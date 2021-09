Merhaba,

Dünyanın en büyük sinema zinciri AMC, seyirci çekmek için Nicole Kidman’lı reklam kampanyasına 25 milyon dolar yatırdı. Pandemi şartlarında gösterime giren birçok filmin hasılatından daha büyük olan bu bütçe inanılmaz dursa da dijital platformlar çağında salonların hayatta kalabilmesi için gerekli görünüyor. Örneğin, henüz ülkemizde yayın yapmayan Apple TV+ 2022 boyunca her hafta yeni bir içerik sunma hazırlığında ve bunu duyurmak için harcayacağı reklam bütçesi 500 milyon dolar. Yani savaş büyük ve salonların hayatta kalması için iş yine seyirciye düşüyor.

Haftaya görüşmek dileğiyle.

Netflix

17 Eylül: Haftanın en ilginç yapımı, para sıkıntısı çeken yüzlerce aktörü bir tesise kapatıp onlara kazananın yaşamını değiştirecek kadar büyük bir ödül vadeden hasta zihinlerin oynattığı çocukça oyunlar üzerine kurulu Squid Game. Basit kurallar üzerine kurulu ölümcül oyunlardaki mücadeleyi izleyeceğimiz dizi, Güney Kore usulü çılgınlıkları sevenleri bekliyor.

17 Eylül: 20 yıllık polis memurları, ufak tefek işlerden sıkılıp, büyük bir çeteyi çökerterek fark yaratmaya karar verir ve bu uğurda her şeyi göze almaya hazırdır. The Stronghold / BAC Nord’un başrolünde Gilles Lellouche var.

17 Eylül: Oğlu dağda kaybolan eski istihbaratçı babanın alışık olmadığı doğa şartlarında verdiği mücadeleyi konu eden Dağları Deviren Baba / Tata Muta Muntii, Romanya yapımı bir macera filmi.

22 Eylül: 1960’lar İspanya’sında Holokost’tan kurtulan bir kadın, 2. Dünya Savaşı sonrası İspanya’da saklanan Nazileri arayan bir gruba katılır. Gerilim yüklü aksiyon Jaguar, ilk sezonuyla geliyor.

23 Eylül: Hayallerindeki eve taşındığı gece hırsız giren ve yaşananlar sonrası paranoyak düşünceler edinen bir kadının olanları araştırdıkça daha büyük bir tehlikeye girmesi üzerine kurulu gerilim filmi Ev Baskını / Intrusion’ın başrolünde Freida Pinto’yu izleyeceğiz.

beIN CONNECT

Çoksatanlar listelerinin gediklisi Dan Brown ’ın Kayıp Sembol / The Lost Symbol adlı romanı, NBC ‘nin Peacock adlı dijital platform için diziye uyarlandı ve yarından itibaren her cuma birer bölüm halinde beIN CONNECT ’ten izleyebileceğiz. Beyazperdede Tom Hanks ’in canlandırdığı Robert Langdon karakterini dizide Ashley Zukerman oynadı.

’ın Kayıp Sembol / The Lost Symbol adlı romanı, ‘nin adlı dijital platform için diziye uyarlandı ve yarından itibaren her cuma birer bölüm halinde ’ten izleyebileceğiz. Beyazperdede ’in canlandırdığı Robert Langdon karakterini dizide oynadı. Abel Ferrara ’nın karışık eleştiriler alan Willem Dafoe ’li filmi Sibirya / Siberia, yarın ülkemizde ilk kez yayınlanacak.

’nın karışık eleştiriler alan ’li filmi Sibirya / Siberia, yarın ülkemizde ilk kez yayınlanacak. Bir lise öğrencisiyle bir seri katil bedenlerini değiştirir ve elbette yaşamları altüst olur. Vince Vaughn ve Kathryn Newton’ın rol aldığı Sıra Dışı / Freaky pazar geliyor.

Amazon Prime Video

London’s West End’in ödüllü, hit müzikali Everybody’s Talking About Jamie’nin aynı adlı film uyarlamasında, sahnede yaşayacağı bir hayatın hayalini kuran ve en iyi arkadaşı Pritti ile annesi tarafından desteklenen Jamie’nin, bağlı olduğu topluluğa daha kabullenici olma ve zorluklarla yüzleşme konusunda ilham vermesi sonucu grubun karanlıktan spot ışığına çıkmaları konu ediliyor.



MUBI

16 Eylül: Tom Volf imzalı belgesel Maria by Callas, ikonik ismin özel hayatıyla sahne personası arasındaki farklara eğiliyor.

17 Eylül: Metin Akdemir’in deneysel kısa filmi Hayalimdeki Sahneler, 80’ler sinemasındaki kadın temsilleri üzerine kuir hayallere dalıyor. Atıf Yılmaz’ın Dul Bir Kadın (1985), Kadının Adı Yok (1987) ve Yavuz Özkan’ın İki Kadın (1992) filmlerindeki kadın karakterlerin yakınlaşma sahnelerine, “yönetmen o noktada kesmese neler yaşanabilirdi” sorusuyla ek yapıyor.

18 Eylül: Yedek parça satın almak için Yunanistan’dan İstanbul’a gelen genç Djam, insani yardım gönüllüsü olarak çalışan, kimsesiz Avril’i kanatları altına alır ve birlikte İstanbul’dan Midilli adasına doğru müzikle dolu bir yolculuğa çıkarlar. Tony Gatlif’in Aman Doktor / Djam’ı bir kez daha MUBI’de.

