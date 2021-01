Bu Hafta Ne İzlesem? -33

Merhaba,

Netflix Aralık 2020’nin bugüne dek en çok izlendiği ay, 25-31 Aralık’ın ise en çok izlendiği hafta olduğunu ilan etti. Bunda, 150 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atan Shonda Rhimes’ın hazırlığı üç yıl süren ilk Netflix işi Bridgerton’ın büyük payı var. Dizi 76 ülkede en çok izlenen içerik oldu ve 4 haftada 63 milyon haneye ulaştı. Kısacası, sosyal mesafeler çağı dijital platformlara yaramaya devam ediyor.

Instagram’ın sevilen içerik üreticisi atıptutuyorum bu haftadan itibaren bültende kendine has, eğlenceli yorumlarıyla filmler tanıtmaya başlıyor. Aramıza hoş geldin diyor, her gün güncellediği sayfasını takip etmenizi öneriyoruz.

Netflix yapımı yüksek bütçeli aksiyonların en yenisi Outside the Wire, cuma günleri vizyona giren gişe filmlerinin heyecanını özleyenlere bir nebze teselli olması umuduyla yarın yayına veriliyor. Bir tür insansı robotun emrindeki dron pilotunun ikilemleri üzerine şekillenen hikâye, yakın geleceği tasvir ediyor. Yönetmen Mikael Håfström.

Türkiye kökenli, Avustralyalı oyuncu Deniz Akdeniz’in rol aldığı gerilim filmi Sightless çarşamba günü geliyor. Filmde, görme duyusunu kaybeden bir kemancının çevresindeki herkesten şüphelenmeye başlaması konu ediliyor.

Tropikal adadaki düğüne gitmek için birlikte uçağa binen eski sevgililerin fırtınayla gelen ölüm kalım mücadelesini anlatan aksiyon Ufuk Çizgisi salı günü izlenebilir.

Ayrıca Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak dün yayına girdi. Amerikan tarihinin en kötü şöhretli seri katillerinden birinin yakalanıp adalete teslim edilmesinin gerçek hikayesini anlatan dört bölümlük belgesel dizi, Gece Avcısı’nın korkusuyla herkesin kendini kurban adayı gördüğü bir dönemde yaşamanın tüyler ürpertici gerçeklerine ayna tutuyor.

MUBI

Jodorowsky seçkisinin bu haftaki parçası 1973 tarihli Kutsal Dağ. Yönetmenin tüm filmleri gibi bunun da konusunu özetlemek zor fakat şöyle diyelim: Güneş sistemindeki gezegenleri temsilen bir grup insanı bir araya getiren Simyacı (kendisi oynuyor), onları hazırlayıp Lotus Dağı’na doğru yola çıkmak ister. Amacı, evreni yöneten tanrıların yerine geçmektir.

Wes Anderson’ın 2 dalda Oscar’a aday gösterilmiş, 2009 yapımı macera dolu animasyonu Yaman Tilki yarından itibaren izlenebilecek. Ailesiyle sakin ve mutlu bir hayat süren Mr. Fox’un hayvanlar aleminin gördüğü en büyük tavuk soygununa kalkıştığı macerayı kaçırmayın.

Üç Renk üçlemesi cumartesi günü Kırmızı ile sürüyor. Emekli bir yargıcın yolu yarı zamanlı bir modelle, bir köpek aracılığıyla kesişir ve Krzysztof Kieślowski’nin elinde bu basit karşılaşmadan bir başyapıt çıkar. Filmle ilgili Şenay Aydemir’in Mahmut Fazıl Coşkun ile yaptığı söyleşi burada. Konuya 4. dakikada giriyorlar.

Western türünün zirve eserlerine imza atan İtalyan yönetmen Sergio Leone‘nin gerçekleştirmek için çok uzun yıllar harcadığı, gangsterlerin dünyasına ve üç farklı zaman dilimine konumlanarak Amerika’ya içten ve sert bir bakış atan destansı projesi Bir Zamanlar Amerika pazar günü geliyor.

Fransız yapımı romantik komedi Kocaman, kocasıyla birlikte dünya turnesine çıkan bir piyanistin çocuk yapmama kararının, doğum kontrol ilaçlarını karıştırmasıyla birlikte sekteye uğramasını konu ediyor. Pazartesi.

Miraz Bezar’ın yerli ve yabancı birçok festivalde ödüllendirilen ilk filmi Ben Gördüm; Diyarbakır’da, ailesi askeri güçler tarafından öldürülen iki çocuğun altüst olan yaşamlarını anlatıyor. Salı.

Usta yönetmenin, yaşamının ilk yıllarının yaratıcı süreçlerini nasıl etkilediğini anlattığı David Lynch: Yaşam Sanatı çarşamba günü izlenebilir.

TV+

Gizemli bir dul, Avustralya kırsalında bir malikane alır ve altın kaplama duvar kağıtları olan görkemli binayı kız öğrenciler için yatılı okula çevirir. 1900 yılının Sevgililer Günü’nde bu leydi okulu, bölgenin meşhur piknik alanı Hanging Rock’a gezi düzenler. Gruptan ayrılan üç öğrenci ve bir öğretmenin kaybolmasıyla, okulda bulunan herkesin ve bölge halkının yaşamı derinden sarsılır.

