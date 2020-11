Bu Hafta Ne İzlesem? -25

Merhaba,

Aramızda kısa film sevenlerin çok olduğunu biliyoruz ve kısa filmlere daha fazla yer vermek istiyoruz. Sizin de sevdiğiniz, daha çok insana ulaşsın istediğiniz kısa filmler varsa ya da kendiniz kısa film üretiyorsanız bu e-postayı cevaplayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Öneri programımız kapsamında bu hafta da 3 arkadaşını bültenimize abone yapan herkese 1 aylık MUBI hediye ediyoruz. Bu bağlantıdan abone olduklarına emin olduktan sonra isimleri bizimle paylaşın ve üyelik kazanın. Ayrıca TV+ yazıp gönderen ilk kişiye 1 aylık Turkcell TV+ Premium üyeliği hediyemiz.

Bize destek olmak isterseniz de bültenin sonundaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Haftaya görüşmek dileğiyle.

Netflix

Netflix, Bu Hafta Ne İzlesem? abonesi olmayan Fransızlar için eski usul yayına başlıyor. 😊 Platformu açıp ne izleyeceğine karar veremeyen izleyiciler artık programlanmış ve müdahale edemedikleri bir yayın akışını takip edebilecek. Ülkemize gelir mi derseniz, şimdilik belli değil ve bu bülteni okuyorsanız zaten ihtiyacınız yok.

Akıl Oyunları’nın 2 Oscar’lı yönetmeni Ron Howard; Amy Adams ve Glenn Close’u bir araya getirdiği Hillbilly Elegy ile Netflix’e iş yapan yönetmenler arasına katılıyor. Ani bir haberle memleketine dönen Yale hukuk öğrencisi, üç kuşak aile geçmişi ve geleceği üzerine düşünmeye başlıyor. Salı.

Bol ödüllü kısa animasyon If Anything Happens I Love You, çocuklarının yasını tutan iki ebeveynin yaşadıklarını konu ediyor. Yarın.

İlk iki Harry Potter filminin yönetmeninden bir Noel rüyası: The Christmas Chronicles 2 çarşamba geliyor.

MUBI

Günün filmi, belgeselci Carlos Casas’ın ilk kurmaca uzun metrajı Fil Mezarlığı. Budizm ve Hinduizm inanışlarında yer alan efsanevi bir fil mezarlığına ulaşmaya çalışan bir grup kaçak avcının ölüm ve reenkarnasyonla ilişkili yolculuğu anlatılıyor.

Ahmad Abdalla imzalı sosyal hiciv Dış/Gece, üç Mısırlının ters giden bir gününü anlatarak sınıf ve cinsiyet konularına eğiliyor. Cuma.

Björk’ün başrolde olduğu İzlanda yapımı fantastik dram Ardıç Ağacı cumartesiden itibaren izlenebilecek. Cadılıkla suçlanıp öldürülen annelerinin ardından evlerini terk eden iki kız kardeş, kalacak bir yer bulmak için genç bir çiftçiye büyü yapar.

Sinema tarihindeki ilk korku filmi Nosferatu’nun yönetmeni Alman Dışavurumcu F. W. Murnau imzalı 1921 yapımı Vogelöd Şatosu pazar günü MUBI’ye geliyor. 5 yıl önce yönetmenin kafatası çalınmış ve satanist bir ayinde kullanıldığı düşünülmüştü.

Amerikan tarihine mezarlıklar, anıtlar ve işaretler üzerinden bir bakış sunan 58 dakikalık belgesel Kâr Amacı ve Rüzgârın Fısıltısı pazartesi geliyor.

Paris varoşlarında iki kız arkadaş, Blanche ve yaşam dolu Lea. İki erkek ve bir genç kadının da çerçeveye girmesiyle oluşan kaotik ilişki yumağı üzerine Éric Rohmer’e özgü romantik komedi Kız Arkadaşımın Erkek Arkadaşı salı günü MUBI’de.

