Rodakis’i Ararken belgeselinin yönetmeni Kerem Soyyılmaz; Sonunda filminin yönetmeni Resmiye Emir; Touda’yı Herkes Seviyor / Everbody Loves Touda filmin başrol oyuncusu Nisrin Erradi ile Traugott belgeselin yönetmeni Dirk Schäfer ve yapımcısı Richard Wittmann filmlerin gösterimlerinde izleyicilerle buluştu.

Festival süresince sanatçı Can Aytekin’in, çekildiği dönemde gösterime girmediği için herhangi bir afişi olmayan, Metin Erksan’ın 1965 yapımı siyah-beyaz klasiği Sevmek Zamanı’ndan ilhamla oluşturduğu Son Program adlı sergisi Ayvalık Belediyesi Vural Sineması fuayesinde yer aldı. Festival kapsamında Ege ve Anadolu’nun çok renkli ve dilli müzik kültüründen yola çıkarak dünya halk şarkılarının peşine düşen üç kişilik müzik grubu, Salut de Smyrne bir konser verdi.

Festivalde Reha Erdem Dünyalar Oluşturmak / Composer les Mondes filminden sonra bir konuşma yaptı. Ben O Değilim filminin yönetmeni Tayfun Pirselimoğlu ve başrol oyuncusu Ercan Kesal, psikanalist Yavuz Erten ile birlikte, film üzerine iki saate yayılan bir söyleşi gerçekleştirdi. Utrecht Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Albert Salah ve Yard. Doç. Dr. Almıla Akdağ “Yapak Zekâ ve Yaratıcılık” başlıklı bir konuşma yaptı. MUBI Türkiye direktörü Cem Altınsaray, sinema yazarı Okan Arpaç, sanatçı Can Aytekin ve festival danışmanı Fatih Özgüven de filmleri nasıl seçtiğimize dair bir sohbet gerçekleştirdi.

Genç Sinema Öğrencileri Projeler Üretti

Üçüncü yılındaki Genç Sinema programına bu yıl Türkiye’den katılan öğrenciler dışında Kültür için Alan işbirliğiyle Stockholm Film Okulu’ndan dört öğrenci geldi. Başta sinema bölümünde okuyan ya da üniversitelerin sinema kulüplerine üye olan öğrenciler olmak üzere, sinema alanında kendisini geliştirmek isteyen öğrencilerin başvuruları arasından seçilen gençler, festival boyunca hem sektör profesyonellerinden eğitim aldı hem de festival ekibiyle çalışarak deneyim kazandı. Bu yıl 17 ilden, 32 farklı üniversiteden, Ayvalık’ta yaşayanlar dahil toplam 44 öğrenci festival boyunca Ayvalık’ta festival heyecanı yaşadı. Bu yıl ilk kez gruplara ayrılan öğrenciler Lale Kabadayı danışmanlığında sosyal medyaya özel içerikler üretti, Tunç Şahin danışmanlığında senaryo yazdı, Esra Ece Kuleci ve Ekrem Buğra Bütedanışmanlığında festivale özel e-dergi çıkarttı ve Eda Çarıkçı ile Stockholm Film Okulu müdürü Anders Runedanışmanlığında Native Collective’in ekipman desteğiyle iki kısa film üretti.

Seyir Çocuk Hafta Sonu

Ayvalık Uluslararası Film Festivali kapsamında Sabancı Üniversitesi Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’nde 21 ve 22 Eylül’de Seyir Çocuk Hafta Sonu düzenlendi. Alper Şen, Ezgi Koman ve FİSA Çocuk Hakları Merkezi yürütücülüğünde Düşündüklerimizi Görebilir miyiz? atölyesi; Açelya Sakarya ile Meltem Ergezen yürütücülüğünde Dublaj Atölyesi; hikâye anlatıcısı ve eğitmen Aslıhan Hazar ile Masal Atölyesi; sanatçı ve mimar Hazal Kaya ile Yazıyorum, Çiziyorum, Danslıyorum atölyesi; arkeolog Ufuk Kırca ile Kazı Atölyesi; tiyatro oyuncusu ve drama eğitmeni Deniz Gündoğmuş ile Kahramanını Tasarla atölyesi; Ezgi Gündoğmuş ile Çocuk Yogası ve Farkındalık Atölyesi; Dilan Mine Uğurlu ile Gölgeme Bak ve Hava Balonu atölyesi ile psikolog İnci Vural ve Virna Gülzari ile Ayrılmak: Ayrışmak & Birey Olmak atölyesi düzenlendi. 21 Eylül Cumartesi akşamı atölyeler sonrası ise Mascha Halberstad imzalı Tilki ve Tavşan: Orman Macerası / Fox and Hare Save the Forest adlı çocuk filmi Türkçe dublajla gösterildi.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Kültür için Alan,Mey|Diageo, Paribu, Kürşat Zeytinyağları, Komili, Bilginer-Melin Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakfı, Hollanda Konsolosluğu, Zeze/Ayvalık, OGM Pictures, Gold Film, Ayvalık Macaron Kolonyası, Karga7, Kurukahveci Mehmet Efendi, Asteros Film, Kendine Has, MUBI, Borusan Otomotiv, Manzara Holiday Homes, Ayvalıkzade,L’Arancia Cunda, Kadıköy Sineması, Macaron Muhallebicisi, Ayvalık Ticaret Odası, Nona Cunda, Zoi Cunda,Çöp(m)adam, Kratos, Sabancı Üniversitesi Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi, Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi, British Council, Festival Dostları Tibet Akhuy, Esra Başak, Ela Başak Atakan, Şerif Kaynar, Eren Tapan ve İnci Vural’ın değerli katkılarıyla gerçekleşti.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin basın sponsorları ise Ajandakolik, Altyazı, Anka Haber Ajansı, Aposto,Ayvalık Magazin, Bant Mag, Beyazperde, Bianet, Birgün, Bu Hafta Ne İzlesem?, Dizidoktoru, Gazete Ayvalık,Gazete Duvar, Kutsal Motor, T24, TELE 1 ve Üretim Kaydı idi.