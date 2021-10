Merhaba,

Geleceğe Dönüş gibi bir hafta bizi bekliyor. 1978’den Halloween, 1984’ten Venom, 1988’den Child’s Play ve 1997’den Ne Yaptığını Biliyorum yeni temsilleriyle bu hafta arzıendam edecek. 56 yıldır film yapan 84 yaşındaki Ridley Scott’un epey iddialı yeni filmi de yine bu hafta izlenebilecek. Hal böyleyken Ozancan Demirışık’ın Eşyanın Tabiatı için seçimi 1981 model DeLorean DMC-12 oldu.

Gelecekte görüşürüz.

beIN CONNECT

Platform bu hafta, ABD yayınından 24 ila 48 saat sonra birer bölüm halinde yayınlayacağı dört diziyle şenleniyor.

13 Ekim: Katil bebek Chucky geri döndü. Orijinal filmlerin yaratıcısı Don Mancini’nin elinden çıkma diziyi çarşamba günleri izleyebilirsiniz. Serinin köklerini hatırlamak isteyenler için 1988 yapımı Çocuk Oyunu / Child’s Play bir gün önce beIN CONNECT’te olacak. Kerem Sanatel‘in 9. sayımızda yer alan Chucky’nin Tohumu yazısını da hatırlayalım.

15 Ekim: The Sinner dizisinin 4. sezonu cuma günleri yayınlanacak.

15 Ekim: Bir malikâneyi ele geçiren bir grup hayaletin, evi yeni satın alan genç çiftle yaşadıkları eğlenceli anları yansıtan aynı adlı İngiliz komedi dizisinin Amerikan yeniden çevrimi Ghosts, cuma günleri bizimle olacak.

18 Ekim: Succession hayranlarının 2 yıldır beklediği 3. sezon, pazartesi günleri yayınlanacak.

Amazon Prime Video

1997 tarihli Ne Yaptığını Biliyorum / I Know What You Did Last Summer’ı hatırlıyor musunuz? Lois Duncan‘ın 1973 tarihli romanından uyarlanan film, mezuniyet gecelerinde trafik kazasına karışan dört arkadaşın bir yıl sonra peşlerine düşen katille cebelleşmelerini konu ediyordu. Ertesi yıl I Still Know… ve 2006’daysa I’ll Always Know… diye başlayan devam filmleri çekilmişti, şimdi sırada Amazon dizisi var. Sekiz bölümlük sezonun ilk dört bölümünü yarın izleyebilirsiniz diyeceğiz ama platformun Türkiye ayağına gösterim takvimi konusunda pek güven olmuyor. Umarız diyelim.

Netflix

15 Ekim: İyi Katiller Sevgilim / I onde dager, birbirini öldürmek için gizli planlar yapan bir çifti konu eden zekice bir komedi. Noomi Rapace başrolde.

15 Ekim: Sen, Ben, Onlar ve Biz / Du Sie Er & Wir, eş değiştirme konulu bir Alman komedisi.

15 Ekim: Kayıp Savaş / De slag om de Schelde, 2. Dünya Savaşı sırasında yolları kesişen bir pilot, bir Nazi ve bir direniş askerini konu ediyor.

18 Ekim: Umut Evirgen’in yönettiği; Melisa Şenolsun, Belçim Bilgin ve Levent Üzümcü’nün rol aldığı Kimya, iki yalnız insanın İstanbul gecelerinde kurduğu ilişki üzerine cesur bir film olma iddiasında.

20 Ekim: Böyle Kaldık / 8 rue de l’humanite, COVID-19 nedeniyle karantinaya alınan bir apartmanın sakinlerinin eğlenceli hikayesi.

20 Ekim: Gecenin Dişleri / Night Teeth, taksisine binen iki vampiri gece boyunca gezdirmesi gereken sıradan bir adamın yaşadıklarını konu ediyor.

MUBI

14 Ekim: Esme Madra’nın 2020 tarihli kısa filmi Sarı, Siyam, Kanocular ve Ev Sahibi, uzun zamandır beklediği misafirleri gelen bir kadının vermesi gereken karar üzerine şekilleniyor.

