Bu Hafta Ne İzlesem? -29

Bu Hafta Ne İzlesem'in artık yeni bir yuvası var.

Mevcut abonelerimizin hiçbir şey yapmasına gerek yok, her perşembe 07.20’de posta kutularında olmaya devam edeceğiz. Bizimle Aposto! aracılığıyla tanışanlaraysa hoş geldiniz diyerek kısaca bilgi verelim. Abone olduktan sonra bültenlerimize https://read.apos.to/ üzerinden ya da iOS ve Android uygulamalarından ulaşabilirsiniz.

Netflix

2020 yılında kolon kanseri sonucu kaybettiğimiz Black Panther yıldızı Chadwick Boseman’ın son filmi Ma Rainey: Blues’un Annesi yarın yayına giriyor. 1920’lerin Şikago’sunda yaşamış, kendi değerlerini toplumun ön yargılarının belirlemesine izin vermeyen sanatçıları ve Blues müziğin dönüştürücü gücünü anlatan filmde efsane şarkıcıya (Spotify) Viola Davis hayat veriyor.

Netflix’in bu haftaki bir diğer iddialı projesi, George Clooney’in başrolde oynayıp yönetmenliğini de üstlendiği The Midnight Sky. Kuzey Kutbu’nda görevli bilim insanı Augustine’nin, görevden dönmeye hazırlanan bir uzay gemisini dünyada gerçekleşmiş felaketle ilgili uyarma çabasını konu eden film, Lily Brooks-Dalton’un Good Morning, Midnight adlı romanından uyarlandı. Çarşamba günü yayında olacak.

İnsanları acımasız canavarlara dönüştüren bir virüsle mücadele eden bir grubu anlatan Kore dizisi Sweet Home ilk sezonuyla yarın platformdaki yerini alıyor. Görselliği ve aksiyonuyla iddialı dizinin uyarlandığı aynı adlı çizgi romanın tüm sayılarına buradan ulaşabilirsiniz.

İki eşcinsel erkeğin 1987’de Tayvan’da sona eren sıkıyönetim yıllarından başlayıp, 20 yıl sonra Kanada’da buluşmalarına dek süren aşkını ve Çin’deki toplumsal baskıları anlatan Your Name Engraved Herein çarşamba yayında olacak. Yapım, 12 Kasım 2020 itibarıyla ülkesinde yılın en çok bilet satan yerli filmi oldu.

MUBI

Ana Lily Amirpour‘un, zihinlerdeki İran sineması algısının dışında kalan filmi Gece Yarısı Sokakta Tek Başına Bir Kız, Western estetiğiyle yaratılmış tuhaf bir hayalet kasabada kaykayıyla salınan genç bir vampirin sonsuz yalnızlığına odaklanıyor. Şimdi gösterimde.

Angolalı göçmen Walter’in 17 yıllık ayrılığın ardından ABD’ye dönüp eşi ve kızına kavuşmasını anlatan Elveda Aşkım, tek göz odada duygusal mesafelerini dansla aşmaya çalışan sevgi dolu bir aileyi konu ediyor. Yarın.

Ruh ve Sihir Sineması başlığı altında Alejandro Jodoworwsky filmlerine kataloğunda yer vermeye başlayan MUBI, cumartesi günü sinemacının kült Western’i Köstebek’i yayınlıyor. Bambaşka bir şey izlemek isteyenler için.

Nicolas Cage’nin başrolde olduğu Venedik’ten ödüllü Joe; zor bir hayat süren eski bir mahkûmun, kasabaya yeni taşınan ve iş arayan bir gençle ilişkisini anlatıyor. David Gordon Green’den gotik bir Güney masalı. Pazar.

Paris banliyösünde bir grup ilkokul öğrencisiyle gerçekleştirilen kolektif belgesel Dramatik Bir Film; özgürlük, güven ve telefon kameralarıyla büyüyen bir neslin sinemaya bakışı gibi konulara eğiliyor. Dört yılda yirmi öğrenciyle hayata geçirilmiş bir çalışma. Pazartesi.