Joan Lindsay’in, Avustralya’nın gelmiş geçmiş en önemli edebiyat eserlerinden biri sayılan 1967 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan Picnic at Hanging Rock, 1975 yılında usta yönetmen Peter Weir tarafından sinemaya uyarlanmıştı. 6 bölümlük modern dizi uyarlamasının yönetmen kadrosundaysa Better Call Saul, Gotham, The Americans, The Walking Dead, Hannibal, American Horror Story, Battlestar Galactica gibi dizilerden deneyimli isimler var. Başrol, Game of Thrones’un Margaery Tyrell’i Natalie Dormer’a emanet edilmiş.

Manyetik alandaki bozulma nedeniyle saatlerin çalışmadığı, gezenlerin istemsiz uykulara daldığı gizemli Hanging Rock’ın sırrını, Bayan Appleyard’ın kutusunda neler olduğunu ve konuşup durduğu hayaletin kimliğini öğrenmek için adresiniz TV+.

Gain

Bir grup terapisi yöneten Çetin (Muhammet Uzuner), eşinin sağlık durumu nedeniyle hastalarını meslektaşına devretmek ister fakat bu bilgiyi paylaştığı seansın ardından eve gittiğinde karısını ölü bulur. Şimdi yapması gereken, notlarının üzerinden geçip, seanstaki 5 kişiden hangisinin katil olduğunu bulmaktır.

Çağdaş Onur Öztürk, Dolunay Soysert, İlayda Alişan, Murat Kılıç ve Zeynep Çamcı’nın oynadığı dizinin yönetmeni, sinema yazarı ve akademisyen Zeynep Dadak. Şimdilik sadece cep telefonu uygulamasından izlenebilen Gain platformunun (Kaderi nisan ayında ABD ve Kanada’da yayına başlayıp kısa sürede iflas eden Quibi gibi olmaz diye umuyoruz.) ilk orijinal yapımlarından olan Terapist, ortalama onar dakikalık yedi bölümden oluşuyor.

Hangi Diziye Sarsam

Nicolas Cage‘in sunuculuğunu üstlendiği ve yirmişer dakikalık bölümlerden oluşan Küfürler Tarihi; s*kt*r, b*k, y*r*k gibi “ayıp” kelimelerin peşine düşerek onların etimolojik kökenlerine ve tarihsel yolculuğuna dair eğlenceli ve öğretici bir panorama ortaya koyan, klişe tabirle güldürürken düşündüren bir belgesel dizisi. Sarah Silverman, Nick Offerman, Zainab Johnson gibi komedyenlerin “ayıp kelimelere” ne anlam yüklediğini öğrenmek, bu kelimelerin sosyolojik ve psikolojik olarak neye tekabül ettiğine dair uzman görüşü almak veya Hollywood‘un en çok küfreden oyuncularına, Hays Yasası‘nın sektöre etkisine ve filmlerin, dizilerin küfrün normalleşmesiyle olan ilişkisine dair çarpıcı bilgiler edinmek istiyorsanız hiç durmayın, aradığınız her şey burada.

IMDb Pro

Ünlü kankalar.

Le Cinéma Club

2020 New York Film Festivali Eleştirmenler Haftası’nın kısa film programından 11 dakikalık Japonya yapımı Humongous!, sinematik varoluşçuluk üzerine bir gündüz düşü. 16 mm., deneysel, belgesel, kısacası bambaşka bir şey.

NFB.CA

Sadece buz ve bıçak kullanarak nasıl iglo inşa edersiniz? Kuzey Kutbu’nun keskin soğuğunda, iki Eskimo’nun bir buçuk saat içinde kendilerine bir ev yapışını anlatan 1949 tarihli 10 dakikalık kısa belgesel burada.

“atıptutuyorum” öneriyor

Ünlü modacı ve part-time sinema yönetmeni Tom Ford’un çektiği Nocturnal Animals (2016), 2010’lu yılların en vurucu filmlerinden. Konusu şöyle: Edward, sanat galerisi sahibi eski karısına ilk onun okuması için yazdığı kitabın taslağını yollar. Hanımefendi de bu esrarengiz jesti kırmaz ve yüksek tansiyonlu bir olay örgüsünün fitilini yakar.

Karanlık, rahatsız edici ama şırıl şırıl akan, elinizden düşürmeden hızlıca bitirip rahatlamak istediğiniz bir kitap etkisi yaratıyor film. Yönetmenin tasarımcı kimliğiyle paralel bir şatafat barındırıyor ve ilk sahnesinden son sahnesinde kadar seyircisine sıkıntı veriyor, derde kedere boğuyor. iTunes’dan erişebileceğiniz Nocturnal Animals’ı karanlık bir atmosferde izlemenizi öneriyoruz.

Her Hafta Bir Klasik İzle

Evlenip emekliye ayrılacağı gün, eski düşmanlarının kasabaya döneceğini öğrenen ve çekip gitmek yerine kalmayı tercih eden Şerif Will Kane, yaklaşan tehlike kadar yıllardır koruyup kolladığı kasabasının kendisine sırt çevirmesiyle de yüzleşmek zorundadır… Gary Cooper‘a Oscar heykelciğini getiren bu ölümsüz başyapıt; Fred Zinnemann‘ın enfes yönetimi, kusursuz senaryosu ve etkileyici sinematografisinin yanında Hollywood‘daki McCarthy cadı avının ve aydınların suskunluğunun alegorisi olan alt metniyle de sinema tarihine adını altın harflerle kazıdı. Faşizmin güçlenerek bütün toplumu esir almaya başladığını hissedenler için çare High Noon (1952).

Ayrıca…

Güzin Tekeş, İstanbul Film Festivali’nde izlediğimiz ve şimdi

beIN CONNECT’e gelen yerli jigolo hikayesi Söz Senettir’i yazdı.

—

