Bu Hafta Ne İzlesem? -218

Merhaba,

TRT’nin yani milletin dijital platformu tabii, ücretli oldu. İçerikleri reklamsız izleme (zaten öyleydi), TV kanallarını 24 saat geri alıp izleme, indirip çevrimdışı izleme gibi özellikler sunduğu söylenen paketin asıl para eden yanıysa galiba UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçlarındaki yabancı takımların maçlarına erişim sağlayacak olması. Türk takımlarının maçları ücretsiz olmaya devam edecekmiş. Ücretsiz abonelerse artık sadece TRT kanallarının canlı yayınlarına, TRT’nin güncel ve arşiv içeriklerine reklamlı olarak erişebilecek.

Peki şimdi soru şu: Ahmet Kural’lı Gassal, Gürkan Uygun’lu Marnalı, Ozan Akbaba’lı Çırak ve Akın Aksu’lu Cihangir Cumhuriyeti projelerinin parasını yine vergilerimizle ödedik ama izlemek için üstüne ayda 99 TL daha verip Premium abonesi mi olmamız gerekiyor yoksa bu projeler senetle yapıldı ve Premium’dan para geldikçe mi maliyeti çıkacak?

Serkan Çellik

Geçen Hafta Ne İzlendi?

Listenin zirvesine bakınca aslında halkımızın (!) vizyona giren filmlere ilgi duyduğunu ancak eve gelmesini beklediklerini anlıyoruz. İşte 217. sayımızda bahsettiğimiz içeriklerden en çok ilgi çeken beşi:

Editörün Seçimi

Bu hafta öncelik vereceğimiz işler Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri ve Kurtuluş / The Deliverance.

Prime Video

29 Ağustos: Orta Dünya’nın efsanevi İkinci Çağı’nın kahramanlık hikâyelerini ilk kez ekrana taşıyan Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri / The Lord of the Rings: The Rings of Power’ın ilk sezonu 32 milyar dakikadan fazla izlenmişti, sıra ikinci sezonda.

J. R. R. Tolkien’in Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi kitaplarında anlattığı olaylardan binlerce yıl öncesinde geçen dizi; krallıkların görkemli bir şekilde yükselip düştüğü, beklenmedik kahramanların sınandığı, umutların en ince iplikle asılı olduğu ve Tolkien’in kaleminden çıkan en büyük kötü karakterin tüm dünyayı karanlığa sürüklemekle tehdit ettiği bir dönemi konu alıyor. Nispeten barışçıl bir zamanda başlayan dizi, tanıdık ve yeni karakterlerden oluşan bir topluluğun, Orta Dünya’ya kötülüğün uzun zamandır korkulan geri dönüşüyle yüzleşmesini anlatıyor. Sisli dağların en karanlık derinliklerinden, elf başkenti Lindon’un görkemli ormanlarına, Númenor’un nefes kesen ada krallığından, haritanın en uzak köşelerine kadar bu krallıklar ve karakterler unutulmayacak miraslar bırakacaklar. (Basın bülteninden derlenmiştir.)

Netflix

29 Ağustos: İnsanlığın kaderini değiştirmesi için geçmişe, 1997’ye gönderilen bir asker, yakında insanlığa karşı saldırıya geçecek olan yapay zekâ Skynet’e karşı koyabilecek yeni bir sistem tasarlayan Malcolm Lee adlı bilim insanını korumak zorundadır. Terminator Zero, ünlü serinin anime uyarlaması.

29 Ağustos: Jeff Goldblum’un Zeus rolünde karşımıza çıkacağı Kaos, bir sabah uyandığında alnında bir kırışıklık fark ederek nevrotikleşmeye başlayan mitolojik tanrının insanlara açtığı savaşı konu ediyor. Yeraltı Tanrısı Hades, tanrıların kraliçesi Hera, Zeus’un asi oğlu Dionisos, depremlerin (ve atların) tanrısı Poseidon da bu kara komedide.

