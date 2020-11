Bu Hafta Ne İzlesem? -24

Merhaba,

Yirmi dördüncü bültenimize hoş geldiniz. Havalar soğuyor, yeni pandemi önlemleri sinemaların geleceğiyle ilgili hepten umut kırıyor ve daha da içimize kapanacağız gibi görünen kış ayları yaklaşıyor. Dizi ve filmlerle mutlu olanlarsa bu bültende buluşuyor.

Jean-Luc Godard ve Chris Marker’lı 1968 yapımı Ciné-tracts’tan ilham alınarak gerçekleştirilen Cinetracts’20 projesi kapsamında Apichatpong Weerasethakul’un da dahil olduğu 20 sinemacı, davet üzerine zamanımızın ruhunu yakalamaya çalıştıkları ikişer dakikalık kısa filmler çekmişler. Yıl sonuna kadar buradan izleyebilirsiniz.

Haftaya görüşmek dileğiyle.

Netflix

Haluk Bilginer ve Ali Atay’lı Masum (2017) ile, aynı zamanda ne kadar başarılı bir senarist olduğunu kanıtlayan tiyatrocu Berkun Oya’nın yeni dizisi Bir Başkadır bugün yayına giriyor. Beklentimiz yüksek. Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy ve Tülin Özen oyuncu kadrosundaki isimler.

Üçüncü sezonunu ilk ikisinden zayıf bulsak da gelmiş geçmiş en iyi diziler arasına ismini yazdığımız The Crown’ın Lady Diana Spencer ve Margaret Thatcher’lı 1977-1990 arasını kapsayan dördüncü sezonu pazar günü geliyor. Hava kötü olursa, aynı gün bitiririz.

On yıl aradan sonra Sophia Loren’i izleme keyfi yaşatacak Onca Yoksulluk Varken yarın geliyor. Filmde, Yahudi soykırımından sağ kurtulan ve çocuklar için bakımevi işleten bir kadının kendisini soyan sokak çocuğuyla kurduğu dostluk anlatılıyor.

Son yılların en sevilen filmlerinden Call Me by Your Name açıp açıp izlemek isteyenler için pazartesiden itibaren Netflix’te.

MUBI

MUBI’de günün filmi bol ödüllü Ünlü ve Ölü. Brezilya taşrasında yaşayan ve dünyayla bağlantısı sadece internet üzerinden olan Bob Dylan hayranı bir genç, sürekli gizemli bir kızın paylaşımlarını izlemektedir. Kızın kötü niyetli erkek arkadaşının ortaya çıkmasıyla olaylar karışır. Esrarengiz bir drama.

Filmografisini tamamlamaya yemin verenler için haftanın Éric Rohmer filmi Yeşil Işın. Venedik’te En İyi Film dahil dört ödül kazanan romantik dram, temmuz ayında yapacak hiçbir şeyi olmadığı için bunalan Delphine’in kendisi için yaratıldığını düşündüğü bir adamla tanışmasını konu ediyor.

Son dönem Şili sinemasının dışa açılan yüzü Pablo Larrain‘in, Güney Amerika’nın çalkantılı tarihine, politikanın kadim suç ortağı Kilise üzerinden sert bir bakış attığı ve çizgi dışı sinematografisiyle akıllara kazınan filmi El Club cumartesi günü MUBI‘de ve haftanın bizim için öne çıkan filmi.

Locarno’dan En İyi Film ödüllü Agatha Christie uyarlaması Müthiş Şüphe: On Küçük Zenci pazar gününüzü güzelleştirmeye geliyor. Issız bir adada gizemli bir ev sahibinin davetiyle buluşan yedi konuk ve üç çalışan birer birer öldürülmeye başlar. Grup, çok geç olmadan birlikte çalışıp gizemi çözmek zorundadır.

Paolo Sorrentino’nun İngilizce çektiği ilk film Olmak İstediğim Yer, emekli bir Rock yıldızının, ölüm döşeğindeki babasını ziyaret için çıktığı yolculuk ekseninde Amerikan taşrasına taze bir bakış getirmişti. The Cure solisti Robert Smith’den ilham alan Sean Penn’in başrolde olduğu yapım pazartesiden itibaren izlenebilir.

Sağlık müdürlüğünde işe girmek için yoksul mahallesinden başkente taşınan bir kadının, kocasını beklerken uyum sağlamaya çalıştığı yeni yaşamı anlatan 2018 Brezilya yapımı Evden Uzak, başrol oyuncusuna ödül getirmişti. Salı.

