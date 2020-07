Bu Hafta Ne İzlesem? -5

Merhaba,

Hiçbir şeyin alışıldık ya da normal olmadığı 2020 yılının ilk yarısını tamamladık. Çeşitli mekanlarda açık hava film gösterimleri denenirken, sinemalar birçok önlemle birlikte açılış için 17 Temmuz gibi tarihler vermeye başladı, sonra da belirsiz şekilde ertelediler. İlk haftanın biletli izleyici verileri gelene kadar sinemada film izlemenin geniş kitlelerce ne kadar özlendiğini bilemeyeceğiz.

Günlük vaka sayılarının düşeceği, maske-temizlik ve sosyal mesafenin herkesçe benimseneceği günler gelene kadar filmlere ulaşmanın en güvenli yolu kişisel ekranlar olmaya devam edecek. İşte bu hafta oturduğumuz yerden ulaşabileceğimiz güzellikler…

Netflix

Netflix bu hafta yerli yabancı filmlerle dolu. Pandemi öncesi vizyona giren son yerli komedilerden Eltilerin Savaşı 3.628.814 seyirciye ulaşmıştı. Gupse Özay, Uraz Kaygılaroğlu ve Füsun Demirel’li komedi kafa boşaltmak isteyenlere iyi gelebilir.

Yerli izleyiciyi ya güldüren ya da ağlatan filmlere mahkûm eden yapımcılar misali Netflix bir de dram koymuş bu haftanın programına. Çetin Tekindor’un sürpriz olmayan bir şekilde “baba” rolünde yer aldığı Babam adlı film de vizyonda 2 milyondan fazla seyirci bulmuş popüler bir iş. Daha çok Melisa Şenolsun’un performansını görmek için izlemeyi düşünüyoruz.

“Türk filmi izlemiyorum” diyenler için Türkiye’de vizyona girmeyen Jennifer Lopez’li striptizci dramı Hustlers, en son Transformers oyuncağı Bumblebee (sarı olan), Abdullah Gül’ün hakkında tweetlediği En İyi Film Oscarı kazanmış Zoraki Kral ve Arnold Schwarzenegger’li bilim kurgu klasiği Total Recall da haftanın diğer ilgiye değer filmleri.

Son olarak, suçlu zevk arayan ve kötü film izlemekten mutlu olanlar için Bruce Willis ile Andie MacDowell’ı bir araya getiren Hudson Hawk’ın da Netflix’e geldiğini söyleyelim. Filmin eleştirmen ortalaması 100 üzerinden 17 hatta Entertainment Weekly zamanında koca bir sıfır vermişti. İzlemek için yeterli sebepler.

Mubi

Werner Herzog’un son filmi Aile Saadeti, Ltd. yarın Mubi üzerinden ücretsiz izlenebilecek ve hemen ardından yönetmenle yapılan soru-cevap da izlenebiliyor olacak. Film, gerçek hayatta eksikliği duyulan aile bireyleri için dublör hizmeti veren bir şirketi anlatıyormuş, aklımıza hemen Yorgos Lanthimos’un Alpler’i geldi, merakla bekliyoruz.

Peki; sevgilisinden ayrıldıktan sonra günde 4-5 film izleyip, bu filmlere ait sahneleri montajlayan bir yönetmenin deli işi belgeselini keşfetmeye ne dersiniz? 2019’da 17 uluslararası festival gezen Gıkımı Çıkarmayacağım da Mubi’de!

“Mubi ne ola ki” diyenler için kısaca açıklayalım. Her gün yeni bir filmin gösterime açıldığı platformda izlemek için 30 gününüz oluyor. Böylece her ay sizin için özenle seçilmiş 30 yeni filme ulaşabiliyorsunuz. Üstelik öğrenciler için bu hizmet tamamen ücretsiz.

YouTube

Almanya’dan sınır dışı edilmek istenen ve George Floyd‘a benzer şekilde cinayete kurban giden Sudanlı bir mültecinin gerçek olaylara dayanan hikayesini anlatan Dönüşü Olmayan Yolculuk, yönetmeni Güçlü Yaman’ın sayfasından izlenebiliyor. Ceketi çalındığı için karakola başvuran adamın başına gelenler ırkçılığın, coğrafya ve zamandan bağımsız olduğunu bir kez daha gösteriyor. Gazete Duvar‘ın yönetmenle yaptığı röportaj için tıklayın.

Martin Scorsese’nin 1967’de çektiği The Big Shave adlı kısa film de yönetmenin hayranları tarafından keşfedilmeyi bekliyor. Tıklayın.

Vimeo

Geçtiğimiz yıl Adana Film Festivalinde Nuh Tepesi ile tanıştığımız Cenk Ertürk’ün hemen hemen aynı konuyu işlediği kısa filmi Uzun Bir Gün, sinemanın fikir ya da senaryodan ibaret olmadığını hatırlamak adına önemli. Uzun metrajında Haluk Bilginer ve Ali Atay’a verdiği rolleri tanınmamış bir isimle birlikte kendisi oynamış ve benzer sahneler izlememize rağmen etki farkı inanılmaz. Buradan izleyip kendi kararınızı verebilirsiniz.

iTunes

Amacı HIV virüsüyle yaşayan ve beklenen yaşam süreleri oldukça kısıtlı hastaların deney aşamasındaki/henüz piyasaya sürülmemiş ilaçlara erişimini hızlandırmak, kamuoyunda HIV farkındalığı yaratmak ve hükümetlerin salgınla ilgili harekete geçmesini sağlamak olan ACT UP grubunu anlatan; Cannes Grand Prize of the Jury, Queer Palm ve FIPRESCI ödüllerinin sahibi Kalp Atışı Dakikada 120, mutlaka izlenmesi gereken filmlerden biri ve 3.99TL’lik fiyatı/birçok cihazdan izlenebilme seçeneğiyle görmek için engeliniz kalmadı. Daha fazlasını öğrenmek için Ters Ninja’da yayınlanmış eleştirisine de buradan ulaşabilirsiniz.

İstanbul Bienali

Armin Linke’nin 16mm. çektiği Alpi, komşu sekiz ülkenin yayıldığı ve dört dilin konuşulduğu Alp Dağları üzerine yedi yıllık bir çalışmanın ürünü.

IMDb

IMDb editörleri 2 sezonluk komedileri seçmiş. İki sezon sürmüş en komik dört diziyi öğrenmek ister misin? Tıklayın.

Her Hafta Bir Klasik İzle

Robert Redford ile Paul Newman‘ı buluşturan George Roy Hill klasiği Butch Cassidy and the Sundance Kid, sahneden sessizce çekilen western türüne hoş bir veda işlevi görmenin yanında, bol bol eğlence ve Bolivya’ya kadar uzanan deli dolu bir macera vadediyor. Bir zamanlar pazar sabahı westernleriyle büyüyenler için ideal nostalji olabilir.

Ayrıca…

Senarist Tom Jolliffe gözden kaçmış ya da zaman içinde unutulmuş fakat mutlaka izlenmesi gereken 10 filmlik bir liste hazırlamış. Çevirmen Kerem Sanatel sayesinde haberimizin olduğu makaleye şuradan ulaşabilirsiniz.