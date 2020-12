Bu Hafta Ne İzlesem? -27

Merhaba,

Bu haftaki bültenin bizim için ayrı bir yeri var. 4 Haziran 2020’de sıfırdan başladığımız yolculukta altıncı ayımızı doldurduk, 27. bültene ve binlerce kişiye ulaştık. İlk günden beri maddi manevi destek veren herkese teşekkür eder, e-bülten alışkanlığını artıracağına inandığımız FilmLoverss ve Streaming bültenlerine başarılar dileriz.

Öneri programımız kapsamında bu hafta da 3 arkadaşını bültenimize abone yapan herkese 1 aylık MUBI üyeliği hediye ediyoruz.

Özel bir sayı olduğu için her zamankinden uzun oldu. Keyifle okumanız dileğiyle.

Netflix

Tüm dünyadaki sinemaseverlere bir anket yapılabilse sanırız David Fincher en fazla “geçer not” alan isim olur. Altı yıldır 11. filmini beklediğimiz görüntü virtüözüyle bu kez ne yazık ki beyazperdede değil, evimizdeki ekranlarda buluşuyoruz. Yurttaş Kane (1941) filminin Oscar’lı senaristi Herman J. Mankiewicz’in çalkantılı yaşamını konu eden Mank yarından itibaren Netflix’te olacak. Bu gece bizim gibi heyecandan uyuyamayacaklar el kaldırsın.

İlk filmi Neredesin Firuze (2004) ile bir kesimin sonsuz kredisini kazanan Ezel Akay’ın dördüncü kurmaca uzun metrajı 9 Kere Leyla pandemi nedeniyle vizyona girememişti ve uzun bekleyişin ardından sonunda yarın bir Netflix filmi olarak izleyiciyle buluşuyor. Dev kadrosuna rağmen kötü eleştiriler alan yapımı elbette ilk gün izleyip kendimiz karar vereceğiz.

Hiç de fena olmayan Ölüm Günün Kutlu Olsun’u hatırladınız mı? Devam filmi pazar gecenizi neşelendirmeye geliyor. Sürekli, öldüğü günün sabahına uyanan Tree’yi bakalım bu kez neler bekliyor.

Kendi adasını inşa edip bağımsızlığını ilan edince devletle başı derde giren bir mühendisin yaptıklarını konu eden İtalyan komedisi Rose Adası’nın İnanılmaz Hikayesi çarşamba günü platformdaki yerini alacak.

Dünya çapında çok satan The Secret adlı kitaptan uyarlanan, Katie Holmes ve Josh Lucas’ın oynadığı Sır: Hayal Etmekten Korkma bugün yayına giriyor. Hayatı zorluklarla dolu bir kadının tanıştığı iyimser profesörle yaşadıklarını anlatan film, pozitif düşünceyi aşılamayı amaçlıyor. Orijinal kitapla ilgili aynı adlı belgesel de yine Netflix kataloğunda mevcut.

MUBI

MUBI’de bugün bir dünya prömiyeri var: Nils Frahm’ın sekiz şarkılık canlı albüm / konser filmi Tripping with Nils Frahm. Film, sanatçının 2018 tarihli albümü All Melody’yi temel alarak başlıyor. Tanıtım için kullanılan parçayı Spotify’dan dinleyebilirsiniz.

Haftanın Éric Rohmer filmiyse yarın gelecek Pilotun Karısı. Bir hukuk öğrencisi, kız arkadaşının eski sevgilisini evinden çıkarken görür ve bunu kafasına taktıkça yanlış anlaşılmalar birbirini kovalar.

Lars von Trier’in yarım kalan Amerika Üçlemesi’nin ikinci parçası Manderlay cumartesi MUBI’ye geliyor. Bu kez Grace, babası ve onun kanunsuz ordusu Dogville’i terk edip güneye doğru ilerliyor ve Alabama’da mola veriyor. Hikayesini anlatmak için köleliğin sürdüğü 1933 yılını seçen Trier’in kışkırtıcı filmini kaçırmayın.

İçine hapsolduğu küçük apartman dairesi beklenmedik misafirler tarafından işgal edilen ve hayalini kurduğu televizyon programına çıkmak dışında bir gayesi olmayan Metin’in (Tansu Biçer) tuhaf ve arabeskle yoğrulmuş dünyasının kapıları pazar günü açılıyor. Toz Ruhu MUBI’de.

Joachim Trier’in beğenilen filmi Sessiz Çığlık kaçıranlar için pazartesi günü bir kez daha MUBI’ye geliyor.

Cannes’da yarışmış 25 dakikalık kısa film Dikenler, Çorak Topraklar; Portekiz’in Alentejo bölgesindeki köylülerin Karanfil Devrimi hikayelerini konu ediyor. Salı.

Sinema tarihimizin en iyi filmlerinden biri, birçokları için birincisi olan Bir Zamanlar Anadolu’da, erkekler arası mücadeleyi merkeze alan, silahların yerine sözlerin konuştuğu bir Anadolu Western’i. Taşranın derinliklerinde unutulmayacak bir gece geçiren bir avuç karakterin masalsı yolculuğuna eşlik etmek ve Nuri Bilge Ceylan‘ın dehası karşısında büyülenmek isteyenler için çarşamba günü MUBI’de. İlgili kitap burada.

Amazon Prime Video

Paranormal aktiviteleri araştırarak YouTube kanalı Truth Seekers‘ta yayınlayan amatör hayalet avcısı Gus Roberts (Nick Frost), profesyonel iş olarak da Smyle isimli internet şirketinin “bir numaralı” teknisyeni unvanına neden sahip olduğunu kanıtlarcasına, müşterileri kapsama alanı dışında bırakmamak için Britanya haritası üzerinde mekik dokur. İşe yeni başlayan Elton John (Samson Kayo) ile bir araya gelmeleri ise birtakım doğaüstü olaylara kapı aralanmasına neden olur…

Her zaman yeni komedyenler çıkarmayı başaran Britanya sinemasının 2000’lerdeki yüz aklarından Simon Pegg ve Nick Frost ikilisi, Shaun of the Dead’de (2004) zombi, Hot Fuzz’da (2007) polisiye-aksiyon, The World’s End’de (2013) kıyamet alt türlerine yaptıklarının aynısını, bu defa, Amazon Prime için çektikleri Truth Seekers dizisiyle doğaüstü macera ve hayalet alt türlerine uyguluyor. Ortalama 30 dakikalık 8 bölümden oluşan dizi, makul süresi ve matematiği iyi ayarlanmış senaryosu ile akıp gidiyor ama ikilinin hınzır mizahı, zekice diyaloglar, iyi senaryo, sinemasal referanslar ve huysuz bir Malcolm McDowell‘la çok daha fazlasını barındırdığını da rahatlıkla söyleyebiliriz.

IMDb Pro

Utopia ve Black Lightning iptal edildi, Space Force ve Emily in Paris yeni sezonları yolda. Hangi diziler bitti, hangileri yenilendi? Güncel liste burada.

Supernatural dizisi yıldızlarının zaman içindeki değişimleri.

The Crown yıldızlarının favori kostümleri.

Parodi film afişleri. Mesela The Matrix + Ready Player One!

Aralık ayında dijital platformlarda ne izlesek?

Şükran Günü filmleri.

Sex and the City yıldızlarından “umut veren filmler”.

Hafta Sonu Filmleri

Galası Sundance Film Festivali’nde yapılan His House, geçtiğimiz günlerde Netflix’te yayınlanmasının ardından izleyenlerden oldukça olumlu tepkiler aldı. Sudan’daki iç savaştan kaçan bir çiftin İngiltere’deki mültecilik sürecini konu alan yapım, politik arka planının yanı sıra korku türünü sevenlerin dikkatinden kaçmayacak bir lanetli ev filmi.

Remi Weekes’in ilk uzun metrajlı filmi, İngiltere’de göçmen bürosu tarafından yerleştirildikleri evde doğaüstü güçlerle mücadele etmek zorunda kalan çiftin, aynı zamanda kendi geçmişleriyle yüzleşmelerini anlatıyor. Lanetli ev temalı filmlerde görmeye çok alışık olmadığımız göçmenlik ve etnik köken mevzularıyla güçlü bir alt metne sahip olan filmin tema şarkısını da epey seveceğinize eminiz.

Haftanın Kısası

Bu hafta kendimize kıyak geçip, 12 yıl önce çekilen bir kısa filmi paylaşıyoruz. Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Diyarbakır Sanat Merkezi iş birliğiyle Samsun’da buluşan ve birçoğu birbirini tanımayan 40 kişi, 3 haftalık bir atölye çalışması sonucu İran Sineması’ndan esinlenen bu filmi ortaya çıkarmıştı. Ekipteki herkes için unutulmaz bir deneyimdi ve bu özel sayıda o günleri özlemle anıyoruz.

9 dakikalık İlk / The First buradan izlenebilir.

Gözler Yorulunca

Çoğunluk, Rüzgarda Salınan Nilüfer ve Masum ile tanıyıp sevdiğimiz Seren Yüce bu kez bir podcast yazıp yönetmiş. Umudunu kaybetmiş Hazım’ın (Osman Sonant) hayata tutunmayı amaçladığı yerde beynine yerleştirilen Aten (Yasemin Çonka) adlı ikinci bilinçle çatışmasını konu eden Denge’m birçok uygulamadan dinlenebiliyor.

Her Hafta Bir Klasik İzle

Bilimkurgudan korkuya, kara filmden komediye kadar birçok türde başyapıtlar veren, sinema tarihinin en büyük dâhilerinden Stanley Kubrick‘in 18. yüzyıl İngiltere’sine yelken açtığı kostümlü tarihi drama filmi Barry Lyndon (1975); Thomas Gainsborough başta olmak üzere 1700’lerde yaşamış ressamların eserlerini referans alan, birçok sahnesinde modern aydınlatma teknikleri yerine doğal ışık ve mum kullanılan ve geçtiği dönemi her hücresiyle yaşatan etkileyici bir başyapıt. Sinemaseverler için nice ibret barındıran bir ekstra bilgiyle bitirmek gerekirse: Martin Scorsese‘nin en sevdiği Kubrick filmi.

Ayrıca…

Bir yardım kuruluşu için çekilmiş, kendimizle barışmamızı salık veren stop motion animasyon Kimse Normal Değil burada.

Güzin Tekeş, Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması hakkında yazdı.

