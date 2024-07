Bu Hafta Ne İzlesem? -212

Merhaba,

Sinema ve TV dünyasında (ki artık ikisi birbirine karıştı) bol gelişmeli bir hafta yaşandı.

Kevin Costner’ın yazıp yönetip başrole kurulduğu 3 saatlik Amerikan İç Savaşı anlatısı Horizon: An American Saga – Chapter 1’ın batma ihtimalinin güçlü olduğundan 210. sayımızda bahsetmiştik. Beklenen oldu ve 16 Ağustos’ta vizyona sokulması planlanan Chapter 2, süresiz olarak ertelendi. En iyisi parçalara ayırıp dizi yapmaları.

Apple TV+’ın en çok izlenen drama dizisi koltuğuna yerleşen Presumed Innocent’ın 2. sezonu onaylandı. Jake Gyllenhaal’un başrolde olduğu yapımın sezon finali 24 Temmuz’da yayınlanacak. Kaçak köçek izleyenler el kaldırsın.

Universal, seveni bol Minyonlar / Minions’ın üçüncü filmini 2027 Bağımsızlık Günü’ne yetiştireceğini söyledi. Ee, ne de olsa franchise’ın dünya çapındaki geliri 5 milyar dolara yaklaşmış durumda.

2018’de ilk sezonu yayınlanan Mirzapur’un ikinci sezonu 2020’de gelmişti ama uluslararası ünü, 2024 tarihli üçüncü sezonuyla oldu galiba. Prime Video’nun Hindistan’da en çok izlenen içeriği olan bol aksiyonlu yapımın dördüncü sezonu da onaylandı.

Haftaya görüşmek dileğiyle.

Serkan Çellik

Geçen Hafta Ne İzlendi?

Geçen haftanın galibi Netflix oldu. İşte 211. sayımızda en çok ilgi çeken beş içerik:

Editörün Seçimi



Yeni başladığımız Editörün Seçimi köşesini iki haftadır yazamıyoruz çünkü gönül rahatlığıyla önerebileceğimiz bir içerik çıkmamıştı maalesef. Bu haftaysa öyle değil. Prime Video’da Those About to Die, Netflix’te Skywalkers: Bir Aşk Öyküsü, MUBI’de Genç Hizmetçiler ve vizyonda elbette Deadpool & Wolverine, hemen izlemek istediğimiz içerikler olarak öne çıkıyor.

Prime Video

19 Temmuz: Independence Day, Godzilla, The Patriot, The Day After Tomorrow, 2012 gibi yüksek bütçeli filmlerin iddialı ama az yetenekli yönetmeni Roland Emmerich, 10 bölümlük dev bir projeyle karşımızda. Daniel P. Mannix’in aynı adlı kitabından ilhamla Er Ryan’ı Kurtarmak / Saving Private Ryan’ın Oscar adayı senaristi Robert Rodat tarafından hayata geçirilen Those About to Die; antik Roma’nın savaş arabası yarışları, gladyatör dövüşleri ve elbette o muhteşem yozlaşmış dünyasını izlemeyi sevenleri cezbedecek.

MS 79’da Roma, dünyanın en zengin şehridir ve yoğun bir köle işçi akını vardır. Sıkılmış Roma halkını hizada tutansa bedava yemek ve araba yarışlarıyla gladyatör dövüşlerinden oluşan muhteşem eğlencelerdir. Circus Maximus’taki yarışlar soyluların sahibi olduğu dört topluluk olan Mavi, Kırmızı, Beyaz ve Yeşil gruplar tarafından kontrol edilir ancak halkın ilgisi azalınca gladyatör dövüşleri için özel olarak tasarlanmış bir stadyuma ihtiyaç duyularak Kolezyum’un yapımına başlanır.

Sir Anthony Hopkins, Iwan Rheon, Tom Hughes, Sara Martins, Jóhannes Haukur Jóhannesson ve Jojo Macari, kadronun tanıdık yüzleri.

Türün önemli dizileri Rome (2005-2007) ve Spartacus: Blood and Sand’in (2010-2013) yanına adını yazdırması zor ancak antik Roma’yı özlediğimiz de bir gerçek. Fragman burada, dizi burada.

Netflix

18 Temmuz: Elmas kralı yaşlı bir adam, hizmetçisiyle evlendikten kısa süre sonra şüpheli bir şekilde ölür ve miras mücadelesi tüm akrabaları birbirine düşürür. Tayland yapımı 7 bölümlük Evin Efendisi / Suepsandan, aşırıya kaçmaktan çekinmeyen, bol entrikalı bir dram vadediyor.

18 Temmuz: Sevilen dizi Cobra Kai, 6. ve son sezonun 2. kısmıyla yayında. Final bölümleriyse 2025’e kaldı.

19 Temmuz: Yaşlanan bir rock yıldızı son albümü de başarısız olunca kafa dinlemek için Güney Kıbrıs’ta, uçurumun kenarında bir ev alır ve aaa, bir de bakar ki gençlik aşkı da orada. Aşka Atlamak / Find Me Falling, isminin çalakalem çevirisini ve uçurum metaforunun çiğliğini görmezden gelsek bile olay örgüsünün klişeleriyle beynimizi uyuşturan bir Akdeniz rüyası (!).