15 Ekim: 62. sayımıza Müjde Işıl’ın “içinde yaşamak istediği film” olarak konu olan Cherbourg Şemsiyeleri / Les Parapluies de Cherbourg kaçırılmaması gereken bir başyapıt. Yazıyı okumadıysanız tıklayın.

16 Ekim: Robert Pattinson ve Juliette Binoche’un rol aldığı Claire Denis filmi High Life, uluslararası birçok ödül almış ve eleştirmenlerin takdirini kazanmıştı.

17 Ekim: Burak Çevik’in filmi Aidiyet bir kez daha gösteriliyor.

18 Ekim: Gonzo: Dr. Hunter S. Thompson’ın Yaşamı / Gonzo: The Life and Work of Dr. Hunter S. Thompson, Oscar’lı belgeselci Alex Gibney’nin gazeteci hakkındaki çalışması.

19 Ekim: Sokaklarda çiçek satan kör bir kıza âşık olan Küçük Serseri’nin atıldığı duygu yüklü ve komik macerayı anlatan Şehir Işıkları / City Lights, Charlie Chaplin‘in en sevilen filmlerinden biri olarak her kuşaktan seyirciyi etkilemeye devam ediyor.

20 Ekim: MUBI bugünden itibaren Karanlık Öyküler: Bir Zeki Demirkubuz Retrospektifi başlığı altında Türkiye Sineması’nın son 30 yılının en büyük yönetmenlerinden birinin filmlerini yayınlamaya başlıyor. 1994 tarihli ilk uzun metrajı C Blok’tan başlayarak filmografisini tekrar gözden geçirebilirsiniz.

Le Cinéma Club

Grand Theft Auto V oyunundaki görüntülerle oluşturulan bir aşk filmi izlemek ister misiniz? 16 dakikalık Khtobtogone burada.

Eşyanın Tabiatı

DeLorean – Geleceğe Dönüş

“Gideceğimiz yerde yola ihtiyacımız yok.” Çünkü bu DeLorean bildiğiniz arabalardan değil. Onunla ne yola ihtiyacınız var ne de zamanın kısıtlamalarına bağlı kalmaya. Kemerlerinizi bağlayın, tarih göstergesini ayarlayın, akım kapasitörünü çalıştırın ve zamanda yolculuğa hazır olun. Geleceğe mi gitmek istersiniz, geçmişe mi? Doktor Brown ve Marty McFly ikisini de yaptı. Şurası kesin ki, zaman makinesi şakaya gelmez. DeLorean ile geleceğe gitmenin de geçmişe gitmenin de kendine özgü güzellikleri ve tehlikeleri var. Unutmayın, zamanın akışını geri dönülmez biçimde değiştirebilir, dikkatli olmazsanız kendinizi bile yok edebilirsiniz. Daha kötüsü, dünyayı olduğundan daha kötü bir hale getirebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Unutulmaz bir yolculuk sizi bekliyor.

Vizyonda Ne İzlesem?

Bu hafta Şeytanı Ararken, Ceberruh, Hep Yek 4: Bela Okuma Altan gibi isimleri olan yerli yapımların da dahil olduğu 8 yeni film gösterime giriyor.

🕷 Venom: Zehirli Öfke 2 / Venom: Let There Be Carnage: Venom’un pandemi mağduru devam filmi nihayet geliyor. Hikâye anlatmaktan çok “hareket yakalama” teknolojisini ilerletmekle ilgilenen filmde Tom Hardy başrolde.

🎃 Cadılar Bayramı Öldürür / Halloween Kills: David Gordon Green, 2018’de yeniden başlattığı serinin devam filmiyle karşımızda. Üçlemenin son halkası da seneye. Jamie Lee Curtis’i bir kez daha görmek için, yetmez ama evet.

🤺 Son Düello / The Last Duel: Matt Damon ve Ben Affleck’in senarist ve oyuncu olarak yer aldıkları yeni Ridley Scott filmi, 14. yüzyıl Fransa’sında geçen bir intikam öyküsü. 20 aydır ertelenen yapım bakalım bekleneni verecek mi.

🍆 Fanteziler / Les Fantasmes: Altı çiftin cinsellikleri üzerine bir komedi.

⛩ Fate/Grand Order the Movie: Aynı adlı oyunun filmi.

Ayrıca…

100 saniyelik, Oscar adayı kısa film Taze Guacamole.