29 Ağustos: Stéphane Blé, başkanlığının henüz ilk günlerinde ölüm tehditleri, protestolar, uluslararası gaflar ve can sıkıcı bazı iç meselelerle boğuşur. Komedi dizisi Şansa Başkan / En Place, 2. sezonuyla dönüyor.

29 Ağustos: Zengin veletlerin gittiği bir okulda öğrencilerin birbiriyle çıkması yasaklanır ancak onlar elbette dinlemez ve sık sık açık verirler. İçlerinden biriyse para karşılığı bu ilişkileri gizli tutmak üzerine bir iş kurar. Dizinin adı Chastity High.

30 Ağustos: Nefes Bile Almadan / Respira’yı, Valensiya’da geçen Grey’s Anatomy diye tarif edebiliriz.

30 Ağustos: Acı Bir Hayat Öyküsü / Precious ile 2010’da Oscar’a aday gösterilen, sonra da kalburüstü filmlerle kariyerini sürdüren Lee Daniels’tan Andra Day, Glenn Close, Aunjanue Ellis-Taylor ve Mo’Nique’i bir araya getiren çekici bir korku filmi geldi. Kurtuluş / The Deliverance, kişisel sorunlarından uzaklaşmak için yeni bir eve taşınan bekâr annenin başına gelenleri anlatıyor.

30 Ağustos: Birbirlerinin varlığından haberi olmayan iki kız kardeş, pek tanımadıkları babaları ölünce, seçkin bir mahalledeki dairenin mirasçısı olurlar. Hem maddi hem duygusal zorluklar yaşayan kardeşler, daireyi ziyaret ettiklerinde bir de bir duvarın arkasına gizlenmiş üç milyon avroyu bulunca işler karışır. Muhteşem Fırsat / (Un)lucky Sisters, pamuk şeker bir iş.

04 Eylül: Prison Break de Netflix kataloğuna ekleniyor.

04 Eylül: Outlast, hayatta kalma temalı zorlu bir yarışma. İşinin ehli 16 yalnız kurt, Alaska’nın vahşi doğasına en uzun süre dayanarak 1 milyon dolarlık ödülü elde etmeye çalışıyor.

TV+

30 Ağustos: Emekli bir askerin uyuşturucu çetesi tarafından kaçırılan iki oğlunu kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlatan İntikamın Yeni Adı / Gunner’da Luke Hemsworth kahraman, Morgan Freeman’sa kötü adam rolünde. 2009 tarihli Fast & Furious’un senaristlerinden Gary Scott Thompson’ın kalem oynattığı aksiyonun IMDb puanı, bu satırlar yazılırken 3,3’tü yani heyecan yapacak bir durum yok.

tabii

Araştırmacı yazar ve etnomüzikologlardan radyocuların görüşlerine, Güllü gibi bir arabesk kraliçesinden Hejan ve Uzi’ye, Güneş gibi batılı ve alternatif bir isimden Erci E gibi bir hip hop müzisyenine uzanan birçok röportajı birleştiren, üçe bölünmüş iki saatlik belgesel Arabesk Rap, tabii’de izlenebiliyor. Murat K. Toy’un yönettiği, çekimleri İstanbul, Berlin, Köln ve İzmir’de yapılan belgeselde bazı isimlere iltimas geçilmiş (TRT-şaşırmadık) ama yine de Cartel’in kuruluşu gibi hikâyeleri izlemek zevkli.

Arabesk rap, 1970’lerde ABD gettolarından yükselen ve zaman içinde hemen her dilde icra edilmeye başlayan rap müzikle, ülkemizde yine aynı dönemde popülerleşen ve günümüzde de geniş bir hayran kitlesine sahip olan arabesk müziğin sentezi olarak kabul ediliyor.

Ve Şimdi Haberler!

Jo Nesbø ’nun yarattığı meşhur Dedektif Hole karakteri Netflix ’e dizi oluyor.

’nun yarattığı meşhur Dedektif Hole karakteri ’e dizi oluyor. The Boys’un yaratıcısı, rekor kıran 4. sezonun ardından geliştirilme aşamasındaki beşinci ve son sezonun “muhtemelen çok fazla ölüm içereceğini” söyledi. Biliyoruz zaten, haber değeri sıfır.

