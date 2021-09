Merhaba,

Netflix gözünü kırpmadan para harcamaya devam ediyor. Şimdi de Roald Dahl’ın eserlerinin tüm haklarına 680 milyon dolar ödedi ki bu, platformun son 10 yıldaki en büyük satın alımı. Bakalım Matilda müzikali ve diğer Dahl eserleri, ensesindeki rakip Disney+’ın karşısında avantaj sağlayabilecek mi.

Haftaya görüşmek dileğiyle.

Netflix

30 Eylül: Şarkıcı Edis’in nasıl popüler olduğunu anlatan bir belgesel mi! Bu PR’cılardan korkulur.

01 Ekim: Mini dizi MAID, şiddet gördüğü evinden kaçıp bekâr bir anne olarak hayata tutunmaya çalışan genç bir kadını konu ediyor.

01 Ekim: Antoine Fuqua’nın yönettiği, Jake Gyllenhaal’un bir 911 operatörünü canlandırdığı Suçlu / The Guilty, 2018 yılına ait aynı adlı Danimarka yapımının yeniden çevrimi. True Detective’in senaristi Nic Pizzolatto bakalım orijinal filmin üzerine koyabilmiş mi.

06 Ekim: Evinde Biri Var / There’s Someone Inside Your House, bir lisedeki gençlerin en büyük sırlarını açıklayan ve onları öldüren katilin yakalanma çabasını anlatıyor.

MUBI

30 Eylül: 81 yaşındayken “10 yıl daha çalışmak istiyorum” deyip 82 yaşında vefat eden Mısır asıllı Youssef Chahine’in Toprak / Al-ard adlı filmi, ağalık düzeninde ezilen köylüleri konu ediyor.

01 Ekim: Almanya’dan gelen bir grup inşaat işçisi Bulgaristan’da çalışmaya başlar fakat dil bariyeri ve yabancı bir ülkede olmanın getirdiği duygular, işleri herkes için zorlaştıracaktır. Western’in yönetmeni Valeska Grisebach.

02 Ekim: Pedro Almodóvar’ın yarım saatlik kısası İnsan Sesi / The Human Voice, ayrılık acısıyla baş etmeye çalışan bir kadının hikayesi ve yönetmenin sevilen filmi Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar’la aynı kaynak eserden uyarlanmış.

03 Ekim: Ceylan Özgün Özçelik’in ilk uzun metrajı Kaygı, artık MUBI’den de izlenebilecek.

04 Ekim: Ljubomir Stefanov ve Tamara Kotevska imzalı, 2 dalda Oscar adayı belgesel Bal Ülkesi / Honeyland, Netflix’ten kalkıp MUBI’ye gelmiş. Bu kez kaçırmayın.

05 Ekim: Borçları yüzünden onlarca yıl yaşadığı evini terk etmek zorunda kalan yönetmen Manoel de Oliveira’nın kişisel tarihinde yolculuğa çıktığı 68 dakikalık Anılar ve İtiraflar / Visita, Ou Memórias e Confissõnes, seyirciye doğrudan seslenen bir otobiyografi.

06 Ekim: Yakın zamanda Netflix’te izlediğimiz Kusursuz Öğrenci / The Disciple’nin yönetmeninin ilk filmi Mahkeme / Court, tutuklanan yaşlı bir aktivistten yola çıkarak jüri sistemini eleştiriyor.

İstanbul Film Festivali ve Goethe-Institut iş birliğiyle Alman sinemasının en güncel ve başarılı filmleri, filmonline.iksv.org platformunda izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Kino 2021: Alman Filmleri Türkiye’de etkinliğinin bu haftaki programı şöyle:

30 Eylül: Çevrekırım / Ökozid / Ecocide. Yönetmen Andres Veiel.

1 Ekim: Prens / Le Prince. Yönetmen: Lisa Bierwirth.

2 Ekim: Pilotun Karısı / Die Welt wird eine andere sein / Copilot. Yönetmen: Anne Zohra Berrached.

3 Ekim: Fabian veya Bok Yoluna Gitmek / Fabian oder Der Gang vor die Hunde / Fabian. Yönetmen Dominik Graf.

IMDb Pro

Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum ve The 4400 yeniden çevrildi, The Witcher ikinci sezonunu yayınlamadan üçüncü sezonu duyurdu, The White Lotus, Your Honor, Sex Education, Young Royals, Kevin Can F**k Himself yeni sezon onayları aldı ve Betty iptal edildi. İşte son güncellemeler.

Le Cinéma Club

Locarno’da ödüllendirilen Dark Skull, Bolivya’daki madenleri mesken tutan ve tünellerin acımasız karanlığını kör edici ışıklarla bölen hibrit bir anlatım tutturuyor.

İçinde Yaşamak İstediğim…

Sevdiğimiz isimlere “içinde yaşamak istedikleri film ya da diziyi” sormaya devam ediyoruz. 24. konuğumuz Güzin Tekeş, seçtiği diziyse Coupling (2000-2004).

