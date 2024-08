Bu Hafta Ne İzlesem? -214

Merhaba,

Biteli yıllar olmasına rağmen popülaritesini kaybetmeyen Dexter’a bir ön bölüm geliyor. Paramount+ with Showtime için hazırlanan 10 bölümlük yeni dizi, Dexter’ın ilk sezonunun ilk bölümünün 15 sene öncesinde yaşananları anlatacak. Harry Morgan rolünde Christian Slater, Dexter Morgan rolünde Patrick Gibson ve Debra Morgan rolünde Molly Brown’ın yer aldığı dizinin ismiyse Dexter: Original Sin olarak belirlendi. 1991 Miami’sinde kana susamış dürtüleri göz ardı edilemeyecek hale gelen Dexter’ın içindeki karanlığı yönlendirmeyi nasıl öğrendiğini hep beraber izleyeceğiz ama gerçekten bunu merak eden var mı, zaten bilmiyor muyuz?

Yetmezmiş gibi bir de Dexter: New Blood’ın devamı geliyormuş: Dexter: Resurrection. Michael C. Hall’un rol almayı kabul ettiği bu dizinin yapımınaysa ocak ayında başlanacakmış.

Peki neden Dexter’ı rahat bırakmıyorlar? Birçok sorunun cevabıyla aynı: Para, para, para. Dexter, 2006 sonbaharında prömiyer yapmış, sekiz sezon sürmüş ve Showtime’ın bir numaralı orijinali olarak sona ermişti. Dexter: New Blood2021’de, asıl dizinin bitiminden 10 yıl sonra yayınlandığındaysa kanalın en çok izlenen ve en çok “stream edilen” orijinali olmayı başarmıştı. Yeni dizilerin de izleneceği garanti yani.

YouTube’da milyonlarca izleme elde eden Var Bunlar, bizim okuyucularımızın da gözdesi oldu. İşte geçen hafta bültende tanıttığımız içeriklerden en çok ilgi çeken beşi:

Bu hafta ilgimizi çeken iki film var, ikisi de vizyonda. Tuzak / Trap ve Geber! / Kill.

Prime Video

GAİN’in liste fiyatı bile aylık 149 TL olmuşken 39 TL’ye her daim izleyecek bir şey bulunabilen –aman nazarımız değmesin– platform, bu hafta büyük bir yapım duyurmadı ama yine de şans verilebilecek bir sürü şey var…

99: Manchester United için en önemli senelerden biri olan 1999’da yaşananları aktaran üç bölümlük bir spor belgeseli.

Maxton Hall – Aramızdaki Dünya / Maxton Hall – Die Welt zwischen uns: Zengin okuluna burslu gelen içine kapanık bir oğlan ve elbette ortaya çıkmayı bekleyen büyük sırlar üzerine bir ergen dizisi.

Katil Kim? / ¿Quién lo mató?: Meksikalı TV sunucusu Paco Stanley’nin 1999’daki çözülmemiş cinayetinden ilhamla yaratılan, altı bölümlük bir suç draması. Genel olarak beğenildi.

Alice Hart’ın Kayıp Çiçekleri / The Lost Flowers of Alice Hart: Sigourney Weaver’ın sürüklediği dizi, ailesini yangında kaybeden küçük bir kız ve büyük sırlarla ilgili.

Arıcı: Ölüm Kovanı / The Beekeeper: En sevmediğimiz aksiyon yönetmenlerinden David Ayer’in son projesi, 56 yaşına gelmesine rağmen yumruklarının sertliği azalmayan Jason Statham üzerine kurulu. “Tek adam ordulara meydan okuyor” filmlerini sevenlere.

3391 Kilometre: İzmir’de yaşayan ve adı İzmir olan genç bir kızla, Paris’te yaşayan ve ismi Ege olan, muhtemelen de pis işlere bulaşmış (bad boy) bir oğlanın uzak mesafe ilişkisi… Ya da öyle bir şeyler.

Netflix

01 Ağustos: Holly Jackson’ın New York Times çok satanlar listesine girmiş, genç yetişkinlere yönelik gizem romanından uyarlanan İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi / A Good Girl’s Guide to Murder, beş sene önce erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü düşünülen liseli bir kızın gerçek failini bulmayı kafaya koymuş zeki ve inatçı Pip Fitz-Amobi’nin hikâyesi. BBC tarafından sipariş edilen dizi, ilk önce BBC Three ve BBC iPlayer’da yayınlanacak.

