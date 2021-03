Merhaba. 41 haftadır olduğu gibi bu hafta da MUBI Türkiye’nin programını ilk kez Ters Ninja okurları öğreniyor. Bülteni çok uzatmamak adına bazı haftalar detayları siteden vermeye karar verdik. İşte haftanın filmleri:

18 Mart 2021 Perşembe: Manga dehası Osamu Tezuka’nın oğlu Makoto Tezuka 1985 senesinde, henüz birkaç kısa filmi olan bir sinema öğrencisiyken, Haruo Chikada ondan albümünü bir müzikale çevirmesini ister. Stardust Kardeşler Efsanesi / Hoshikuzu kyôdai no densetsu sinefilllerin keşfetmesi gereken çılgın bir kült klasik.

19 Mart 2021 Cuma: Wong Kar Wai filmlerine kataloğunda yer vermeye başlayan MUBI’nin ilk gösterimi, yönetmenin en sevilen filmi Aşk Zamanı / In the Mood for Love’ın yenilenmiş kopyası olacak. Fazla söze gerek yok, bu zamansız klasik tekrar tekrar izlenmeyi hak ediyor.

20 Mart 2021 Cumartesi: Geçtiğimiz sene kaybettiğimiz Joel Schumacher’in, Colin Farrell’ı geniş kitlelere tanıtan ödüllü filmi Tigerland: Cehennemin Ortasında / Tigerland, Vietnam Savaşı’na gönderilmek için bekleyen bir grup genci konu ediyor.

21 Mart 2021 Pazar: Savaş yerini barışa, propaganda gerçeğe, nefret sevgiye bırakmıştır… İsmini Doğu Ukrayna’daki bir bölgeden alan Donbass, Cannes Film Festivali’nde ödüllendirilmiş bir kara komedi.

22 Mart 2021 Pazartesi: ABD-Kanada arasında yer alan Mohawk yerleşkesinde, Noel arifesinde donan suyu kullanarak kaçakçılık yapanların dünyasına çekilen iki kadını konu eden Donmuş Irmak / Frozen River, iki dalda Oscar’a aday gösterilmişti. Unutulmaz bir performans sergileyen Melissa Leo başrolde.

23 Mart 2021 Salı: Coen Kardeşler‘in çok sevilen filmi Sen Şarkılarını Söyle / Inside Llewyn Davis.

24 Mart 2021 Çarşamba: Bi Gan’ın eleştirmenleri büyüleyen hipnotik filmi Uzun Bir Günden Geceye Yolculuk / Long Day’s Journey Into Night.

