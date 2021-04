Merhaba,

İlk bültenin giriş yazısında “Sinemalar açıldıktan sonra haftalık vizyon önerileri de ekleyeceğiz” demiştik. 45 hafta oldu ve sinema salonları hâlâ açılmadı, vuslatın yeni tarihi olaraksa 12 Mayıs gösterildi. Kafe ve restoranlar zaten bir açık bir kapalı, takip edemez olduk. Hiçbir kurala uymamalarına rağmen yasaklardan etkilenmeyen tek sosyal alansa spor salonları. Koşu bantlarına bilet kesip, karşı duvara beyaz perde germenin zamanı geldi sanırım. Evet, salonları çok özledik ve ne dediğimizi bilmiyoruz.

Haftaya görüşürüz.

Netflix

Platforma yarın, biri kısa metraj olmak üzere dört adet ilgiye değer film ekleniyor.

Melissa McCarthy, Octavia Spencer ve Jason Bateman ’ı bir araya getiren eğlenceli süper kahraman filmi Thunder Force, oyuncu olarak tanıdığımız Ben Falcone ’un yazıp yönettiği yüksek bütçeli bir Netflix yapımı. Özel güçler kazanmaya yarayan bir tedavi geliştiren kadının ürettiği ilk dozu en yakın arkadaşı alır ve ikisi birlikte şehri kötü adamlardan kurtarmaya girişir.

2020 Oscar adayı kısa film Two Distant Strangers, evine ve köpeğine dönmeye çalışan bir adamın polis tarafından engellenmesi sonucu aynı günü tekrar tekrar yaşaması üzerine kurulu.

Ayrıca çarşamba gününden itibaren Jiang Bo‘nun Transfer Soul adlı romanından uyarlanan ve zengin bir iş insanının ölümünü araştıran bir savcı ve eşinin içine düştüğü doğaüstü sırları konu eden The Soul’u izleyebilirsiniz. Ölen kişinin bir araya getirdiği insanlar arasındaki bağ aydınlandıkça ilginçleşiyor.

MUBI

Öneri programımız kapsamında 1 arkadaşını bültenimize abone yapan herkese 1 aylık MUBI üyeliği hediye ediyoruz. Bu bağlantıdan abone olduklarına emin olduktan sonra detayları bizimle paylaşın ve üyelik kazanın. İşte haftanın filmleri.

08 Nisan Perşembe: 1996 senesinde Rolling Stone muhabiri David Lipsky’nin başarılı romancı David Foster Wallace ile yaptığı beş gün süren röportajı konu eden kurmaca dram Yolun Sonu / The End of the Tour, ikili arasındaki müphem ama gergin ilişkiye odaklanıyor. Jason Segel ve Jesse Eisenberg başrollerde.

09 Nisan Cuma: Yanlarında durmayan kovboy babalarının ölüm haberiyle sarsılan Johnny’nin, kız kardeşini bırakıp Los Angeles’a gitmek zorunda kalışını anlatan, Nomadland ile Oscar’a yürüyen Chloé Zhao’nun az bilinen ilk filmi Ağabeylerimin Bana Öğrettiği Şarkılar / Songs My Brothers Taught Me MUBI’ye geliyor. Kaçırmayın.

11 Nisan Pazar: İstanbul’un kedilerini anlatan ve birçok ülkede gösterim şansı yakalayan Ceyda Torun imzalı belgesel Kedi, aldığı olumlu eleştirilerle de adından söz ettirmişti. Hâlâ görmeyenler için güzel bir fırsat.

12 Nisan Pazartesi: Éric Rohmer’in Ahlak Hikayeleri serisine dahil olan Maud’daki Gecem / My Night at Maud’s; koyu Katolik bir adamın sarışın bir dulla geçirdiği gece boyunca yaşadığı ikilemler üzerine kurulu.

MUBI’de yayınlanacak haftanın diğer filmlerini merak ediyorsanız tıklayın.

Amazon Prime Video

Little Marvin tarafından kaleme alınan yeni gerilim dizisi Them, yarın yayına giriyor. 10 bölümlük dizi; ABD’de Büyük Göç’ün yaşandığı 1950’li yıllarda, Kuzey Carolina’dan taşınıp, beyazların ağırlıklı olarak yaşadığı Los Angeles’daki bir mahalleye yerleşen siyahi bir ailenin hikayesini anlatıyor. Ailenin yıllarca hayalini kurduktan sonra taşındığı yeni ideal evleri, bir anda doğaüstü güçlerin ve komşuları tarafından oynanan oyunların merkezi haline geliyor.

