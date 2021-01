Bu Hafta Ne İzlesem? -32

Merhaba,

2021 dijital platform, e-bülten ve içerik enflasyonuyla başladı. Evde kaldığımız süredeki artış, yaratıcılık ve girişim olarak meyvesini vermiş görünüyor.

Kelli felli TV kanalları dev bütçeli dizilerinin 3 saatlik tanışma bölümlerini yayınlarken, bir taraftan da yeni platform Exxen 3 günde elde ettiği 500 bin abonesine içerik yağdırıyor. Daha küçük ve daha sevimli Gain ise her ne kadar ilgi çekici olsa da uygulamasındaki problemler nedeniyle -henüz- rahat izlenemiyor. Turkcell TV+ ve BluTV yeni yıla girerken yaptıkları ataklarla dikkat çekiyor. Nicelik yarışının nitelik yarışını da beraberinde getireceği, hem üretenin hem tüketenin memnun olacağı bir yıl olmasını umut ediyoruz.

Haftaya görüşmek dileğiyle.

Netflix

Vanessa Kirby ve Shia LaBeouf’un başrolleri paylaştığı, Venedik’ten ödüllü Pieces of a Woman, doğum sonrası depresyonu yaşayan bir kadının üstüne gelen sorunlarla mücadelesini konu ediyor.

Engin Günaydın, Haluk Bilginer ve Binnur Kaya’nın oynadığı, Taylan Biraderler’in Bir Başkadır’ın senaristi Berkun Oya ile birlikte yazdığı Azizler, 2021’in ilk iddialı yerli yapımı ve yarın yayına giriyor. Sosyal medyada hafta sonu sadece bundan bahsedileceğini şimdiden görebiliyoruz.

Arsen Lüpen’in maceralarından esinlenen kibar bir hırsız, haksızlığa uğrayan babasının intikamını almak için çalışmaya başlar. Fransa’nın sevilen oyuncusu Omar Sy bu yeni dizinin başrolündeki isim. Bol aksiyonlu, gösterişli macera Lupin ilk kısmıyla yarın geliyor.

MUBI

16 yaşında yetenekli bir öğrenci, ilham peşindeki öğretmeniyle anlaşıp, haklarında yazmak için sınıf arkadaşının ailesiyle kalmaya başlar. François Ozon’un 2012 tarihli filmi Evde, yaratıcı yazarlık üzerine dahice bir iş. Yarın izleyebilirsiniz.

Krzysztof Kieślowski imzalı Üç Renk üçlemesinden Beyaz cumartesi günü bir kez daha MUBI’ye geliyor. Paris’te yaşayan Polonyalı göçmen Karol Karol ve karısının hikayesini bu kez mutlaka görün.

Türkiye Sineması’na 10 yılda kazandırdığı 3 filmle yeteneğini ispatlayan Tolga Karaçelik’in zihin açan ilk işi Gişe Memuru pazar günü geliyor.

Nicolas Winding Refn’in 2009 tarihli filmi Cennetin Kapısında, köle olarak dövüştürüldüğü yerden kaçıp Kutsal Topraklar’ı arayan bir gruba katılan yenilmez bir pagan savaşçıyı anlatıyor. Mads Mikkelsen başrolde. Pazartesi.

Michael Önder imzalı Taksim Hold’em, Gezi olayları sırasında poker oynamak için bir evde buluşan arkadaşların, eve sığınan iki kişiyle birlikte içine düştükleri durumları konu ediyor. Salı.

Kış Şarkısı, Paris’te lüks bir apartmanın kapıcısının önünden geçip giden hikayeler anlatıyor. Kafası kesilmiş bir vikont, bir ordu papazı, Parizyen bir serseri ve iki eski dost. Locarno seçkisinden sıra dışı bir film. Çarşamba.

Öneri programımız kapsamında bu hafta 3 arkadaşını bültenimize abone yapan herkese 1 aylık MUBI üyeliği hediye ediyoruz. Bu bağlantıdan abone olduklarına emin olduktan sonra isimleri bizimle paylaşın ve üyelik kazanın.

BeIN Connect

Paranoid şizofren ikiz kardeşi, kanserli annesi, dayakçı üvey babası, yetiştiremediği işleri, anlaşamadığı sevgilisi, eski karısıyla yaşadıkları ve gizemli baba hikayesiyle tam bir acıların çocuğu olan Dominick’in yaşamını kendi ağzından dinlediğimiz HBO mini dizisi I Know This Much is True bir süredir beIN CONNECT’te izlenebiliyor.

