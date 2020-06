Bu Hafta Ne İzlesem? -1

İstanbul Film Festivali online gösterimlerinin henüz sona erdiği şu günlerde MUBI kataloğunun da erişime açılmasıyla deyim yerindeyse ne izleyeceğini şaşıran sinemaseverler bir yandan da sezon sezon yüklenen dizileri tamamlamaya çalışıyor.Ena Sendijarević imzalı Beni Güzel Bir Yere Götür (Take Me Somewhere Nice) “hayatta hep arada kalanlar” adına MUBI arşivinden bu hafta sizin için seçtiğimiz film. Önce fragmanına bakalım diyorsanız tıklayın.