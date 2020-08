Bu Hafta Ne İzlesem -11

Merhaba,

Netflix Türkiye

Netflix’in geniş kitlelerce izlenmesi beklenen bu haftaki büyük bütçeli filminin adı Proje. İçene 5 dakikalığına görünmezlik, olağanüstü kuvvet, kurşun geçirmezlik gibi yetenekler veren bir hapın peşindeki üç kişiyi anlatan filmin yönetmenleri daha önce iki Paranormal Activity çekmiş. Jamie Foxx ve Joseph Gordon-Levitt başrollerde. Fragmanından beyazperdeye daha çok yakışacak izlenimi aldık ama belli olmaz, bakalım Netflix bu kez şeytanın bacağını kırmış mı yoksa bir kez daha parasını çöpe mi atmış.

Tom Hanks’e 6. Oscar adaylığını getiren A Beautiful Day in the Neighbourhood (2019) dünyanın en iyi insanı gibi görünen TV sunucusu Fred Rogers ile bunalımdaki gazeteci Lloyd Vogel‘in ilişkisini anlatıyordu. Netflix’te yayını başlayan Komşum Olmaz mısın? adlı belgesel; bu altın kalpli, çocukların sevgilisi adamın, ilk kez gördüğü televizyondan büyülenerek papazlık okulunu bırakıp TV’de başladığı kariyerinin tamamını takip ederek sadece Mr.Rogers’a odaklanıyor. Amerikan tarihinde yolculuk yaparken, çocuklara bakışınızı gözden geçirmenize de yardımcı olabilir.

1- Orijinal Şarkı dalında Oscar ve Grammy adayı olmuş Marshall (2017) bugün,

2- La Casa de Papel’in son kısmı gelene kadar benzer bir şey izlemek isteyen ama çok da uzamasın diyenlere 3 bölümlük mini dizi The Great Heist yarın,

3- 2000 tarihli Mel Gibson – Helen Hunt komedisi Kadınlar Ne İster’e cevap olarak çekilen Taraji P. Henson’lı Erkekler Ne İster cumartesi günü yayında.

MUBI

Truffaut‘nun Hitchcock ile üç gün boyunca yaptığı konuşmalardan yola çıkarak hazırladığı 1966 tarihli “Hitchcock’a Göre Sinema” kitabının yönetmenler üzerindeki etkilerini araştıran Kent Jones, sinema çevrelerinden büyük beğeni alan Hitchcock/ Truffaut (2015) belgeseline imza atmıştı. Bu harika çalışma, siz bu satırları okurken MUBI‘de gösterimde olacak, sinemanın iki büyük ustasını anmanın tam zamanı.

Locarno on MUBI seçkisi için son üç güne girdiğimizi hatırlatalım. Lucrecia Martel ve Lav Diaz gibi isimlerin festival tarihinden seçtiği kişisel favorilerinden oluşan listede 20 film yer alıyor ve sayı, izlemeden geçirdiğiniz her gün azalıyor. Haneke’nin ilk sinema filmi Yedinci Kıta kaçtı bile, iyisi mi, diğerleri için acele edin.

Pazar günü pineklemek isteyenler içinse deniz, kum ve güneşi temassız teslimatla eve getiren, Mavi En Sıcak Renktir’in yönetmeninden, tartışma yaratmış, üç saatlik Kısmet, Sevgilim: İlk Şarkı MUBI Türkiye’de olacak. Eleştirmenleri ikiye bölen filmi beğenirseniz, üç buçuk saatlik devam filminin de peşine düşebilirsiniz.

Sizin için birbirinden iyi filmler seçen MUBI’yi 1 ay boyunca ücretsiz denemek isterseniz, bu e-postayı MUBI yazarak cevaplayan ilk 5 kişiden biri olmanız yeterli.