Çevrimiçi Festivaller

İstanbul Film Festivali’nin 40. yıl gösterimleri başladı. Ay boyunca her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günü yeni filmler gösterime girecek. Tek film 12, 20 filmlik kombine paket 200 TL.

8 Nisan: Genç Ustalar bölümünden, Litvanya yapımı, Marat Sargsyan imzalı Tufan Olmayacak / Tvano Nebus / The Flood Won’t Come.

beIN CONNECT

Platforma bu hafta bir film ve iki yeni dizi geliyor.

8 Nisan Perşembe: Christopher Meloni ’nin canlandırdığı, Law & Order: SVU dizisinin ilk sezonlarında yer alan Elliott Stabler karakterine odaklanarak hazırlanan yeni spin-off dizi Law & Order: Organized Crime.

NFB.CA

Bisikletli kurye Mariah’nın bir gününü, Kuzey’in kış manzaraları eşliğinde anlatan kısa film Kar Kraliçesi çevrimiçi olarak izlenebiliyor.

Cervantes Enstitüsü

Álex Montoya‘nın ilk uzun metrajlı filmi Buluşma / Asamblea, katılım kavramını irdeleyen ironik bir çalışma. La gente adlı tiyatro oyunundan alıntılanan bu ilginç uyarlamayı 9 Nisan Cuma 21.00’den 11 Nisan Pazar 21.00’e kadar izleyebilirsiniz.

Belén Macías‘ın ikinci kısası Kötü His / Mala Espina, büyükleriyle çatışan genç bir kızın yaz tatilini konu eden ve benzersiz betimleme gücüyle öne çıkan 20 dakikalık bir kısa film. 13 Nisan Salı 21.00’den 15 Nisan Perşembe 21.00’e kadar izleyebilirsiniz.

“atıptutuyorum” öneriyor

Hayatının büyük bölümünü ayılara adamış bir insanın hikayesi. İnsanlardan yılmış, aklı gidip gelen, kendini doğaya bayıra vurmuş bir adamdan bahsediyorum. Doğru ve yanlış kavramlarını tekrar irdeleten, insanla vahşi yaşamın uyumsuzluğunu çaresizce örtmeye çalışan ilginç bir karakter. Uzun yıllar boyunca ayılarla iç içe vakit geçirdikten sonra başına inanılmaz trajik bir olay geliyor ve bu olay sonucu hayatını kaybediyor. Yönetmen Werner Herzog da bu adamın ölümünü ve yaşam motivasyonunu derleyip bizlere sunuyor. Kendinizi herhangi bir filmi izlerken hissetmemiş olduğunuz bazı duygu durumlarına savrulurken bulmanızın neredeyse garanti olduğu bir film. Kiminiz de bundan oldukça rahatsız olacak elbet. Grizzly Man, izlemek isteyenler için Netflix‘te mevcut. Kırılgan olmadığınızı düşündüğünüz bir anda deneyimleyiniz…

Kimler sever?

Bir vahşi yaşam adaptasyonu izlemek isteyenler.

Kimler sevmez?

Doğanın minnoş olmayan yüzünü görmek istemeyenler.

atıptutuyorum‘un diğer önerilerini Instagram sayfasından takip edebilirsiniz.

Her Hafta Bir Klasik İzle

Sinema tarihinin en ilginç eserlerinden Last Year at Marienbad‘ın (1961) senaryosuna da imza atan Fransız yazar ve yönetmen Alain Robbe-Grillet‘nin ilk filmi L’Immortelle (1963), şüphesiz ki postmodernist bir sine-roman olarak sinema tarihi içinde özel bir yeri hak ediyor ama Türkiye insanı için o bir İstanbul filmi. Bugün düşman işgali altındaymışçasına doğası ve tarihi dokusu tahrip edilen İstanbul ile L’Immortelle’deki gizemli, çekici ve bakir İstanbul’un aynı şehir olup olmadığı konusunda şüpheye düşmek, bunu yaparken de sinema sanatının bahşettiği sonsuz anlatı imkanının tuhaf bir örneğine şahit olmak isteyenler için kaçırılmaması gereken bir fırsat.

Ayrıca…

Kısa film platformu Short by Short’u incelediniz mi?

Bu bülten Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Bu Hafta Ne İzlesem?’e aittir ve AB‘nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Katkılarından dolayı Eralp Alper, Ozancan Demirışık, Tanju Baran ve MUBI Türkiye’ye teşekkür ederiz.