01 Ağustos: Müzik belgeseli Mon Laferte, te amo, karnını doyurmakta zorlandığı çocukluk yıllarını aşıp Latin Amerika müziğinde devrim yaratan bir sanatçı olarak milyonların sevgisini kazanan Mon’un yaşamını anlatıyor.

01 Ağustos: Unstable’ın ikinci sezonunda; tüm insanlığın hayranlığını kazanmış, eksantrik ve narsist bir biyoteknoloji girişimcisi olan Ellis, oğlu Jackson’ın şirketin vârisi olarak onun yerine geçmek için gereken niteliklere sahip olup olmadığını görmek amacıyla bir dizi zorlu görev ve akıl oyunu hazırlıyor.

01 Ağustos: Gökbakar Kardeşler, Celal ile Ceren’den sonra bugün doğan çocuğunuza isim önermeye devam ediyor: Erdal ile Ece. 420 salonda vizyona girmesine rağmen sadece 185.122 kişinin izlediği filmin –varsa– zararını, bize yaptığı zamla Netflix ödemeye karar vermiş. Her şeyi ama her şeyi almayı bırakıp fiyatlarını mı sabit tutsalar acaba…

01 Ağustos: 2024 yılında görsel efektleriyle Oscar kazanan ancak ülkemizde gösterime girmeyen ve Mehmet Açar’ın “En iyi Godzilla filmlerinden biri” dediği Godzilla Minus One / Gojira -1.0, şimdi de Godzilla Minus One / Minus Color adlı siyah beyaz versiyonuyla karşımızda.

01 Ağustos: Puslu Sınır / Kabut Berduri, Endonezya-Malezya sınırında işlenen cinayetleri konu eden bir polisiye film.

02 Ağustos: Zack Snyder’ın göz devirerek izlediğimiz ve berbat eleştiriler alan Rebel Moon filmleri, Yönetmen Kurgusu makyajıyla bir kez daha tezgâhta, üstelik isimleri de değişti. Rebel Moon – Part One: A Child of Fire ve Part Two: The Scargiver olarak yayınlanan filmler bugünden itibaren Rebel Moon – Part One: Yönetmenin Kurgusu / Chapter One: Chalice of Blood ve Rebel Moon – Part Two: Yönetmenin Kurgusu / Chapter Two: Curse of Forgiveness diye adlandırılmış ve “daha kanlı, daha seksi” olduğu iddia edilen 1 saatlik ek görüntüyle paketlenmiş olarak izlenebilecek.

02 Ağustos: Bikini Kasabası tüm sakinleriyle birlikte okyanus dışına çıkarılır. Bunun üzerine Sandy ve Sünger Bob Kare Pantolon, karşı karşıya oldukları şeytani plana engel olup kasabalarını kurtarma umuduyla Teksas’a gider. Bikini Kasabası’nı Kurtarmak: Sandy Cheeks Filmi / Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie, pek beğenilmedi.

07 Ağustos: Dede ve Çocuk / Lolo and the Kid, zenginleri dolandırarak geçinen yaşlı bir adam ve yetiştirdiği çocuğun duygusal hikâyesi.

MUBI

01 Ağustos: 1970’lerde Arjantin’de yaklaşık 30.000 kişinin kaybolduğu (!) askeri diktatörlük dönemini anlatan Olimpo Garajı / Garage Olimpo, 18 yaşındaki aktivist Maria üzerinden korku, baskı ve şiddete ayna tutuyor.

03 Ağustos: Ümran Safter, ilk kurmaca filmi Kabahat’te Türkiye’de kadın olmayı anlatmaya soyunmuş. Ana eksende biri regl olduktan sonra yıkanmak isteyen, diğeri de hamilelik testi almaya çalışan iki genç kız olsa da, farklı kuşaklardan kadınlar üzerinden, farklı sorunlar anlatılıyor. Filmde ana karakter olan bir erkek yok, görünen erkekler de figürandan hallice. Ama görünmeseler de erkek baskısını filmin her ânında hissediyoruz. Anlattığı temaları, kurduğu çatışmaları ve oyunculukları beğendim ama diyalogların mesaj kaygılı olması ve derdinin altını kalın kalın çizmesi, doğallığı azaltmış. Beğendiğim bazı anlatım tercihlerinde de nedense ısrarcı olmamış. Biraz daha senaryo dokunuşu, özellikle diyalogların elden geçmesi, filmi bir basamak yukarı taşırmış. (Hasan Nadir Derin)

07 Ağustos: Tareq Daoud’un ilk uzun metrajlı filmi Yaban’ı, İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma’da izlemiştik. Fransızca çekilmiş bu psikolojik gerilim filminde; Türkiye’de yaşayan Fransız bir kadın olan Claire, kızının velayetini kaybedeceğini anlayınca ülkeyi illegal yollardan terk etmeye karar veriyor ve anne kızın başına çeşitli olaylar geliyor.