19 Temmuz: Dünyanın en yüksek binalarına tırmanarak sosyal medyada ünlenen ve birbirine aşkla bağlı bir çiftin, yasadışı zevklerini taşımaya çalıştıkları uç noktaları anlatan belgesel Skywalkers: Bir Aşk Öyküsü / Skywalkers: A Love Story, şüphesiz haftanın en ilginç yapımı.

19 Temmuz: Sweet Home, final sezonuyla tamamlanıyor.

24 Temmuz: Lou Pearlman: Pop Müziğin Kirli Yüzü / Dirty Pop: The Boy Band Scam, Backstreet Boys ve NSYNC’in menajeri olarak ünlenen Lou Pearlman’ın yaptığı dolandırıcılıkları anlatıyor.

Disney+

19 Temmuz: 1926’da Manş Denizi’ni yüzerek geçen ilk kadın olan Trudy Ederle’nin hikâyesini konu eden Young Woman and the Sea, hem eleştirmenler hem de seyirci nezdinde sınıfı geçti. Netflix’in benzer temalı filmi Nyad, iki dalda Oscar’a aday gösterilmişti.

MUBI

Öneri programımız kapsamında bir arkadaşını bültenimize abone yapan herkese bir aylık MUBI üyeliği hediye ediyoruz. Bu bağlantıdan abone olduğuna emin olduktan sonra bilgilerini bize iletin ve üyelik kazanın.

18 Temmuz: Şöyle çok iyi bir siyah beyaz klasik izleyeyim diyorsanız, ilacınız Genç Hizmetçiler / The Servant. Sürprizi kaçmasın diye hakkında bir şey okumayın.

19 Temmuz: Son Locarno Film Festivali’nde Altın Leopar’a layık görülen İran filmi Kritik Bölge / Mantagheye bohrani, Tahran sokaklarında uyuşturucu satan yalnız bir adamı takip ediyor.

20 Temmuz: Kontrol / Control; 23 yaşında intihar ederek ölen, Joy Divisiongrubunun esrarengiz solisti Ian Curtis’i anlatan bir belgesel.

21 Temmuz: 2014’te Oscar’a aday gösterilmiş animasyon İki Arkadaş / Ernest et Célestine, öksüz bir fareyle şanssız bir ayının dostluğunu konu ediyor.

23 Temmuz: Kartal Köpek Balığına Karşı / Eagle vs Shark, hiç hazzetmediğimiz Taika Waititi’nin ilk uzun metrajı, ünlü olup Hollywood’u karıştırmadan önceki Sundance bağımsızı.

24 Temmuz: Rena Lusin Bitmez’in tek uzun metrajı Tanrı Göçmen Çocukları Sever mi Anne?, İstanbul’a göç eden Ermeni ailelerin çocuklarının eğitim mücadelesini anlatıyor. 2019 İstanbul Film Festivali’nde En İyi Belgesel Ödülü’nü kazanmıştı.

BluTV

Yayında: HBO’nun efsane dizisi The Sopranos’un başkarakteri Tony’nin gençlik günlerini anlatan The Many Saints of Newark, aynı ekibin elinden çıkmasıyla güven verse de orijinal dizi kadar sükse yapmamıştı. Yine de hayransanız ve henüz görmediyseniz bir bakın deriz. Zaten House of the Dragon’ın borcu bitene kadar platforma işe yarar yeni bir şey gelmeyecek gibi.

18 Temmuz: Kıyma, dördüncü sezonuyla dönüyor.

Le Cinéma Club

Kışkırtıcı ve cesur Fransız sinemacı Catherine Breillat, Bergman’dan Ōshima’ya uzanan bir listeyle en sevdiği beş filmi paylaştı.

Vizyonda Ne İzlesem?

Paribu Cineverse, Yeşilçam Festivali adlı etkinlik kapsamında, 19-25 Temmuz tarihleri arasında Şark Bülbülü, Kapıcılar Kralı ve Tokatçı’yı perdeye yansıtacak. Filmler, şirketin Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirilen anketle seçilmiş.

🏐 Acımasız / Ruthless: Ergenlik çağındaki kızı öldürülen lise öğretmeni, insan kaçakçılarının eline düşen öğrencisini kurtarmak için kolları sıvar. İkinci sınıf aksiyon sevenlere gelsin.

🇨🇳 Süper Kahramanlar: Taşların Peşinde / Happy Heroes 3: 2022 yapımı Çin malı animasyon.

🙏 Tarikat / A Sacrifice: Değişmez kural: Bir filmin adı vizyon öncesi değişmişse, o film kötüdür. Berlin Nobody olarak da anılan, Eric Bana’lı bu tarikat polisiyesi de istisna değil.

🦈 Yem / Something in the Water: Beş arkadaş, açık denizde köpekbalığıyla boğuşuyor.

