Bu Hafta Ne İzlesem? -213

01.06.2023-31.05.2024 tarihleri arasında yayınlanmış içeriklerin yarışacağı 76. Primetime Emmy Ödülleri’nde adaylar açıklandı. Kimseyi güldürmekle ilgilenmemesine rağmen ısrarla komedi dizisi kategorisinde yarıştırılan The Bear, 23 adaylıkla 30 Rock’ın 2009’daki rekorunu kırdı. Komedi dışındaki dallardaysa Shôgun hak edilmiş bir şov yaparak 25 adaylık aldı ama Game of Thrones’un 2016’daki 32 sayısına yaklaşamadı.

Only Murders in the Building 21, True Detective: Night Country 19, Fallout17, Baby Reindeer 11, The Gilded Age ise 6 dalda aday gösterildi.

32’si Disney+ orijinallerini kapsayan 183 adaylık elde ederek en çok adaylığa sahip olan The Walt Disney Company bu seneki töreni domine ederken, HBO’nun çok güvendiği The Sympathizer tek adaylık alabildi, o da Robert Downey Jr.’ın kendini aşan performansı sayesinde. Kazananları Türkiye saatiyle 16 Eylül sabahı öğreneceğiz.

Geçen Hafta Ne İzlendi?

İşte geçen hafta bültende tanıttığımız içeriklerden en çok ilgi çeken beşi:

Prime Video

25 Temmuz: Amazon’un Guy Ritchie hayranlığı sürüyor. Şimdi de Henry Cavillve Alan Ritchson’ın varlığıyla dikkat çeken, nisan ayında ABD’de vizyona girip gişede batan Gayrıbeyefendi Savaş Dairesi / The Minister of Ungentlemanly Warfare platforma ekleniyor.

Tarihin ilk özel kuvvetler operasyonundan ilham alan komedi aksiyon, yakın zamanda gizliliği kaldırılan İngiliz Savaş Bakanlığı dosyalarına dayanan ve gerçek olaylardan esinlenen bir hikâye anlatıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Winston Churchill ve Ian Fleming’in de aralarında bulunduğu küçük bir askeri yetkili grup tarafından kurulan ilk özel kuvvetler ekibinin maceralarını anlatan filmde, birbirinden farklı karakterlerden oluşan gizli savaş birimi, Nazilere karşı alışılmadık ve son derece “centilmence olmayan” dövüş teknikleri kullanarak cesur bir göreve çıkıyor.

Netflix

25 Temmuz: Ko Shinjo’nun aynı adlı romanından uyarlanan Tokyo Swindlers, çok değerli bir arsayı ele geçirmek için plan yapan emlak dolandırıcılarını konu ediyor.

25 Temmuz: Kara komedi The Decameron, 1348 İtalya’sında kara vebadan kaçıp hizmetçileriyle birlikte bir kır evine sığınan bir grup soylunun sıkıntıyla başa çıkmak için daldıkları âlemleri anlatıyor. Çok önemli bir Rönesans klasiği olan Boccaccio’nun Decameron’undan uyarlama ve sekiz bölüm.

25 Temmuz: Kırmızı bavul arayışı devam ediyor. Doğu Almanyalı eski casus Kleo, Soğuk Savaş sonrası Avrupa’sında bavulu bulup yok etmeye kararlı. İkinci sezon altı bölüm.

26 Temmuz: Las Encinas öğrencileri sonunda mezun oluyor. Elite’in sekizinci ve son sezonu yayınlanacak.

26 Temmuz: Meksika yapımı esprili aksiyon Çifte Pazarlık / No negociable, başarılı bir rehine pazarlıkçısının aynı anda hem başkanı, hem karısını hem de tepetaklak giden evliliğini kurtarma çabasını anlatıyor.

26 Temmuz: Ejderhalar Prensi / The Dragon Prince’in altıncı sezonu yayınlanacak.

31 Temmuz: Şaşırtıcı kayıp vakaları ve tuhaf paranormal olayları anlatan belgesel serisi Unsolved Mysteries, dördüncü cildiyle dönüyor.

26 Temmuz: Ampüte Futbol Milli Takımı sporcusu Barış Telli’nin yaşamından ilham alan Hayatla Barış’da Taner Ölmez başrolde. Bir de her rolü beceremediği ne zaman kabul edilecek diye beklediğimiz Nazan Kesal.

