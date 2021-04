Merhaba,

Bilgisayar başından kalkıp sosyalleştiğimiz, ekipçe bir araya gelip hasret giderdiğimiz ve daha iyi bültenler hazırlamak için strateji geliştirdiğimiz bir hafta yaşadık. Ayrıca, yayıncı olarak yer aldığımız Aposto!’nun genç ve zehir gibi ekibiyle sonunda yüz yüze tanışıp kaynaşma fırsatı bulduk. Bugün başlayıp üç ay sürecek 40. İstanbul Film Festivali’nin heyecanı da eklenince değmeyin keyfimize. Okuyucularımızla birlikte enfes bir nisan ayı geçirmeyi ümit ediyoruz.

Haftaya görüşmek dileğiyle.

Netflix

Netflix ekranları yarın 3 yeni filmle şenleniyor.

La Casa de Papel oyuncuları popülaritenin keyfini çıkarmaya devam ediyor. Rio rolünde izlediğimiz Miguel Herrán ’ın başrolde olduğu aksiyon filmi Sınır Yok / Hasta el cielo ülkesinde o kadar çok izlendi ki, Netflix dizisinin yapılması için kolları sıvadı.

’ın başrolde olduğu aksiyon filmi Sınır Yok / Hasta el cielo ülkesinde o kadar çok izlendi ki, dizisinin yapılması için kolları sıvadı. 1960’lı yılların meşhur genelev işletmecisi Madam Claude’un Fransa istihbaratıyla iş birliği yapması sonucu karışan hayatını anlatan aynı adlı film, politik entrikalara ilgi duyanları bekliyor.

Idris Elba’nın başrolde olduğu, Palm Springs’ten yönetmen ödüllü Kent Kovboyu / Concrete Cowboy dokunaklı bir baba oğul hikayesi anlatıyor. Anahtar sözcükler: Black Lives Matter ve at sevgisi.

Bu hafta ilgiye değer bir yeni dizi var.

Tahar Rahim’in başrolde olduğu ve gerçek olaylardan esinlenen The Serpent adlı mini dizi, Bikini Katili olarak tanınan mücevher kaçakçısı Charles Sobhraj’ın yaptıklarını konu ediyor. Güneydoğu Asya’da Batılı turistleri kendine av olarak seçen adamın peşineyse Hollanda Büyükelçiliği’nin görevlendirdiği bir memur düşüyor.

Ayrıca bugünden itibaren Barry Levinson’ın Robert De Niro ve Brad Pitt’i bir araya getiren modern klasiği Kardeş Gibiydiler / Sleepers, Keanu Reeves’li Constantine ve 47 Ronin‘in yanı sıra Rambo First Blood, Rambo III filmleri ve Friends dizisinin tüm bölümleri platforma ekleniyor.

beIN CONNECT

Platforma bu hafta üç yeni film geliyor.

4 Nisan: Dakota Johnson ’ın başrolünde yer aldığı, ünlü bir pop şarkıcısı ve kişisel asistanının ilişkilerini konu alan, Türkiye’de pandemi nedeniyle sinemada gösterilemeyen Büyük Hayaller / The High Note.

’ın başrolünde yer aldığı, ünlü bir pop şarkıcısı ve kişisel asistanının ilişkilerini konu alan, Türkiye’de pandemi nedeniyle sinemada gösterilemeyen Büyük Hayaller / The High Note. 4 Nisan: Cadılar Bayramı gecesi ürkütücü bir eve giren bir grup gencin başından geçen tüyler ürpertici olayları anlatan, Eli Roth ’un yapımcısı olduğu Kâbus Evi / Haunt.

Cadılar Bayramı gecesi ürkütücü bir eve giren bir grup gencin başından geçen tüyler ürpertici olayları anlatan, ’un yapımcısı olduğu Kâbus Evi / Haunt. 7 Nisan: Pit Agarman’ın aynı isimli romanından uyarlanan, bir partinin ertesi sabahı uyandığında Paris’in zombilerce işgal edildiğini gören genç bir adamın başından geçen ürkütücü olayların anlatıldığı Gece Dünyayı Yuttuğunda / La nuit a dévoré le monde.

