Bu Hafta Ne İzlesem? -211

Merhaba,

Aradığınız içeriği hangi platformda bulabileceğinizi gösteren JustWatch’u kimsecikler duymamışken tanıtmıştık. Şimdi de alternatifi, Kernel’den bahsedelim. Anasayfasının Keşfet başlığı altında popüler yapımların yayınlanmasına kaç gün kaldığını gösteren Kernel, JustWatch’tan çok daha şık bir arayüzle yapımların fragmanlarını, künyelerini ve izleme seçeneklerini bir araya getiriyor. Kendi oynatma listelerinizi oluşturarak izlemeye niyetlendiğiniz dizi ve filmleri bir arada gözünüzün önünde tutmanıza da yardımcı oluyor. Bu Hafta Ne İzlesem?’den seçtiğiniz önerileri not almak için harika bir mobil uygulama.

Haftaya görüşmek dileğiyle.

Serkan Çellik

Geçen Hafta Ne İzlendi?

Geçen hafta bir kez daha, en çok ilgi çeken içerik, paylaştığımız kısa film oldu. Geri kalan basamaklarıysa MUBI ve Netflix doldurdu. Oscar adayı bir filmi ilk kez yayınlamasına rağmen bile TV+ okuyucularımızın radarına giremedi mesela. Bu da bize, bazı platformlara boşuna mı yer veriyoruz diye düşündürdü. İşte 210. sayımızda “winner ceketi giyen” beş içerik:

Netflix

11 Temmuz: Bir adet “çocuklar kaçırıldı” dizisi daha. Boşanma sürecindeki bir çiftin çocukları Bir Gece Ansızın / Septimo kaçırılır. Adamın geçmişi kirlidir, kadınsa bembeyaz bir Amerikalı psikiyatristtir. 36 saat içinde fidye parası olan 150.000 avroyu ödemek için kollar sıvanır.

11 Temmuz: Ayvalık’ta yeni bir hayata başlayan Ada, Leyla ve Sevgi’nin maceraları (!) devam ediyor. Zeytin Ağacı’nın sekiz bölümlük ikinci sezonu yayında.

11 Tammuz: Vikings: Valhalla, 3. ve son sezonuyla dönüyor.

12 Temmuz: Rehabilitasyona ihtiyacı olan Tanrı, kedi suretinde Dünya’ya gönderilir ve burada insanlarla yeniden bağ kurmayı öğrenmeye çalışır. Ancak Şeytan da yine bir kedi olarak işleri bozmak üzere oradadır. Yetişkinlere yönelik animasyon Exploding Kittens, bir kart oyunundan uyarlanmış.

12 Temmuz: Yeni sevgilisini oyun gecesi için aile evine davet eden genç kadın, eski sevgilisi de gelince zor duruma düşer. Komedi filmi Riskli Oyun / Spieleabend, Gülse Birsel’in Yılbaşı Gecesi’yle benzer bir formül uyguluyor. Bir Alman filmi ne kadar komik olabilirse…

15 Temmuz: LaLiga: Futbolun Ötesi / LaLiga: Más allá del gol, isminden de anlaşılacağı gibi, İspanyol futbolunun perde arkasını anlatan bir belgesel.

17 Temmuz: Anime T・P BON, uzay-zamandaki olağandışı kurtarma görevlerini anlattığı 2. sezonuyla yayında.

Disney+

Yayında: Donald Duck’ın 90. yaşı için restore edilmiş klasik Disney kısa filmleri Crazy Over Daisy, Out on a Limb ve D.I.Y Duck şimdi Disney+’ta.

12 Temmuz: Bilindik masalların çeşitlemeleri yapılmaya devam ediyor. Kupa Kraliçesi’nin kızı Red ve Cinderella’nın kızı Chloe’nin, ciddi sonuçlara yol açacak bir olayı durdurmak için Beyaz Tavşan’ın cep saatini kullanarak zamanda geriye gitmesini ve Auradon’u kurtarma çabalarını anlatan Yeni Nesil: Kızıl’ın Yükselişi / Descendants: The Rise of Red, gençlere yönelik şen şakrak bir film.

Yayında: Abbott Elementary, üçüncü sezonuyla burada.

17 Temmuz: The Bear, üçüncü sezonuyla dönüyor.

Yayında: Yeni “kayıp çocuk dizisi” Under the Bridge’in başrollerinde Lily Gladstone ve Riley Keough yer alıyor. Sekiz bölüm.

MUBI

12 Temmuz: Mia Hansen-Løve’un filmi Bergman Adası / Bergman Island’da Vicky Krieps, Tim Roth ve Mia Wasikowska rol alıyor. Ingmar Bergman’ın en iyi filmlerinden bazılarını çektiği Fårö’de geçen bu güneşli yolculuk; geçmiş ve şimdiki zaman, kurgu ve gerçeklik arasında mekik dokuyarak sanat yapmanın zorlu ama bir o kadar da romantik sürecini irdeliyor. (Basın bülteninden derlenmiştir.)