🎬 Şafak Sökerken / Finalmente L’alba: Figüranlık için gittiği efsane film stüdyosu Cinecittà’da keşfedilip yıldızlığa yükselen birini anlatan “sinema sevgisi” konulu film, geçen sene Venedik’te Altın Aslan için yarışmıştı. Lily James başrolde.

🇨🇳 Mavi Kaplan ve Fırtına Takım / Cosmicrew: Storm Force: Çin malı bir animasyon daha.

🫙 Cam Kavanoz: Karanlıktan korktuğu için ailesi tarafından “erkek olmamakla”, “karı kılıklı olmakla” suçlanan bir çocuğun dramı.

🙀 Korku Kapanı (Sessiz Çığlık): “Serinin en iyi filmi” diye pazarlanan film acaba hangi serinin en iyi filmi? “Korku Kapanı” diye Türkçe isim verilen diğer yabancı filmlerle kendisini aynı seride zannediyor olabilir mi?

🌳 Korku Ormanı / Horror in the Forest: Çöp bir korku filmi daha.

🧌 Son Ayin / Lord of Misrule: Kaçırılan çocuk alttürünü folklorik korkuyla birleştiriyor ama pek parlak değil.

🔞 Deadpool & Wolverine: 2024 yazının en iddialı blockbuster’ı. Kötü çıkma şansı yok. 24 Temmuz Çarşamba vizyonda.

Geçmişte Ne İzledik? -17-

Tünel’den Taksim istikametine yürürken Galatasaray’a yaklaştığınızda St. Antuan Katolik Kilisesi’nin karşısında yer alan Elhamra Sineması, öncelikle adıyla dikkat çekerdi. Bu tarihi salon, 1923 yılında gösterimlerine başlamıştı. Bazen isim değişikliğine uğrayıp, bazen de tiyatro olarak hizmet vererek 1976 yılına ulaştı. İşte bu sene tanıştığım ve bir yangın nedeniyle kullanılamaz duruma geldiği 1999 yılına dek bazı yıllanmış filmleri de keşfettiğim Elhamra, enlemesine geniş, balkonlu bir sinemaydı. Son döneminde, ithalatçı firma Yeni Tual Film’in işletmesi altındaydı. Hatırlıyorum, Yeni Tual’ın kurucusu Hasan Tual oldukça titiz bir adamdı ve sinemada her yer pırıl pırıl olana dek her gün temizlik yaptırırdı… Bugün yerinde yeni bir bina var. “Keşke” diye başlayan cümleyi biliyorsunuz: Sahip çıkan olsaydı, Beyoğlu’nun en eski sineması unvanıyla bugün de faaliyetlerine devam ederdi.

İlk kez Elhamra’da seyrettiğim filmlerden biri, 1969 yapımı altıncı James Bond filmi, Kraliçe’nin Hizmetinde / On Her Majesty’s Secret Service’ti. Çekimler sırasında 29 yaşında olan George Lazenby en genç Bond olarak karşımıza çıkmıştı… Bence ona haksızlık yapıldı. Genel olarak beğenilmediğinden yola çıkılarak ikinci bir Bond projesinde yer verilmedi (Sean Connery bir filmlik geri döndü, sonra rol Roger Moore’a geçti). Oysa kadın oyuncu Diana Rigg ve iki kötüyü oynayan Telly Savalas & Ilse Steppat ile birlikte çekici bir kadronun arasında, Lazenby tam anlamıyla parlıyordu… Sean Connery’e eşit boyuyla en uzun iki Bond’dan biriydi (1,88 m)…

Filmin önemli sahneleri İsviçre’nin kayak merkezlerinden birinde çekilmiş ve görüntü yönetmeni Michael Reed’in katkılarıyla içinde olmak istediğiniz bir atmosfer yaratılmıştı. Ve James Bond’un tek evliliği de bu filmin hikâyesi içindeydi.

Çok sevdiğim Bond filmini, bir yaz günü, zevk aldığım bir sinema salonunda ilk kez seyretmiştim. Aradan geçen bunca yıla rağmen, filmi de Elhamra’yı da unutmadım. (Ali Ulvi Uyanık)

Ayrıca…

Sessiz Bir Yer: Birinci Gün / A Quiet Place: Day One için hazırlanan web sitesine bir lokasyon giriyorsunuz, canavarlarla karşılaşırsanız ne yapacağınızı söylüyorsunuz, hangi sesin sizi ele verebileceğini tahmin ediyorsunuz ve işte size özel videonuz hazır! Birinci gün siz neredeydiniz?

Katkılarından dolayı Ali Ulvi Uyanık, Ozancan Demirışık ve Zeynep Şima’ya teşekkür ederiz.

Bağımsız yayıncılığa destek olmak isterseniz 25 TL, 50 TL, 75 TL, 100 TL ya da 500 TL karşılığında Dijital Teşekkür Kartları alabilir ve dilerseniz sevdiklerinize hediye olarak gönderebilirsiniz.