Bu Hafta Ne İzlesem? -31

Merhaba,

80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bugün başlıyor. Yılbaşı ruhuna uygun davranıp pozitif yaklaşarak, merak ettiğimiz film ve dizileri izlemek için bolca vaktimiz olacak diye düşünüyoruz. En azından duyularımız ve zihnimizle evimizin sınırlarını aşmak, yeni yıldan beklentilerimizle hayallere dalmak için haftanın yeni içerikleri bültenimizde.

Netflix

Netflix bu hafta yeni belgesellerle dolu. En ilginciyse salı günü geliyor: Küfürler Tarihi. Hiçbir kelime küfür olarak doğmaz. Bir kelimenin küfür olduğuna kim, nasıl ve ne zaman karar verir? Küfretmek insanları nasıl rahatlatır? Eğlenceli bilgilerle dolu 6 bölümlük diziyi Nicolas Cage sunuyor.

Yeni bölüm bekleyenler için Chilling Adventures of Sabrina 4. ve son kısmıyla bugün, Cobra Kai 3. sezonuyla yarın yayında olacak.

Platform dizi konusunda zayıf bir hafta geçirse de bugünden itibaren eski tarihli iyi filmlerle doluyor. Nicole Kidman’lı efsane gerilim The Others (2001), efsane politikacı Harvey Milk’in yaşamını anlatan Sean Penn’li Milk ve hem Nicole Kidman hem de Sean Penn’li politik gerilim The Interpreter (2005) bugün yayında olacak.

Yepyeni bir on yıla girmeden önce geride bıraktığımızın kayda değer filmlerini tamamlamak isteyenler içinse Joe Wright imzalı Anna Karenina (2012) bugün, Bradley Cooper ve Jennifer Lawrence’ın oynadığı Umut Işığım (2012) ile hâlâ yeni filmini beklediğimiz Stephen Daldry’den Umut Kırıntıları (2014) yarın geliyor.

MUBI

MUBI’de 2020’nin son filmi 4 Oscar’lı Birdman veya (Cahilliğin Umulmayan Erdemi) oldu. Film; gözden düşmüş süper kahraman filmleri oyuncusu Riggan’ın (Michael Keaton) kariyerini kurtarmak için giriştiği Broadway projesinde yaşananları anlatıyor.

MUBI’de bu hafta, ünlü yönetmenlerin ilk filmlerinin haftası. First Films First başlığı altında yayınlanacak program pazar günü Lina Wertmüller’in Kertenkeleler’i ile başlayacak. Filmde, Güney İtalya’nın yoksul bir kasabasında yaşayan üç işsiz erkeğin sıkıcı yaşamlarını değiştirme arzuları anlatılıyor. Salı günü yayınlanacak Angela Schanelec imzalı Kız Kardeşimin Şansı ise iki kadın arasında kalan yetenekli fakat sorumsuz bir fotoğrafçıyı konu ediyor. Çağımızın hâlâ üreten en yetenekli yönetmenlerinden Denis Villenevue’nin ilk filmi 32 Ağustos, Dünya çarşamba günü izlenebilecek. Mia Hansen-Løve’ın Her Şey Bağışlandı’sı ise uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle ailesi dağılan bir adamın 11 yıl aradan sonra kızıyla buluşmasını anlatıyor. Haftaya bugün izleyebilirsiniz. Başarılı sinemacıların ilk uzun metrajlarını üst üste izleyecek olmak sinemaseverler için etkileyici bir deneyim vadediyor.

Ayrıca yarın; Kiyoshi Kurosawa’nın, seyahat programına yeni bir bölüm çekmek için Özbekistan’a giden Japon bir kadının at gözlüklerinden sıyrılmasını anlatan Dünyanın Öbür Ucu adlı filmi gösterilecek.

Bütün yıl bize birbirinden iyi filmler seçen MUBI küratörlerinin 2020’de sinemada veya evde izleyip en sevdiği filmleri merak ediyorsanız cevap burada.

Turkcell TV+

TV+ tanışmanız için 31 Aralık 00.00’dan 4 Ocak 09.00’a kadar tüm kanallarını, film ve dizilerini herkese ücretsiz açıyor.