13 Temmuz: Kısa filmlerde ve TV dizilerinde görüntü yönetmeni, kurgucu gibi görevlerde çalışan Barış Demirdelen’in ilk filmi Aynı İpte Asılı; genç olmanın, yakın ilişkiler kurmanın ve hayatta bir denge tutturabilmenin zorluklarına içten bir bakış atma iddiasında.

14 Temmuz: Efsanevi piyanist ve besteci Thelonious Monk’un, Aralık 1969’da Avrupa turnesinin son ayağı olan Paris’teki gösterisinden önce caz piyanisti Henri Renaud ile çıktığı Fransız televizyonunda yaşananları anlatan 66 dakikalık belgesel Geri Sar, Baştan Çal / Rewind & Play, 2022 Berlinale programındaydı.

15 Temmuz: Riz Ahmed’in başrolde olduğu Dammi, yıllardır görüşmediği babasıyla buluşmak için Paris’e giden bir adamı konu ediyor. 16 dakika.

17 Temmuz: Zahid Çetinkaya’nın 19 dakikalık absürt bilimkurgusu Fraktal: Para Adam, plaza çalışanlarıyla bir distopya kuruyor. Doğu Yücel’in Para Adam adlı öyküsünden uyarlanmış.

Prime Video

Her zaman uzaya gitmeyi hayal etmiş ancak hayatı planladığı gibi gitmemiş olan genç bir kadın, NASA ’nın astronot eğitim programına kabul edilince varını yoğunu ortaya koyup sınıfının en iyisi olmak için çalışmaya başlar. Kaçık Astronot / Space Cadet, Emma Roberts ve Tom Hopper ’ın varlığıyla ilgi çekse de eleştirmenler tarafından yerden yere vuruldu.

’nın astronot eğitim programına kabul edilince varını yoğunu ortaya koyup sınıfının en iyisi olmak için çalışmaya başlar. Kaçık Astronot / Space Cadet, ve ’ın varlığıyla ilgi çekse de eleştirmenler tarafından yerden yere vuruldu. 2024 yılının gişe verilerine göre şu ana kadar Türkiye’de en çok bilet satan üçüncü film olan Kolpaçino 4 4’lük’te Şafak Sezer ’e Mehmet Ali Erbil, Aydemir Akbaş ve İbrahim Tatlıses eşlik ediyor. İzlememek için 4 4’lük sebepler…

’e ve eşlik ediyor. İzlememek için 4 4’lük sebepler… Efsane, Ahmet Kural ve Cengiz Bozkurt’lu bir Selçuk Aydemir komedisi. Bu isimler size bir şey ifade ediyorsa bakabilirsiniz.

IMDb Pro

Haziran 2024 itibarıyla Ters Yüz 2 / Inside Out 2’nin de katıldığı “milyarderler kulübü”nün artık 50’den fazla üyesi var. İşte, dünya çapında gişede 1 milyar dolardan fazla hasılat elde eden filmler.

Le Cinéma Club

Yenilikçi Arjantinli yönetmen Eduardo Williams; uykunun önemini, Ay’da nasıl bir film yapmak istediğini ve dünyayı dolaşan The Human Surge 3’ü çekerken merakını nasıl canlı tuttuğunu anlattı.

Ve Şimdi Haberler!

Sessiz / Bê Deng filmi 2012’de Cannes’da En İyi Kısa Film seçilen Rezan Yeşilbaş ’ın sıradaki projesinin ne olacağını merak etmeyi bırakmışken, önemli bir haber geldi. Yapımcılığını Ahmet Gürata ’nın üstlendiği Amedspor belgeseli, Karlovy Vary Film Festivali’nde Work in Progress Görsel Post Prodüksiyon Ödülü’nü kazandı. Jüri filmi; “bu ikinci lig futbol takımının kimliğini geri kazanmaya çalıştığı günümüz Türkiye’sinde, spor ve siyasetin kesişimine önemli ve büyüleyici bir bakış” olarak tanımladı. Başvurduğu ilk yerli festivali skandala sürükleyeceğini öngörmek zor değil. Yönetmenin bir de Uçan Köfteci adlı kurmaca projesi bulunuyor ama ne zaman izleriz belli değil.

’ın sıradaki projesinin ne olacağını merak etmeyi bırakmışken, önemli bir haber geldi. Yapımcılığını ’nın üstlendiği Amedspor belgeseli, Karlovy Vary Film Festivali’nde Work in Progress Görsel Post Prodüksiyon Ödülü’nü kazandı. Jüri filmi; “bu ikinci lig futbol takımının kimliğini geri kazanmaya çalıştığı günümüz Türkiye’sinde, spor ve siyasetin kesişimine önemli ve büyüleyici bir bakış” olarak tanımladı. Başvurduğu ilk yerli festivali skandala sürükleyeceğini öngörmek zor değil. Yönetmenin bir de Uçan Köfteci adlı kurmaca projesi bulunuyor ama ne zaman izleriz belli değil. Stranger Things’in çekimlerinde yarıya gelindi. Kaldı 24 hafta.

Beverly Hills Cop: Axel F filminin soundtrack’i çıktı.

