Bu Hafta Ne İzlesem -19

2020’nin bitmesine 3 aydan az kaldı. Dünyanın en büyük ikinci sinema zinciri Cineworld ABD ve İngiltere’deki salonlarını “kapalıyken daha az zarar ettikleri” gerekçesiyle kapattı. İşler çoğumuz için olumsuz seyrederken, yılı iyi değerlendirdiğini düşünenleri duymak istiyoruz. Yaptıklarınızı bizimle paylaşın ve başkalarına ilham olun çünkü her şeye rağmen hayat devam ediyor.

Bu sırada Cizre’de ilk sinema salonu açıldı ve setlere dönen ünlülerin haberleri gelmeye başladı. En son 11 yıl önce filmini izlediğimiz James Cameron bile Avatar 2’nin çekimlerini tamamladı. Kendisi, Avatar 5 vizyona girdiğinde 74 yaşında olacak yani zaman herkes için uçup gidiyor ve hala izleyecek çok şey var.

İşte bu hafta onlar arasından sizin için seçtiklerimiz.

Netflix

Netflix izleyicileri için haftanın en büyük olayı, yarın gösterilecek olan ve The Haunting of Hill House’un devamı niteliğindeki The Haunting of Bly Manor. Mike Flanagan’ın dillere destan başarısını tekrarlayıp tekrarlayamayacağı merak konusu. Diziyi duymayan azınlıktansanız ya da ilk sezon ne hakkındaydı diyorsanız buraya tıklayın.

Harry Potter hayranları için tüm filmleri bünyesinde bulunduran Netflix, tek eksiği Fantastik Canavarlar: Grindelwald’ın Suçları’nı da pazar günü kataloğuna ekliyor. Hepsini baştan izlemek mi dediniz?

MUBI

William Faulkner’ın öyküsünden uyarlanan, Robert Duvall’ın başrolde olduğu Yarın (1972), yalnız bir çiftçinin yardım ettiği hamile kadınla yaşadığı trajediyi anlatıyor. Bugün MUBI’de.

Altın Portakallı Filmler seçkisinden Maden (1978) yarın izlenebilecek. Seks filmleri furyasının alıp başını gittiği ve toplumsal kargaşanın baş gösterdiği 70’li yılların ikinci yarısında toplumun gerçek sorunlarına eğilerek devrimci eserler ortaya koyan bir avuç yönetmen arasında yer alan Yavuz Özkan‘ın başyapıtı Maden, Türkiye’deki işçi sınıfının durumuna dair geçerliliğini bugün bile koruyan teşhisler ortaya koyma ve işçilere birleşme çağrısında bulunmanın yanında ülke sinemasının en büyük jönlerinden Cüneyt Arkın ve Tarık Akan‘ı da ilk kez bir araya getiriyor.

Dünyanın zıt uçlarında yaşayan iki erkekten biri uyuduğunda diğeri uyanmaktadır. Asıl soruysa hangisinin rüya gören, hangisinin rüyada olduğudur. İki / Bir (2019) gerçeklik algınızla oynayacak kafa karıştırıcı bir deneyim. Cumartesi.

Halloween yaklaşırken MUBI de bir korku filmi klasiğini sinemaseverlerle buluşturuyor. 1974 tarihli orijinal Teksas Katliamı’nı pazar günü izleyebilirsiniz.

Éric Rohmer’in altı filmlik Comedies et Proverbes serisinin ikinci filmi Güzel Evlilik (1982) Venedik’te En İyi Kadın Oyuncu ödülü kazanmıştı. Yalnızlıktan sıkılıp kafasındaki evliliği inşa etmeye kalkan genç bir kadının komik ve romantik hikayesi. Pazartesi.

Askeri cuntaya boyun eğmiş bir ülke, kıyamet kopsun diye dua eden yozlaşmış rahipler, bir tür çocuklu Bonnie ve Clyde! Brezilya yapımı vahşi komedi Sol Alegria (2018) salı günü geliyor.

BluTV

Pablo Larraín’in de yapımcıları arasında olduğu Şili dizisi La Jauría, kadın düşmanı erkekler ve yükselen feminizm hareketi üzerine kurulu bir polisiye öykü anlatıyor. Öğretmenlerini cinsel tacizle suçlayan kız öğrencilerin protestolarına sahne olan bir lisede, eylemlerin başındaki Blanca ortadan kaybolur. Aynı gece bir grup erkeğin eşkale uyan birine tecavüz görüntüleri ortaya çıkar. İki olay arasındaki bağlantıyı kurup gerçekleri ortaya çıkarmaksa, üç kadın dedektifin sorumluluğundadır.

