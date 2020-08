Bu Hafta Ne İzlesem? -9

Merhaba,

Sinema salonlarının eskisine yakın şekilde hayata dönmesine bir hafta kaldı. Yarın sadece mart ayından kalma, Goodnight Mommy’nin yönetmenlerinden Mürit adlı korku filmi yeniden vizyona giriyor ancak 7 Ağustos’a şimdiden 7 film programlandı. En büyük haberse 26 Ağustos’ta IMAX kopyasıyla izlenebileceği Warner Bros. Türkiye tarafından resmen açıklanan Tenet cephesinden geldi.

Artık halı sahaların bile kazan kaldırıp açılmaya çalıştığını düşünürsek, sinema salonlarının, virüsün yayılmasını yavaşlatmak uğruna en büyük fedakarlığı gösteren taraflardan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sektörün aldığı yara kolay iyileşmeyecek gibi ama göreceğiz.

Netflix

Ade due damballa! Katil bebek Chucky hortladı! Gene mi Chucky demeden önce bir durun, bu bambaşka bir vaka! Chucky’nin yaratıcısı Don Mancini, serinin beşinci filmi Chucky’nin Tohumu’nda ilk kez yönetmenlik koltuğuna geçmiş, seriye hem ivme kazandırıp hem de çıtayı yükselterek bizi epey şaşırtmıştı. Başta berbat sesi yüzünden (güya) rol bulamayan Jennifer Tilly olmak üzere Hollywood’taki her şeyle gırgır geçiyor. Ha, bir de Glen mi yoksa Glenda mı olmaya karar veremeyen bir çocukları var. Adı da Boksurat! Chucky’nin Bruce Willis mimiklerine lütfen dikkat! Ayrıca filmin ipini koparmışlığına daha fazla kanıt isterseniz, John Waters’ın konuk oyunculuğunu gösterebiliriz. Rivayet odur ki, kendisi binlerce Chucky devam bölümü izleyebilirmiş. Zaten film de John Waters bir Chucky filmi çekseydi neye benzeyeceğine dair epey fikir veriyor. Britney Spears’ın arabasının mahsusçuktan havaya uçtuğu bir filmde eğlenmemek mümkün mü? Muhtemelen bu ay Netflix’e bundan daha deli bir şey gelmez.

God of War’dan önce Jason and the Argonauts vardı. Çok mu geri gittik? Animasyon tarihiyle ilgilenen herkesin büyük saygıyla andığı bu Ray Harryhausen klasiğinde Yunan mitolojisi tanrıları, canavarları, yiğitleri ve dilberleri adeta resmi geçit yapıyor. Gülelim eğlenelim diye yapılmış olsa da buna Dünyayı Kurtaran Adam muamelesi yapanı Zeus çarpar! Stop-motion dediler mi akan sular durur, saniyede 12 kare hızıyla akmaya başlar diyen herkes nasıl olsa bir daha izleyecek. Çocuklarımıza da izletelim, dijitale alışmış gözleri şaşkına dönsün, daha da gülelim.

Netflix bu hafta altın madeni gibi. Tüm zamanların en iyi ve en korkunç filmlerinden Night of the Living Dead ve Dawn of the Dead’i yaparak zombi külliyatının en büyük yönetmeni olan, üç yıl önce kaybettiğimiz George A. Romero’nun ikinci Yaşayan Ölüler Üçlemesinin ilk filmi Land of the Dead de cumartesi günü yayında olacak. Korku gecesi düzenlemek için harika fırsat.

MUBI Türkiye bu hafta da özenle seçilmiş filmlerle karşınızda. Her sabah uyandığınızda yeni bir filmle tanışmanızı sağlayan platform birçok Smart TV’den, Android Box ve Apple TV gibi cihazlardan büyük ekranda izlenebiliyor. Yenilenen cep telefonu uygulaması sayesinde günlük filmler dışında MUBI arşivinde de arama yapıp yüzlerce filme her an ulaşabiliyor, cihazınıza indirip internet olmasa bile izleyebiliyorsunuz.

Bu hafta MUBI programı popüler işlerden sıkılanlar için, keşfedilmeyi bekleyen filmlerle dolu. Locarno’dan ödüllü Yankı (2019), bizi Noel zamanı İzlanda’sına konuk ederek büyüleyici görüntüler eşliğinde huzur veriyor. İzleyiciyi Amazon yağmur ormanlarının ortasına bırakan FIPRESCI ödüllü Ateş (2019) ise doktor olmak için şehre okumaya gitmekle kasabada kalıp sürekli ateşi yükselen babasına bakmak arasında kalan genç bir kadının ikilemini anlatıyor. Portekiz filmi Bir Kadının İntikamı ise bir zamanlar soylu olan bir seks işçisinin evlilik, aldatılma, cinayet ve intikam içeren öyküsünü işliyor.

Bu filmler ve çok daha fazlası önümüzdeki hafta MUBI’de olacak. Ücretsiz üyelik kazanarak platformu denemek isterseniz bu e-postayı MUBI yazarak cevaplamanız yeterli.

YouTube

David Lynch’in 50 yıl önce, henüz 24 yaşındayken çektiği 34 dakikalık, diyalogsuz olduğundan dil engeline takılmadan herkesin izleyebileceği Büyükanne adlı kısası YouTube’da. Animasyon ve gerçek görüntülerin bir arada kullanıldığı deneysel film Lynch sinemasına giriş yapmak ya da halihazırda haberdar olup kökenine inmek isteyenlere tavsiye. Hızını alamayanlar için yönetmenin en iyilerinden Mulholland Dr.’ın da cumartesi gününden itibaren Netflix’te izlenebileceğini hatırlatalım.

