Bu Hafta Ne İzlesem? -34

Nielsen araştırma şirketine göre internetin en popüler streaming dizisi hala The Office ve 2020’de 57 milyon dakika izlenmiş. İkinci sırada 39 milyon dakikayla Grey’s Anatomy, sonrasında da Criminal Minds (35 milyon dk.), NCIS (28 milyon dk.) ve Schitt’s Creek (24 milyon dk.) bulunuyor. Neredeyse her gün yeni bir diziyle tanışsak da vaktimizin çoğunu hala eski aşklarımıza harcıyor görünüyoruz.

Netflix

Kendisini büyüten bir adamın kirli işlerini yapan ve geçmişle tek bağlantısı bir fotoğraf olan Gölge, fotoğraftakilerin kim olduklarını araştırdıkça, bir yalanın içinde yaşadığını anlar. Kaçıp 50 metrekarelik bir terzi dükkanına sığınır ve burada elde ettiği ikinci şansı iyi değerlendirmek için çabalamaya başlar. Engin Öztürk’ün kendini yeniden var eden bir adamı canlandırdığı 50M2 çarşamba günü geliyor.

70 yaşlarındaki iki kadının cinsel yönelimlerini ailelerine açıklayıp evlenme arzularını konu eden So My Grandma’s a Lesbian! yarın yayına giriyor.

İlk filmi Kapan / Get Out ile Oscar dahil 151 ödül kazanan Jordan Peele’nin aralarında Oscar bulunmayan 75 ödüllü ikinci filmi Biz / Us yarın geliyor. Karışık bir cümle mi? Bir de filmi görün.

Netflix’e hazırladığı bilimkurgu O2 tamamlanmak üzere olan Alexandre Aja’nın 2019 yapımı timsah saldırılı kasırga filmi Crawl / Ölümcül Sular cumartesi platforma ekleniyor.

MUBI

Bir grup sinemacı Kazablanka’da yerel halka sorular yönelterek, gelişmekte olan Fas Sineması’ndan beklentileri araştırmaktadır. Bu sırada sorunlu bir işçi amirini öldürür ve sinemacılar odaklarını değiştirip cinayet motivasyonunu anlamaya yönelir. Bazı Anlamsız Olaylar şimdi gösterimde.

Yaptığı film yüzünden Çin’den sürülen ve Hong Kong’da yaşayan Yang Shu, Tayvan’da katılacağı festival sırasında, önemli bir ameliyat geçirecek annesini de görmeyi planlar. Yönetmenin gerçek yaşam öyküsünden esinlendiği Bir Aile Gezisi yarın geliyor.

Ölmekte olan bir hasta milyoner onkologunu kaçırır ve insan avı başlar. Avcı / The Deer Hunter’ın Oscar’lı yönetmeni Michael Cimino’dan Güneşin Peşinde pazar geliyor.

Tolga Karaçelik’in Sundance’den Jüri Büyük Ödülü kazanan, Tolga Tekin, Bartu Küçükçağlayan ve Tuğçe Altuğ’un oynadığı filmi Kelebekler pazar MUBI’de olacak.

16 dakikalık kısa film Sığınak, yönetmeni John Smith’in sokağa çıkma yasakları sırasında Londra’daki penceresinden bakarken dinlediği Boris Johnson konuşmalarından oluşuyor. Pazartesi.

2016 İstanbul Film Festivali’nde ödüle boğulan Toz Bezi salı MUBI’ye geliyor. Serkan Çellik’in zamanında kaleme aldığı zehir zemberek eleştiri burada fakat filmi sevenlere okumalarını tavsiye etmiyoruz.

TV+

TV+’ta izleyebileceğiniz, başrollerini Emily Watson ve Ben Chapley’nin paylaştığı psikolojik gerilim dizisi Apple Tree Yard’ın senaryosu, ünlü İngiliz yazar Louise Doughty’nin aynı adlı romanından uyarlandı. İki çocuk annesi, evli bilim insanı Yvonne Carmichael’ın, verdiği bir seminer sonrası tanıştığı gizemli adamla yaşadığı yasak ilişkinin ardından hayatının alt üst oluşunu konu alan dizinin yönetmen koltuğunda Broadchurch dizisinden tanıdığımız Jessica Hobbs oturuyor. Ellili yaşlarda bir kadının, kendini ve cinselliğini yeniden keşfedişi ile başlayan hikâye ilerledikçe suçun, cezanın ve adaletin yeniden tanımlandığı bir resim ortaya çıkıyor.

Dört bölümlük BBC yapımı mini dizi İngiltere’de yayınlandığında çarpıcı finali ve etkileyici oyunculuklarıyla oldukça ses getirdi. Feminist mesajıyla medyada çok konuşulan bir iş olmanın yanı sıra çeşitli makale ve incelemelere de konu oldu. Özellikle türü seven izleyicilerin, rolünün hakkını kusursuz bir şekilde veren Emily Watson’ın Emmy’ye aday gösterilen performansıyla taçlanan Apple Tree Yard’ı kaçırmayacaklarını düşünüyoruz.