“En büyük keder gizli olandır” yazan bir mezar taşı görüyoruz dizide, hikâyenin kilit cümlesi de bu. Dominick’in anlamlandıramadığı gizemler yaşamını iyice zorlaştırırken, ne kadar uğraşsa da sırlar çözülmemek için direniyor. Elbette bir taraftan da hikâyenin akması için gün yüzüne çıkmaları gerekiyor fakat Dominick’in yaşamında kolay elde edilmiş hiçbir şey yok, ışığı görmek için karanlıkta debelenip duruyor. Bir süre sonra başına gelen talihsizliklerin sayısı dizinin inandırıcılığını sorgulamamıza bile neden oluyor fakat bu rolüyle Emmy alan Mark Ruffalo’nun oyunculuğu ve Blue Valentine (2010) ile sevdiğimiz Derek Cianfrance’in hiçbir şeyi aceleye getirmeyen özenli rejisi I Know This Much is True’yu başarıya ulaştırıyor.

Eğlencelik bir iş değil, ağır bir dram. Hüzünlü hatta depresif bir şeyler izlemek istediğinizde, aklınızda bulunsun.

Haftanın Kısası

Henüz 21 yaşında bir sinema öğrencisi olan Carol Nguyen’in yönettiği ve prömiyerini Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yapan No Crying at the Dinner Table çevrimiçi erişime açıldı. Sırlar ve travmalar üzerine Vietnam göçmeni ailesiyle tek tek röportaj yapan genç sinemacı bu filmiyle 75 festival gezip 15 ödül kazanmış. Özellikle film çekmek için ilham bekleyenlere öneriyoruz. Nguyen ile yapılan röportaj da burada.

IMDb Pro

IMDb kurucusu ve CEO’su Col Needham ’ın 2020’deki favori filmleri.

kurucusu ve CEO’su ’ın 2020’deki favori filmleri. 2020’nin en güzel fotoğrafları.

Gününüzü güzelleştirecek dört komedi dizisi.

Ocak ayının kaçırılmayacak içerikleri.

NFB.CA

Boyama yapmayı seven çocuklar buraya! Beğenilen NFB.CA filmlerinden sahneleri indirip kendiniz renklendirebilirsiniz.

filmlerinden sahneleri indirip kendiniz renklendirebilirsiniz. 1963 tarihli 6 dakikalık animasyon Büyük Oyuncak Soygunu eğlenceli bir western.

“Ev gibisi yok” diyen, 35 uluslararası ödül kazanmış 10 dakikalık animasyon Kirpi’nin Yuvası, Yugoslav yazar Branko Ćopić ’in klasik kitabından uyarlanmış.

’in klasik kitabından uyarlanmış. Başka Ne Var? 2020’de ev sahipliği yaptığı 176 filmle iyiden iyiye çevrimiçi film izleme platformuna dönüşen filmonline.iksv.org sitesi 2021’in ilk 3 ayında da her hafta sonu 3 film sunacak. Cuma, cumartesi ve pazar günleri birer film saat 21.00’de gösterime açılacak ve her film 5 gün izlenebilecek. Üstelik yakın zamanda yayınlanan cep telefonu uygulamasıyla artık çok daha kullanıcı dostu bir deneyim sunuluyor. Ocak ayı programı ve biletler burada. Netflix, BluTV, Amazon Prime gibi platformlarda 2020’de en çok hangi yapımlar izlendi?



Her Hafta Bir Klasik İzle

Ferenc Molnár‘ın her sınıf kitaplığında kendine yer bulan ölümsüz eserinin Zoltán Fábri imzalı sinema uyarlaması, kitabın hakkını sonuna kadar veren ve çocuk dünyasını başarıyla betimleyen, güçlü ve buruk bir film. Budapeşte sokaklarını kendine mesken edinen iki çetenin küçük bir arazi için ortaya koyduğu çocuksu mücadele ile hayatın gerçeklerinin karşı karşıya gelmesi, hiç büyümeyen kalplerde onulmaz yaralar açmaya yetiyor. Bir asır önce Pal Sokağı‘ndan ayrılan ve tüm dünyayı dolaşan Nemecsek, Boka ve sokağın bütün çocuklarının öyküsünü bir de ekranda görmek isteyenler için ideal bir tercih.

Ayrıca…

Broadway oyunlarının Netflix’i diyebileceğimiz BroadwayHD‘den haberiniz var mı?

—

Katkılarından dolayı Ozancan Demirışık, Tanju Baran ve MUBI Türkiye’ye teşekkür ederiz.

Bültenin faydalı olduğunu düşünüyorsanız, dijital teşekkür kartı satın alarak katkıda bulunabilirsiniz. Paym.es altyapısıyla 10 TL, 25 TL, 50 TL, 75 TL, 100 TL ya da 500 TL destek vermek için sayılara tıklamanız yeterli.