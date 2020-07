Bu Hafta Ne İzlesem? -6

Merhaba,

Yasakların sona ermesiyle birlikte salonlara izin çıktı fakat çok şubeli zincir sinemalar hala beklemede, örneğin sektörün en büyük oyuncusu Cinemaximum büyük gün olarak 7 Ağustos tarihini gösterdi. Comscore Movies Türkiye’nin haberine göre açılan 26 sinemada ilk 3 günde 1000 biletli seyirci film izledi, en güvenilir kaynak Box Office Türkiye ise henüz veri yayınlamadı.

Sinemalar için bekleyiş sürerken, bakalım bu hafta dijital platformlarda ne izleyebiliriz.

iTunes

Ne tahmin ettiysem hepsi çıktı diye sızlanan, aşırı gelişmiş altıncı histen mustarip seyircileri o ters köşeden bu ters köşeye yatırıp zevkten dört köşe edecek bir kara komedi geldi iTunes’a. Come to Daddy (Babacığına Gel). Hatta o kadar sürprizli ki, çok serbest Dracula uyarlaması gibi başlayıp Coen-vari bir şeye dönüşüyor. Hani baba-oğul dramları rafına koysanız durmaz, sürekli raftan düşer, o kadar ayrıksı. Baş karakterine zerre acımıyor ve biraz da sağlam mide istiyor. Filmdeki herkes ayrı bir deli. Hal Hartley yıllarından beri Martin Donovan’ın üzerine titreyen hayranları da delirebilir çünkü beyefendi gene çok iyi. 4.99TL karşılığı kiralayabilirsiniz.

MUBI

Yayınlandığı sene birçok festivalden ödülle dönen 138 dakikalık Victoria baştan sona tek seferde çekilmiş inanılmaz bir film. Berlin’de Gümüş Ayı kazanan yapım bittiğinde yönetmenden önce kameramanın adı yazıyor çünkü kendisi iki saat boyunca oyuncuları takip eden gerçek bir sihirbaz.

Victoria Berlin’de üç kuruşa çalışan Madridli bir kadın. Tek başına gittiği gece kulübünde aradığını bulamamış dönerken karşısına çıkan dört tekinsiz adamla bir saat geçiriyor. Onların gösterdiği ilgiye aldanıp, tehlikeli işlere bulaşıyor. Yarından itibaren MUBI‘de izleyebileceğiniz film hakkında daha fazlasını öğrenmek için Ters Ninja’daki eleştirisini okuyabilirsiniz.

Her gün sinemaseverlere özenle seçilmiş yeni bir film sunan MUBI’de bu hafta Victoria dışında Türkiye Sinemasının son dönemi için önemli yönetmenlerden Mahmut Fazıl Coşkun’un filmlerini, Paul Thomas Anderson’un çektiği tek orta metraj belgeseli ve Sofia Coppola’dan Derek Cianfrance’ye birçok başarılı yönetmenin filmlerini görebilirsiniz.

Eğer MUBI’yi merak ediyor ve denemek istiyorsanız bu e-postaya cevap olarak MUBI yazıp gönderin. İlk 5 kişiye 1 aylık abonelik hediye ediyor, MUBI arşivindeki sayısız filme ulaşma imkanı sunuyoruz.

BluTV

Bu hafta BluTV çok önemli bir haber verdi. Tüm zamanların en iyi dizilerinden biri kabul edilen Six Feet Under ilk üç sezonuyla platformdaki yerini aldı. Oscar’lı senaryosu Amerikan Güzeli ile hatırlayabileceğiniz Alan Ball’ın yarattığı dizi 2001-2005 yılları arasında 63 bölüm sürmüş, ülkemizde CNBC-e kanalından sansürlü izlenebilmişti.

Sadece ilk iki sezonunun DVD’si yayınlandığından şimdiye kadar yasal yollarla istediğimiz zaman açıp izleme şansımız yoktu, o yüzden heyecanlandık fakat kontrol ettiğimizde IMDb’de verilen sürelerle BluTV’de yayınlananlar arasında bölüm başına 6 dakikayı bulan eksikliklere rastladık. BluTV’nin tamamı cinsellik üzerine kurulu Çıplak adlı bir yerli diziyi sansürsüz yayınlayıp TV tarihine geçmiş Six Feet Under’ı kesilmiş kopyasından gösteriyor olmasına üzüldük doğrusu. Sıfırdan altyazı hazırlamamak için daha önce yayınlanmış halini paylaşıyor olmalılar. Bir an önce dizinin tam halini sunmalarını bekliyoruz.

