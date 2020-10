Bu Hafta Ne İzlesem? -17

Merhaba,

Birlikte dört ayı geride bıraktık ve şimdi sizi dinlemek istiyoruz. İçerikten memnun musunuz, çeşitlilik yeterli mi, daha uzun ya da daha kısa bir bülteni mi tercih edersiniz ya da başka nelerden haberdar olmak istersiniz? Bu e-postaya cevap olarak yazıp bizimle paylaşabilirsiniz.

Atiye anketimizden %56 oranında “Severek izliyorum” çıktı. İkinci sezonu daha zayıf bulanlar %19, hiç izlemeyenler %22, izlemeyi düşünenlerse %3.

Haftaya görüşmek dileğiyle.

Netflix

Monica Bellucci’yi Yılmaz Erdoğan’la buluşturan Gergedan Mevsimi’ni hatırladınız mı? Netflix’tekiler nasıl olduysa hatırlamış. Bahman Ghobadi’nin filmi yarın geliyor.

Gişede büyük batan kıyamet sonrası ergen aksiyonu Mortal Engines bir şans vermek isterseniz pazar günü yayında olacak.

What Richard Did, Frank ve Normal People ile sevilen bir yönetmene dönüşen Lenny Abrahamson’un az bilinen son filmi The Little Stranger / Küçük Yabancı pazartesi keşfetmenizi bekliyor.

1968 yılı, New York. Bir doğum günü partisi, sürpriz bir konuk ve alkolün etkisinde yedi gay arkadaşın saklı gerçekleri ortaya döktüğü bir akşam. 50 yaşındaki Off-Broadway oyunu The Boys in the Band‘in TV uyarlamasının yapımcısı Ryan Murphy. Çarşamba.

Çarşamba akşamı için diğer seçeneğiniz ise Christian Bale ve Rosamund Pike’nin başrolde olduğu başarılı western Hostiles / Vahşiler.

MUBI

Gerçek sinefillerin her daim bir numarası MUBI, bu hafta yayınladığı iki Tinto Brass filmiyle bizi epey sevinirdi ve hız kesmeden her zevke hitap eden filmler göstermeye devam ediyor. İşte gelecek program:

Bugün izleyebileceğiniz, 2019 Altın Leopar adaylarından Kuş Adası; genç bir adamın, rehabilitasyon için gönderildiği kuş barınağında yaşadıklarını anlatan bir belgesel.

Beşiktaş futbol takımında bir malzemeci olmanın ötesine geçerek kulübün sembol isimlerinden birine dönüşen ve yeşil sahaların ardındaki yaşamın canlı tanıklarından olan Süreyya Soner‘in zorlu olduğu kadar renkli hayat öyküsüne odaklanan spor belgeseli Güzel Adam Süreyya (2018) yarın,

Son dönem güçlü kadın filmlerinin en önemlilerinden, eleştirmenlerin yere göğe sığdıramadığı Frances Ha (2012) cumartesi,

Cold War ile Oscar’a aday gösterilen Pawel Pawlikowski’nin 2011 tarihli Ethan Hawke’lı filmi Gizemli Kadın pazar,

48 yaşında kaybettiğimiz Oscar adayı müzisyen Jóhann Jóhannsson’un Super 8 filmle siyah beyaz çektiği kısa belgesel Yaz Biterken (2014) ise salı günü MUBI’de olacak.

MUBI’yi bir ay ücretsiz denemek isterseniz bu e-postayı Twitter kullanıcı adınızın yanına MUBI yazarak cevaplamanız yeterli.

BluTV

Hapishane dizisi sevenleri buraya alalım. Oz ve Prison Break’i tekrar tekrar izleyen ve o kalibrede yeni bir işle karşılaşmamış olmaktan hayıflanan gruptaysanız Arjantin menşeli El Marginal’e şans vermenizi tavsiye ediyoruz.

Eski polis Miguel, güçlü bir adamın kayıp kızı hakkında bilgi toplamak için gizli kimlikle hapishaneye giriyor ve ortalık karışıyor. Bol karakterli, bol entrikalı ve sürükleyici.

Miguel sevmenin ya da özdeşleşmenin mümkün olmadığı, ırkçı bir antikahraman fakat hapishane öyle bir batak ki, ufacık sebeplerin peşinden gidip onun tarafını tutmanız olası. Diğer seçenek öğle yemeğinde insan parmağı yiyen bir mafya babası sonuçta.

Grafik şiddet, cinsellik, bolca kavga dövüş ve bir intikam yöntemi olarak tecavüzle dolu ilk üç sezonunu BluTV’de bulabileceğiniz yapımın devamı da yolda. Bu sırada dizi o kadar beğenildi ki yeniden çevrimi yapıldı, o da şu an El Recluso adıyla Netflix’te mevcut. İyi seyirler.

Prime Video

Celeste Ng’nin yazdığı, Türkçeye Ufak Yangınlar adıyla çevrilen romandan uyarlanan Hulu yapımı mini dizi Little Fires Everywhere, Türkiye’de Amazon Prime Video üzerinden izleyiciyle buluştu. Başrollerinde Reese Witherspoon ve Kerry Washinghton’ı gördüğümüz dizinin yapımcıları arasında da bu ikili yer alıyor. Dizide, esrarengiz sanatçı Mia Warren ve kızı Pearl’ün Shaker Heights’a taşınıp Richardson ailesiyle tanışmasıyla beraber, kasabadaki bütün dengelerin alt üst olması konu ediliyor. Beklenmedik bir velayet davası sebebiyle, yıllar öncesine dayanan sırlar silsilesi de aydınlanmaya başlıyor… Little Fires Everywhere, geçtiğimiz mayıs ayında hayatını kaybeden yetenekli bağımsız sinemacı Lynn Shelton’ın da son projesi olarak öne çıkıyor. Big Little Lies seven bunu da sever diyerek, diziyi banliyö draması seven herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ederiz.

