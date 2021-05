Öneri programımız kapsamında bir arkadaşını bültenimize abone yapan herkese bir aylık MUBI üyeliği hediye ediyoruz. Bu bağlantıdan abone olduklarına emin olduktan sonra detayları bizimle paylaşın ve üyelik kazanın. İşte haftanın filmleri:

27 Mayıs: Müslüman ve Hristiyan kadınların bir arada mutlu bir şekilde yaşadıkları bir dünya tasvir eden Nadine Labaki, Peki Şimdi Nereye? / Where Do We Go Now adlı filminde, süregelen savaşın insanlar arası ilişkilere yansımaması için verilen çabayı konu ediyor.

28 Mayıs: Gösterildiği sene olay olan ve Willem Dafoe’ye Oscar adaylığı getiren Sean Baker filmi The Florida Project, yaşam mücadelesi veren yetişkinler arasında büyüyen altı yaşında, büyümüş de küçülmüş bir kız çocuğunun yaz aylarını konu ediyor.

29 Mayıs: Claire Denis’in yönetmen olarak ilk uzun metrajı Çikolata / Chocolat, Kamerun’daki çocukluk evine dönen Fransız bir kadının, siyahi uşağı ile arasındaki ilişkiyi hatırlaması üzerine kurulu.

30 Mayıs: Radikal İslamcı cemaatlerin, gençlerin beynini nasıl yıkadığını konu eden bir senaryo yazmaya girişip, 15 sayfa sonra sıkılan Dardenne Kardeşler’in Genç Ahmet / Le Jeune Ahmed adlı filmleri büyük bir kaçırılmış fırsat olsa da görülmeyi hak ediyor. Film MUBI’de, eleştirisi Ters Ninja’da.

31 Mayıs: Jim Jarmusch’un bir gecede, beş farklı Amerikan ve Avrupa şehrinde, beş ayrı takside geçen diyalogları görselleştirdiği filmi Dünyada Bir Gece / Night on Earth, tanıdık yüzler ve Jarmusch usulü konularla dolu.