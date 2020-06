Bu Hafta Ne İzlesem? -2

İstanbul Film Festivali

Covid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl ileri bir tarihe ertelenen festivalin 15 filmlik mayıs seçkisi yoğun ilgi görmüştü. Haziran ayına programlanan filmlerin biletleri de dün satışa çıktı. Türkiye’de ilk kez gösterilecek 15 film dünya prömiyerlerini Venedik, Toronto, Cannes, Tallinn, SXSW film festivallerinde yaptı ve yarından itibaren 15 gün boyunca filmonline.iksv.org adresinden çevrimiçi olarak izlenebilecek.

İstanbul Bienali Film Seçkisi

Önceki İstanbul Bienallerine katılan sanatçıların filmlerini birer haftalığına gösterime açan İKSV, 5 Haziran’da Halil Altındere’nin Cehennem Melekleri (2014) ve Zeyno Pekünlü’nün Kendine Ait Bir Banyo (2015) adlı işlerini sundu. Koştur koştur Bienal gezerken önünde ortalama 15 dakika bekleme fırsatı bulamadığınız video işlerini evinizin rahatlığında izleme fırsatını kaçırmayın.

18. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali

12-22 Haziran tarihleri arasında http://filmmor.org/ adresinde gerçekleştirilecek. Hak Odaklı Sinema, Kadınların Sineması, Bedenimiz Bizimdir, Cins-iyet-ler, Feminist Kadraj, Feminist Bellek ve Film-i Takip bölümlerinde onlarca ülkeden 40 film izleyiciyle buluşacak. Tüm gösterimler ücretsiz.

Documentarist İstanbul Belgesel Günleri

6-16 Haziran tarihleri arasında. Güncel bilgiler için festivalin Twitter hesabını takip edebilirsiniz.

BluTV

90’lar gençliğine televizyonun altın çağını yaşatan HBO’nun klasikleşmiş dizileri Sex and the City, The Sopranos, Entourage ve daha yakın dönemden Girls gibi diziler tüm sezonlarıyla BluTV’de. Binge-watching yokken onlar vardı, bütün hafta olanlar tartışılırdı ve o döneme yetişemeyenler için daha güzel bir fırsat düşünemiyoruz.

Ceyda Torun’un ufak çaplı bir fenomene dönüşen Kedi belgeseli ve yeni neslin işleri merak edilen isimlerinden Ceylan Özgün Özçelik’in Ankebut ve Cadı Üçlemesi 13+ kısa filmleri de yine BluTV’de.

Amazon Prime Video

Neil Gaiman ve Terry Pratchett’ın ortaklaşa yazdığı roman Good Omens, Türkçe ismiyle Kıyamet Gösterisi, Amazon Prime tarafından mini dizi olarak uyarlandı. David Tennant ve Michael Sheen‘in başrollerinde harikalar yarattığı dizi, altı bölümlük tek sezondan oluşuyor. Dini metinlerden referanslara, gizemli kehanetlere ve özellikle absürt mizaha ilginiz varsa tam size göre.

YouTube

Kemal Sunal hayranları için bir araştırma yapan Avantajix 6 farklı resmi kanaldaki filmleri bulmuş ve izlenme sayılarıyla paylaşmış. Bu değerli çaba gözden kaçmasın diye biz de yer vermek istedik. İşte YouTube‘dan ücretsiz izleyebileceğiniz 70’ten fazla Kemal Sunal filmi.

Arzu Film: –Salak Milyoner (1974, 3m) –Köyden İndim Şehire (1974, 11m) –Salako (1974, 7m) –Süt Kardeşler (1976, 12m) –Hababam Sınıfı (1975, 15m) –Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1975, 9m) –Hababam Sınıfı Uyanıyor (1976, 19m) –Tosun Paşa (1976, 13m) –Hababam Sınıfı Tatilde (1977, 18m) –Şaban Oğlu Şaban (1977, 28m) –Hababam Sınıfı 9 Doğuruyor (1978, 5m) –Çöpçüler Kralı (1978, 12m) –Kibar Feyzo (1978, 11m) –Hababam Sınıfı Güle Güle (1981, 4,4m)