IMDb Pro

Tableau, film severlere ve veri meraklılarına en sevdikleri filmlerle ilgili ücretsiz infografikler ve görselleştirmeler oluşturma ve paylaşma olanağı sağlamak için dünyanın en popüler film, TV şovu ve sektör çalışanı bilgi kaynağı olan IMDb ile iş birliği yaptı. Ortaklık hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve tüm görsellere buradan göz atabilirsiniz.

Le Cinéma Club

Tár, Joker ve Studio Ghibli için harika müzikler yapan Oscar ödüllü İskandinav besteci Hildur Guonadóttir, en sevdiği beş filmi paylaştı.

Ve Şimdi Haberler!

“4DX salonlarına nasıl bakıyorsunuz?” anketimiz sonuçlandı. Katılanların %66’sı “Gitmedim, şans verebilirim” derken, %14’ü “Gitmedim, gitmem”, %13’ü “Gittim, beğendim”, %6’sıysa “Gittim, beğenmedim” dedi.

Daha güzel bir haber alamazdık: 2023’ün son bülteninde, yılın en güzel sürprizlerinden biri olarak öne çıkardığımız Prime Video ’nun gizli hazinesi Göldeki Ölümler / Deadloch’un ikinci sezonu onaylandı. Merakla bekliyoruz.

’nun gizli hazinesi Göldeki Ölümler / Deadloch’un ikinci sezonu onaylandı. Merakla bekliyoruz.

Warner Bros. Discovery ile Hepsiburada , Hepsiburada Premium üyelerine sunulan hediye BluTV ayrıcalığının devam edeceğini duyurdu. Aralık 2023’te Warner Bros. Discovery bünyesine katılan BluTV içeriklerine liste fiyatından çok daha ucuza erişilmeye devam edilebilecek yani.

BluTV ’nin popüler dizisi Prens’in müzikleri Apple Music ve Spotify ’a eklendi.

Halo, iki sezonun ardından Paramount+ tarafından iptal edildi. İsabet olmuş.

Burak Sakar , 2023-2024 Türkiye TV dizi sezonunu detaylı bir yazıyla değerlendirdi.

, 2023-2024 Türkiye TV dizi sezonunu detaylı bir yazıyla değerlendirdi. Showtime ’ın ilk sezonun ardından iptal ettiği American Rust’ı Amazon almıştı. İkinci sezonun ardından o da iptal etti.

Invincible, Prime Video’da dördüncü sezon için yenilendi.

Vizyonda Ne İzlesem?

Bu hafta vizyona dikkate değer filmler giriyor. İyi ya da kötü çıkarlar, henüz bilmiyoruz ama en azından göz devirtmiyorlar. Hasret kalmıştık.

🇵🇪 Benim Uçan Dev Maceram / Una Aventura Gigante: Peru yapımı ortalama bir animasyon.

😱 Velhan: Yerli korku.

🚞 Geber! / Kill: Sürekli poz kesen bir komando, darbe filmlerimizde oynayabilecek bıyıklı arkadaşı, zengin babasının istediği adamla evlenmemek için kaçmaya hazır genç bir kadın ve bunların hepsinin bindiği treni soymaya gelen çete… Şiddet dozuyla gözlerinizi faltaşı gibi açacak Hindistan yapımı, ABD’de epey beğenildi. Dar alanda geçen aksiyon filmlerini sevenler kaçırmasın.

🟣 Harold ve Mor Tebeşir / Harold and the Purple Crayon: Mor tebeşiriyle çizdiği her şey gerçeğe dönüşen Harold dünyamıza gelir ve saf hayal gücüyle güzel şeyler yapmak ister ancak kötü adamların elindeki gücü fark etmesi uzun sürmez. Yüksek bütçeli, bol efektli bir aile filmi.

