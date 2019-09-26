26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Günlükleri -1

Parazit / Parasite

72.Cannes Film Festivali’nden Altın Palmiye ile dönenen Parazit, Adana Altın Koza Film Festivali’nin de en dikkat çeken yapımları arasında. Birbirine sıkı sıkıya bağlı dört kişilik yoksul bir ailenin, kendilerinden oldukça farklı ve zengin başka bir ailenin içine sızışını ve başta oldukça renkli geçen günlerin nasıl kabusa dönüştüğünü anlatıyor. Son yıllarda ortaya koyduğu yaratıcı senaryolarla, aynı hikayeleri izlemekten bıkmış sinemaseverler için bir vaha niteliği taşıyan Kore sineması Parazit ile bu anlamda yine ortaya müthiş bir iş çıkarıyor. Ancak Bong Joon-ho yönetmenliğindeki filmin söylemi pek de iyi niyetli değil. 131 dakikalık uzun süresine rağmen bir dakika bile sıkmadan izlenen film fakirleri her türlü kötülüğü yapmaya yatkın mizaçlı resmederken zenginleri ise dünyadan habersiz kurbanlar olarak gösteren mesajıyla ağızda kekremsi bir tat bırakıyor.

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Uzun Zaman Önce / Long Time Ago

Karısının kendisini aldattığından şüphelenen bir adamın kasabaya gelen bir yabancıyı fark etmesiyle kontrolden çıkan paranoyasının yol açtığı olayları anlatan Uzun Zaman Önce, yönetmen Cihan Sağlam’ın ilk uzun metrajlı filmi. Konusu kısaca böyle özetlenebilse de aslında derli toplu bir hikayesi olduğunu söylemek oldukça güç. Birbirinden kopuk ve herhangi biri kurguda atılsa filmin gidişatında hiçbir şeyin değişmeyeceği pek çok sekans adeta peş peşe dizilmiş. Yönetmen aldığı sinema eğitimi sırasında öğrendiği bütün teknikleri filmde tek tek denemiş. Gelgelelim ortaya ancak zorlama bir okumayla sonuca varabileceğiniz kaotik bir iş çıkmış. Hem Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışan, hem de Seyirci Ödülüne aday olan filmin işi oldukça zor.

Genç Ahmet / Young Ahmed

Belçika’da yaşayan Müslüman bir ergenin radikal İslam tarafından zihnine ekilen tohumlarla suça itilmesini konu alan Genç Ahmet, toplumsal konularda çektikleri filmlerle dikkat çeken Dardenne Kardeşlerin son filmi. 72. Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ödülünü kazanan film, Adana Altın Koza Film Festivali’nde de ilgiyle karşılandı. Radikal fikirlerin çocuk zihni üzerinde yaratabileceği tahribatı bireysel bir hikaye üzerinden anlatan filmin belki de tek kusuru ilahi adalete gönderme yapan finali. Önümüzdeki günlerde Filmekimi programında da yer alacak filme mutlaka bir şans verilmeli.

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Aidiyet / Belonging

Tuzdan Kaide ile tanıdığımız genç yönetmen Burak Çevik’in yeni filmi Aidiyet, 2003 yılında İstanbul’da işlenen bir cinayeti konu alıyor. Kendince deneysel bir yöntem kullanan yönetmen, 70 dakikalık filmin ilk yarısında bize hikâyeyi, cinayetin sorumlularının birinin ağzından yazılmış polis ifadesinden dinletiyor. İkinci bölümde ise olayların nasıl başladığını bize görsel olarak bir kez daha izletiyor. Gerçek olaylardan ve yönetmenin anılarından esinlenen Aidiyet, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışımasının yanı sıra festivalin seyirci ödülü adayları arasında.

Kovan / The Hive

Başrolünde güzel oyuncu Meryem Uzerli’nin yer aldığı Kovan, annesi tarafından arılarına sahip çıkması vasiyet edilen, aslen Karadenizli olan ancak Almanya’da büyümüş ve kendi kültürüne yabancılaşmış genç bir kadının Artvin’deki arıcılık macerasını konu alıyor. Yönetmenin deyimiyle şehirli insanın doğaya müdahalesine odaklanmaya çalışan Kovan, hikayesini etkileyici Karadeniz manzaraları eşliğinde anlatıyor. Kovan da Aidiyet ve Uzun Zaman Önce gibi Adana Altın Koza Film Festivali’nin hem Ulusal Uzun Metraj Film Yarışımasının adayı hem de seyirci ödülüne talip.