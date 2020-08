Yaratıklardan Yaratık Beğen!

Ülkemiz TV’lerinde henüz gösterilmeyen ama dünyada kendine büyük bir hayran kitlesi edinen “SUPERNATURAL” dizisi, bizleri aynı zamanda efsanelerdeki birçok yaratıkla da tanıştırdı. İşte sizlere yaratık avcısı Winchester kardeşlerin, dizide avladıkları yaratıklardan –bizlerin pek de bilmediklerimizden- bazıları.

Wendigo

Wendigo, eski kızılderili inanışlarına göre doğaüstü güçleri olan, kötü kalpli, yamyam bir ruhtur. Kanada’nın çam ormanlarında yaşadığı rivayet edilen bu etobur rüzgar ruhu. çok eski tarihlerde ormanın lanetlediği bir insanın dönüşümü sonucunda ortaya çıkmış, öldürülmesi imkansız, ancak bazı büyüler sayesinde geçici olarak insan görüntüsüne kavuşturulup uzun müddet uyutulabilen bir yaratıktır. Wendigo’nun bir diğer özelliği de dokunduğu insanı yamyama dönüştürebilmesidir. Wendigo, derisi kemiklerine yapıştığı için mezarından az önce kalkmış dev bir iskelet gibi görünen, gri fakat dudakları parça parça olsa da kan dolu korkutucu bir yaratık olarak tasvir ediliyor efsanelerde. Aynı zamanda, Wendigo öldürmekten asla tatmin olmadığı için sürekli yeni kurbanlar arayan ve kurbanlarını yedikçe daha da büyüyen bir canavar olarak da anlatılır. Kızılderililer, Wendigo’ya karşı Saska’yı kullanırlar ve Wendigo ortaya çıktığı vakit kızılderili şefleri Saska’yı yardıma çağırırlar. Aslında Saska bir insandır ve kızılderililer doğumundan itibaren bir bebeği seçip onu özel olarak büyütürler. Yapılan ayinlerin ve büyülerin sonucunda seçilen kişinin içindeki saska ortaya çıkartılır ve Wendigo’yla savaşabilmesi için hazırlanır.

Wendigo, psikiyatride “Windigo Psikozu” olarak adlandırılan ve kişide insan eti yeme konusunda dayanılmaz istek uyandıran yamyamlık dürtüsü olarak açıklanan rahatsızlığa da isim babalığı yapmıştır. Wendigo, Final Fantasy, Warcraft gibi bilgisayar oyunları, Marvel Comics çizgi romanları ve Hayvan Mezarlığı, Ginger Snaps Back, Ravenous gibi filmlerle de popüler kültürde yerini almıştır.

Rakshasa

Hindu Mitolojisinde istediği zaman hayvan, insan, canavar, güzel bir kadın şekline girebilen bir tür şeytandır. Ramayana destanına göre Rakshasalar Brahma’nın ayağından yaratılmışlardır. Rakshasaların, geçmiş yaşamlarında kötü kalpli insanlar oldukları ve dünyaya bu korkunç yaratık olarak tekrar bedenlendiklerine inanılırdı. Rhaksalar, mezarların kutsallığını bozmak, rahiplere musallat olmak, insanları obse etmek, onları öldürmek gibi korkunç şeyler yaptıkları dilden dile dolaşırdı. Bu yaratıklar şekil değiştirebilme ve büyü yapabilme yeteneklerine sahiplerdi ve insan etiyle beslenirlerdi. Yine Hintlilerin diğer destanı Mahabharata’da da bu güçlü yaratıklarla yapılan savaşlar anlatılmaktadır.

Rakshasalar, popüler kültürün sevdiği yaratıklardandır ve video oyunlarından filmlere birçok yerde karşımıza çıkmışlardır: Heroes of Might and Magic V, Dungeons & Dragons, Exalted, FreeSpace 2 gibi video oyunları, Doctor Who, Outer Limits, Kolchak: The Night Stalker gibi diziler Rakshasalara rastlayabileceğimiz popüler kültür ürünlerinden bazılarıdır.