YouTube

Perdede izlediğimiz filmler ve televizyon ekranlarımız yatayken, cep telefonumuzla genellikle dikey videolar çekiyoruz ve alışkanlıklarımız dolayısıyla bunlardan sinema duygusu almıyoruz. Dikey videolar genellikle sosyal medya ile özdeşleşmiş durumda. Apple, La La Land’in Oscar’lı yönetmeni Damien Chazelle’e iPhone 11 Pro ile The Stunt Double adlı bir kısa film çektirmiş ve yönetmen de sinema tarihinde yer etmiş tür filmlerini “dikey kamerayla çekilse nasıl olurdu” diyerek yeniden tasarlamış, bizi Dikey Sinema konusunda düşünmeye davet etmiş. Sessiz filmlerden casus aksiyonlarına ve hatta Western’e uzanan yolculuğun kamera arkası görüntüleri de burada.

NFB.CA

Bu hafta Kanada’dan iki videomuz var. Birincisi, ülkenin ilk müzik videosu kabul edilen 1968 tarihli The Ballad of Crowfoot, diğeriyse bağımsız kadın sinemacıları destekleyen kuruluşun himayesinde üretilmiş ve 1996 yılında bir kış gecesi yaşanan üçüncü türden yakınlaşmayı konu edinen 3 dakikalık animasyon The Visit.

Le Cinema Club

Fransız aktör, yönetmen ve senarist Emmanuel Mouret’in ilk dönem filmlerinden Çıplak Yürü! 2 hafta boyunca ücretsiz izlenebilecek. Marsilya kıyılarında geçen ve Éric Rohmer’in ahlaki öykülerini anımsatan filmde Mouret oynayacak kimseyi bulamayınca (Zeki Demirkubuz?) iş başa düşmüş ve sonrasında da oyunculuğa iyice ısınmış.

IMDb Pro

IMDb listelerinde bu hafta:

1- 90’ların ünlü dizilerinden yeniden çekilmesini istediklerimiz.

2- İkizi olduğuna inanamayacağınız ünlü oyuncular. (Örneğin Kiefer Sutherland ve Rami Malek!)

3- The Office dizisinden 7 komik açılış sahnesi.

BluTV

Saz çalan az sayıdaki Batı Avrupalı müzisyenden biri olan Petra Nachtmanova, telli çalgının efsanevi kökenleri peşinde Berlin’den yola çıkıp yedi ülke aşarak sazın doğum yeri Horasan’a gitmiş ve Türkçe dahil sekiz dil konuşan sanatçının yolculuğu, Stephan Talneau tarafından belgesel haline getirilmiş. 2000 yıldır kuşakları bir araya getiren çalgının günümüze uzanan yolculuğunu anlatan Saz BluTV’de

Her Hafta Bir Klasik İzle

68 kuşağının sinemadaki sözcülerinden biri olmasının yanında, Amerika’nın karar verici mekanizmalarının iç yüzünü ortaya dökmeyi de şiar edinen Hal Ashby‘nin leziz filmografisinin en nadide parçası olan Being There (1979), tasavvufi sularda yüzen, gücünü bilinmezliğin cazibesinden alan naif bir başyapıt. Peter Sellers‘in sinemasal personasına tam oturan Chance karakterinin sıcak ve tuhaf öyküsünde hem birey hem toplum olarak bulabileceğimiz nice hikmet var.

Gelecek Program

Nobel ödüllü J. M. Coetzee‘nin çarpıcı romanı Barbarları Beklerken, uzun bir bekleyişin ardından nihayet perdeye uyarlandı. Kameranın arkasında ise Embrace of the Serpent (2015) ve Birds of Passage (2018) ile insanoğlunun hem vahşi doğaya hem kendi vahşi doğasına karşı verdiği mücadelelere odaklanan Kolombiyalı Ciro Guerra var. Venedik‘te prömiyer yaptıktan sonra pandemi nedeniyle sinema macerası yarıda kalan film, yurt dışında dijital platformlarda bu hafta gösterime girdi, yakında bu taraflara da uğrayabilir. Fragman ise Guerra‘nın Coetzee‘nin öyküsüne nasıl yaklaştığına ve Johnny Deep‘in Albay Joll yorumuna dair önemli ipuçları veriyor.