Yakın dönem Türkiye sinemasının en büyük yönetmeni Nuri Bilge Ceylan‘ın sinema yolculuğuna toplu bir bakış atma fırsatı ayağımıza kadar geldi. Koza (1995) ile başlayıp Kasaba (1997) ve Mayıs Sıkıntısı (1999) ile devam eden taşra faslından sonra, öykülerin şehre taşındığı sürecin Uzak (2002) ile beraber önemli bir parçası olan İklimler (2006), Nuri Bilge ve Ebru Ceylan çiftinin başrolleri paylaştığı, otobiyografik öğeler barındıran, güçlü bir sinematografiye sahip, ilginç bir ilişki filmi. Çarşamba MUBI’de.

Amazon Prime Video

Son 3 filmi Drive (2011), Only God Forgives (2013) ve The Neon Demon’ın (2016) ardından ismi neon ışıklar, grafik şiddet, stilize sahneler, sessiz adamlar, güzel kadınlar ve reklam estetiğine çalan sahnelerle anılan Nicolas Winding Refn’in tutkuyla yapılmış bir proje olduğu her karesinden belli Amazon dizisi Too Old to Die Young (2019) Türkçe altyazısıyla platformdaki yerini aldı.

Ters giden bir soygunda öldürdükleri kadının oğlu, devriye gezen iki polis memurunun peşine düşer ve ortaklardan birini sokak ortasında vurur. Geride kalan Martin ise kartele bağlı tetikçinin peşine düşer. Seyirciyse ikisi de ahlaksız, yolsuz ve tacizci polislerin tarafını tutmakla Meksikalı uyuşturucu kartelinin acısını paylaşmak arasında kararsız kalır.

Tüm kahramanları anti-kahraman olan ve özdeşleşmenin mümkün olmadığı bir yeraltı dünyası tasvir eden dizinin bölümleri de uzun metraj sinema filmi süresinde. Yerli dizilerde olduğu gibi; karakterler sürenin çoğunu düşüne düşüne, bakışa bakışa geçiriyor, her cümleden önce ve sonra uzun esler veriyor, cevap vermek için yerlerinden kalkıp duvara kadar yürüyerek arkalarını döndükleri bile oluyor! Elbette Türkiye televizyonunda görünce bayık dediğimiz şeyleri Refn yapınca havalı bulabiliyoruz, o yüzden bu tarzın işleyip işlemediğine izleyip kendiniz karar vermelisiniz.

Miles Teller kendisini görmeye alıştığımızın çok dışında bir rolle karşımızda. Refn ciddi bir risk alarak karakterin ihtiyacı olan karizmatik surata sahip olmayan oyuncuyu başrole taşımış, bu da diziyle ilgili tartışılacak bir başka konu.

Haftanın Kısası

Kanada Sineması’nın en çok ödüllendirilmiş sinemacılarından Norman McLaren’in 1952 tarihli Oscar ödüllü kısa filmi Neighbours / Komşular henüz keşfetmeyenler için YouTube’da. Gerçek aktörlerin animasyon tekniği stop-motion’ı kullanarak oynadığı filmde iki komşu, bahçelerinde çıkan bir çiçeği paylaşamayıp birbirine düşüyor. Picasso’nun “yapılmış en iyi film” dediği rivayetler arasında ve filmin sonunda klasik olarak The End / Son yerine 14 dilde Komşunuzu Sevin yazıyor. Diyalogsuz filmi buradan izleyebilirsiniz.

Hangi Diziye Sarsam?

Kaliteli içeriğe hasret hesapları topladığınız bir akışınız varsa, Twitter’ı salladığına şahit olduğunuz Bir Başkadır’dan çoktan haberdarsınızdır. İzlemeyen kaç kişi kaldı bilmiyoruz ama bir de buradan tavsiye etmiş olalım.