Dördüncü bültenimizde yer verdiğimiz yönetmen Ali Kemal Çınar’ın karantinada çektiği kısa film serisi Dilop’un ikincisi geldi. Kaldığı yerden sürecek sanırken aynı apartmanda başka bir ailenin evinde yaşananları izlediğimiz bu bölüm de yine tüylerimizi diken diken etti. Bağımsız sinemanın Türkiye’deki en yaratıcı temsillerinden bu kısayı kaçırmayın.

Vimeo

Cervantes Enstitüsü, Kültür Etkinlikleri kapsamında her hafta bir film paylaşmaya devam ediyor. 31 Temmuz Cuma 21:00‘den 02 Ağustos Pazar 21:00‘e kadar bu adresten clasicoscontigojulio31 şifresi girilerek izlenebilecek La vaquilla (Buzağı); İspanyol İç Savaşı sırasında isyancılar tarafından ele geçirilen bir kasabadan buzağı çalmaya çalışan cumhuriyetçi askerlerin durumunu ve savaşa karşı duydukları isyanı hicvediyor.

NFB.CA

Pandemi nedeniyle burnunu dışarı çıkarmaya çekinenlerden misiniz? Kanada Ulusal Film Kurulu arşivini tarayıp 1951-2011 yılları arasında çekilmiş, sizi yaz tatiline hazırlayacak 6 kısa filmden oluşan bir seçki hazırlamış.

En iyi deneyim için kulaklıklarınızı takıp sesi açın! Yönetmenler ve ses sanatçıları bir araya gelip en uzunu 5 dakikalık 4 kısa film üretmiş. Konsantre olup kendinizi bu görsel-işitsel deneyimin kollarına bırakın.

Kanadalı folk müzik bestecisi Wade Hemsworth’den belalı bir karasinekle ilgili bir şarkı ve 5 dakikalık bir animasyon. Çok eğlenceli.

IMDb Pro

İnternetin en büyük sinema bilgi bankası, video listeler yayınlamaya devam ediyor. Bu hafta seçtiklerimiz:

Inception 10. yaşını bu cuma ABD’de ve 14 Ağustos’ta Türkiye’de yeniden gösterime girerek kutluyor. Açıp açıp izleyen hayranları için “bunları da sevebilirsiniz” listesi: Paprika, Widows ve Upstream Color.

Gözümüzün önünde büyüyen çocuk oyunculara ait 292 fotoğraflık bir galeri.

The Last Dance izleyip etkilenenler için biyografik belgeseller.

Mad Men hayranları için benzer, detaylı dönem tasviri yapan Retro dizi önerileri.

İstanbul Bienali

Ursula Mayer imzalı Atom Ruhu kriyojenik yöntemlerle dondurulmuş bir Nuh’un Gemisi yaratmak için her türlü yaşam formundan topladıkları DNA’ları inceleyen bir grup evrim genetikçisinin çalışmalarını takip ediyor. İzlemek için son 2 gün.

Hangi Diziye Sarsam?

Pakistanlı bir öğrenci tesadüfen tanıştığı bir kadının öldürülmesi üzerine baş şüpheli olarak gözaltına alınır ve yardım edebilecek tek kişi sıra dışı bir avukattır.

Senaryo Tanrıları mı yazmış dedirten 8 bölümlük HBO mini dizisi The Night Of; IMDb’de en yüksek puanlanmış dizilerden biri olmasının yanında Altın Küre adaylıkları, beş Emmy ödülü ve aldığı sayısız övgüyle izlemek için yeterli motivasyonu sağlıyor. İlginizi kaybetmenize izin vermeyen detaylı anlatımı ve gerilimiyle kusursuz bir iş izlemek isteyenleri tatmin etmeye hazır dizi şimdi BluTV’de yayında.

Her Hafta Bir Klasik İzle

Sinemada şiddet denince akla ilk gelen isimlerden Sam Peckinpah‘ın, çıktığı zaman sert tepkilerle karşılanan başyapıtı Straw Dogs, çiğ vahşetiyle bugün bile izleyicileri sarsmayı başarıyor. Eşiyle beraber Amerika’dan İngiltere’ye taşınan bir matematik profesörünün içine düştüğü şiddet sarmalında yaşadığı dönüşümü kusursuzca betimleyen Dustin Hoffman ile taşrayı koçbaşı olarak kullanıp güvenli ev kavramına sağlı sollu girişen Peckinpah‘ın iş birliği karşısında terörize olmak için, maalesef ve hâlâ ideal bir çağdayız.

Kapısı sokağa açılan son sinemalardan Beyoğlu Sineması hem sektörün kaydını tutmak hem de farklı bir mecradan sinema kültürünün parçası olmaya devam etmek amacıyla, kuruluş yılını temsilen 1989 adı verilen ve haftalık gazete olarak tasarlanan bir yayına başladı. Gündeme dair özgün içerikler, sektörün önemli isimleri tarafından kaleme alınmış anılar, filmlerle ilgili yorumlar, haberler ve daha fazlasının yer aldığı 1989’a abone olarak hem bağımsız sinemanın ayakta kalmasına destek olabilir hem de her hafta e-posta kutunuza dopdolu bir içerik gelmesini sağlayabilirsiniz.

Bu e-postayı cevaplayıp 1989 yazan bir kişiye de biz 6 aylık üyelik hediye edeceğiz.