Gain

Gain platformunun lokomotif işlerinden 10 Bin Adım, sağlık için her gün on bin adım atmaya karar verdikten sonra yürüyüş arkadaşı olan iki eski sevgilinin yollarda başına gelen komik olayları konu ediyor. Devin Özgür Çınar’ın yazıp Engin Günaydın’la beraber rol aldığı dizi Gain’in formatına uygun şekilde onar dakikalık bölümlerden oluşuyor. İkili yürürken yalan söyleyen fenomenlerin foyasını mı çıkarmıyor, başka çiftlerin sorunlarını mı çözmüyor, birbirlerinin yeni ilişkilerinden ayrılmalarına yardım mı etmiyor, para dolu çanta mı bulmuyor… İki oyuncunun tutmuş kimyasına, özlediğimiz İstanbul sokakları, Maçka Parkı, sahil yolları falan da eklenince, on dakika bir çırpıda geçip tadı damağımızda kalarak bitiyor. Mutlaka görün, hatta gerekli donanıma sahipseniz büyük ekrana yansıtarak izleyin deriz.

IMDb Pro

Bridgerton ekibiyle tanışın.

Black Widow izlemeden önce bilmeniz gerekenler.

WandaVision‘ı sevdiyseniz bunlara da bakabilirsiniz.

WandaVision ile gündeme gelen Elizabeth Olsen’ın yükselişi.

Le Cinéma Club

New York sokaklarında yaşanan bir medikal aciliyeti kötü yöneten Japonya göçmeni ve akşam yemeği için düşündüğü canlı tavuk! Geçtiğimiz yıl Locarno, AFI ve New York Film Festivali’ne seçilen The Chicken, sorumluluk ve şiddet üzerine 14 dakikalık bir kısa film.

NFB.CA

Québec’in Laurentian dağlarındaki kış karnavalının açılış şenliklerini kayda alan 10 dakikalık 1950 yapımı belgesel Snow Fiesta‘yı buradan izleyebilirsiniz.

Başka Ne Var?

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı “Bizi Bağlayan Şeyler Özel Desteği” kapsamında çekilen Görünmeyen Güç belgeseli, kadınların çoğunun ortak meselesi olan “emeğin değere dönüşmemesi, hayat şartlarının zorluğu, güvencesiz çalışmak” gibi dertleri gözler önüne seriyor.

BluTV’nin yeni dizisi, bir yandan Bonkis adlı kafesini ayakta tutmaya çalışırken bir yandan da aşk durumu, geçmiş ilişkileri ve ailesi tarafından köşeye sıkıştırılan hayalperest ve inatçı Deniz’in trajikomik hikayesini anlatıyor. Deniz Tezuysal’ın yazdığı ve başrolünde yer aldığı; Vildan Atasever, Öykü Naz Altay, Burak Sevinç ve Lale Mansur’un rol aldığı Bonkis’in yönetmeni Emre Erdoğdu. Yarın geliyor.

Rick and Morty’nin Emmy ödüllü yapımcısı ve yazar Mike McMahan’ın hazırladığı Star Trek: Lower Decks, yarın Prime Video’da Türk izleyicilerle buluşuyor. Dizi, Yıldız Filosu’nun en önemsiz gemisi U.S.S. Cerritos 2380’de görev alan destek mürettebatının hikayesini konu ediyor.

Londra, Berlin ve Washington DC Yunus Emre Enstitüleri tarafından ortaklaşa düzenlenen Cut Short, Live Long Çevrimiçi Kısa Film Haftası kapsamında, 13 tane ödüllü kısa film 25-30 Ocak tarihleri arasında ücretsiz gösterilecek. Filmlerin dili Türkçe olacak.

“atıptutuyorum” öneriyor

“Soluksuz izletiyor” kalıbını en çok hak eden filmlerden biri olan Rush (2013); yalnızca Formula 1 severlere değil, her türlü izleyiciye hitap ediyor. Gerçek ve yıkıcı bir hikâyenin ürünü olan film, merak unsurunu sizi oyuncak etmek için kullanıyor fakat bu durumdan pek de rahatsız olmuyorsunuz.

Niki Lauda ve James Hunt’ı tanımayanlar için keşfedilmemiş bir define olarak nitelendirilebilir. Malum hikâyeye hâkim olanlar içinse nostaljik bir 2 saatten fazlasını vadettiği kesin. Rekabet hissini adeta damarlarınızda hissettiğiniz filmin seyirlik yönü bir an olsun sendelemiyor. Benim iddiam şöyle: Rush, “Konusuyla tamamen alakasız olan bir insanı dahi derinden yakalayacak filmler” listesine tepelerden girer.

Kimler sever?

Arabayla boş otoyola çıkınca avuçları kaşınanlar.

Kimler sevmez?

Rekabetten beslenmeyerek yediklerine dikkat edenler.

Her Hafta Bir Klasik İzle

İtalyan Yeni Gerçekçilik akımının önemli filmlerinden biri olmasına rağmen zaman içerisinde emsallerinin gölgesinde kalan Acı Pirinç (1949), iki kaçağın Kuzey İtalya’daki pirinç tarlalarına giden mevsimlik işçilerin arasına gizlenmesiyle başlayan bir kedi fare oyununu anlatıyor. Dönemin İtalya’sını kasıp kavuran yoksulluğu ve hayatını fiziksel gücüne borçlu insanların mücadelesini çarpıcı şekilde aktaran yönetmen Giuseppe De Santis‘e, gencecik bir Vittorio Gassman, bu filmle üne kavuşacak Silvana Mangano ve delici bakışlarıyla Doris Dowling eşlik ediyor. Acı Pirinç‘te, mevsimlik işçilerin diyar diyar gezdiği Türkiye’den parçalar bulmak da mümkün.

—

Katkılarından dolayı Eralp Alper, Güzin Tekeş, Ozancan Demirışık, Tanju Baran ve MUBI Türkiye’ye teşekkür ederiz.

