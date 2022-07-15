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Basın Bülteni

“Kadın Dedi Ki” Filminden İlk Fragman

New York Times’ın Pulitzer ödüllü soruşturmasına dayanan Kadın Dedi Ki filminin Türkçe alt yazılı ilk fragmanı yayınlandı! Kadın Dedi Ki filmi 10 Şubat 2023’de sinemalarda.

İki kez Akademi® ödülü adayı olan Carey Mulligan (Yetenekli Genç Kadın, Aşk Dersi) ile Zoe Kazan (The Plot Against America dizisi, The Big Sick), birlikte bir neslin en önemli haberlerinden birini yapan New York Times muhabirleri Megan Twohey ile Jodi Kantor’ı canlandırıyor. Haber, Hollywood’da cinsel taciz konusu hakkında onlarca yıldır süren sessizliği bozan #Ben de hareketinin başlamasına yardım etmiş ve Amerikan kültürünü sonsuza dek değiştirmiş.

12 Yılık Esaret, Ay Işığı, Özgürlük Yürüyüşü Selma ve Büyük Açık filmlerinin Akademi® ödüllü ve Zero Dark Thirty ile Düzenbaz filmlerinin Oscar® adayı yapımcılarına ait olan film New York Times’ın çok satan She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement adlı kitabına dayanmaktadır.

Kadın Dedi Ki filminin yönetmeni Emmy ödüllü Maria Schrader (Unorthodox dizisi), senaryo yazarı ise Oscar® ödüllü Rebecca Lenkiewicz (Ida).

Filmin yapımcıları Plan B Entertainment adına Akademi® ödüllü Brad Pitt, Dede Gardner ve Jeremy Kleiner. İdari yapımcılar, Annapurna Pictures adına Oscar® adayı Megan Ellison ve Sue.

Oyuncular: Carey Mulligan, Zoe Kazan

Yönetmen: Maria Schrader

Yazar: Rebecca Lenkiewicz

Yapımcılar: Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner

İdari Yapımcılar: Megan Ellison, Sue Naegle

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