Josh Brolin ’in başrolde olduğu Outer Range, iki sezonun ardından Prime Video tarafından iptal edildi.

’in başrolde olduğu Outer Range, iki sezonun ardından tarafından iptal edildi. Michel Franco ’nun bir kez daha Jessica Chastain ’le çalıştığı yeni filmi Dreams’in dağıtım haklarını The Match Factory yani MUBI aldı. Biz hâlâ Hatır / Memory‘yi izleyemedik, o ayrı.

’nun bir kez daha ’le çalıştığı yeni filmi Dreams’in dağıtım haklarını yani aldı. Biz hâlâ Hatır / Memory‘yi izleyemedik, o ayrı. Now You See Me’ye gelecek yıl bir devam filmi daha geleceği açıklandı.

Christopher Reeve ’in oğlu, James Gunn ’ın Superman’inde bir sahnede görünecekmiş.

’in oğlu, ’ın Superman’inde bir sahnede görünecekmiş. Jeremy Irons, Jennifer Aniston’ın babası rolüyle The Morning Show kadrosuna katıldı.

Vizyonda Ne İzlesem?

❌ MaXXXine: Ti West’in X ve Pearl’ünü tamamlayan üçüncü filmde, Mia Gothbir kez daha başrolde.

💡 Işıkları Söndürme / Don’t Turn Out the Lights: Bir grup arkadaş, yol boyunca kendilerini bekleyen doğaüstü tehditlerden habersiz bir şekilde, bir müzik festivaline doğru yola çıkar ve başlarına gelmeyen kalmaz. Fena görünmüyor.

😈 Cin Köyü: Haftanın yerli cin filmi.

🌝 Beni Ay’a Uçur / Fly Me to the Moon: NASA’nın Ay’a gidiş görevi öncesi kamuoyundaki imajını düzeltmek için göreve getirilen pazarlama dehası Kelly Jones (Scarlett Johansson) ile fırlatma direktörü Cole Davis’in (Channing Tatum) sarpa saran ilişkisini konu eden romantik komedi, Kennedy Uzay Merkezi’nde çekilmiş. Apple TV+ filmi olduğunu da ekleyelim.

🌪️ Kasırgalar / Twisters: 1996 yapımı Twister’ı hatırlıyor musunuz? Helen Hunt’ın başrolde olduğu ve iki teknik dalda Oscar’a aday gösterilen şu felaket filmi hani. Evet, onun (mirasını yemeye çalışan) devamı.

🛋️ Anne, Kalk! / Mother, Couch: Ewan McGregor ve Ellen Burstyn’in başrolde olduğu film, bir mobilya mağazasındaki kanepeden kalkmayı reddeden bir anne ve yıllardır görüşmeyen üç çocuğunun sıradışı öyküsü.

😳 Lumme: Ertelenip duran bir yerli korku filmi daha.

🫥 Vefk-i Cin Sekar: Ve bir cin filmi daha.

Ali Ulvi’den Vizyon Notları

“Anne, Sıkıldım!”

İsveç melankolikliğini ABD’de büyük bir depoya benzeyen mobilya mağazasına taşımak ne denli akılcı?

David, telaşla mağazaya girer, ağabeyi Gruffudd görevli Bella ile samimi bir sohbettedir. Anneleri ise üst katta bir koltuğa oturmuş, asla kalkmayacağını söylemektedir…

Öykü hayli ilginç başlasa da, giderek, iki çocuğunu ihmal etme kaygılarıyla koşuşturan boşanma aşamasındaki David’in üzerinden, bir yitik çocukluk-gençlik hesaplaşmasına göz kırpıyor. Ağzından sigarayı eksik etmeyen abla Linda’nın duruma el koyamaması ve özel yapım gibi duran mobilyaların satıcısı ikiz adamların tuhaflıkları da, bir kara mizah hınzırlığından ve kıvraklığından uzak.

Mesele, her yattığı adamdan hamile kalmış, itiraf ettiği gibi en az beş hamileliğini sonlandırmış, babaları ayrı bu üçünü de şimdi karşısına dizmiş 82 yaşındaki kadının vedasıyla ilgili. Anne olmayı aslında hiç istememiş, çocukları savrulmuş ve belki de bir tür affedilme peşinde. Fakat genel olarak karakterlerin duygusal motivasyonları o denli canlılıktan uzak ki, herhangi biriyle duygudaşlık kurmanız çok ama çok zor.

Bir roman uyarlaması olan bu dramda, İsveçli yönetmen Niclas Larsson, filmin her anlamda soluk olması için sanki özel bir çaba sarf etmiş. David’i canlandıran Ewan McGregor’ın çabaları ve karizmatikliği sayesinde filmi seyredebiliyorsunuz. Aksi halde, Anne, Kalk! / Mother, Couch tam bir uyku hapı.

Ayrıca…

İstanbul Film Festivali iş birliğiyle gerçekleştirilen Altyazı Film Eleştirisi Yarışması’nın birincisi seçilen makaleyi okudunuz mu? Sinema yazarı olmak isteyenlere fikir verebilir.

