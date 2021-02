Bu Hafta Ne İzlesem? -35

Merhaba,

Netflix

Haftanın en iddialı yapımı Carey Mulligan, Ralph Fiennes ve Lily James’in rol aldığı The Dig. Filmde, İkinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde, Britanyalı bir dul ve bir arkeoloğun yaptığı büyük keşif anlatılıyor. Yarın izleyebilirsiniz.

Görevli olduğu mahkûm nakil aracı saldırıya uğrayınca dondurucu soğukta ölüm kalım savaşı vermek zorunda kalan bir polis memurunu konu eden İspanya yapımı aksiyon Donma Noktası yarın geliyor.

İlk gençliklerinden 40’lı yaşlarına uzanan dostluklarına hayran kalacağınız Tully ve Kate’in hikayesini anlatan Ateşböceği Yolu ilk sezonuyla çarşamba günü yayında olacak. Özlediğimiz Grey’s Anatomy yıldızı Katherine Heigl başrolde.

Her şeyin ters gittiği, kanın gövdeyi götürdüğü bir yılbaşı partisini anlatan Polonya yapımı ikinci Netflix orijinal filmi Bütün Arkadaşlarım Öldü, 3 Şubat’ta yayında olacak.

MUBI

The Crown’da 4 sezondur harikalar yaratan Peter Morgan’ın yazdığı, Jude Law, Rachel Weisz, Anthony Hopkins gibi yıldızların yer aldığı 360 şimdi gösterimde. Film, farklı ülke ve şehirlerde yaşanan aşk ilişkilerinin birbirine bağlandığı modern ve stil sahibi bir kaleydoskop olarak tanımlanıyor.

Yazar-yönetmen Dea Kulumbegashvili’nin fevkalade çıkış filmi, Gürcistan’ın 2021 Oscar adayı Başlangıç yarından itibaren MUBI’de.

Akşam yemeğinde buluşan sekiz arkadaş, astronomik bir anomalinin yaşanmasıyla birlikte gerçekliği büken olaylara şahit olur. James Ward Byrkit’in zihin açan bilimkurgusu Paralel Evren / Coherence cumartesi izlenebilir.

Babası ve abisiyle Londra banliyösünde yaşayan 11 yaşında bir kız çocuğunun sakin yaşamı, komşuları arasındaki şiddet olayına şahit olmasının ardından altüst olur. Rufus Norris‘in Koşulsuz Sevgi’sinde Tim Roth ve Cillian Murphy başrollerde. Pazar.

TV+

Dikkat! Dizinin ilk 5 dakikasında olanları anlatıyoruz: Bir arkadaşıyla birlikte zarar verdikleri kadının vicdan azabından intihar etmek üzere olan Nathan, kadının kız kardeşini televizyonda görüp hastalıklı bir düşünceyle destek olmaya karar verir ve onunla evlenir. Ancak seyrinde giden hayatları, 7 yıl sonra cesedi gömdükleri arazide başlayan inşaat sebebiyle altüst olur.

The Sister (uluslararası ismiyle Because the Night) olayların yaşandığı 10 yıllık süreci sıçramalı kurguyla anlatan 4 bölümlük bir mini dizi. Bu insanlar nasıl tanıştı, neler yaşandı ve şimdi ne olacak sorularının cevabı, rastgele masaya konan yapboz parçaları gibi, dizi ilerledikçe yavaş yavaş büyük resmi oluşturuyor. Katil zanlılarından Bob’un ölülerle iletişim kurduğunu iddia eden bir paranormal aktivite uzmanı oluşu ve Nathan’ın karısını gerçekten çok sevmesi, işleri içinden çıkılmaz hale sokuyor. İyi çekilmiş, heyecan dozu yüksek bir iş.

Neil Cross’un Burial adlı kendi kitabından uyarladığı diziye 3 saatlik bir film gözüyle bakıp bir oturuşta tüketebilirsiniz.