8 bölümlük dizi; ülkenin %1’lik en ayrıcalıklı tabakasının yozlaşmış yaşamlarına dalıp, hastalıklı eril zihniyet temsillerini avlıyor. Çocuk satan bir çete, derin internette oynanan bir oyun, kadına şiddet, tecavüz, erkek hegemonyası, yalanlar ve Şilili zengin çocuklarından oluşan senaryo oldukça sürükleyici. Keyser Söze durumları erken anlaşılsa da finalde katarsis garanti.

Amazon Prime Video

Son sezonunu da izleyip vedalaştığımız The Good Place’e kardeş geldi, üstelik Black Mirror kadar düşündürücü, Her (2013) kadar romantik. Otonom araçların, aldığınız yere kendi dönen kiralık bisikletlerin, drone+tabletten ibaret polis devriyelerinin olduğu ve ölmeden önce bilincinizi sanal gerçekliğe yükleme seçeneğinizin doğduğu bir gelecekteyiz. Yemeklerin 3D yazıcıda hazırlandığını söylemiş miydik?

Trafik kazası sonucu yaralanan ve ameliyata girip ölme ihtimaliyle yüzleşmek yerine hafızasını bir şirketin sunucularına yükleten genç ve yakışıklı Nathan’ın hikayesi hem yaratıcı bir gelecek tasviri hem de hınzır bir kapitalizm eleştirisi. Seks partnerini puanladığın uygulamaların ele geçirdiği bir hayat tarzında hala aşkı kovalayan ya da ailesine önem veren insanların çabalarını görmek içinizi yumuşatırken, sıra dışı bir hafiyenin gizemi çözme çabası da ilgiyi ayakta tutuyor. İkinci sezon da yolda.

YouTube

Warner Bros. YouTube kanalında 6 adet Kamera Arkası belgeseli yayınladı. Martin Scorsese, Clint Eastwood, George Miller, Stanley Kubrick, Frank Darabont ve Spike Lee hakkındaki belgesellere yenilerinin de eklenmesi bekleniyor.

Le Cinéma Club

20 Şubat 1939’da 20000 New Yorklunun katılımıyla Madison Square Garden’da bir Nazi toplantısı gerçekleştirildiğini biliyor muydunuz? En İyi Kısa Belgesel dalında Oscar’a aday gösterilen 7 dakikalık arşiv çalışması A Night at the Garden’i buradan izleyebilirsiniz.

NFB.CA

National Film Board of Canada YouTube sayfasından Oscar adayı olmuş ya da ödülü kazanmış birçok kısa filme ve animasyona ulaşabilirsiniz. Bazı videolar zaman zaman ülkemizden izlenemiyor ancak çoğunun çalıştığını söyleyebiliriz.

IMDb Pro

Bu yıl sizi bekleyen en iyi diziler.

Hollywood yıldızlarının korku filmlerinde yer aldıkları ilk dönem rolleri.

Kolay korkanlar için çok da korkunç olmayan korku filmleri.

Dijital platformların yükselen yıldızları.

Her Hafta Bir Klasik İzle

Sinclair Lewis’in, 1920’ler Amerika’sında hızla yükselen dini akımlara satirik bir üslupla eğildiği romanından uyarlanan Elmer Gantry, Evanjelist bir tarikata dahil olan düzenbaz birinin yükseliş öyküsü üzerinden, halkın dini cemaatler karşısındaki tutumunu, tarikatların işleyiş mekanizmasını ve din tüccarlığının kamu düzeni için oluşturduğu tehlikeyi gözler önüne seren, çarpıcı bir taşlama. Burt Lancaster‘a En İyi Erkek Oyuncu Oscar‘ını getiren film, toplumsal panorama sunan hikayesini leziz bir yönetmenlik ve kuvvetli oyunculuklarla taçlandırarak sinemasal bir şölen vadediyor.

Ayrıca…

Her izlediğinizde değişen dinamik bir kısa film olan Agence, PC’den, akıllı telefonlarınızdan, çıplak gözle ya da VR gözlükle deneyimleyebileceğiniz bir iş. Yönetmenin hikâye anlatma tercihlerini yapay zekayla birleştirip üstüne seyircinin müdahalesine izin veren Agence “film mi, oyun mu” tartışmalarına gebe. Geleceğin sineması mı, niş bir deneme mi?

Bu haftalık da bu kadar. Katkılarından dolayı Tanju Baran ve MUBI Türkiye’ye teşekkür ederiz.

