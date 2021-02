Bu Hafta Ne İzlesem? -37

Merhaba,

Sinemaların bir açık bir kapalı oluşu nedeniyle bu yılki Altın Küre yarışı yapımlardan çok dijital platformlar arasında yaşanıyor. Netflix filmlere verilen 70 adaylığın 22’sinin yanı sıra TV kategorilerinde 20 adaylık topladı, bu da tüm Altın Küre’nin %35’ine denk düşüyor. En çok adaylık alan yapımlar Mank ve The Crown. Amazon ve HBO filmleri 7’şer adaylık alabildi. Öne çıkan oyuncuysa iki rolüyle birden ödüle koşan Sacha Baron Cohen oldu. Sonuçlar 28 Şubat’ta açıklanacak.

Haftaya görüşmek dileğiyle.

Netflix

Netflix abonelerini bu hafta bir yeni film ve iki yeni dizi bekliyor.

11 Şubat: Çıktıkları kayak tatilinde acımasız katillerin hedefi olan bir çifti konu eden Tehlikeli Nokta, İsveç dağlarını mesken tutan bir gerilim.

15 Şubat: Kevin James’in yeni komedi dizisi The Crew, bir NASCAR takımına atanan yeni patronun ortalığı karıştırmasını konu ediyor.

17 Şubat: Bekar bir anne, ilişki yaşadığı psikiyatrist patronu ve adamın gizemli karısı… Sarah Pinborough’un aynı adla dilimize de çevrilen romanından uyarlanan altı bölümlük mini dizi Gözlerinin Ardında, tesadüflerle bağlanan üç kişinin gerilim yüklü ilişkisini anlatıyor.

beIN CONNECT

Rusya’ya gelin giden Polonyalı genç bir kızın yaşadığı kültür şokunu eğlenceli bir dille anlatmaya çalışan The Great, Sarayın Gözdesi (2018) ile Oscar’a aday gösterilen Tony McNamara’nın yeni dizisi ve geçtiğimiz günlerde üç dalda Altın Küre adaylığı kazanarak yeniden gündeme geldi. Senaryo, 1762-1796 yılları arasında Rusya’ya hükmederek ülkede en uzun süre iktidarda kalmış kadın olan II. Katerina’nın (Catherine the Great) yaşamına alternatif bir bakış sunuyor.

Mali durumu bozulan ailesinden uzaklaşıp âşık olacağını ve büyük şeyler başaracağını düşünerek Rusya’ya giden Catherine (Elle Fanning), kocası Peter (Nicholas Hoult) ile tanışınca yıkılır. Her istediğini yapmaya alışmış, çevresince pohpohlanıp duran amaçsız bir deli olan imparatorun ne kadınlara saygısı vardır ne de ülkesini yönetecek vizyonu. Neyse ki Catherine, etrafını dolduran cahil kadınlar ve mizojinist erkeklere karşı yalnız değildir. Sarayda Batı medeniyetini cazip gören, ilime irfana inanan yandaşlar bulmaya başlar.

Hulu yapımı 10 bölümlük tarihi hiciv şimdiden 2. sezon onayı aldı ve ülkemizde beIN CONNECT’te izlenebiliyor.

MUBI

Öneri programımız kapsamında 3 arkadaşını bültenimize abone yapan herkese 1 aylık MUBI üyeliği hediye ediyoruz. Bu bağlantıdan abone olduklarına emin olduktan sonra detayları bizimle paylaşın ve üyelik kazanın. İşte haftanın filmleri:

11 Şubat: Yönetmenine Cannes’da ödül getiren İntikam, ailesini intikam arayışındaki kişilerden korumak için kanlı bir mücadeleye girişen derbeder bir adamı konu ediyor.

12 Şubat: Margot Robbie’li Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn) filminin yönetmenine daha ikinci filminde nasıl mı 85 milyon dolar bütçe emanet edildi? Elbette ilk filmi başarılı olduğu için. İşte o film, Ölü Domuzlar şimdi MUBI’de. Şangay’da yaşanan gerçek bir olaydan yola çıkan filmde, sakar bir domuz yetiştiricisi, hassas bir komi, hırslı bir mimar, cesur bir girişimci ve depresif zengin bir kadın bir araya gelerek, nehrin üzerinde beliren binlerce ölü domuzun sırrını çözmeye çalışıyor.

13 Şubat: Altı Ahlak Hikayesi başlığı altında toplanacak Éric Rohmer filmlerinden ilki, Berlinale’den iki ödül kazanmış Koleksiyoncu Kadın. Nişanlısı Londra’ya gidince kendini St. Tropez’deki yazlığa atarak sıkıcı yaşamından uzaklaşmak isteyen Haydée, evi iki kişiyle daha paylaşmak durumundadır: Kadınlara fazlasıyla düşkün bir sanat simsarı ve “erkek koleksiyonu” yapan bohem bir kadın.

14 Şubat: Altı Ahlak Hikayesi’nin ikincisi Claire’nin Dizi, evlilik arifesindeki bir diplomatın, tanıştığı genç kadının dizine âşık olmasının ardından fetişler konusunda yaşadığı kafa karışıklığını anlatıyor.