Erler Film: –Keriz (1985, 1,7m) –Talih Kuşu (1989, 2,2m) –Varyemez (1991, 1,8m)

Fanatik Film: –İnek Şaban (1978, 5m) –Yüz Numaralı Adam (1978, 1,7m) –Bekçiler Kralı (1979, 2,5m) –Dokunmayın Şabanıma (1979, 10b) –Umudumuz Şaban (1979, 800b) –Gol Kralı (1980, 17m) –Devlet Kuşu (1980, 4m) –Kanlı Nigar (1981, 1,5m) –Doktor Civanım (1982, 1,5m) –Kılıbık (1983, 8m) –Postacı (1984, 400b) –Ortadirek Şaban (1984, 2m) –Katmadeğer Şaban (1985, 3,5m) –Gurbetçi Şaban (1985, 1,7m) –Deli Deli Küpeli (1986, 1,4m) –Garip (1986, 700b) –Yakışıklı (1987, 450b) –Kiracı (1987, 333b) –Bıçkın (1988, 2m) –Zehir Hafiye (1989, 1,7m)

Gülşah Film: –Şaşkın Damat (1975, 400b) –Hanzo (1975, 2m) –Meraklı Köfteci (1976, 1,4m) –Sahte Kabadayı (1976, 3,7m) –İbo ile Güllüşah (1977, 1,2m) –Sakar Şakir (1977, 5,6m) –İyi Aile Çocuğu (1978, 1m) –Avanak Apti (1978, 900b) –Şark Bülbülü (1979, 2,4m) –Korkusuz Korkak (1979, 3,4m) –Gerzek Şaban (1980, 2m) –Üç Kağıtçı (1981, 9m) –Yedi Bela Hüsnü (1982, 2,4m) –Tokatçı (1983, 3,5m) –Çarıklı Milyoner (1983, 1m) –En Büyük Şaban (1983, 1,1m) –Atla Gel Şaban (1984, 1,2m) –Şabaniye (1984, 1,8m) –Şendul Şaban (1985, 1,8m) –Sosyete Şaban (1985, 1,7m) –Şaban Pabucu Yarım (1985, 1m) –Tarzan Rıfkı (1986, 600b) –Davacı (1986, 890b) –Japon İşi (1987, 600b) –Uyanık Gazeteci (1988, 500b) –Polizei (1988, 1,5m) –İnatçı (1988, 1m) –Sevimli Hırsız (1988, 850b) –Abuk Subuk Bir Film (1990, 900b) –Koltuk Belası (1990, 450b) –Boynu Bükük Küheylan (1990, 50b) –Gülen Adam (1990, 670b)

Sistem Film: –Davaro (1981, 930b)

Şeref Film: –Kapıcılar Kralı (1976, 3,5m) –Köşeyi Dönen Adam (1978, 1,8m) –Yoksul (1986, 4,7m) –Düttürü Dünya (1988, 500b)

iTunes

Tarantino hayranlarının yönetmenin filmlerini defalarca izlediklerini biliyoruz. O yüzden karışık eleştiriler alan Bir Zamanlar… Hollywood’da adlı son filminin iTunes üzerinden 5,99TL’ye satın alınabildiğini haber verelim istedik. Sahip olacağınız dijital kopyayı istediğiniz zaman farklı cihazlardan istediğiniz kadar izleyebilir, indirebilir ve filmin yarattığı alternatif dünyayı detaylarıyla inceleyebilirsiniz.

Apple TV+ George Floyd cinayetinin ardından ABD’de yükselen seslere kayıtsız kalamayan Apple, film stüdyolarıyla iş birliğine giderek “Irk Adaletsizliği” üzerine 15 filmi ücretsiz sunmaya başladı. Michael B. Jordan, Jamie Foxx ve Brie Larson’un rol aldığı 2020 yapımı Apple TV+ orijinali Just Mercy de bunlardan biri. iTunes mağaza seçimi ABD olanlar hemen izleyebilir.