Tiyatrocu Berkun Oya’nın memleket panoraması sunduğu 8 bölümlük dizi, İstanbul’un Karadeniz kıyısındaki fakir Müslümanları; terapiye, Şamanizm’e ya da Issız Adam’lığa inanan Nişantaşı ve rezidans insanlarına bağlıyor. Bölüm sonlarında, Ferdi Özbeğen adlı zaman makinesi aracılığıyla ülkenin 80’lerdeki halini de kadraja alan Oya; “neydik ne olduk”a da vararak, kutuplaşmış günümüz insanını kilden yaptığı temsillerle köşelerine oturtuyor. Başkarakter dahil herkes bir güruhtan seçilmiş ve güruh kelimesinin anlamını boşa çıkarmamak için (hoca hariç) birbirlerini hor görüyor. Kimse kimseyi beğenmiyor, kimsenin kimseye faydası yok fakat her biri aynı topraklarda yaşamak zorunda ve bir şekilde birbirlerine işleri düşüyor: Kiminin evini temizletmesi gerekiyor, kiminin doktora gitmesi, kiminin barda çalışması, kiminin dizilerde oynaması. Seks için bile birbirine muhtaç insanoğlu, diyor dizi, çoktan kutuplaşmış ve köşelerimizde yalnız kalmış olsak da.

Başörtülüsünden lezbiyenine, vejetaryeninden sekülerine, kampçısından delisine Bir Başkadır Benim Memleketim diyen diziyi izleyin, sizin de fikriniz olsun.

IMDb Pro

The Crown yıldızlarının yıllar içindeki değişimleri.

Yaz kampında geçen korku filmlerinin kanlı başlangıçları.

Yeni Bond filmini beklerken ne izlemeli.

Le Cinéma Club

Good Time (2017) ve Uncut Gems (2019) filmlerinin bestecisinin en sevdiği 5 film.

Yunan halkını ikiye bölen Temmuz 2015 referandumunu konu eden Daphné Hérétakis imzalı 8 dakikalık şiirsel kısa film The Seaweed in Your Hair bu hafta gösterimde.

NFB.CA

Suluboyayla hazırlanmış animasyon Mamie, kalbini ve evini torunlarına ve dış dünyaya kapatan yaşlı bir kadını anlatıyor.

Bir sihirbaz ve bir itfaiyeci, dünyanın kaosundan kaçıp bir vincin sepetinde yaşamaya başlar. Artık Hiçbir Şey Hissetmiyorum adlı 9 dakikalık animasyon burada.

Her Hafta Bir Klasik İzle

Charlie Chaplin, Harold Lloyd, Stan Laurel ve Oliver Hardy gibi komedyenlerle beraber sessiz sinema dönemine damga vuran Buster Keaton, hiç şüphesiz ki sinema sanatının gördüğü en büyük dâhilerden biri. Çağının ilerisinde, eğlence yüklü ve nasıl çekildiğine hayret ettiğimiz sahnelerle dolu birçok filmi olsa da öyle bir başucu eseri var ki, onu emsallerinden farklı bir yere koymak lazım. Bunu yaparken sözü, filmin ne kadar iyi olduğunu bizler için özetleyen Orson Welles‘e bırakıyoruz: “The General (1926), çekilmiş en iyi komedi filmi, en iyi Amerikan İç Savaşı filmi ve muhtemelen en iyi film.” Bu nitelemelerin eksiği var mı, tartışılır ama fazlası bulunmadığına kefil olabiliriz.

Ayrıca…

Neredesin Firuze’nin çekildiği, İstanbul’un 40. ilçesi, dünyanın en büyük monoblok iş merkezi Perpa’nın (Perşembe Pazarı) öyküsü.

Güzin Tekeş’in Ters Ninja için yazdığı Bir Başkadır eleştirisi.

Katkılarından dolayı Güzin Tekeş, Ozancan Demirışık, Tanju Baran ve MUBI Türkiye’ye teşekkür ederiz.

Bültenin faydalı olduğunu düşünüyorsanız, dijital teşekkür kartı satın alarak katkıda bulunabilirsiniz. Paym.es altyapısıyla 10 TL, 25 TL, 50 TL, 75 TL ya da 100 TL destek vermek için sayılara tıklamanız yeterli.

Görüş ve önerilerinizi bu e-postayı yanıtlayarak ya da Ters Ninja sosyal medya hesaplarından bize iletebilirsiniz.