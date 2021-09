Merhaba,

Emmy ödülleri sahiplerini buldu. Geçen hafta teknik dallarda kazandığı 34 ödülü de saydığımızda Netflix toplam 44 ödülle, CBS’in 1974’ten beri kırılamayan rekorunun yanına ismini yazdırdı. The Crown törende en çok ödül alan yapım oldu ve Netflix’e ilk En İyi Dram Dizisi ödülünü getirdi. Apple TV+ ise beklendiği üzere Ted Lasso ile ilk dizi Emmy’sine kavuştu. Hulu, The Handmaid’s Tale’in 21 adaylığına rağmen eli boş dönerken, bir SNL bölümü sunan Elon Musk, her şeyi yokmuş gibi bir de Emmy kazandı! 😊

Netflix

23 Eylül: Bu hafta en çok merak ettiğimiz dizi, Tepedeki Ev / The Haunting of Hill House’una taptığımız Mike Flanagan’dan Gece Yarısı Ayini / Midnight Mass. İnancını yitirmiş bir kasabaya gelen genç rahibin yaşadıklarını konu eden mini diziyi hemen listeye alıyoruz.

24 Eylül: Melissa McCharthy’nin komediden uzaklaşmaya çalıştığı filmlerin en yenisi The Starlink, bahçesinden kovamadığı bir kuş ve terapi gören kocasıyla uğraşan yalnız bir kadını konu ediyor.

29 Eylül: Kimse Sağ Çıkmayacak / No One Gets Out Alive, Meksika’dan Cleveland’a kaçak gelen bir kadının yerleştiği pansiyonda yaşadığı dehşeti konu ediyor. Filmin uyarlandığı roman burada.

29 Eylül: The Chestnut Man / Kastanjemanden, Danimarka usulü bir seri katil dizisi. Kopenhag’ın varoşlarında bulunan cesetlerin birbiriyle bağlantılı olduğunu keşfeden genç dedektif ve yeni ortağının maceraları bakalım önceki Søren Sveistrup uyarlaması The Killing kadar etkileyici mi?

beIN CONNECT

26 Eylül: Miranda July’nin yazıp yönettiği; Evan Rachel Wood, Richard Jenkins, Debra Winger ve Gina Rodriguez’in oynadığı Zibilyon / Kajillionaire, yapacakları büyük bir soygun öncesi ekibe yabancı birini alan ailenin başına gelenleri anlatıyor.

29 Eylül: Emmy ödüllü Jean Smart’ın başrolde olduğu, eski popülaritesini kazanmak için 25 yaşındaki danışmanından medet uman efsanevi bir Las Vegas komedyeninin hikâyesini anlatan kara komedi Hacks, bu yıl 15 dalda Emmy adaylığı almıştı. HBO Max dizisinin ikinci sezon onayı aldığını da belirtelim.

MUBI

23 Eylül: Gazete dağıtan engelli bir adamın merkez istasyonunda limonata satan bir kıza duyduğu saplantılı aşkı konu eden Merkez Garı / Bab el Hadid, 1958’de Altın Ayı için yarışmıştı.

24 Eylül: Lulu Wang’in Sundance’de abartıla abartıla Altın Küre kazandırılan ama neyse ki Oscar’ın yüz vermediği “formül: kültür şoku” komedisi Elveda / The Farewell, ya çok seveceğiniz ya da göz devirip “bu muymuş” diyeceğiniz bir iş. Özellikle pozitif insanlara tavsiye ediyoruz.

25 Eylül: Rus komedisi izlemedim diyenlere dev hizmet. Kurşunların havada uçuştuğu Aleksey Balabanov filmi Kör Adam / Zhmurki, Rusya MTV’sinden ödüllü.

26 Eylül: Muhafazakâr Hristiyan taşra kızı Thelma üniversite için geldiği büyük şehirde arkadaş etkisiyle ateizm, alkol, sigara ve lezbiyen ilişkiyle tanışır ancak babasının aktardığı öğretiler nedeniyle suçluluk duygusu boğazına çöker. Joachim Trier filmi Thelma MUBI’de, eleştirisi Ters Ninja’da.

27 Eylül: Japonya’nın Oscar adayı olarak ilk beşe kalan Yoji Yamada filmi Alacakaranlık Samurayı / Tasogare Seibei, feodal devrin sona yaklaştığı günlerde, dul bir samurayın ikilemlerini konu ediyor. Epik bir tarihi dram.

28 Eylül: İşsiz kalan Senegalli İbrahim’e yeğeni para gönderir ancak zavallı adamın çekebilmek için sunacağı bir kimlik belgesi yoktur. Ousmane Sembène filmi Havale / Mandabi MUBI’de.

29 Eylül: Günlük hayatın sınavlarıyla boğuşan uçarı bir genç kadın olan Anne’nin yaşamını konu eden Anne at 13,000 Ft., ülkesi Kanada’da ödüllendirilmişti.

Çevrimiçi Festivaller

İstanbul Film Festivali, yarından itibaren Goethe-Institut iş birliğiyle Alman sinemasının en güncel ve başarılı filmlerini filmonline.iksv.org platformunda izleyiciyle buluşturuyor. Kino 2021: Alman Filmleri Türkiye’de etkinliği, 3 Ekim’e kadar takip edilebilecek.

24 Eylül: İstanbul Bahçesi / Stambul Garden / Räuberhände. Yönetmen İlker Çatak.

25 Eylül: Satranç / Schachnovelle / The Royal Game. Yönetmen Philipp Stölzl.

26 Eylül: Cesaret / Courage. Yönetmen Aliaksei Paluyan.

27 Eylül: Buzağıların Orda Kimse Yok / Niemand ist bei den Kälbern. Yönetmen Sabrina Sarabi.

28 Eylül: Nöbetçi / Die Wächterin / The Guardian. Yönetmen Martina Priessner.

29 Eylül: Rakip / Rivale / Rival. Yönetmen Marcus Lenz.

Amazon Prime Video

Virginia’da yaşayan hırslı ve yetenekli balerin Kate Sanders, Paris’teki prestijli bir bale okulundan burs kazanır. Uluslararası üne sahip bu acımasız kuruma vardığında, kendine güveni ve duygusal gücü, yakın zamanda kardeşini (ve dans partnerini) intihar sonucu kaybetmiş gizemli dansçı Marine Durand tarafından sınanır. İlk başta zıtlaşan Kate ve Marine; Opéra National de Paris katılım sözleşmesini kazanmak için her şeyi riske atarken, yalanlar, cinsel uyanış ve duygusal atılımlarla dolu rekabetçi bir birliktelik yaşarlar. Sarah Adina Smith‘in yönettiği Birds of Paradise yarın geliyor.

IMDb Pro

Heyecanla beklediğimiz 25 yeni Netflix yapımı.

NFB.CA

Irak’ta yaşayan Yahudilerle ilgili 33 dakikalık bir belgesel: Baghdad Twist.

Le Cinéma Club

New Yorklu sanatçı Joan Jonas’tan 19 dakikalık bir video işi: Vertical Roll.

İçinde Yaşamak İstediğim…

Sevdiğimiz isimlere “içinde yaşamak istedikleri film ya da diziyi” sormaya devam ediyoruz. 23. konuğumuz Fatma Cihan Akkartal, seçtiği filmse Hellraiser (1987).

