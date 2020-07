Bu Hafta Ne İzlesem? -7

Merhaba,

Sinema salonları ısınma turlarına devam ediyor. Yarın bir kaynağa göre 3, başka bir kaynağa göre 4 film vizyonda olacak. Evet, gişe istatistiği tutanlar delirmek üzere.

Pandemi öncesi 168 salonda 10068 kişiye ulaşan Araf 4: Meryem, 7 salonda 152 seyirci daha bulmuş geçen hafta. Haluk Bilginer ve Ali Atay’lı Nuh Tepesi de aynı süreçte 5 salonda 82 yeni bilet satmış. Sırada Şahan Gökbakar’ın yönettiği, konusunu okumadan tahmin edebileceğiniz Zengo var. Sinemalar kapanmadan önce 2 hafta vizyonda kalabilen komedi(!) yarından itibaren şansını bir kez daha deneyecek.

ABD gişeleri ise 1980 tarihli Star Wars ve 27 yaşındaki Jurassic Park gösterimleriyle para kazanmaya çalışıyor çünkü Tenet ve Mulan’ın bir kez daha ertelenmesi söz konusu. Bakalım neler olacak.

Yaz sıcaklarında tahammülü azalanlar için bol bol kısa film önerdiğimiz bültenimize hoş geldiniz.

MUBI

MUBI bu haftadan itibaren yerli filmleri ön plana çıkaran bir programla geliyor. Mahmut Fazıl Coşkun’un bugüne dek yaptığı üç filmi birden (Uzak İhtimal, Yozgat Blues ve Anons) şuradan izleyebilirsiniz.

Cumartesi günüyse Gaspar Noé hayranları için bir bayram sabahı tadında olacak çünkü Climax MUBI’ye geliyor! Dans ve şiddetle örülü bir kabusa benzeyen filmin ilk perdesinde yer alan inanılmaz dans şovunun defalarca açılacağına eminiz. Son ses izlenecek sahnede komşular şikâyete gelebilir.

Bu film ne anlatıyor derseniz, detaylı analizi Ters Ninja’da. Buradan okuyabilirsiniz.

Eğer MUBI’yi merak ediyor ve denemek istiyorsanız bu e-postaya cevap olarak MUBI yazıp gönderin. İlk 5 kişiye 1 aylık abonelik hediye ediyor, MUBI arşivindeki sayısız filme ulaşma imkanı sunuyoruz.

Netflix

17 yönetmen karantinada kısa filmler üretmiş. Çoğunlukla “evde bunları yaptık” tadında ilerleyen seçkiden nokta atışı, yaratıcı öneriler isterseniz Paolo Sorrentino (iki oyuncakla film çekebildiği için), Pablo Larrain (yaratıcı yazarlığı için), Sebastian Schipper (çok güzel delirdiği için), Antonio Campos (evde gerilim çekebildiği için), Gurinder Chadha (zengin evi görmek için) ve Sebastian Lelio (komik bir müzikal olduğu için) imzalı filmleri önerebiliriz. Buradan izleyebilirsiniz.

Le Cinéma Club

2020 Berlin Film Festivalinde yarışan 19 dakikalık Fransız yapımı Gecenin Başında üç parçalı bir göçmen hikayesi ve oldukça sıra dışı. Buradan izleyebilirsiniz.

NFB.CA

Birbirinden etkileyici 45 film! En kısası 6, en uzunu 104 dakika. En eskisi 1955, en yenisi 1999 tarihli bu klasikleşmiş Kanada filmlerinin hepsi ücretsiz erişime açık. Farklı sularda yüzmek isteyen kaşifler için bire bir!

IMDb Pro

IMDb ne izlesem diye düşünenlere video listeler sunuyor. İşte ilgimizi çekenler:

1- Gülmek isteyenler için en komik 6 Friends bölümü!

2- Peki şöyle güzel bir ağlama ihtiyacı duyduğunuzda ne izleyebilirsiniz?

3- Cate Blanchett’e umut veren filmler neler?

4- Ruh halinize uygun Bond filmleri!

5- Snowpiercer’ı beğenenler için öneriler!

6- Yeni sezonları onaylanan ya da devamı gelmeyeceği kesinleşen diziler!

BluTV

YouTube’da popülerleşen yerli dizileri bünyesine katan BluTV, Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya’nın ofansif mizahla kahkaha attıran serisi Aynen Aynen’in 4. sezonunu yayınlamaya başladı.

