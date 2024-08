Bu Hafta Ne İzlesem? -217

Merhaba,

Yeterince para harcayamıyor musunuz? O zaman Emily in Paris izlerken Google Lens’i ekrana tutun ve Emily’nin tarzına benzer parçalar bulun, satın alın. Ya da belki Disney+’ta Taylor Swift konseri izlerken Mağaza sekmesine tıklayıp şarkıcının posterlerini, tişörtlerini falan almak istersiniz… 😒

Evet, satın aldığımız şeyler de (dijital platform üyelikleri) bize başka şeyler satmaya başladı. Sonumuz hayrolsun.

Bu hafta izlemeye değer çok şey var ama bize kalırsa bülteni okuyup listenizi hazırladıktan sonra ekran başından kalkın ve dışarı çıkın, yazın son günlerinin keyfini çıkarın. Haftaya görüşmek dileğiyle.

Serkan Çellik

Editörün Seçimi

Bu hafta kesinlikle Only Murders in the Building izleyeceğiz, City of God: Savaş Devam Ediyor’un ilk bölümüne şans vereceğiz ve ümit vadeden The Frog’a şöyle bir bakacağız.

Disney+

27 Ağustos: Son yılların en tatlı dizilerinden, 4 Primetime Emmy ödüllü Only Murders in the Building, dördüncü sezonuyla dönüyor.

Yayınlanan tüm bölümleri izlemediyseniz, bundan sonrasını okumayın lütfen.

Üçüncü sezon finalinde Ben Glenroy’un (Paul Rudd) katilinin, Death Rattle Dazzle’ın yapımcıları Cliff (Wesley Taylor) ve Donna (Linda Emond) olduğu ortaya çıkmış, onu, “şovlarını mahvettiği için” öldürdüklerini öğrenmiştik. Bölümün son saniyelerindeyse dizinin bir sonraki kurbanıyla tanışmıştık, Charles’ın (Steve Martin) dublörü Sazz Pataki (Jane Lynch) öldürülmüştü.

Dördüncü sezonda bizim kafadarların Podcast’inin sinemaya uyarlanma sürecine şahit olacağız ve Eugene Levy, Eva Longoria ile Zach Galifianakis; Charles, Mabel ve Oliver rollerinde kendilerini canlandıracaklar. Beklentimiz büyük.

BluTV

26 Ağustos: HBO’nun yeni dizisi City of God: Savaş Devam Ediyor / Cidade de Deus: A Luta Não Para, yerli HBO’muzda da aynı gün yayına giriyor.

Fernando Meirelles’i meşhur eden ve dört dalda Oscar’a aday gösterilen 2002 yapımı Tanrı Kent / Cidade de Deus’un devamı niteliğindeki dizinin başrolünde, filmde de Buscapé – Rocket rolünde izlediğimiz ve o zamanlar 19 yaşında olan Alexandre Rodrigues var. Rio de Janeiro’nun suç örgütleri arasındaki savaş, bakalım ne kadar ilgi çekecek.

Netflix

22 Ağustos: 2024 Oscar Ödülleri’nde Tayvan’ın resmi adayı olan Marry My Dead Body / Guan yu wo han gui bian cheng jia ren de na jian shi’nin dünyasında geçen suç komedisi GG Precinct / Zheng Gang Fen Ju, farklı türleri harmanlayan eğlenceli bir polisiye.

22 Ağustos: David Attenborough, belgesel seslendirmeye devam ediyor. Orangutanların Gizli Yaşamı / Secret Lives of Orangutans, tüm büyük maymunlar arasında bize en çok benzeyen türün, Sumatra’nın el değmemiş ormanlarındaki olağanüstü yaşamını konu ediyor.

22 Ağustos: Durum komedisi That ’90s Show, sekiz bölümlük 3. kısmıyla dönüyor.

23 Eylül: Abartılı oyunculuk tercihleriyle örülmüş hafif komedi Sevmek Yüzünden, 22 Mart’ta vizyona girip 4.009 kişi tarafından izlenmişti.

23 Ağustos: The Frog / Amudo Eobsneun Supsokeseo, işlettiği pansiyona gelen kadın nedeniyle hayatı altüst olan bir adamı konu ediyor. Çok iyi de çıkabilir kötü de piyango gibi bir mini dizi.

23 Ağustos: Çömezler / Incoming, liseye geçen dört oğlanın, işlerin çığırından çıktığı bir partide yaşadıklarını anlatıyor.

25 Eylül: Venom: Zehirli Öfke 2 / Venom: Let There Be Carnage, platforma ekleniyor.

27 Ağustos: Perde Arkası / Untold belgesel serisinin yeni halkası İşaret Hırsızı / Sign Stealer’da; 2023’te Michigan’ın sözde işaret çalma planında oynadığı büyük rolle ünlenen Connor Stalions, kendisini internette kötü bir adama dönüştüren ve kolej futbolunu sonsuza dek değiştirecek olan hikâyeyi kendi gözünden aktarıyor.

27 Ağustos: Adam Sandler’ı hiç sahnede izlediniz mi? Adam Sandler: Love You, bize biraz Ata Demirer Gazinosu vibe’ı verdi. Yönetmense ilk kez bir stand-up yöneten Josh Safdie.

28 Ağustos: Gelmiş Geçmiş En Kötü Partner / Worst Ex Ever, eski partnerlerinden şiddet gören dört kişiyi anlatan bir gerçek suç belgeseli.

MUBI

24 Ağustos: Aslı Özge’nin en sevdiğimiz filmi mertebesine yükselen Faruk, anlatısına eklediği katmanla elini epey güçlendirmiş, klasik sinema yapsa ikna olmamızı engelleyecek eksikleri bertaraf etmiş ve belki de tek başına film olmayacak bir konuyu sağlam bir filme dönüştürmüş. Tek hamleyle!