Platformu daha iyi tanımak ve Prime Video üyeliğinizden en iyi şekilde faydalanmak için AppStore’un yayınladığı tüyolara da göz atabilirsiniz.

IMDb Pro

IMDb listeleri bu hafta Emmy ile dolu:

1- Tüm zamanların en güzel Emmy fotoğrafları.

2- Adayların kostümlü ve günlük halleri.

3- Törenden unutulmaz anlar.

3- Watchmen yıldızı Regina King’in yükselişi.

NFB.CA

Kanadalı şair ve romancı, son yıllarda en çok Damızlık Kızın Öyküsü ile gündemde olan Margaret Atwood’un hayranları için kaçırılmaması gereken bir belgesel, Once in August şimdi ücretsiz erişime açık.

Leonard Cohen’in, 30 yaşında, memleketi Montreal’e yaptığı bir ziyaret üzerine şekillenen belgesel Ladies and Gentlemen… Mr. Leonard Cohen de bu hafta milli değerlerini koruyan platformun sunduğu işlerden.

Cervantes Enstitüsü

Jonás Trueba tarafından yönetilen Keşif / La reconquista zaman kavramını hatta zamanın bilincini sorgulayan bir film. Yitik ve yeniden kazanılmış zaman hakkında; kendimiz hakkında, neyi hatırladığımız ya da neyi anlamadığımız; bizleri bugün, geçmiş ve gelecekte tanımlayıp meydan okurcasına sadık olmaya devam ettiğimiz kelime, jest ve duygular hakkında bizleri düşündüren bir film. Yarın 21:00’den pazar 21:00’e kadar izleyebilirsiniz.

Hayal Kırıklığı Yaratanlar

Netflix’in Ryan Murphy ve şürekâsına yaptırdığı ve Guguk Kuşu / One Flew Over the Cuckoo’s Nest romanındaki Hemşire Ratched karakterinden esinlendiği söylenen yeni dizisi ne yazık ki hayal kırıklığı yarattı. 1947 yılının tıp çevrelerinde denenen psikiyatrik tedaviler üzerine kurulu bir kâbus bekleyenler, American Horror Story’nin yumuşatılmış ve görsel olarak fazlasıyla cilalanmış bir türevini buldu. Her dizisinde aynı oyuncularla çalışan Murphy, tek bir beyni paylaşır gibi konuşan karakter skalasıyla da tükenmeye yüz tutmuş yaratıcılığının uzun bir araya ihtiyacı olduğundan emin olmamızı sağladı.

Sarah Paulson’un hayatının rolü denmiş olsa da en zayıf performanslarından birini izlediğimiz Ratched’in parlayan isimleri Sex and the City’nin Miranda’sı olarak tanıdığımız Cynthia Nixon, Judy Davis ve her rolün hakkını veren Vincent D’Onofrio. Jessica Lange için yazıldığı belli karakterde Sharon Stone’u görmek de güzel.

Nip/Tuck’tan kalma marjinal yönelimler, duvar kağıtları, nefes kesen doğa çekimleri, göz alıcı renk paleti, detaylı kostüm çalışması, bir bölümdeki kukla şovu ve hiç durmayan müzikle oyalanmanız olası ancak üzerimize kaliteli içerik yağan şu günlerde gerçekten buna harcayacak vaktiniz var mı?

Her Hafta Bir Klasik İzle

Sinema tarihinin en büyük komedyenlerinden Mel Brooks‘un kadim ortağı Gene Wilder ile Vahşi Batı’ya yelken açtığı filmi Blazing Saddles (1974), ele avuca sığmayan ve kapanış jeneriğine kadar mizahı asla elden bırakmayan eşsiz bir western parodisi. İzledikten sonra, çevrenizde, at sırtında dolaşan bir siyahînin ırkçı Amerikalılara meydan okumasını ancak Tarantino filminde görebileceğine dair vahim bir yanılgı içinde bulunan kimseler varsa kendilerini Mel Brooks’un ışıklı yoluna gönül rahatlığıyla davet edebilirsiniz.

Ayrıca…

Tanju Baran; Altın Koza Film Festivalinden En İyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, FİLM-YÖN En İyi Yönetmen ve En İyi Kurgu Ödülleriyle ayrılan Ercan Kesal imzalı Nasipse Adayız hakkında yazdı. Buradan okuyabilirsiniz.

Bu haftalık da bu kadar. Katkılarından dolayı Ozancan Demirışık, Tanju Baran ve MUBI Türkiye’ye teşekkür ederiz.

E-bültenimizin faydalı olduğunu düşünüyorsanız, dijital teşekkür kartı satın alarak katkıda bulunabilirsiniz. Paym.es altyapısıyla 10TL, 25TL, 50TL, 75TL ya da 100TL destek vermek için sayılara tıklamanız yeterli.

Görüş ve önerilerinizi bu e-postayı yanıtlayarak ya da Ters Ninja sosyal medya hesaplarından bize iletebilirsiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle.