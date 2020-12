Bu Hafta Ne İzlesem? -28

Merhaba,

2020’yi tamamlamamıza 22 gün kaldı. Yeni yılın gelişi sihirli bir değnek gibi her şeyi değiştirmeyecek olsa bile, yıl sonu listeleri, değerlendirmeler ve yeni heyecanlara şu sıkıcı günlerde biraz yer açabiliriz düşüncesindeyiz. Sizce 2020’nin en iyi dizileri ve filmleri hangileriydi? Bu e-postaya cevap olarak yazın, yılın son bülteninde en çok oy alanları yayınlayalım.

Haftaya görüşmek dileğiyle.

Netflix

Birkaç haftadır çok iyi yapımlarla izleyiciyi kendine bağlayan Netflix bu hafta başka platformları izlemenize izin vermiş görünüyor.

Üç genç kendilerini bir anda paralel evrendeki Tokyo’da bulur ve hayatta kalabilmek için kazanmaları gereken oyunlar vardır. Şiddet yüklü manga uyarlaması Alice in Borderland ilk sezonuyla bugün yayına giriyor.

Gözden düşmüş Broadway yıldızları, mezuniyet balosuna kız arkadaşıyla gitmek isteyen genç bir kadına destek vermek için küçük bir kasabada mücadele etmeye başlar. Meryl Streep ve Nicole Kidman’ın oynadığı bu Glee (2009-2015) artığının yönetmeni elbette Ryan Murphy. Rüyasında tek boynuzlu at görenlerin seveceğini düşünüyoruz. The Prom yarın duygularınızla oynamaya geliyor.

Yedi sezon Pretty Little Liars ve ardından gelen spinoff dizileri + filmleri yalayıp yutmuş, daha da fazlasını isteyen seyirci için Tiny Pretty Things ilk sezonuyla pazartesi Netflix’te başlıyor. Bu kez üzerinde Black Swan (2010) sosu da var.

Resim yaparak hayata tutunmaya çalışan yaşlı bir adamı konu eden 9 dakikalık animasyon Tuval yarın yayında olacak.

2011 tarihli Marvel animeleri X-Men ve Wolverine de çarşamba gününden itibaren platformdaki yerini alacak.

MUBI

1960 Norveç yapımı romans Asi Kız, Liv Ullmann’ın ilk başrolü oluşuyla öne çıkıyor. Erkeğin ailesi kızı “hafifmeşrep” olmakla itham edip kabul etmeyince, sevgililer çareyi kaçmakta buluyor. Şimdi gösterimde.

Berberian Sound Studio, The Duke of Burgundy ve In Fabric ile yerli festival izleyicisinin beğeniyle takip ettiği bir yönetmene dönüşen Peter Strickland’in 2020 yapımı 7 dakikalık avangart kısası Ürperiş yarın MUBI’ye geliyor. Henüz tanışmayanlar içinse Burgonya Dükü ertesi gün yayına girecek.

Jodorowsky hayranları 1968 yapımı fantastik macera Fando ve Lis’le pazar gününden itibaren bolca vakit geçirebilirler. MUBI olmasa nasıl izlerdik dedirten bir seçim.

Mickey Rourke’a Oscar adaylığı getiren Darren Aronofsky filmi Şampiyon pazartesi geliyor. Filmde, oyuncunun kariyeriyle paralellik kurulabilecek bir “gözden düşmüş profesyonelin yaşama tutunma çabası” anlatılıyor.

Senem Tüzen’in bol ödüllü anne kız hikayesi Ana Yurdu hala izlememiş olanlar için salıdan itibaren erişime açılıyor. Melikşah Altuntaş’ın yönetmenle yaptığı röportaj burada.

Yılmaz Güney‘in Yol‘undan 32 yıl sonra Altın Palmiye‘yi ülkemize getiren Nuri Bilge Ceylan, 196 dakikalık süresini hiç hissettirmeyen Kış Uykusu‘na Çehov‘u, Bergman‘ı, Schubert‘i, taşrayı, onun aydınlarını ve kendi has çatışmalarını sığdırıyor. Çarşamba günü yayında.

Amazon Prime Video

-Yeni bir diziye başladım. Büyük Nazi İmparatorluğu, New York şehri, 1962’de geçiyor.

-Pardon?

İzleyenler hemen tanıdı. Philip K. Dick uyarlaması The Man in the High Castle’den bahsediyoruz. Dizideki diğer bölgenin adıysa; Japon Pasifik Devletleri, San Francisco. Evet, alternatif bir tarih anlatısı bu: Hitler Washington’u hidrojen bombasıyla yok etmiş ve dünya düzeni bizim bildiğimizden çok farklı. Bulunan bir çanta dolusu filmse savaşın söylendiği gibi sonuçlanmadığını gösteriyor. Yüksek Şatodaki Adam tarafından çekildiği söylenen görüntüler gerçek mi yoksa yönetmen mahareti mi, işte bu da dizinin konusu.

İyice yaşlanan Hitler’in beklenen ölümü yeni bir savaşın habercisiyken, sinema dünyayı değiştirebilecek mi? Ridley Scott yapımcılığındaki 2 Emmy ödüllü, 4 sezon 40 bölümlük paralel evren bilimkurgusu Amazon’da keşfetmenizi bekliyor.

BeIN Connect

“Katil kim” sorusunun cevabını son ana kadar merak ettiren ve iki ünlü başrol oyuncusuna sahip bir HBO mini dizisi mi? Tabii ki izleriz!

New York’taki üst sınıf yaşamları, oğullarının devam ettiği ayrıcalıklı okulda bir velinin öldürülmesiyle sekteye uğrayan Fraser ailesinin yaşadıklarını anlatan 6 bölümlük The Undoing şu sıralar en çok izlenen dizilerden biri. Central Park’tan yürüyerek okullarına giden zengin çocuklarının arasına Harlem’den burslu katılan Miguel’in seksi ve garip annesinin öldürüldüğü gün, Dr. Jonathan Fraser (Hugh Grant) da ortadan kaybolur ve cinayetin baş şüphelisi olarak aranmaya başlar.

Dizinin yaratıcısı Ally McBeal, Goliath ve Big Little Lies ile tanıdığımız David E. Kelly. Yani bir True Detective beklentimiz zaten yoktu fakat Nicole Kidman hatırına bundan daha iyisini umuyorduk. Dizinin izlenebilirlik, bir sonraki bölüme başlama isteği yaratmak ve sürprizini saklamak konusunda hiçbir sıkıntısı yok yani bir oturuşta tüketip iyi vakit geçirmeniz işten değil fakat sıkı bir polisiye izleyeceğinizi düşünmeyin. Onun yerine; parıltılı hayatlar, korkunç zengin insanlar, güzel kadın ve yakışıklı adamlar, son moda kıyafetler ve her şeye bir dedikodu gözüyle bakan kalabalık var. İşte dizinin en gerçek, en çok sevdiğimiz karakterinin, yaratıcısının yansıması olduğunu düşündüğümüz Sylvia (Lily Rabe) olmasının sebebi de bu; kadın dedikodu sayesinde yaşıyor ve her sahnesi çok eğlenceli. Diziyi tanımlamak için bir alt tür yaratın deseler, cheesy/glam derdik.

Hakkında çok olumlu şeyler yazmadığımızın farkındayız fakat yine de merak edenlere gönül rahatlığıyla tavsiye ediyoruz.

Hafta Sonu Filmleri

Netflix’te yayınlanmaya başlayan Polonya yapımı korku-gerilim filmi Nobody Sleeps in the Woods Tonight / Bu Gece Ormanda Kimse Uyumuyor, teknoloji bağımlılığından kurtulmak için ormanlık alanda düzenlenen bir rehabilitasyon kampına katılan gençlerin, karşılaştıkları beklenmedik düşmana karşı verdikleri ölüm kalım mücadelesini konu ediyor. Yönetmenliğini Bartosz M. Kowalski’nin yaptığı film, 80’li yıllarda popüler olan “bir grup genç ormana gider ve sırayla öldürülürler” temalı korkuların izinden gidiyor. Türü seven izleyicilere önerirken, filmin 18+ olduğunu ve midenizi zorlayabilecek bazı sahneler içerdiğini hatırlatalım.

Her Hafta Bir Klasik İzle

Humphrey Bogart ve Lauren Bacall çiftinin başrolde yer aldığı Dark Passage (1947), kara film lafzında ön sıralarda zikredilmeyen bir eser olsa da, sağa sola bonkörce serpiştirdiği tohumlardan birçok fidanın yeşerdiği, öncü misyonu üstlenen, çağının ötesinde bir film. İlk 35 dakika boyunca, ki bu süre filmin üçte biri demek, FPP tekniğiyle hikayeyi aktaran (first person perspective, birincil şahsın bakış açısından olayları gösteren çekim tekniği) ve başrole Bogart gibi bir ismi yerleştirmesine rağmen onun gül cemalini göstermek için hiç acele etmeyen Delmer Daves‘in vizyonuna şapka çıkarmak gerekir. iTunes üzerinden 3,99 TL’ye izleyebilirsiniz.

Ve Şimdi Haberler!

Susma Platformu’nun duyurduğu, Amerikalı sanat kolektifi Indecline‘ın 2018’de çekimlerine başladığı The Art of Protest (2020) belgeseli, özellikle Trump dönemindeki muhalif sanata ve sanat üretiminin ifade özgürlüğüne etkisine odaklanıyor.

Yunus Emre anısına 3. kez gerçekleştirilecek Dostluk Film Festivali 47 kısa ve 3 uzun metraj film gösterimiyle 11-12-13 Aralık tarihlerinde burada olacak.

İstanbul Film Festivali, yılın son seçkisi ve Sinemada İnsan Hakları Yarışması’yla 4-24 Aralık tarihlerinde dijital ortamda yeniden izleyiciyle buluşuyor. Halk Ödülü anketi 28 Aralık’a kadar oylamaya açık kalacak.

Discovery’nin yeni dijital yayın platformu discovery+’ın Amerika lansmanı yapıldı. discovery+; HGTV, Food Network, TLC, ID, OWN, Travel Channel, Discovery Channel ve Animal Planet gibi kanallarda yayınlanan 2500’den fazla yapıma ait, 55000 küsur bölümü tek bir platformda toplayacak.

Hem insanlar hem de hayvanlar için en önemli doğal kaynak olan suyun önemine dikkat çeken Su Birikintisi belgeseli BBC Earth ekranlarına geliyor. Ufuk açıcı belgesel, izleyicileri özel kamera teçhizatıyla dünyanın ilk su kuyusunun inşasına tanık olmaya davet ediyor. Digiturk 183., Tivibu 110. ve D-Smart 56. kanallarda yayında.

Ayrıca…

Tanju Baran’ın Mank eleştirisi ve Warner Bros.’un yeni dağıtım modeli üzerine kaleme aldığı yazı.

Altyazı ekibinin Mank söyleşisi.

Apple TV+’ın yeni sezonu için hazırladığı reklam.

Katkılarından dolayı Güzin Tekeş, Ozancan Demirışık, Tanju Baran ve MUBI Türkiye’ye teşekkür ederiz.

Görüş ve önerilerinizi bu e-postayı yanıtlayarak ya da Ters Ninja sosyal medya hesaplarından bize iletebilirsiniz.