Prime Video

23 Ağustos: İkinci Dünya Savaşı anlatılarından bıktık, görmediğimiz ne kaldı, fikirler tükendi dediğimiz anda gelen kan dondurucu yapım İlgi Alanı / The Zone of Interest, beş haklı dalda Oscar’a aday gösterilmiş ve En İyi Uluslararası Film ile En İyi Ses dallarında ödüle ulaşmıştı. Hâlâ izlemediyseniz; perdeleri çekin, ışıkları kapatın, sesi sonuna kadar açın ve kendinizi filmin tüyler ürperten atmosferine bırakın. Kuru Otlar Üstüne’deki “numarayı” utandıracak finali de cabası.

Ali Ulvi Uyanık’ın “İnsan Karanlığı” başlıklı vizyon notuna 191. sayımızdan ulaşabilirsiniz.

TOD – beIN Connect

22 Ağustos: Bu senenin Cannes galibi, Oscar ödüllü Bir Düşüşün Anatomisi / Anatomie d’une chute; Altın Palmiye ödülü kazanmış en ana akım işlerden biri. Kocasının, evlerinin üst kat penceresinden düşüp ölmesi sonrası baş şüpheli olarak sorguya çekilen bir kadını odağına alan yapım, iki buçuk saatlik süresini hiç hissettirmeden soluk soluğa izleniyor.

🌲 Kötülük Diye Bir Şey Yok / Aku wa sonzai shinai: Oscar kazanan Drive My Car / Doraibu mai kâ’nın yönetmeni Ryûsuke Hamaguchi’nin Gümüş Aslan’lı son filmi, köylerine yapılacak projenin su kaynaklarını kirleteceğini öğrenen bir grup insanı konu ediyor.

❤️‍🩹 Narsistle Aşk / L’Amour et les Forêts: Filmekimi’nde para vermek istemediğimiz ve vizyonda kaçırdığımız ama başrol oyuncusu Virginie Efira için izlemek istediğimiz yapım, dijitale geldi. Hızlı bir kararla evlendiği adam manyak çıkınca ne yapacağını bilemeyen kadının yaşadıkları, Türk erkeklerinden idmanlı olanlar için pek bir şey ifade etmeyebilir.

🎭 Larry David’in başrolde olduğu, Emmy ve Altın Küre ödüllü Curb Your Enthusiasm, final sezonuyla TOD ekranlarında.

👨🏻‍🎨 Dali Diyarı / Daliland: Ezra Miller’ın genç, Ben Kingsley’nin ileri yaşlardaki Salvador Dali’yi canlandırdığı filmin yönetmenini birçok başarılı HBO dizisi ve Amerikan Sapığı / American Psycho’dan tanıyoruz.

Vizyonda Ne İzlesem?

👀 Gözlerini Kırp / Blink Twice: Oyuncu Zoë Kravitz’in ilk yönetmenlik denemesinde Channing Tatum, bir sürü insanı adasına götürüp garip olayların içine bırakan eksantrik teknoloji milyarderini canlandırıyor. Evet, son yıllarda popüler olan bir tema. Oyunculuktan yönetmenliğe geçen Olivia Wilde’ın gündüz kâbusu sunan başarılı filmi Dert Etme Sevgilim / Don’t Worry Darling kadar iyidir umarız. Tesadüfe bakın, o da yakında Netflix’e geliyor.

😉 Mahşerin Üç Delisi: Sosyal fobi, şizofreni ve çoklu kişilik bozukluğundan muzdarip üç hasta bir suç örgütü tarafından kaçırılır. Yerli komedi.

🐦‍⬛ Ölümsüz / The Crow: 1994 tarihli kült klasik yeniden çekildi. Birbirine delice aşık Eric ve Shelly vahşice öldürülür, Eric’e Shelly’yi kurtarma şansı verilir ve Eric, intikam arayışındaki doğaüstü bir varlık olarak dünyaya döner. Bill Skarsgård başrolde, yönetmense bugüne dek hiçbir başarısı olmayan Rupert Sanders.

👻 Ruhların Kaçışı / Sen to Chihiro no kamikakushi: Miyazaki’nin Oscar’lı filmi bir kez daha vizyonda. Kalkıp gidemem derseniz, Netflix’te de var.

👨🏻 Ben Babayım: Altıncı kez vizyon tarihi alan yapım, oğlu düğün gecesinde maganda kurşunuyla ölen bir demirci ustasının dramını anlatıyor. Sokun artık şu filmi de kurtulalım arkadaşlar, zaten kimse izlemeyecek, neyin çabası bu?

🗡️ Hançer: Bir yerli korku filmi daha.

🪦 Lavinya: Gizemli bir yerli dram.

🔪 The Hunted: Akdeniz’in ortasında teknesi bozulan bir grup mülteci, zengin Avrupalılar tarafından kurtarılır ama meğerse onların da amacı ölüm oyunlarına av bulmaktır.

🦊 Tilki ve Tavşan: Orman Macerası / Fox & Hare Save the Forest: Çocuklara yönelik ortalama bir animasyon.

Ayrıca…

Çocuğunuz abur cuburu fazla kaçırdığında, bir süre meyve ve sebze ağırlıklı beslenmeyle dengeyi tutturmaya çalışırsınız. Peki ya ekran başında dengeyi nasıl tutturuyorsunuz? İşte Kerem Sanatel’den çocuklarınız için Detoks Etkisi Yaratan 10 Film! Birinci bölüm, ikinci bölüm ve üçüncü bölüm. Hazır arşive dalmışken, Hollywood, Çocukları Niye Korkutmak İster? makalesini de okuyun deriz.