Hany Abu-Assad ve Aida Begić dahil 7 yönetmenin ortak çalışması olarak ortaya çıkan Unutma Beni İstanbul, “yaşlı bir kadının, kızıyla birlikte akrabalarını görmek için Filistin’den İstanbul’a yolculuğu” dahil İstanbul hikayeleri anlatan kısa filmlerden oluşuyor. Salı gününden itibaren izleyebilirsiniz.

İlk filminden beri sadık kaldığı sinema dilini adım adım geliştirerek ülke sinemasının zirvesine yerleşen Nuri Bilge Ceylan‘ın son filmi Ahlat Ağacı, yönetmenin önceliklerinin değiştiğini ve yeni bir yola dümen kırdığını gösteren, hisli bir “babalar ve oğullar” öyküsü. Çarşamba günü yayında.

Amazon Prime Video

“Son bir iş daha” diye diye bir türlü emekli olamayan dahi avukat Billy McBride’ın maceralarını anlatan Goliath’ın final bölümleri 2021 sonuna ertelendi fakat ilk 3 sezon Prime Video’da yayında.

Başroldeki Billy Bob Thornton’un klişe tabirle harikalar yarattığı dizi, herkesin kafasını başka yöne çevirmeyi tercih ettiği imkânsız ama haklı davaları alan, aldığı her davayı kazandığı bilindiği için çekinilen ve tavırları nedeniyle kimse tarafından sevilmeyen yalnız bir hukuk adamının maceralarını konu ediyor.

İlk iki sezonu muhtemelen izlemişsinizdir diyerek en yenisinden bahsedelim. Üçüncü sezon korku filmlerinden fırlamış bir sekansla açılıyor; öyle ki yanlış dizi mi diye düşünüyoruz ama hayır, gerçekleşen korkunç ölüm Billy’in devreye girmesine neden oluyor ve bir kez daha “kirli” bir hukuk mücadelesi başlıyor. Yaşananlar can sıkıcı olsa da tamamen karanlık bir dizi değil bu. Geçen hafta sözünü ettiğimiz The Undoing ve Ally McBeal’in yaratıcısından, kahkaha attıran yan karakterleri sayesinde izlenebilirliği epey yüksek bir iş.

Bu arada Amazon yepyeni bir özellik tanıttı: Video Partileri. Aynı ülkedeki en fazla 100 arkadaşınızla birlikte çevrimiçi olarak film ve TV dizilerini izlerken sohbet edebiliyorsunuz. Akla ilk gelen soruları da cevaplayalım: Sadece ev sahibi durdurup başlatabiliyor, konuklar kendi altyazı ve dil tercihlerini yapabiliyor, Amazon’a Dahil işaretli başlıklarda geçerli ve tüm katılımcıların platforma üye olması gerekiyor.

Le Cinéma Club

Kanadalı sanatçı, müzisyen ve sinemacı Michael Snow’un 2000 yapımı 21 dakikalık deneysel filmi The Living Room, sadece bu hafta Le Cinéma Club’un sunumuyla çevrimiçi izlenebiliyor.

NFB.CA

2020’nin en çok izlenen 20 filmi bir arada. Özellikle kısalara bir şans verin deriz.

YouTube

Müfit Can Saçıntı’nın son filmi Maskeler de Düşer’i artık YouTube’da ücretsiz izleyebilirsiniz.

Çevrimiçi Festivaller

Sinemaseverleri muhteşem bir hafta bekliyor. Merakla beklenen onlarca filmin ücretsiz olarak çevrimiçi gösterimleri yapılacak.

İstanbul Modern Sinema, Türkiye sinemasından yepyeni filmleri bir araya getirdiği Biz de Varız! programının dokuzuncusunu bugünden itibaren 30 Aralık’a kadar ilk kez çevrimiçi ve ücretsiz olarak sunuyor. Aralarında ödüllü film ve belgesellerin olduğu programda Hayaletler, Kumbara, Maddenin Halleri, Mimaroğlu gibi 11 yapım var. Gösterim takvimi ve detaylar burada.

Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali, 23. yılında pandemi koşulları nedeniyle tüm film gösterimleri ve etkinlikleriyle sinemaseverlerle çevrimiçi buluşmaya hazırlanıyor. Böylece festival, tarihinde ilk kez tüm Türkiye’deki sinemaseverler tarafından takip edilebilecek. Festival kapsamında gösterilecek İngiltere ve Türkiye yapımı uzun ve kısa metraj filmleri 23 Aralık’a kadar izleyebilirsiniz.

7. Uşak Kısa Film Festivali’ni takip etmek için son dört gün. Birçok filmin Türkiye prömiyeri yapacağı seçkide Burcu Aykar’ın çok beğenilen Ablam’ını ve Lanthimos’un Nimic’ini de bulabilirsiniz.

10. AB İnsan Hakları Film Günleri pazar gününe dek ücretsiz gösterimlerine devam edecek.

Pera Film, Dünya AIDS Günü’nde farkındalık yaratmak için başlattığı Buradayım! programına bu yıl Visual AIDS’in Yayılımlar seçkisiyle devam ediyor. 22 Aralık’a kadar izleyebilirsiniz.

11. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri bugün sona eriyor. Yasin Semiz’in, Ankara’nın kayıp derelerinin izini sürdüğü Asfaltın Altında Dereler Var!’ını izlemek için hala vaktiniz mevcut.

Hangi Diziye Sarsam

Döneminin en güçlü sekiz insanından biri olan, IMF başkanı Dominique Strauss-Khan‘ın gerçekleştirdiği cinsel taciz ve istismar girişimlerini konu alan dört bölümlük belgesel dizi Skandal Odası No. 2806, Netflix’te yayına girdi. Yönetmenliğini Yves Saint Laurent (2014) filminden tanıdığımız Fransız aktör Jalil Lespert’in yaptığı mini dizi; 2011 yılında kariyerinin zirvesinde olan bir politikacının güç, para ve politik bağlarının verdiği cesaretle New York’ta lüks bir otelin 2806 numaralı odasında, temizlik görevlisi göçmen bir kadına karşı gerçekleştirdiği cinsel saldırının dava sürecine odaklanıyor. Belgeselde, anlatılan skandalın cezasız kalışının, bugünlerde Türkiye’de de yankı bulmaya başlayan #metoo hareketine ilham kaynağı olduğu söyleniyor.

Olaya dair bugüne kadar pek duyulmamış bilgileri içeren çeşitli röportajların ve video görüntülerinin de sunulduğu yapım, yakalanmak dışında yanlış hiçbir şey yapmadığını düşünen bir erkeğin hikayesi.

Her Hafta Bir Klasik İzle

The Godfather serisiyle ünü sinemayı aşan, on parmağında on marifet yönetmenlerden Francis Ford Coppola‘nın türler arasında gezinme ve yeni şeyler deneme arzusu, vakti zamanında kendisini gençlik filmlerine kadar götürmüştü. Bir S. E. Hinton uyarlaması olan Rumble Fish (1983) gerek kara film estetiğine dayalı avangart dili gerekse güçlü erkekleri rol model alan ergenlerin gerçek hayatla sınanmalarını masaya çarpıcı şekilde yatıran metniyle Hollywood‘un en iyi gençlik filmlerinden biri olarak anılmayı sonuna kadar hak ediyor. Coppola ve Hinton ikilisinin, kendi yansımalarıyla bile ölümcül kavgaya tutuşan siyam balıklarından esinle yarattığı bu ölümsüz başyapıt, her devirde gençlere ayna tutmaya devam edecektir.

Ayrıca…

Dijitalde yayınlanması şerefine Tenet’in 6,5 dakikalık aksiyon yüklü açılış sahnesi resmi hesabından paylaşıldı.

Katkılarından dolayı Güzin Tekeş, Ozancan Demirışık, Tanju Baran ve MUBI Türkiye’ye teşekkür ederiz.

