Bu Hafta Ne İzlesem? -1

Bundan sonra her perşembe posta kutunuza bir e-bülten de biz bırakmak istiyoruz. Sinemalar açıldıktan sonra haftalık vizyon önerileri de ekleyeceğimiz bültenimizde şimdilik online festivallerden bahsedeceğiz; Netflix, BluTV, Mubi, YouTube, AmazonPrimeVideo, PuhuTV ve NFB gibi platformlardan erişebileceğiniz film ve dizileri bir araya getireceğiz.
Bazen sevdiğimiz yönetmenlerin yeni projeleri ve favori dizilerimizin yeni sezonları için birlikte heyecanlanacak, bazen de keşif sularına dalacağız. Öneri ve katkılarınızla gittikçe daha işe yarar olmasını ümit ettiğimiz e-postalarımızın ilki sizinle.
İstanbul Film Festivali online gösterimlerinin henüz sona erdiği şu günlerde MUBI kataloğunun da erişime açılmasıyla deyim yerindeyse ne izleyeceğini şaşıran sinemaseverler bir yandan da sezon sezon yüklenen dizileri tamamlamaya çalışıyor.Ena Sendijarević imzalı Beni Güzel Bir Yere Götür (Take Me Somewhere Nice) “hayatta hep arada kalanlar” adına MUBI arşivinden bu hafta sizin için seçtiğimiz film. Önce fragmanına bakalım diyorsanız tıklayın.
Covid-19 pandemisi nedeniyle yapılamayan festivaller bir araya gelerek YouTube üzerinden filmlerini erişime açtılar. Bu kapsamda Dreamworks animasyonu Bilby (2018) ücretsiz izlenebiliyor. 8 dakikalık kısa film bir “Tavşan Kulaklı Bandikut Faresi”nin hikayesini anlatıyor. Tıklayın
360 derece VR deneyimi sunan Passenger adlı kısa film ise imlecinizi kullanarak içinde gezebileceğiniz bir animasyon.
David Lynch klasiği Dune (1984)Netflix kataloğundaki yerini aldı. Denis Villeneuve‘nun yeniden çevrimini beklerken 10191 yılında geçen bu macerayı yeniden izleyebilir ya da keşfedebilirsiniz.
The Office hayranlarının merakla beklediği 10 bölümlük Space Force aldığı düşük puanlara rağmen Steve Carrell hayranlarını cezbetmeye devam ediyor. Bakalım The Office kadar büyük bir hit olabilecek mi?
Parazit ile Oscar alan Bong Joon Ho‘nun 2013 tarihli aynı adlı filmini beğenenler için de post-apokaliptik çizgi roman uyarlaması Snowpiercer ilk 3 bölümüyle yine Netflix‘te. Peki, neden tüm bölümler birden izlenemiyor? Snowpiercer TNT ortak yapımı ve her hafta bir bölüm TNT‘de yayınlandıktan sonra Netflix‘de yer alacak.
Her hafta yeni bölüm beklemek istemeyenlere haber verelim: Emin Alper‘in ilk dizi deneyimi Alef‘in tüm bölümleri BluTV‘deki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu hayranları zaten izledi, sıra yerli yapımlara mesafeli yaklaşanlarda.
İhtiyar Delikanlı (Oldboy) ile tüm dünyada tanınan Chan-wook Park‘ın AMC için hazırladığı John le Carré uyarlaması The Little Drummer Girl de 8 bölümlük kurgusuyla yine BluTV‘de. İntikam Üçlemesi‘nin yaratıcısından beklemeyeceğimiz bir iş var karşımızda.
Mr.Robot hayranlarının yakından tanıdığı Sam Esmail‘in AmazonPrimeVideo dizisi Homecoming 2.sezonuna kavuştu. Bu kez başrolde Janelle Monáe var. Grammy adayı yıldızın performansı merak ediliyor.
İlk e-bültenimizi kişisel bir işle bitirelim. Ters Ninja‘nın kurucusu Ege Görgün‘ün annesini anlatan 18 dakikalık AyselYouTube‘dan izlenebiliyor. Ulviye Alizade‘nin hazırladığı belgeselde 75 yaşındaki emekli öğretmenin renkli yaşamına konuk oluyoruz.