Platforma yeni eklenen Hulu yapımı dört bölümlük mini dizi The Sister, ilk tavsiyemiz. Russell Towey’in başrolde olduğu gizemli drama, on yıllık özverili evliliği, kapısına dayanan eski bir tanıdığın verdiği şok edici haberlerle sarsılan bir adamın yaşadıklarını konu ediyor. Ayrıca Natalie Dormer’ın oynadığı 6 bölümlük Picnic at Hanging Rock ve Emily Watson’lı 4 bölümlük Apple Tree Yards da evde kaldığınız sürede başlayıp bitirebileceğiniz diğer seçenekler.

BeIN Connect

Sex and the City’nin şapkasından çıkmış görünen ilk bölümünün sonunda travmatik bir olay yaşayan başkarakterinin ruh haliyle paralel olarak gitgide karanlıklaşıp kendi tonunu bulan I May Destroy You, HBO’nun 2000’li yılların ruhunu arayan gençlik dizilerinin en yenisi. Michaela Coel’ın yazıp başrolde oynadığı yapım bu özelliğiyle de tek kişilik yaratıcılığın ışığında üretilen Fleabag, Ramy ve I Hate Suzie ile akraba.

Sürpriz bozmamak adına hikayesinden bahsetmeyeceğiz fakat çoğunluğu Londra’da geçen ve arada bir İtalya güneşine uğrayan yarımşar saatlik 12 bölüm sizi bekliyor diyebiliriz. Bir yazarın yaratım sancıları, cinsel kimlik adaletsizliği, #metoo hareketi, imrenilecek dostluklar, yüksek enerji, hayatın gerçekleriyle aynı dozda uyuşturucu kullanımı ve seksle yoğrulmuş bir hikâye bu. Başkarakterinin hislerini seyircisine aktarmakta zorlanmayan ve en çok da son bölümdeki Charlie Kaufman rüzgârlı oyuncaklı anlatısıyla takdir ettiğimiz, ilgi çekici bir yapım.

Ha, bir de The Guardian, Variety, TV Fanatic ve Barack Obama’ya göre 2020’nin en iyi dizilerinden biri.

NFB.CA

Platformda bu hafta yılbaşı gecenize neşe katacak iki animasyon var. Oscar adayı 9 dakikalık The Big Snit ve dünyada Noel’in nasıl kutlandığını görmek için gezegeninden kaçan afacan bir kızı anlatan Lucretia.

Le Cinéma Club

Aynı kadına aşık iki erkeği anlatan Hallelujah The Hills (1963) Amerikan Yeni Dalgası’na ait delişmen bir romantik macera.

Her Hafta Bir Klasik İzle

Fincher‘ın sansasyonel filmi Mank‘te hakkaniyetsiz bir portrelemeye tabi tutulan Joseph “Kardeş” Mankiewicz‘in, anlatı bakımından Yurttaş Kane ile benzerlik taşıyan şaheseri Çıplak Ayaklı Kontes (1954), keşfedildiği İspanya’dan bir anda Hollywood‘un zirvesine çıkan Maria’nın gizemli ve trajik öyküsünü, onun cenaze töreninde ve flashback’ler aracılığıyla anlatarak hakikate ulaşmaya çalışan, etkileyici bir “Hollywood Hollywood’a bakıyor” filmi. Ünlü yapımcı Howard Hughes‘u çileden çıkartacak kadar gerçek hayattan izler taşıyan bu filmin başrollerinde ise tüm karizmasıyla Humphrey Bogart ve olanca güzelliğiyle Ava Gardner var. Filmi izledikten sonra Maria’nın heykeline talip olmak isterseniz, Frank Sinatra‘nın mirasçılarına ulaşmanız gerekecek.

Ayrıca…

LGBTİ+ topluluğu için dünyanın ilk uluslararası streaming servisi Revry açıldı. Trans müzisyenleri dinleyin, gay ve lezbiyen oyuncuların filmlerini izleyin, farklı cinsel kimliklerin hoş karşılanmadığı bölgelerde bulmanın imkânsız olduğu

içeriklere ulaşın.

—–