Friends yıldızı Matthew Perry, geçen yıl 28 Ekim’de hayatını kaybetmişti. Son sözleri mahkeme kayıtlarına şöyle geçti: Yardımcısı Kenneth Iwamasa ’ya ketamin dozunu kastederek “Bana büyük bir tane vur” demiş ve jakuziyi hazırlamasını istemiş.

geçen yıl 28 Ekim’de hayatını kaybetmişti. Son sözleri mahkeme kayıtlarına şöyle geçti: Yardımcısı ’ya ketamin dozunu kastederek “Bana büyük bir tane vur” demiş ve jakuziyi hazırlamasını istemiş. 4 Haziran’da yayınlanan ilk iki bölümüyle Disney+ ’ın 2024’te en çok izlenen dizi prömiyeri rekorunu ele geçiren The Acolyte, beğenilmediği için hızla izleyici kaybetti ve iptal edildi. İkinci sezon olmayacak.

’ın 2024’te en çok izlenen dizi prömiyeri rekorunu ele geçiren The Acolyte, beğenilmediği için hızla izleyici kaybetti ve iptal edildi. İkinci sezon olmayacak. Pacific Rim filmlerinin öncesini anlatan bir dizi hazırlanıyor.

M3GAN evreninde geçen bir film daha geliyor, ismi de SOULM8TE.

HBO , merakla beklediğimiz And Just Like That…, The White Lotus ve The Gilded Age’in üçüncü sezonlarını 2025’e bıraktı.

, merakla beklediğimiz And Just Like That…, The White Lotus ve The Gilded Age’in üçüncü sezonlarını 2025’e bıraktı. Lara Croft geri dönüyor, hem de animasyon olarak ve Netflix’e.

Le Cinéma Club

İlk uzun metrajıyla beğeni toplayan çiçeği burnunda yönetmen India Donaldson, yürüyüşle olan ilişkisini ve oğluyla Hayao Miyazaki filmleri izlemenin, Good One’ın yaratım sürecini nasıl etkilediğini anlattı.

YouTube

Akademisyen Özgür İpek’in Rumen Yeni Dalgası’nı anlattığı TRT 2 programı Sinema+’yı izlemenizi tavsiye ediyoruz. İpek’in “İçinde Yaşamak İstediği” filmi 176. sayımızda okuyabilirsiniz.

Vizyonda Ne İzlesem?

💀 El Kafirun: Haftanın yerli korku filmi.

☃️ Kar Masalı: Aslı Bekiroğlu’nun başrolde olduğu film, zengin kısmet bulmak için lüks bir kayak oteline gelen aileyi anlatıyor. Fena.

🪽 Cesur Kanatlar: Doğanın Sesi / Butterfly Tale: ScreenX sinemaları için özel olarak tasarlanmış dünyanın ilk CGI filmi. Bu vesileyle baktık, ülkemizde 3 tane ScreenX salonu var: Kanyon, Vadistanbul ve Akasya’da.

🔪 Sevgilim Kaç / Strange Darling: Stephen King’in hakkında “izlediğim en zekice gerilim filmi” dediği iddia edilen yapım, tek gecelik ilişkiye girdiği adamın seri katil olduğunu öğrenen bir kadınla ilgili.

🇩🇪 Aşka Düşmek / Falling Into Place: Biyografilerinde “Alman oyuncu” olarak geçen Aylin Tezel’in ilk uzun metraj yönetmenlik denemesi, İskoçya ve Londra’da geçen heteroseksüel bir aşk hikâyesi anlatıyor.

🤖 Sizi Dinliyor / AfrAId: Yapay zekâ dünyayı ele geçirecek paranoyası filmlerinin en yenisinin yönetmeni, türden türe atlayan Chris Weitz. Evlerde yer alması arzulanan yeni bir dijital asistan olan AIA’nın test edildiği Curtis ailesinin başına gelenleri anlatan film, M3GAN’ın laciverti gibi.