Oyuncu değişikliği sonrası 3. sezondan itibaren esas oğlan Kerem Bursin olmuştu ama olsun, biz hala bayıldığımız ilk iki sezondan bahsetmeyi tercih ediyoruz. Dizi, kadın erkek ilişkilerine belden aşağı vuruyor. Saçmalıklara gülmekten çekinmeyenlere tavsiye ediyoruz. Üstelik ilk sezonu izlemek için BluTV’ye abone olmanıza gerek yok.

YouTube

Külüstür taksisini yenileyebilmek için babasına engelli raporu çıkarmaya çalışan bir adamı anlatan Geç Kalışa Hazırlık, yönetmeni Aram Dildar tarafından erişime açıldı. Batman’da çekilen 14 dakikalık filmin yürek burkan bir iş olduğu uyarısını yapalım. Tıklayın.

Çevrimiçi Festivaller

Bu yıl alıştığımız şekilde gerçekleştirilemeyeceği kesinleşen İstanbul Film Festivali, yerli yarışmayı da önceki aylarda sunduğu 15+15 film gibi çevrimiçi gösterime açmaya karar verdi. Ancak Onur Ünlü ve Ercan Kesal’ın filmlerini sadece 40TL’ye bilet alıp Sakıp Sabancı Müzesine giden 156 kişi görebilecek. (Buraya üzgün surat geliyor.)

Yarından itibaren 11 gün boyunca https://filmonline.iksv.org/ adresinden izleyebileceğiniz diğer 9 uzun, 12 kısa metraj film içinse hala bilet mevcut, elinizi çabuk tutmak isteyebilirsiniz. Aralarında Ümit Ünal’ın Aşk, Büyü vs.’si en çok merak ettiğimiz.

Hayal Kırıklığı Yaratanlar

Charlize Theron’un yeni filmi The Old Guard yayında. Spike Lee’nin yapımcılığındaki ilk filmi Love & Basketball ile Sundance’de adını duyuran yönetmen Gina Prince-Bythewood’un 20 yıl sonra çektiği bu çizgi roman uyarlaması, Netflix’in siyahi bir kadın yönetmene büyük bütçe teslim etmesiyle de dönemin ruhuna uygun düşüyor. Film, Theron’un baklava yediği sahneyle sosyal medyada yayıldı ancak bekleneni veremedi. Yine bir Netflix kazası olarak unutulacağını söyleyebiliriz.

Haftanın Kısası

Henüz 19 yaşında ve korku türünde bol kanlı kısa filmler çeken bir yönetmenimiz olduğunu biliyor muydunuz? Melek Şahin ve Necmi Yapıcı’nın oğlu Emre Yapıcı’nın Yüksek Doz adlı kısası BluTV’de. Film, internet üzerinden vücuda alınan ve cinayet işleten bir tür uyuşturucuyu konu ediyor. Ayrıca genç sinemacının 16 yaşından beri çektiği diğer üç filmi de kendi YouTube kanalından izlenebiliyor.

Her Hafta Bir Klasik İzle

Henry Mancini‘nin hafızalara kazınan tema müziği, Müfettiş Clouseau rolünde Peter Sellers, komedi üstadı Blake Edwards ve The Shadows of Paris eşliğinde leziz açılış sahnesi… Evet, kolektif hafızamızın önemli parçalarından Pembe Panter‘in her filmi güzel ama bütün bunları bir araya toplayan, ölümcül derecede komik Karanlıkta Bir Çığlık (A Shot in the Dark) bir başka güzel. İlk beş dakikanın sonunda filmi beğenmeyenlere bilet parası iade!

Ayrıca…

Seçerek izlemekten sıkıldım, eski usul TV’yi açsam ve önüme ne gelirse zaplayarak (TDK’ya göre geçgeçerek) baksam diyor ancak yerli kanallarda izleyecek bir şey bulamıyorsanız, ABD’den yayın yapan 84 TV kanalının bir arada yer aldığı şu siteye bakın deriz. Üstelik çoğu VPN’siz de izlenebiliyor.

Bu haftalık da bu kadar. Katkılarından dolayı Kültigin Kağan Akbulut, Morteza Moshirsinaei, Tanju Baran ve MUBI Türkiye‘ye teşekkür ederiz. E-bültenimizin faydalı olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüş ve önerilerinizi bu e-postayı yanıtlayarak ya da Ters Ninja sosyal medya hesaplarından bize bildirebilirsiniz.