Kahire’nin Mor Gülü’ndeki acı sona uğramamak için, belki dünyaları birbirinden ayıran sınırı kevgire çevirmemekte fayda var. Yine de bazen düşünüyorum, kuralları belli olan, adaletin yerini bulduğu bir dünyada yaşamak güzel olmaz mıydı? Aklını çalıştıranın hayatta kaldığı filmler içinde, Hellraiser’ın kalbimizdeki yeri ayrı. İyinin ve kötünün ötesinde duran Pinhead ve Cenobite’lar “kimine göre melek, kimine göre şeytan” ama genelde sözlerinde duruyorlar. İlk filmde, Clive Barker’ın öyküsünün aksine Kirsty’yi kandırıp tuzağa düşürmeye çalışsalar da Pinhead (1. Dünya Savaşı sırasında) insanların vicdansızlığına ve kötülüğüne sırtını çevirmekle Pinhead olmuştu. Gerçi yarı-insan olmanın faydasını da görmüştür, hem karakterin dramatik çatışmalarının derinliği bakımından hem de insan ruhunu –gizli ve açık arzularını, bedenin el verdiği tüm deneyimleri yaşayarak özgürleşme ihtiyacını ama açgözlülüğü ve kendini ve başkalarını da yıkmaya yönelik ilginç itkiyi– anlayabildiği için…

Hellraiser evrenine (kaliteleri ve serinin mitolojisine katkıları değişkenlik gösteren) 10 film ve çok sayıda çizgi roman sığmış olmasının sırrı burada olabilir. Çivinin çiviyi söktüğü bir dünyada kötülerin cezasız kalmamasını zevk ile acıyı birbirinden ayıramayan psikopat demon’lar sağlıyor! Kulağa hoş geliyor ama yine de ne istediğine dikkat et demişler…

Eşyanın Tabiatı

Lemarchand’ın Kutusu – Hellraiser

Lemarchand’ın kutusu. Ağıt Konfigürasyonu olarak da bilinen gizemli nesnelerden bir tanesi. Bulmacasını çözerseniz, başka bir boyuta kapı aralayacaksınız. Ama bu kapıdan nelerin çıkacağını bilmek istemezsiniz… Kutuyu Fas’taki bir dükkândan satın alan Frank Cotton, tarifsiz acıların onu beklediğinden habersiz. Acıyla hazzı birbirinden ayıramayan Cenobite’lar ve liderleri Pinhead, vücudunu parçalayarak onu kendi boyutlarına taşıyacak. Tüm bunların yaşandığı eve yerleşen, Frank’in ağabeyi Larry Cotton ve ailesi de korkuyla acının kesişim noktasında bu cehennem yaratıklarıyla karşı karşıya gelecek.

Vizyonda Ne İzlesem?

Vizyon takvimi sürekli değişiyor. Tanıttığımız filmler gösterime girmiyor, ismini bile duymadıklarımız son anda salonlarda yer buluyor vs. Bu satırlar yazılırken programlanmış 11 film vardı ama cuma günü ne olacak, sanıyoruz ki kimse bilmiyor.

Bu haftanın öne çıkanları; Zerre’den sonra 8 sene yeni filmini beklediğimiz Erdem Tepegöz’ün Gölgeler İçinde’si ve Altın Koza’ya damga vuran Nisan Dağ imzalı Bir Nefes Daha.

↗️ Korku Kapanı: Başlangıç / Wrong Turn: Bu kaçıncı yanlış dönüş! 2003’te başlayan seri en son altıncı filme ulaşmıştı, şimdi de anlatılacak başka bir şey kalmış gibi başa dönmüşler.

👴🏽 İyi Olan Kazansın / War with Grandpa: Robert De Niro, Uma Thurman ve Christopher Walken’ın yer aldığı film, odasını büyükbabasıyla paylaşmamak için savaş açan bir çocuğu konu ediyor.

🖥️ Darlin’: Pollyanna McIntosh şeklindeki fake kokan ismiyle The Walking Dead’den anımsayacağınız İskoç oyuncunun ilk yönetmenlik denemesi, 2011 tarihli roman uyarlaması The Woman’ın devamı niteliğinde.

🎒 Kolej Rüyası: Lise Günlükleri: Altı bölümlük bir Netflix dizisi olacağı söylenen, otuz yaşındaki adamların ve TikTok’çuların lise öğrencilerini canlandırdığı yapım, ne hikmetse film olarak vizyona giriyor.

Ayrıca…

Popüler Netflix dizisi Clickbait‘in eleştirisi.