🚜 Sen de mi?: Parası bol iki inşaat mühendisi arasındaki alacak verecek davasını anlatan bir film.

🕳️ Cin Çukuru: Haftanın yerli cin filmi.

🇪🇬 Eşimin Eski Eşi / My Wife’s X: Haftanın, ülkedeki Arap nüfusu hedefleyen komedisi.

🇷🇺 İvanushki: Son Tur / Tur s Ivanushkami: Bu da ülkedeki Rus nüfus için vizyona sokulan bir komedi.

🪆 Oyunda Kal: Eğlence Arenası: Survivor izleyerek büyüyen çocukları sinemaya çekmesi hedeflenen bir çocuk filmi.

🐍 Üj Bej Harfliler: Bizim cin filmlerinin de bir Scary Movie’si olsa harika olurdu ama bu film, o film değil. Trakya şivesiyle güldürmeye çalışan bir şey.

Geçmişte Ne İzledik? – 18 –

İnce uzun sevgilimiz Sine-Pop Sineması. Nevi şahsına münhasır salonu zarifti. Balkonuyla birlikte Beyoğlu’nun büyüklerinden biriydi. Doğum tarihi 1943 ve eski adı Ar, sonra da Yeni Ar’dı. Onunla 1970’lerde ergenken tanışmıştım. Erotik filmler oynatırdı. Çoğunlukla da İsviçreli becerikli film yapımcısı-yönetmeni Erwin C. Dietrich’in (1930-2018) o yıllarda ardı ardına çektiği erotik filmlerdi bunlar. Sonra 1979 yılında Kıyamet / Apocalypse Now ile birlikte büyük filmler dönemi başladı. Bu filmle birlikte sinemaların yatırım yaptığı Dolby Ses Sistemi’yle de tanıştık.

Sine-Pop kapandığı yıl olan 2012’ye dek yabancı ve yerli yüzlerce filmle buluşturdu bizi. İstanbul Film Festivali’ne defalarca ev sahipliği yaptı. Karşı sırasındaki Emek Sineması’yla birlikte on binlerce sinemaseveri ağırladı. Çok da yaşlanmadan bizi terk etti gitti maalesef.

Yüzlerce kez gittiğim Sine-Pop’taki en unutulmaz deneyimlerimden biri, ülkemizde 30 Mayıs 1997’de gösterime giren, Kenneth Branagh’nın uyarlayıp yönettiği ve başrolünü üstlendiği tam dört saat iki dakika uzunluğundaki Hamlet’i (1996), son seansta bir arkadaşımla seyretmemdi. O bir süre sonra uyuyakalmış, ben ise esere çok sadık, bu mükemmel filmi gözümü kırpmadan bitirmiştim.

William Shakespeare’in 1600 yılında yazdığı ve babasını öldürüp annesiyle evlenen öz amcasının ihanetinin bedelini ödetmek için yanıp tutuşan Hamlet’in vicdanıyla bilinci arasında kopan fırtınaları temel alan eseri, insana dair bir başyapıt. Branagh, 19. yüzyıla uyarladığı hikâyenin iki sürümünü sunmuştu. Kısa olan 135 dakikaydı. Fakat çok katmanlı eserin içinde rahatça dolaşabilmek için uzun olanı seyretmek gerekiyordu.

Sine-Pop’un perdesinde Hamlet’in gördüğüm en uzun yorumu ile tüm bir gecemi geçirdiğim için bugün hâlâ çok mutluyum. (Ali Ulvi Uyanık)

Ayrıca…

Roald Dahl’ın yarattığı Charlie’nin Çikolata Fabrikası’nın ikonik karakteri Willy Wonka’nın gençliğini anlatan Wonka, James Wan imzalı devam filmi Aquaman ve Kayıp Krallık / Aquaman and the Lost Kingdom ve Alice Walker’ın Pulitzer ödüllü romanından uyarlanan, geçtiğimiz yıl En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar adaylığı alan The Color Purple, BluTV’ye eklendi.

Katkılarından dolayı Ali Ulvi Uyanık ve Ozancan Demirışık’a teşekkür ederiz.