15 Şubat: Peter Bradshaw’un 100 üzerinden 80 verip övgülere boğduğu Ham on Rye görünüşte Z kuşağına ait bir büyüme hikayesi olsa da aslında bundan çok daha fazlasını sunuyor. Haftanın en iyisi.

16 Şubat: Hüseyin Karabey’in ikinci kurmaca uzun metrajı Sesime Gel, babası tutuklanan bir çocuğun yaşadığı uzak Kürt köyündeki bekleyişi konu ediyor.

IMDb Pro

Christopher Plummer anısına.

Sundance Film Festivali’nden mutlaka izlenmesi gereken yeni filmler.

Le Cinéma Club

Artistik sinemanın nadide eserlerine yer veren kulübün bu haftaki sunumu, 9 dakikalık Alejandro ve Miguel. Bu sürreal ve incelikli öyküde bir sinemacı, bir kovboy ve oğlu bir araya geliyor.

NFB.CA

Evlerinden kopup Kanada’ya yerleşen mülteci ailelerin yeni yuvalarında geçirdikleri ilk 19 günü anlatan kısa belgesel 19 Gün, mülteci yerleştirme sürecinin insani yanına odaklanıyor.

Başka Ne Var?

Kathryn Newton ve Kyle Allen’ın rol aldığı The Map of Tiny Perfect Things, yarın Prime Video’da yayınlanacak. Ödüllü yazar Lev Grossman’ın kısa hikayesinden uyarlanan film, hazırcevap Mark’ın aynı günü yaşadığı sonsuz bir döngünün hikayesini anlatıyor. Kendisiyle aynı döngüde sıkışıp kalan gizemli Margaret ile tanışan Mark, içinde sıkışıp kaldığı günü mükemmel hale getirecek küçük detayları bulmaya çalışırken, bir yandan da bu kaçışı isteyip istemediğini sorguluyor.

15 Nisan 2019’da Paris’in sembollerinden, tarihin en önemli mimari yapıtlarından, kültürel bir dönüm noktası olarak gösterilen Notre Dame Katedrali’nde yangın çıktı. Tüm dünyanın gözleri önünde 15 saat boyunca yangını durdurmaya çalışan itfaiye ve polis ekiplerinin mücadelesini ekrana taşıyan Notre Dame Felaketi, olay yerinden görüntüler ve ilgili ekiplerle yapılan röportajlardan oluşuyor. beIN CONNECT platformundaki NatGeo NOW’da izleyebilirsiniz.

Nesrin Yavaş, Frank Capra klasiği Arsenik Kurbanları / Arsenic and Old Lace hakkında yazdı.

“atıptutuyorum” öneriyor

Etkileyici bir mahalle dramı. 3 farklı evden 11 farklı karakteri 87 dakikalık süresinde derinleştirerek bizlere sunma başarısına vakıf olan Broken; popüler oyuncularının bireysel performans şovlarına sırt yaslamayan, gücünü hikayesinden alan bir film. Çocuklarının durumundan dolayı zor günler geçirmiş ve geçirmeye de devam eden bir çekirdek aile. Anneleri tarafından terk edilmiş; baba, bakıcı ve çocuklar üçgenindeki başka bir aile. Ekrana kafa atmamak için kendinizi zor tutmanıza sebep olacak, 3 kız çocuklu, cehennemden düşmüş bir aile daha. Her karakter birbirine bir şekilde bağlı, olay örgüsünü diri tutan bir dinamizm var. MUBI üyeleri kaçırmasın.

Kimler sever?

Hayatın içinden tokat yemek için İngiltere’ye vizesiz şekilde uzanmak isteyenler.

Kimler sevmez?

Komşuluk ilişkileri halihazırda kötü olanlar.

Her Hafta Bir Klasik İzle

Apaçi saldırısı altındaki bir posta arabası üzerinden, Yurttaş Kane‘i çekerken en az kırk defa bu filmi izleyen Orson Welles‘in deyişiyle, “film yapımının ders kitabını” yazan John Ford‘un saymakla bitmeyecek başyapıtlarından sadece biri olan Stagecoach (1939), çağının çok ötesinde bir Western-Noir olarak tazeliğini ve etkileyiciliğini bugün bile koruyor. “İlk görünüş” antolojilerinin gediklilerinden olan, Western ikonu ve Ford‘un kadim ortağı John Wayne‘nin arzıendam ettiği sahneyi ise her fani en az bir, mümkünse birçok defa görmeli. Bu hafta, 96 dakikanızı Stagecoach‘a ayırarak kendinize iyilik yapabilirsiniz.

Ayrıca…

Harlequin tarzı romanları ete kemiğe bürüyen Passionflix’i duydunuz mu? Evde kalma sürelerimiz arttıkça bu tarz denemelerle daha çok karşılaşacağız.

Katkılarından dolayı Eralp Alper, Ozancan Demirışık, Tanju Baran ve MUBI Türkiye’ye teşekkür ederiz.

Bültenin faydalı olduğunu düşünüyorsanız, dijital teşekkür kartı satın alarak katkıda bulunabilirsiniz. Paym.es altyapısıyla 10 TL, 25 TL, 50 TL, 75 TL ya da 100 TL destek vermek için sayılara tıklamanız yeterli.

Bu bülten Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Bu Hafta Ne İzlesem?’e aittir ve AB‘nin görüşlerini yansıtmamaktadır.