BeIN Connect

Yıllar önce Altın Pusula’yı izleyip aradığınızı bulamamış mıydınız? Hiç önemli değil. Çünkü HBO ve BBC ortak yapımı His Dark Materials, Philip Pullman’ın yazdığı kitapların aslına çok daha sadık, seyreltilmemiş bir uyarlaması. Türkçede Karanlık Cevher adı altında okurla buluşan üçleme, insanların ruhunun dæmon (cin) adı verilen hayvanlarda vücut bulduğu, Majisteryum adı verilen baskıcı bir dini örgüt tarafından kontrol edilen paralel bir dünyada geçiyor. Jordan Koleji’nde yaşayan Lyra Belacqua’nın hayatı, amcası Lord Asriel’in olağanüstü keşfini okuldaki alimlere sunmasıyla değişiyor. Farklı dünyalara açılan kapılar, olağanüstü bir yolculuğu da beraberinde getiriyor.

Dizinin başrollerinde Logan’dan tanıdığımız Daphne Keen’in yanı sıra James McAvoy ve Ruth Wilson var. Sherlock, Fleabag gibi dizilerle adından söz ettiren, son dönemin gözde oyuncusu Andrew Scott da ikinci sezonda önemli bir rolle karşımıza çıkacak. Tüm bölümleriyle BeIN Connect’te yer alan His Dark Materials’in 2. sezonu kasım ayında yayında olacak.

BluTV

House of Cards’ın yaratıcısı Beau Willimon ikinci dizi projesi The First’te, Beyaz Saray koridorlarını bırakıp gözünü Kırmızı Gezegen’e dikiyor. Hayali bir “Mars’a gönderilen ilk insanlı uzay aracı” projesini başlangıç noktası olarak seçen dizi, bilimkurgu olmaktan çok, görevlilerin kişisel dramları üzerinden ilerliyor. Hazırlığı sekiz yıl süren ve gidiş dönüşü 2,5 yıl olarak planlanan rüya proje, uzay aracının atmosferi aşamadan patlamasıyla başlamadan bitiyor ve doğal olarak içindeki beş astronotun ailelerinden başlayarak birçok insan üzerinde travma yaratıyor.

Başrolde, yükse doz steroid kullanımından patlamak üzere olan kol damarlarıyla 58 yaşındaki Sean Penn var. Dizinin bizi en çok ilgilendiren yanıysa, ilk uzun metrajı Mustang ile Fransa adına Oscar yarışında son beşe kalan ve bu başarının ardından Hollywood’a transfer olan Deniz Gamze Ergüven’in 5. ve 6. bölümleri yönetmiş olması. İlk iki bölüm ve doğal olarak dizinin temel görsel kodları ise Angieszka Holland’a emanet edilmiş.

Karışık eleştiriler alan dizi ilk sezonun ardından Hulu tarafından iptal edildi. Mars yolculuğu üzerine bir bilimkurgu değil de baba kız hikayesi ve işlediği kayıp psikolojisi çerçevesinde değerlendirseniz tadını çıkarabilirsiniz.

Hangi Diziye Sarsam?

Neredeyse her gün yeni bir içerik sunan Netflix’in kıyıda köşede kalmış dizilerini kurcalamaya devam ediyoruz. Bu haftaki önerimiz, gerçek bir olaydan uyarlanan Amerikan suç dizisi Dirty John.

Christopher Goffard’ın sunduğu ve orta yaşlı bir kadının sosyal medya aracılığıyla tanışıp âşık olduğu adamla yaptığı hızlı evliliğin nasıl bir ölüm kalım mücadelesine dönüştüğünü konu alan podcast serisi temel alınarak çekilen dizi, başrol kadın oyuncusu Connie Britton’a Debra rolüyle Altın Küre adaylığı kazandırdı. Kötü adam John Meehan’dan iliklerinize kadar nefret etmenizi sağlayan muhteşem performans ise Eric Bana’ya ait. İlk sezonu 8 bölümden oluşan antoloji türündeki dizi, ikinci sezonda ayrı bir hikâye ve yepyeni karakterlerle devam ediyor. Dirty John’u izledikten sonra sosyal platformlardan tanıştığınız kişilerle buluşmadan önce iki kere düşüneceksiniz.

Her Hafta Bir Klasik İzle

Amerikan sinemasının en büyük auteur yönetmenlerinden John Cassavetes‘in imzasını taşıyan Etki Altında Bir Kadın (1974), mental bozukluklarla boğuşan Mabel’in ideal bir eş ve anne olma çabası ile kendisi kalma arasında yaşadığı ikileme odaklanarak ortaya sarsıcı bir ilişki portresi koyan, enfes bir film. Oyunculuk tutkunu biriyseniz ve en iyi oyuncu performanslarına dair bir listeniz varsa, üstüne henüz bu filmdeki Gena Rowlands‘ı görmediyseniz, size kötü bir haberimiz var: O listeyi güncellemeniz gerekecek.