IMDb Pro

Bahar aylarının merakla beklenen filmleri.

2021 Oscar ödülleri hakkında bilmeniz gereken her şey.

Zack Snyder’s Justice League’i izlemeden önce bilmeniz gerekenler.

NFB.CA

Gönüllü olarak cankurtaranlık yapan ve herkesçe çok sevilip sonunda belediye tarafından “sevdiği işi yaptığı için” maaşa bağlanan bir adamın umut veren hikayesi.

YouTube

Dört sanatçı, pandemide üretmenin yollarını anlatıyor.

“atıptutuyorum” öneriyor

Tarikat mensubu ile Flamenko dansçısı karışımı bir imajla amatör folk müzik yapmaya çalışan otlakçı adamın, 60’lı yılların Amerika’sında sağdan sola savruluşunu konu alan bir film Inside Llewyn Davis. Karakterin depresif ve pesimist yapısıyla paralel, puslu ve gri bir anlatısı var. Yer yer komik, bol bol müzik. Coen Kardeşler’in o çok sevdiği absürdizm pek uğramamış bu filme. Sıradan sayılabilecek hikâye, yönetmenlik maharetleriyle güzel bir seyirlik haline gelmiş. Ama bu ana karakter beni çok yordu izlerken, bunu söylemem gerekiyor önden. Böyle mıymıntı tipleri izlemeye katlanamam diyorsanız bulaşmayın. Şöyle özetleyim kısaca: Hassas ve duygusal bir döneminizdeyseniz sizi sersemletebilir. Ama bugün hiç olmadığım kadar rasyonelim, sökerler duygusallığını diyorsanız film sizde pek tınlamayabilir. Henüz izlememiş olanlar için MUBI’de mevcut. Sevgiler.

atıptutuyorum‘un diğer önerilerini Instagram sayfasından takip edebilirsiniz.

Her Hafta Bir Klasik İzle

Binlerce adadan oluşan ve her türlü doğa olayına sahne olan Japonya’nın doğa-insan ilişkisi üzerine kurulu emsalsiz kültürünü hayatı boyunca perdeye taşıyan Akira Kurosawa‘nın, kariyerinin son döneminde Shakespeare‘in Kral Lear‘ından uyarladığı Ran filmi, sinemadaki destanlar kataloğunda özel bir yeri hak ediyor. Emekliliğe ayrılma hazırlığındaki bir kralın, imparatorluğunu üç oğlu arasında pay etmesini, kalabalık savaş sahneleri, geniş planlar ve rengarenk kostümlerin başını çektiği enfes bir görüntü yönetimiyle aktaran Kurosawa‘nın filmin storyboard’uyla on yıl boyunca (evet, on yıl) uğraşarak her sahneyi adeta tablolaştırdığını belirtmemiz, kendisinin bu filme ne kadar değer verdiğini anlatmaya yetecektir. Ayrıca, Kurosawa ilk ve tek Oscar adaylığını da Ran ile aldı.

Ayrıca…

Türkiye’de kısa film ve belgesel film üzerine bir veri tabanı olmaması sebebiyle ortaya çıkan kameraarkasi.org bu alandaki güncel tek kaynak. Önce Büşra Uygun’un Hayri Çölaşan’la yaptığı söyleşiyi izlemenizi, sonra da siteyi incelemenizi tavsiye ediyoruz.

Katkılarından dolayı Eralp Alper, Ozancan Demirışık, Tanju Baran ve MUBI Türkiye’ye teşekkür ederiz.

Katkılarından dolayı Eralp Alper, Ozancan Demirışık, Tanju Baran ve MUBI Türkiye'ye teşekkür ederiz.