31 Temmuz: Everest Dağı’nın zirvesine yaptığı yolculuğu sağ salim tamamlayan ilk Nepalli kadın olan Lhakpa Sherpa, hayatını kız çocukların güçlenmesine adayan, Connecticut’taki bir süpermarkette çalışan, bekâr bir annedir ve bir gün, kendi kızlarına esin kaynağı olmak için yeniden Everest’in yolunu tutar. Lhakpa Sherpa: Everest’in Kraliçesi / Mountain Queen: The Summits of Lhakpa Sherpa, seyirci dostu bir belgesel.

BluTV

26 Temmuz: 42. İstanbul Film Festivali’nden Seyfi Teoman En İyi İlk Film ödülüyle ayrılan Orçun Köksal imzalı Bars, soyu tükenmiş olduğuna inanılan Anadolu parsının izini sürmeye koyulan iki zooloğun yolculuğu eşliğinde Anadolu’nun kaybolmaya yüz tutmuş kültür ve mitlerini anlatıyor.

Yayında: Taylor Swift’in müzik sektörüne açtığı 300 milyon dolarlık davayı anlatan belgesel Taylor Swift vs Scooter Braun: Bad Blood, sektördeki kadın düşmanlığına ışık tutuyor.

TV+

Turkcell destekli dijital platform TV+, son zamanlarda vizyon sonrası ilk gösterimler ve BluTV kataloğunun öne çıkanlarına yer vermesiyle dikkat çekiyor.

🇩🇪 Öğretmenler Odası / Das Lehrerzimmer: Almancı yönetmen İlker Çatak’ın Oscar’a aday gösterilen aşırı iyi filmi, vizyon sonrası ilk önce TV+’a geldi. Ali Ulvi Uyanık’ın vizyon notu 188. sayımızda, Güzin Tekeş’in eleştirisi Ters Ninja’da.

MUBI

26 Temmuz: Standart kurmacaya animasyon ve stop-motion ekleyen Koma / Coma, özel güçleri olan bir ergenin rüyalarla kurduğu fantastik ilişkiyi anlatıyor. 2022 Berlinale’in Encounters bölümünde FIPRESCI ödülünü kazanmıştı.

26 Temmuz: Spor belgeseli Life Is Not a Competition, But I’m Winning, Olimpiyat tarihindeki LGBTİ+ sporcuları araştırıyor.

27 Temmuz: Nurgül Yeşilçay ve Cem Özer’li Adem’in Trenleri, Anadolu’nun ücra bir yerine gelip Ramazan boyunca Kur’an öğretmek isteyen bir imamı konu ediyor.

28 Temmuz: Müzik biyografisi Sid ve Nancy / Sid & Nancy; İngiliz punk grubu Sex Pistols’un basçısı Sid Vicious ile kız arkadaşı Nancy Spungen arasındaki ilişkiyi anlatıyor.

30 Temmuz: Ölen çocuğunun yasını tutan bir Vietnam Savaşı gazisinin travmalarıyla başa çıkma çabasını anlatan Adrian Lyne filmi Dehşetin Nefesi / Jacob’s Ladder, 90’larda epey ses getirmişti.

Disney+

31 Temmuz: 9-1-1, yedinci sezonuyla dönüyor.

Haftanın Kısası

Elinizdeki imkânlarla film çekebileceğinizi hatırlatmak için ara sıra akıllı telefonlarla çekilmiş kısa filmler sunuyoruz. ¡Suerte! de onlardan biri. Tamamı iPhone ile çekilmiş ve konusu şöyle: Genç müzisyen Iván Cornejo, köklerinden ilham almak üzere Meksika’ya doğru bir yolculuğa çıkar ve burada onu büyük bir macera beklemektedir.

Film burada, nasıl çekildiğini merak edenler için kamera arkası görüntüleri burada. İyi seyirler.

YouTube

Prens dizisiyle hayran kitlesini genişleten Giray Altınok’tan daha fazla içerik bekleyenler rotayı biraz daha eski ve nispeten daha az duyulmuş işlerine çevirdi ve böylece, TOD dizisi Var Bunlar, sosyal medya gazıyla ikinci baharını yaşamaya başladı. Kerem Özdoğan’la birlikte yazdığı ve başrolleri paylaştığı durum komedisinin 20’şer dakikalık bölümleri birbirinden bağımsız, yani istediğiniz yerden başlayabilirsiniz.