Netflix

Bu haftanın Netflix sürprizi ta Şili’den. Nobody Knows I’m Here (Burada Olduğumu Kimse Bilmiyor) Lost dizisinin Hugo’su Jorge Garcia’yı inzivaya çekilmiş bir dönemin çocuk şarkıcısı olarak karşımıza getiriyor. Yönetmen Gaspar Antillo’nun ilk filmi hem müzik kulağına sahip hem de ritim duygusu olan duyarlı bir yönetmeni müjdeliyor. Hisli ama gene de soğukkanlılığını koruyor. Hayır, köydeki güzel kıza âşık olan obez delikanlı filmi değil. Hayır, çirkinler de sever filmi değil. Memo’nun ruhu da güzel, sesi de. Ama herkes gibi onun da karanlık bir yanı var.

Vimeo

Biten bir ilişkinin ardından ortak anılarla yüklü eşyalara ne olur? Hiçbir şey olmamış gibi kullanılmaya devam mı edilir yoksa çöpe mi atılır? Murathan Özbek bu sorunun cevabını aradığı 18 dakikalık bir kısa film çekmiş ve Lanthimos’u memnun edecek bir çözüm sunmuş. Gün Koper, Büşra Develi ve Ahmet Rıfat Şungar gibi tanıdık isimleri göreceğiniz Bitmiş Aşklar Müzesi’ni izlemek için tıklayın.

Le Cinéma Club

Anna Pollack’ın 24 dakikalık kısa filmi Briarpatch, özgürlüğüne düşkün iki gencin, yazın en uzun gününde yaptıklarını anlatıyor. Buradan izleyebilirsiniz.

İstanbul Bienali

2008 senesinde ABD’de yaşanan ölümcül Kuş Gribi salgınını durdurabilecek tek doktor 27 yaşında bir Iraklıdır.

Röportaj adlı bir yarı kurgusal iş tasarlayan Işıl Eğrikavuk gerçek bir yaşam öyküsünden yola çıkarak savaş ve göç konularına eğiliyor. Tıklayın.

Hangi Diziye Sarsam?

Süper kahraman mitini tersyüz eden hikâyeler son dönemde revaçta. Watchmen’in televizyon ekranlarına damgasını vurmasının yanı sıra, Netflix de The Umbrella Academy ile bu alana el atmıştı. Preacher ile tanıdığımız Garth Ennis‘in yazdığı çizgi roman serisinden uyarlanan The Boys, süper güce sahip insanların mega şirketler tarafından kontrol edildiği ve yozlaşmış düzene hizmet ettiği bir dünyada geçiyor. Süper kahraman hikâyelerinin alışıldık kalıplarından uzak, daha karanlık bir yapım izlemek istiyorsanız, The Boys tam size göre. İkinci sezonun eylülde Amazon Prime Video’da yerini alacağını da belirtelim.

Her Hafta Bir Klasik İzle

Hansel ile Gretel, Kırmızı Başlıklı Kız ve Külkedisi gibi Grimm Kardeşler‘in elinden çıkan çocuk masallarının özündeki çiğ vahşeti, yine Grimm Kardeşler‘in hemşehrileri olan Dışavurumcuların film estetiğiyle somutlaştıran The Night of the Hunter (1955), sinema tarihinin en etkileyici kara filmlerinden biri. Işık ve gölge oyunları eşliğinde çocukluğa dönmek isteyenler aradan geçen altmış beş yıla rağmen geç kalmış değil, üstelik Kırmızı Başlıktaki Kız‘daki Kurt‘un yerinde büyüleyici sesiyle Robert Mitchum var.

Bu Hafta Ne Okusam?

Yakın dönem Türkiye sinemasının en üretken yönetmenlerinden Onur Ünlü‘nün son iyi filmi İtirazım Var‘da tanıştığımız nevi şahsına münhasır imam Selman Bulut’un macerası, kaldığı yerden ve roman olarak devam ediyor.

Küçük bir camide işlenen gizemli bir cinayetin etrafına Yeni Türkiye’nin bütün bileşenlerini tek tek dizerek kuvvetli bir sistem eleştirisi ortaya koyan Onur Ünlü‘nün şapkadan çıkartacağı tavşanı ve kulağa Sherlock- Watson ikilisi gibi gelen Selman- Efrahim birlikteliğini merakla bekliyoruz.

Ayrıca…

Temmuz ayında Netflix Amerika’ya gelecek tüm yapımları bir arada görmek, kategorilere göre arama yapmak ister misiniz? Tıklayın.