MUBI’de Bu Hafta Ne İzlesem? (08-14 Nisan 2021)

08 Nisan Perşembe: 1996 senesinde Rolling Stone muhabiri David Lipsky’nin başarılı romancı David Foster Wallace ile yaptığı beş gün süren röportajı konu eden kurmaca dram Yolun Sonu / The End of the Tour, ikili arasındaki müphem ama gergin ilişkiye odaklanıyor. Jason Segel ve Jesse Eisenberg başrollerde.

09 Nisan Cuma: Yanlarında durmayan kovboy babalarının ölüm haberiyle sarsılan Johnny’nin, kız kardeşini bırakıp Los Angeles’a gitmek zorunda kalışını anlatan, Nomadland ile Oscar’a yürüyen Chloé Zhao’nun az bilinen ilk filmi Ağabeylerimin Bana Öğrettiği Şarkılar / Songs My Brothers Taught Me MUBI’ye geliyor. Kaçırmayın.

10 Nisan Cumartesi: Güncel Rus sinemasının en büyük yönetmenlerinden Andrey Zvyagintsev’in şimdilik son filmi Sevgisiz / Nelbuyov, Oscar ve Altın Küre dahil birçok ödül töreninde adından söz ettirmişti. Boşanma arifesindeki bir çiftin ortadan kaybolan oğullarını bulma süreci üzerinden, ülke hakkında çok şey söyleyen bir film.

11 Nisan Pazar: İstanbul’un kedilerini anlatan ve birçok ülkede gösterim şansı yakalayan Ceyda Torun imzalı belgesel Kedi, aldığı olumlu eleştirilerle de adından söz ettirmişti. Hâlâ görmeyenler için güzel bir fırsat.

12 Nisan Pazartesi: Éric Rohmer’in Ahlak Hikayeleri serisine dahil olan Maud’daki Gecem / My Night at Maud’s; koyu Katolik bir adamın sarışın bir dulla geçirdiği gece boyunca yaşadığı ikilemler üzerine kurulu.

13 Nisan Salı: Babasını kaybettikten bir yıl sonra, uzaklaştığı halasını görmek için Meksika’ya giden Karla’nın yaşadıklarını konu eden 20 dakikalık Dört Duvar / Cuatro Paredes, kısa filmleriyle uluslararası festivallerde dikkat çeken Matthew Porterfield’ın en yenisi.

14 Nisan Çarşamba: Kıvanç Sezer’e bilinirlik ve bolca ödül getiren ilk filmi Babamın Kanatları, büyükşehirlerde yükselip duran lüks siteleri büyük emekle inşa eden işçilerin yaşadıkları zorlukları, emekliliğine sayılı günler kalan bir adam üzerinden gözler önüne seriyor. Toplumsal gerçekçi, iç acıtan bir dram. Hâlâ izlemediyseniz mutlaka görün.