Sanırım sektöre dahil olduğumdan beri karşı karşıya kaldığım en zor soru, hangi filmin / dizinin içinde yaşamak istersiniz sorusu oldu. Eğer sinema tarihinin en iyi filmi veya hayatım boyunca tekrar tekrar izlemek istediğim tek film sorulsa şak diye verilecek cevaplarım vardı ama iş bir filmin / dizinin içinde yaşamak olunca karar vermek oldukça zor oldu. Zombi fetişimi bilenler bu soruya cevap olarak mutlaka zombili bir film seçeceğimi düşünmüş olabilirler. Gelgelelim son bir buçuk yıldır yaşadığımız pandeminin de etkisiyle olsa gerek, elimde balta, sokaklarda zombi kovalayarak geçecek bir hayatın kaosunu göze alamadığım için daha güvenli suları tercih ederek televizyon dünyasının bence gelmiş geçmiş en iyi komedi dizisi olan İngiliz yapımı Coupling’in eğlenceli ve absürt dünyasına sığınmayı seçtim.

Her karakterin kendine has tavırlarıyla, günlük hayatın içinden çekilip çıkarılan olaylara verdikleri absürt tepkilerle kahkaha üstüne kahkaha attırdığı bir arkadaş grubuyla yaşamayı kim istemez ki? Şahsen her gün biraz daha globalleşen ve teknolojiye teslim olan dünyada en hasret kaldığım şey samimi hislerin, içten pazarlıksız tepkilerle ortaya konması olabilir. Düşünüyorum da kadın erkek ilişkilerinin belki biraz da kinky bir tarzda yaşandığı, utanç verici tesadüflerin bile muzip sonlara bağlandığı bir hayatı sıkılmadan yaşayabilirdim.

Siz de hayatınızda, tanıştığı kadına bacağının takma olduğunu söylediği için acilen bacağını kestirmeye çalışan bir Jeff olsun istemez miydiniz?

Eşyanın Tabiatı

Gülen Surat Rozeti – Watchmen

Edward Blake, namı diğer Komedyen. Azılı suçluların ve Amerika’nın düşmanlarının korkulu rüyası… Gülen surat rozeti, onun sembolü. Ama Watchmen’in dünyasında, gülümsemelerin ardında karanlık sırlar saklı. Hiçbir kahraman, yalnızca iyilik için çalışmıyor. Komedyen evinde öldürülüp pencereden fırlatıldığında, gülen surat rozetinin üstüne kan damlıyor. Çünkü Watchmen, iyilerin kötülerle savaştığı bir hikâye değil; iyilikle kötülüğün birbirine karıştığı, insanları kurtarması gerekenlerin insanlıktan uzaklaştığı, gerçeğin nerede bitip nerede başladığının meçhul olduğu bir hikâye. Sonuçta, gözcüleri kim gözleyecek?

Vizyonda Ne İzlesem?

Bu hafta sinema salonları 9 yeni filmle şenleniyor.

0️⃣ 0️⃣ 7️⃣ Ölmek İçin Zaman Yok / No Time to Die: Daniel Craig’in son kez James Bond olarak karşımıza çıkacağı ve bir buçuk yıldır gösterimi ertelenen film, 250 milyon dolarlık bütçesi ve 2 saat 43 dakikalık süresiyle beyazperdede dev bir macera izlemeye hasret kalanlar için geliyor.

🥷🏻 Av: İstanbul Film Festivali kapsamında izlediğimiz Emre Akay filmi, vizyona çıkıyor. Kocası öldürülen Ayşe’nin, peşine düşen polis memuru ve üç adamından kaçışını konu eden film, yüksek temposu ve yerli aksiyonlarda çıtayı yükseltme iddiasıyla ilgiyi hak ediyor.

👼🏽 AVCI İlk Kehanet: Onur Aldoğan’ın çektiği fantastik aksiyon, yabancı örneklerine sık rastladığımız ancak bütçe ve teknik yetersizlikler nedeniyle ülkemizde sinemacıların yeltenmeye korktuğu türde bir iş. Devam filmi AVCI Savaş Meleği’niyse 2022’de izleyeceğiz.

🪖 Müfreze: İsmail Hakkı’nın başrolde olduğu asker filmi, milliyetçi duygularını kabartmak isteyenleri bekliyor.

🫁 Nefesini Tut 2 / Don’t Breathe 2: 2016’da kör bir adamın evine giren üç hırsızın başına gelenleri izlemiştik, şimdi de devam filmi geldi. Yönetmen değişikliği olduğunu hatırlatalım.

🚿 İntikam: Soğuk Duş: Herkesin birbirine ateş ettiği ve muhtemelen tüm karakterlerin öldüğü bir dakikalık fragmanı ümit vermeyen yerli yapım, karısının (ve elbette kızının) intikamını almaya çalışan bir adamı anlatıyormuş.

👺 Kitab-ı Cin: Haftanın cin filmi. Evet, artık böyle bir şey var.

Ayrıca…

Ali Ulvi Uyanık ve Gökşen Aydemir, Fatma Girik’i konuşuyor.

Katkılarından dolayı Güzin Tekeş, Ozancan Demirışık, Tanju Baran ve MUBI Türkiye’ye teşekkür ederiz.

Bültenin faydalı olduğunu düşünüyorsanız, 25 TL destek vermek için dijital teşekkür kartı satın alabilirsiniz.