Var Bunlar’ın 13 bölümlük ilk sezonunun tamamına YouTube’dan ücretsiz ulaşılabiliyor, ikinci sezonun bölümleri de yavaş yavaş ekleniyor.

Le Cinéma Club

Vampire Weekend’in kurucusu ve solisti Ezra Koenig, David Cronenberg’in patlayan kafalarından, Birleşik Krallık yapımı 80’lerin hareketli dönem filmlerine uzanan bir listeyle en sevdiği beş filmi paylaştı.

Vizyonda Ne İzlesem?

Deadpool & Wolverine daha dün vizyona girdiğinden, bu cuma fazla bir şey gelmiyor.

Paribu Cineverse, Yeşilçam Festivali adlı etkinlik kapsamında 26 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Petrol Kralları, Çiçek Abbas ve Davacı’yı perdeye yansıtacak. Filmler, şirketin Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirilen anketle seçilmiş.

👽 Galaktik Saldırı: Uzaylı İstilası / Alien Invasion: İzinsiz girdikleri komşu evinde kilitli kalan bir grup aklı havada genci konu eden teen slasher, uzaylı katiliyle aklımızı alıyor. IMDb puanı 1,8!

🇹🇷 Ahbar: Haftanın yerli korku filmi.

🍀 Şans Eseri / Coup de Chance: Woody Allen’ın kariyerinin muhtemelen son filmi. Detaylar aşağıda.

👨🏻 Ben Babayım: Oğlu düğün gecesinde maganda kurşunuyla ölen bir demirci ustasının dramını anlatan film, fena duruyor. Tam bir senedir vizyon tarihi alıp son anda erteliyorlar, şaka gibi.

🇰🇷 Blackpink World Tour Born Pink in Cinemas: K-Pop grubunun konser turu filmi.

Ali Ulvi’den Vizyon Notları

“Tesadüf, Hata, Şans”

New York’ta aynı lisede eğitim alan Fanny ile Alain, yıllar sonra Paris’te tesadüfen karşılaşıp görüşmeye başlarlar… Fanny para yönetme konusunda uzman olan ve geçmişi biraz şaibeli Jean ile mükemmel görünen bir evlilik yürütmektedir. Fakat kendisine her daim âşık olduğunu söyleyen Alain’le eksikliğini hissettiği romantik ilişkiye girer. Bu bir hatadır, çünkü Jean fark edip korkunç bir plan yapar.

Woody Allen’ın üç bölümünden birini yönettiği New York Hikâyeleri / New York Stories ile TV çalışmalarını saymazsak, Şans Eseri / Coup de Chance sinema için çektiği 50. uzun metrajlı filmi. 1935 doğumlu Allen, bir çalışmasıyla daha karşımıza çıkar mı bilinmez. Ama hayatı boyunca onu huzursuz eden sorulara dair bu filmin hikâyesi çerçevesi içinde de kafa patlatıyor. Mesela, yıllardır görüşmeyen birilerinin yolda karşılaşma ve yeniden âşık olma olasılıkları matematiksel olarak kaçtır? Ya da her şeyi belirleyen şansımız mıdır? Bunların hiçbirine kafayı takmadan yaşamak mümkün mü?

Bu filminde yine sorular sorsa da, seyirciyi yormuyor… Işığın sihirbazı Vittorio Storaro’nun Paris ve çevresinin resimsi sonbahar görüntüleri içinde, bildiğimiz bir aşk ve suç öyküsünü, son derece akıcı anlatıyor. Allen’da hiçbir yorgunluk belirtisi yok. Günümüzün salgını olan kibir hastalığına dersini verecek denli de kızgın.

Allen’ın İlk Fransızca filminde, iki genç oyuncu Lou de Laâge ile Niels Schneider parlıyor… Fanny’nin annesi rolünde Valérie Lemercier ve Narsistle Aşk / L’amour et les forêts’deki dehşet verici koca rolünden sonra o filmindeki karakteriyle bazı benzerlikleri bulunan Jean ile karşımıza çıkan Melvil Poupaud, Şans Eseri’ni oldukça yükseltiyorlar.

Ayrıca…

Yaklaşık 40 sene sonra BBC ekranlarına dönen Haluk Bilginer, İngiltere’de nasıl karşılandı?