🏟️ Tuzak / Trap: Yumuşak karnımız M. Night Shyamalan’ın yeni filmi, kızıyla birlikte stadyum konserine giden bir seri katilin tuzağa düştüğünü anlayınca oradan çıkmak için yaptıklarını anlatıyor. “Taylor Swift konserinde Kuzuların Sessizliği” diye tanımlamış beyefendi filmini, koşarak gidiyoruz.

☔️ Biraz Yağmur Yağmalı / Kong fang jian li de nv ren: Qiu Yang’a bu sene Berlinale’de Jüri Özel Ödülü getiren dram, hayatı kontrolden çıkan 40 yaşında bir ev hanımını konu ediyor.

😈 Enasar: Sirayet-i Cin: Haftanın yerli cin filmi.

Ali Ulvi’den Vizyon Notları

“Kafa Ezme Garantili Aksiyon!”

Yönetmen Nikhil Nagesh Bhat’ın gerçek hayatta karşılaştığı bir tren haydutluğu Geber! / Kill için çıkış fikri olmuş… Malum, Hindistan’da ulaşımın yükünü raylı sistemler çekiyor; dolayısıyla tren baskınları da neredeyse doğal. Filmde, Yeni Delhi’ye giden bir trenin son birkaç vagonunda yataklı yolcuları soymak amacıyla baskın yapan acımasız hırsızlar, sivil giyimli iki komandoya çarparlar!

Esas oğlan Amrit’in sigortaları, bu yolculuğa çıkma nedeni olan, aksiyona adeta yapıştırılmış aşk hikâyesindeki kadınına zarar verildiğinde atar. O ana kadar çete üyelerini mecbur bırakılmadıkça öldürmeden dövmeye çalışsa da, o noktadan yani 45. dakikadan sonra Amrit ve tabii ki film de sadede gelir: Komandomuz, kimi yolculardan ve yaralı arkadaşından aldığı desteklerle aklınıza gelebilecek en vahşi yöntemleri kullanmaya başlar!

Filmin en önemli başarısı, kısıtlı alanlara sahip kompartımanlardaki aksiyon koreografisini inanılmaz bir devamlılıkla aktaran teknik ekiplere ait. Doğaldır ki “orkestra şefi” yönetmenin performansı da üst düzeyde. Keza başta Amrit’i canlandıran Lakshya olmak üzere, diğer oyuncu ve dublör kadrosunun emekleri de değerli. Fakat geriye ne kaldığına baktığımızda, 105 dakikalık aşırı şiddet gösterisi dışında hiçbir şey!

İngiliz yönetmen Gareth Evans’ın Endonezya’da çektiği, bir S.W.A.T. ekibinin uyuşturucu ticaretinin merkezi bir binaya yaptıkları operasyonda, karşılaşabilecekleri en korkunç katillerle dövüşlerini ve çatışmalarını soluk soluğa bir ritimle aktaran Baskın: Kefaret / Serbuan Maut (2011), öyle bir yol açtı ki… Sinema endüstrisi hatırı sayılır olan her ülkede, ağırlıkla tek bir adamın onlarca cani tiple mücadele ettiği tipte filmler çoğaldı.

Fakat belki kaygı verici olan, insan bedenlerine uygulanan şiddet çeşitlerini artık ürkmeden seyretmemiz. Düşünüyorum da, Gaspar Noé’nin Dönüş Yok / Irréversible (2002) filminde, sert cisimle kafası anbean ezilen adamın öldürülme şekli karşısında dehşete düşmüştük! Ama sonra, video oyunları da sağ olsun, grafik şiddetle sık sık karşımıza çıkan bu vahşet görüntüleri sıradan hale geldi. Hatta Cadılar Bayramı / Halloween’de (2018) Dr. Sartain rolündeki Haluk Bilginer’in kafatası da Michael Myers tarafından un ufak edildi! Kendi adıma, bu sıradanlaştırmadan rahatsızım. Ama ne gam! Kafa ezme yönteminde Amrit’in de üzerine düşeni yaptığı film, şiddetin epey eğlendirdiği seyirci için ideal.

Ayrıca…

Üretim Kaydı’nın yeni bölümünün konuğu, MUBI’de gösterilen Onun Kalesinde filminin yönetmeni Yasemin Demirci. İster okuyun, ister dinleyin ve Latife Tekin’le Latif Demirci’nin, ilerde adını sıkça duyacağımız kızlarıyla şimdiden tanışın.

Katkılarından dolayı Ali Ulvi Uyanık, Ozancan Demirışık ve Zeynep Şima’ya teşekkür ederiz.