Le Cinéma Club

Sundance’de jüri özel ödülü kazanan ve bu yıl Oscar adaylığı almasına kesin gözüyle bakılan The Devil’s Harmony sadece bir hafta için Le Cinéma Club’da gösterime açıldı. 90 kişilik bir ekiple 4 günde çekilen 14 dakikalık filmi kaçırmayın.

IMDb Pro

Servant, Snowpiercer ve Animal Kingdom yeni sezon onayı aldı, Insecure iptal edildi. Sizin dizinizin akıbeti ne?

Black Panther II hakkında bildiğimiz her şey.

Festival Scope

Elles Tournent Film Festivali 13. yılında dünyanın her köşesine, üçü İranlı 30 kadın sinemacının filmlerini ulaştırıyor. Ne yazık ki yarın son gün.

NFB.CA

Montreal doğumlu dublör Ken Carter’ın yaşamına odaklanan The Devil at Your Heels belgeseli burada.

Başka Ne Var?

Setleri devam ettirme çabası ve işsizlik, salgın koşullarında sinema ve televizyon sektörlerini zorluyor. Uçan Süpürge, bu süreçte çalışma şartları daha da zorlaşan ve motivasyonu zayıflayan kadın sinemacıların yeniden güçlenmesini sağlama amacıyla Kadınların Sineması isimli programı hayata geçirdi ve her hafta sinemanın çeşitli alanlarından kadınlarla söyleşiler düzenliyor. Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteğiyle hazırlanan videolar burada.

2020 yılında Akademi Ödülleri‘nde animasyon ve canlı çekim dallarında Oscar‘a aday olan 8 kısa film bugün 12.00’den itibaren 3 gün boyunca İstanbul Modern Sinema sayfasından izlenebilecek.

“atıptutuyorum” öneriyor

Her izleyeni kolaylıkla tavlayacak, parmağının ucunda oynatacak şahane bir film Yeni Baştan (2019). Pür dikkat izleten tempolu diyaloglar, aşkın hem modern hem Yeşilçam hali adeta… Konusu da şöyle: Görmüş geçirmiş bir çift var hikayemizin başında. Kadın, dijitalleşen dünyaya adapte olmaya çalışan boomer havasında; erkek, entelektüel ve batılı taş fırın erkeği klasmanında. Bir gün bu erkek birey, günümüz teknolojisinin ve maddi imkânlarının katkısıyla, geçmişte istediği bir güne gitme hakkına erişiyor. Seçtiği gün de kalplerinizi yerinden söküp atacak romantik bir gün oluyor elbette. Fragmanı izlemeyip, direkt bu bilgilerle filme başlamanızı önermek isterim. Yeni Baştan, beIN CONNECT’te izlenebilir.

Kimler sever?

Feel good türünde good kalite film izlemek isteyenler.

Kimler sevmez?

İnsanların paralarını nelere harcadığını görünce fenalaşacak olanlar.

Her Hafta Bir Klasik İzle

Yıl 1942. İkinci Dünya Savaşı’nın en sert günlerinde, Nazi işgali altındaki Fransa’da Direnişçiler gölgeler içinde örgütlenmek, Nazilerin yoluna taş koymak ve mümkünse yakalanmamak zorundadır… Bob le Flambeur (1956), Le Samouraï (1967), Le Cercle Rouge (1970) gibi gangster filmleriyle türe yeni bir soluk getiren ve Fransız Yeni Dalgası‘ndan farklı bir yere konumlanan büyük usta Jean-Pierre Melville‘in, Joseph Kessel‘in romanından ve kendi Direniş deneyimlerinden yola çıkarak yarattığı Gölgeler Ordusu’nun (1969) ne kadar iyi olduğunu kanıtlamak için tanık sandalyesine, “Melville benim en büyük esin kaynaklarımdan” diyen ve Top 20 listesine Le Samouraï ile beraber bu filmi alan Roger Deakins‘i çağırıyoruz.

Ayrıca…

Kurucusu Efe Çakarel, MUBI’nin hikayesini anlatıyor.

