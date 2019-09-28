26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Günlükleri -2

Küçük Şeyler / La Belle Indifference

Babamın Kanatları filmiyle tanınan Kıvanç Sezer’in yeni filmi Küçük Şeyler, ortak noktaları lüks bir site olan farklı karakterlerin hayatlarına odaklanan bir üçlemenin ikinci parçası. Genç orta sınıf bir çiftin işten çıkarılma sonrası yaşadıkları sıkıntıları konu alan film, Adana Altın Koza Film Festivalinde seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Tolga Karaçelik’in de yapımcıları arasında yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Alican Yücesoy, Başak Özcan, Bülent Emrah Parlak, Seda Türkmen gibi isimler yer alıyor. Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film yarışmasının iddialı adayları olan arasında yer alan film Seyirci Ödülüne de göz kırpıyor.

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Havva, Meryem, Ayşe / Hava, Maryam, Ayesha

Angelina Jolie’nin destek verdiği ilk bağımsız Afgan filmi Havva, Meryem, Ayşe de Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında sinemaseverlerle buluştu. Jolie’nin “Afganistan’da yapılan her film akıntıya karşı gelmektir” sözleriyle desteklediği filmin Adana’daki gösterimi kadın yönetmen Sahraa Karimi’nin katılımı ile gerçekleştirildi. Üç Afgan kadının birbiriyle temas eden sarsıcı hikayelerinin konu edildiği film, Ortadoğu coğrafyasında yaşayan kadınların sıkışmışlığını Afganistan özelinde anlatsa da anlatılan hikayeler Türkiye’nin doğusunda ya da İran’da karşılaşmaya alışık olduğumuz türden dramlar.

Bağlılık Aslı / The Bond

Semih Kaplanoğlu’nun geçtiğimiz günlerde gösterime giren ve bolca tartışmayı beraberinde getiren filmi Bağlılık-Aslı da Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali programında yer alan filmler arasında. Sessiz sedasız Türkiye’nin Oscar aday adayı yapılarak tartışmaların odağına oturan film, bebeğini dünyaya getirmesinin ardından iş dünyasına geri dönmeye çalışan bir kadının hayatına odaklanıyor. İyi düşünülmüş bir stratejiyle seyirci oylarını almak için dünyalar tatlısı Zeynep bebeğin de getirildiği gösterimin ardından yönetmen ve film ekibi ile bir de söyleşi gerçekleştirildi. Bazı seyircilerin söyleşi sırasında sordukları sorulardan, filmin mesajı konusunda oldukça tepkili oldukları gözlendi.

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Kronoloji / Chronology



2013’de çektiği Küf ile tanıdığımız Ali Aydın’ın yeni filmi Kronoloji, dışarıdan bakılınca mutlu bir evliliğe sahip gibi görünen bir çiftin hayatına odaklanıyor. Ancak kadının ansızın ortadan kaybolması, işlerin hiç de göründüğü gibi olmadığını ortaya çıkarıyor. Kronoloji, sıradışı anlatımı ve dokunmaya çalıştığı toplumsal sorun ile Adana Altın Koza Film Festivali’nin dikkat çeken yapımları arasında. Birkan Sokullu, Cemre Ebuzziya, Tansu Biçer ve Serkan Keskin gibi ünlü isimlerin yer aldığı film En İyi Ulusal Uzun Metraj Film yarışmasının da adaylarından.

Peri / Girl With No Mouth

Çektiği ilk korku filmi Baskın ile dikkatleri üzerine çeken genç yönetmen Can Evrenol da yeni filmi Peri/Ağzı Olmayan Kız ile Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin konuğu. Cem Özduru’nun Perihan isimli çizgi romanından esinlenilen yapım, fantastik bir çocuk masalını konu ediyor. Post-apokaliptik bir gelecekte tek başlarına hayatta kalmaya çalışan bir grup çocuğun öyküsünü anlatan filmi nereye konumlandıracağımıza karar vermek oldukça zor. Çocuk filmi estetiğiyle çekilen film, içerdiği şiddet sahneleri sebebiyle çocuklar için uygun değilken yetişkinler için de fazla basit kalıyor. Can Evrenol’un hızlı çıkışının ardından Housewife ile düşüşe geçen ivmesi Peri/Ağzı Olmayan Kız ile de düşmeyi sürdürüyor.