19 Eylül: Koskoca bir halkın makus kaderini “Hafif acılar konuşabilir ama derin acılar dilsizdir” sözüyle somutlaştıran Sürü, sinema tarihimizin zirvelerinden biri olarak değerini ve sarsıcılığını hâlâ koruyor. Yılmaz Güney-Zeki Ökten iş birliğinin mahsulü.

20 Eylül: Roy Andersson’un tarifi mümkünsüz filmi İnsanları Seyreden Güvercin / (buraya orijinal adı gelecek 🙃), Venedik’te Altın Aslan kazanmıştı.

21 Eylül: Charlie Chaplin‘in Amerikan rüyasını ters yüz ettiği, açgözlülüğün ve para hırsının nerelere varabileceğini hınzırca gözler önüne serdiği filmi Altına Hücum, sessiz sinema döneminin mihenk taşlarından biri.

22 Eylül: David Lynch’in 1970’te çektiği 34 dakikalık The Grandmother, ektiği tohumlar büyüyüp büyükannesine dönüşen bir çocuğun yaşadığı korkuyu anlatıyor.

IMDb Pro

NFB.CA

Ekolojik zorluklar üzerine mutlaka görülmesi gereken 6 bölümlük bir belgesel dizisi: Gatherings.

Le Cinéma Club

Önceden programlanmış kamera hareketleriyle IMAX için çekilmiş deneysel bir Toronto panoraması: Cityscape.

Festival Scope

78. Venedik Film Festivali’nden seçilen 14 kısa filmi 26 Eylül tarihine kadar ücretsiz izleyebilirsiniz. Biletler sınırlı, acele edin.

İçinde Yaşamak İstediğim…

Sevdiğimiz isimlere “içinde yaşamak istedikleri film ya da diziyi” sormaya devam ediyoruz. 22. konuğumuz başarılı oyuncu Tolga Tekin, seçtiği filmse JFK (1991).

Hayatımın filmlerinden biri Oliver Stone’un JFK’idir. Sadece Amerikan tarihinin değil tüm zamanların en demokrat, barışçı, insan hakları savunucusu devlet başkanı Kennedy’nin suikastını son derece gerçekçi, muhteşem oyuncularla çekmiştir Stone. Yaşanan o günleri üç saatlik filmde bire bir hissedersiniz, âdeta içindesinizdir. O filmin bir parçası olmak isterdim.

Eşyanın Tabiatı

Pennywise’ın Kırmızı Balonu – IT

Palyaçolardan korkmuyor olabilirsiniz. Ama bu palyaçodan ve kırmızı balonundan korkacaksınız… Maine’deki Derry kasabasında küçük çocuklar bir bir ortadan kaybolmaya başlar. Bill Denbrough ve beş arkadaşı, Bill’in kaybolan kardeşini bulmak için kasabada tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuğun sonunda, kendilerine Kaybedenler Kulübü diyen arkadaş grubu, Dans Eden Palyaço Pennywise ile yüz yüze gelecektir. Balonuyla çocukları kendine çeken ve sonra onları vahşice katleden Pennywise, insanların korkularıyla beslenmektedir ve kimliği, nereden geldiği, hatta insan olup olmadığı bile belirsizdir. Kesin olan tek şey, o kırmızı balonun dehşeti beraberinde getirdiğidir.

Modern Klasikler

Kariyerine kurgu filmlerle başladıktan sonra belgesellere dümen kıran ve türün, günümüzdeki sembol isimlerinden birine dönüşen Asif Kapadia, on parmağında on marifet bir yönetmen. Ayrton Senna, Amy Winehouse, Diego Maradona gibi kendi alanlarının zirvelerine çıkmış dev figürlerin hayatına fener tutarak gerçek hayatın kurmacadan daha sahte, kurmacanın gerçekten daha hakiki olabileceğini defalarca kanıtlayan Kapadia‘nın her belgeseli birbirinden özel ama Senna‘nın yeri bir başka özel. Arkanıza yaslanın ve Kapadia‘nın hikâye anlatıcılığına, Ayrton Senna‘nın yağmurlu pistlerdeki ustalığına güvenin.

Vizyonda Ne İzlesem?

Bu hafta ülkemizde 9 film vizyona giriyor, biz 5 tanesine yer veriyoruz.

👨🏼‍🍼 Baba / The Father: Anthony Hopkins’e ikinci Oscar’ını kazandıran ve demans hastası bir babanın çevresiyle ilişkisinin yavaş yavaş kopuşunu akıl oyunlarıyla anlatan film, aynı adlı tiyatro metninden uyarlandı. Mutlaka görün deriz.

🚓 Belalı Karakol / Copshop: Vasat aksiyon yönetmeni Joe Carnahan, büyük bir hayran kitlesi olan The Raid: Redemption’ı uyarladı desek? Ama bu film o film değil. Yönetmenin 2021 tarihli diğer filminde, Frank Grillo ve Gerard Butler başrollerde.

🌐 Karanlıktaki Çığlık / Dark Web: Descent Into Hell: Deep web’in dehlizlerine düşen genç bir YouTuber’ı anlatan halüsinatif ve marjinal Arjantin yapımı, buram buram B filmi kokuyor.

🍎 Elmalar / Mila: Yunanistan’ın Oscar yarışına soktuğu film, Lanthimos usulü eksantrik işleri sevenleri bekliyor.

👺 Azubel: Fragmanını izleyip bütün oyuncuları adına utandığımız yeni bir korku filmi daha.

Katkılarından dolayı Ozancan Demirışık, Tanju Baran, Tolga Tekin ve MUBI Türkiye’ye teşekkür ederiz.