Shtriga

Shtriga, Arnavut inanışlarına göre insanın ruhsal enerjisini emen bir cadıdır. Bu cadı, çocuklara musallat olur ve geceleri onlar uyurken yanlarına gelir. Beslenmeye başladığında her gece başka bir ailenin çocuğunun enerjisini emmektedir. Çok güçlü bu yaratığın durdurulabilmesinin yolu, onu enerji emerken yakalamak ve silahla ateş etmektir. Yaratık, ancak bu şekilde yaralanabilir. İnanışlara göre Shtriga kurbanını emdikten sonra ormana çekilir ve ondan içtiği kanı kusar. Eğer bu kana gümüş bir para batırılır ve bir kumaşa sarılırsa, bu para yaratığa karşı sonsuza kadar koruma sağlayan bir tılsıma dönüşür. Yine inanışlara göre Shtriga, baharat ve sarımsaktan hoşlanmaz ve bunların bulunduğu şeyleri yemezdi.

Bloody Mary

Şehir efsanelerinde yer alan bir ruh olan “Bloody Mary”, karanlıkta özellikle de banyo aynası önünde adı üç kere tekrar edildiğinde ortaya çıkar. İnanışlara göre Mary, çocuklarını öldürmüş bir annenin ruhudur, kimileri de onun, çocuğu çalındığı için delirip intihar eden bir anne olduğuna inanmaktadır. Bloody Mary çağrıldığında, çağıranı korkunç şekillerde öldürmektedir; kimisinin kafasını kopartır, kimisinin gözlerini çıkartır, kimisini de delirtir veya aynanın içine kendisiyle birlikte hapseder. Kimi anlatılara göre çağıran ona doğrudan bakmamalıdır, eğer aynadan ona bakacak olursa Mary ona geleceğine dair vizyonlar gösterecektir. Bloody Mary’in kaynağı kimilerine göre İngiliz Kraliçe I. Mary’dir. I. Mary birçok düşük yapmış ve ölü bebek dünyaya getirmiştir. Bir kehanete göre doğacak çocuk Mary’nin saltanatını sürdürmesinde tehdit olacaktır ve bu nedenle de bebekler kasten düşürülmüş veya öldürülmüş olduğu söylenmektedir. Ayna efsanesinin de Cadılar Bayramı’nda yapılmış bir ayna ritüelinden doğduğuna inanılır. Genç bir kızın elinde mumlarla ayna karşısında geçip gelecekteki kocasını görmek istediği, ama karşısında Azrail’in görüntüsü belirdiği ve bu yüzden ayna karşısına geçip gelecekteki kocasını öğrenmek isteyen kızların düğünlerini görmeden öleceği efsanesi yayılmıştır. Bloody Mary, popüler kültürde yine birçok kaynakta karşımıza çıkarken, en yoğun etkisini Candyman (Şeker Adam) filmlerinde göstermiştir. Bu film serisinde ayna karşısına geçip üç kere Candyman diyenlerin, bir ruh tarafından korkunç şekillerde öldürülmeleri ve bir kadının da bu cinayetlere engel olma çabası konu ediliyordu.

La Llorona

La Llorona, Meksika ve ABD’nin Meksika kökenli bölgelerinde yaygın efsanevi bir hayalettir. Ölmüş çocukları için ağlayan bu hayalet, “Beyazlı Kadın” veya “Ağlayan Kadın” olarak da bilinmektedir. Anlatılara göre La Llorona (Sofia, Linda, Laura veya Maria gibi adlarla da anılır.) , Meksika’da yaşayan çok güzel bir kadındır. Kocası onu başka bir kadın için terk etmiştir. Terk edilen kadın, intikam için çocuklarını suda boğarak öldürmüştür. Esasında hikayenin birçok versiyonu bulunmaktadır, ama temel öğe güzel bir kadın ve öldürülmüş çocuklardır. La Llorona’nın huzursuz ruhu, işlediği cinayetlerin etkisiyle geceleri ortaya çıkmakta ve “Çocuklarım nerede?” diye ağlamaktadır. Beyaz kıyafetler içinde görünen hayaletin, karşısına çıktığı kişileri öldürdüğü de anlatılmaktadır. Hayaletin yaptıklarına dair yine çeşitli bölgelerde birçok farklı anlatı mevcuttur.

HASAN “SONSUZ” ÇELİKTAŞ