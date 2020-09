Bu Hafta Ne İzlesem? -14

Merhaba,

Yaz ayları bitti. Bildiğiniz gibi Eylül, dizi ve sinema sektörü için yeni başlangıçların ve radikal kararların ayı, örneğin Netflix Altered Carbon ve Chilling Adventures of Sabrina’yı iptal etti. Favori dizinizin akıbetini buraya tıklayıp öğrenebilirsiniz. Yine de haberlere fazla güvenmemek lazım, bu sene hiçbir şey beklendiği gibi olmadığından, nelerle karşılaşacağımızı ancak yaşadıkça görebileceğiz.

Vizyon takvimi bol seçenek ve iddialı filmlerle her şey normalmiş gibi davransa da kesilen bilet sayısı tam tersini söylüyor. Yarın vizyona girecek 7 filmden özellikle Mulan ve Antebellum izleyicileri heyecanlandıran işler ama bakalım ne kadar izlenecekler.

Netflix

Netflix’in bu haftaki en önemli yapımı, canımız ciğerimiz Charlie Kaufman’ın yeni filmi Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum yarın gösterimde olacak. Being John Malkovich, Adaptation. ve Eternal Sunshine of the Spotless Mind gibi filmlerin dahi yazarı, dördüncü kez yönetmen koltuğunda. Çok heyecanlıyız.

Başka ne var derseniz;

1- İsveç’in popüler kitap serisi kahramanı Dedektif Kurt Wallender’in orijin hikayesini anlatan mini dizi Young Wallender bugün,

2- İki Oscar’lı Hillary Swank’in yeni dizisi, uzay draması Away, Joe Wright’ın muhteşem ilk 45 dakikası için tekrar izleyeceğimiz dönem filmi Kefaret ve Terry Gilliam klasiği Fear and Loathing in Las Vegas yarın,

3- #EvdeKal hashtag’ini zombi dizilerine yapıştıran #Alive salı,

4- Sosyal ağların insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini ele alan Sundance belgeseli Sosyal İkilem çarşamba günü platformadaki yerini alacak.

BluTV

Altıncı His filmindeki çocuk ölü insanlar görüyordu, o ise çıplak insanlar! 14 yaşından itibaren zihninden çıkaramadığı uygunsuz imaj ve düşünceler yüzünden hayatı zehir olan Marnie, İskoçya’daki kasabasından Londra’ya kaçar. Kimsenin yaptıklarını önemsemeyeceğini düşündüğü bu koca şehirde yeni insanlarla tanışır ve hayatı değişir.

Fleabag’i andıran başkarakteriyle ilgi çeken ve gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlandığı söylenen edepsiz komedi Pure; Channel 4 ve HBO Max’ın ardından BluTV’de yayında. Dizi adını, obsesif kompülsif bozukluğun bir türü olan Pure O’dan alıyor. İlk bölümünden itibaren izleyiciyi konforlu alanından dışarı çekecek, oldukça cesur bir iş.

31. Ankara Uluslararası Film Festivali

Başkentliler için festival vakti. Pandemi sonrası düzenlenen ilk geniş çaplı sinema etkinliği bugün başladı ve gelecek cuma gününe kadar Büyülü Fener Kızılay sinemasında, Covid-19 önlemleriyle sürecek.

Christian Petzold’un son filmi Undine, Vişegrad Dörtlüsü’nün komedi klasikleri ve Fellini ile Rohmer Anısına gösterilecek filmler festivalin yıldızları. Programın tamamı burada.

IMDb Pro

IMDb listelerinde bu hafta:

1- Eylül ayında kaçırmamanız gereken 20 film ve dizi.

2- 80’lerin kadın başrolleri! (Jane Fonda, Diane Keaton, Cher, Shirley MacLaine ve daha niceleri.)

3- Kurt Russell bir zamanlar 12 yaşındaydı, şimdiyse 69. Peki ya Neil Patrick Harris 20 yıl önce nasıl görünüyordu? Çocuk yıldızlar ve şimdiki halleri 296 fotoğrafla burada.

4- Ünlü yıldızların vintage tatil fotoğrafları. Marilyn Monroe’nin uçaktan inerken verdiği poz favorimiz.

5- Iron Man 45 yıl önce nasıl görünüyordu? Peki ya 18 yıl önce Superman? Elbette oyunculardan bahsediyoruz.

Ve… Justice League Snyder Cut 2021’de HBO Max’a geliyor. Detayları öğrenmek için tıklayın.

NFB.CA

Sosyal mesafe kurallarının bizi birbirimize daha çok yaklaştırdığını düşünen yönetmenlerden yaratıcı sinemasal hikayeler.

Her Hafta Bir Klasik İzle

Çocuk denecek yaşta hapisle tanışan ve 47 yaşında, Paris’te sürgünde sonlanan hayatı boyunca otoriteye karşı mücadele eden Yılmaz Güney, ülke sinemasının en büyük sinemacılarından biri olarak birçok değerli esere imza attı ama aradan geçen zamana rağmen etkileyiciliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Umut (1970), her yönüyle diğer eserlerinden ayrılıyor. Adana’da, kırık dökük faytonuyla evini geçindirmeye çalışan Cabbar’ın yürek yakan öyküsü, bir yerden sonra umudun, fakir insanlara tutunmaları için bırakılan tek dal olduğunu çarpıcı bir gerçeklikle aktarıyor. Covid-19 günlerinde yıkıcı bir ekonomik krizle mücadele eden ülke insanı, Umut‘ta kendisinden çok şey bulacaktır.

Gelecek Program

Geçtiğimiz on yıla damga vuran Marvel Sinematik Evreni‘nin karşısına kendi Genişletilmiş Evren‘ini koymaya çalışan ve istediği başarıyı elde edemeyen DC, Joker‘in gişe ve eleştirel başarısından sonra, evren kadar tekil filmlerine bel bağlamış durumda ve Matt Reeves‘in 2021 yılında izleyiciyle buluşacak The Batman‘i, en büyük kozları. Bu hafta yayınlanan fragman, çizgi romanlardaki karanlık dünyaya biraz daha yaklaşıldığını ve sert bir filmin bizi beklediğini gösteriyor. Jokerleşen bir Batman‘in yanında Kedi Kadın, Penguen ve “daha önce kimsenin görmediği tarzda” bir Bulmacacı gibi ezeli düşmanlar da geçit töreni yapıyor. Meraklısı için fragmanda birçok easter egg mevcut ve IMDb‘nin fragman çözümlemesi de burada.

