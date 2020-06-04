Bu Hafta Ne İzlesem? -1

Bundan sonra her perşembe posta kutunuza bir e-bülten de biz bırakmak istiyoruz. Sinemalar açıldıktan sonra haftalık vizyon önerileri de ekleyeceğimiz bültenimizde şimdilik online festivallerden bahsedeceğiz; Netflix, BluTV, Mubi, YouTube, AmazonPrimeVideo, PuhuTV ve NFB gibi platformlardan erişebileceğiniz film ve dizileri bir araya getireceğiz.

Bazen sevdiğimiz yönetmenlerin yeni projeleri ve favori dizilerimizin yeni sezonları için birlikte heyecanlanacak, bazen de keşif sularına dalacağız. Öneri ve katkılarınızla gittikçe daha işe yarar olmasını ümit ettiğimiz e-postalarımızın ilki sizinle.

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