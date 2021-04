Öneri programımız kapsamında 3 arkadaşını bültenimize abone yapan herkese 1 aylık MUBI üyeliği hediye ediyoruz. Bu bağlantıdan abone olduklarına emin olduktan sonra detayları bizimle paylaşın ve üyelik kazanın.

İşte MUBI’de haftanın filmleri:

15 Nisan Perşembe: David Oelhoffen’ın yönettiği İnsanlıktan Uzakta / Far From Men.

16 Nisan Cuma: Wong Kar Wai’den Düşkün Melekler / Fallen Angels

17 Nisan Cumartesi: Azra Deniz Okyay’ın yazıp yönettiği Hayaletler, MUBI ile 30 ülkede çevrimiçi gösterime giriyor. Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, İrlanda, İzlanda, Danimarka, İsveç, Norveç ve İtalya gibi birçok farklı ülkede Günün Filmi olarak seyirciyle buluşacak Hayaletler, Venedik’te eleştirmenlerden Büyük Ödül alarak başladığı festival yolculuğuna Antalya, Selanik, Varşova ve Kazablanka’da devam etti. Hayaletler, Çevrimiçi Film Eleştirmenleri Birliği ve Middle East Eye gibi yayınların 2020’nin en iyi filmleri listelerinde kendine yer buldu.

Tüm ülkede elektriklerin kesildiği bir günde dört farklı karakterin kesişen hikâyelerini anlatan Hayaletler, önümüzdeki aylarda Avrupa sinemalarında da gösterime girecek ancak Türkiye sinemalarındaki vizyon tarihi pandemi dolayısıyla belirsizliğini koruyor.

18 Nisan Pazar: Mohammad Rasoulof’un yönettiği Şeytan Yoktur / There Is No Evil.

19 Nisan Pazartesi: Mehmet Sertan Ünver’in müzik belgeseli Blue.

20 Nisan Salı: Dalgalara yenilen balıkçı Rubio’nun yaşadığı kıyı kasabasında zaman durur. Cadılar, hayaletler ve deniz canavarlarıyla ilgili zamansız bir hikâye anlatan Kırmızı Ay / Red Moon Tide, İspanyol yönetmen Lois Patiño’nun ilk uzun metrajı.

21 Nisan Çarşamba: 1913 yılında genç bir kadın, bir zamanlar ailesinin işlettiği şapkacıda çalışmak üzere Budapeşte’ye gelir ve burada bir kardeşinin olduğunu öğrenir. László Nemes’e Venedik’te FIPRESCI ödülü getiren Gün Batımı / Sunset, Birinci Dünya Savaşı öncesini anlatan detaylı bir dönem filmi.