31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Başladı

FEST İ VALDE BUGÜ N

10:30 & 12:30 Philippe Duchene ile Cuvelier Jean Baptiste’in yönettiği “İkizler Takımı” (Zak ve Wowo, la légende de Lendarys, 2024) ve Ali Samadi Ahadi ile Markus Dietrich’in yönettiği “Bıcırıklar: Yeni Yuvamız” (The Muckles: The Quest for a New Home, 2022) adlı animasyonlar bugün dört salonda (Cinema Pink Salon 1, 2, 6, 7) birden çocuk izleyicilerle buluşuyor.

17:00 ‘Deneme film’in öncülerinden Chris Marker’ın Sibirya coğrafyası ve halklarını merkezine alarak egzotizm ve propaganda diline muzip bir bakış getirdiği seyahat günlüğü “Sibirya’dan Mektup” (Lettre de Sibérie, 1957), Cinema Pink Salon 1’de izlenebilir.

17:00 Sinemamızın en önemli arşivcilerinden Vadullah Taş’ın festival kapsamında gerçekleşecek“Edebiyattan Sinemaya 1960 – 1990 yılları Lobi ve Fotoğraflar” başlıklı sergisi saat 17:00’de ABB Şehir Tiyatrosu Sergi Salonu’nda açılıyor.

17:30 & 20:30 Ümit Kıvanç’ın Türkiye’nin siyasal ve toplumsal tarihinde derin bir kırılma yaratan Madımak Katliamı’nı konu alan “Çok Kötü Bir Şey Oldu” (2024), iki bölüm halinde Cinema Pink Salon 2’de gösterilecek.

19:30 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Açılış Töreni, Merkez Park’ta gerçekleşecek. Volkan Severcan’ın sunacağı gecede, Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerini bulacak. Gecede ayrıca, Türkçe pop müziğin unutulmaz ismi Nilüfer de bir konser verecek.

20:00 Oscarlı yönetmen Adam Elliot’ın 15 yıl aradan sonra çektiği yeni stop-motion canlandırması “Bir Salyangozun Hafızası” (Memoir Of Snail, 2024), Cinema Pink Salon 1’de. “Succession”ın yıldızı Sarah Snook’un seslendirdiği melankolik Grace Pudel’in acı tatlı anılarını anlatan film, bu yıl Annecy Animasyon Film Festivali’nde En İyi Film seçilmişti.

FEST İVALDE YARIN

10:30 Huida Lin’in animasyon bilim kurgu komedi filmi “Ayı Kardeşler: Dünya’ya Dönüş” (Boonie Bears: Back to Earth, 2023), Cinema Pink Salon 1 ve 2’de minik izleyicilerle buluşuyor.

10:30 & 13:00 100’e yakın sinema öğrencisi ve akademisyeni Adana’da buluşturacak Çukurova Altın Koza Akademi’nin ilk gün programında “SETEM – Telif Hakları ve Destek Başvuruları” başlıklı oturum Cinema Pink Salon 7’de meraklılarını bekliyor.

12:00 Chris Marker’ın bellek, gerçeklik ve sanal dünya arasındaki sınırları bulanıklaştıran, tarihin ve teknolojinin kesişim noktasında duran kurmaca-belgeseli “Level Five” (1997), Cinema Pink Salon 1’de.

12:30 Karsten Kiilerich’in Danimarkalı yazar Ole Lund Kirkegaard’ın aynı adlı çocuk kitabından uyarladığı animasyon “Uçan Halı ve Kayıp Elmas” (Up and Away, 2018), Cinema Pink Salon 2’de.

14:00 İranlı Farahnaz Sharifi’nin yönettiği “Çalınmış Gezegenim” (My Stolen Planet, 2024) adlı belgesel Cinema Pink Salon 1’de gösterilecek. Berlin Film Festivali’nde prömiyerini yapan ve Selanik Film Festivali’nde Altın Alexander Ödülü ile FIPRESCI Ödülü’nü alan film, 1979 İran İslam Devrimi sırasında doğmuş yönetmenin günlüğünü perdeye taşıyor.

15:00 Oscarlı yönetmen Adam Elliot’ın stop-motion harikası son filmi “Bir Salyangozun Hafızası”(Memoir Of Snail, 2024), kaçıranlar için tekrar gösterimiyle Cinema Pink Salon 2’de. “Succession”ın yıldızı Sarah Snook’un seslendirdiği melankolik Grace Pudel’in acı tatlı anılarını anlatan film, bu yıl Annecy Animasyon Film Festivali’nde En İyi Film seçilmişti.

15:30 Festivalin Sinematek ile ortaklaşa düzenlediği özel gösterimlerde bu yıl, Erden Kıral’ın 1983 yapımı klasiği “Hakkâri’de Bir Mevsim”, Cinema Pink Salon 7’de seyirciyle buluşacak. Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı ve FIPRESCI ödüllerini alan ve Türkiye’de uzun yıllar yasaklı kalmış film, yakın zamanda kaybettiğimiz yazar Ferit Edgü ve oyuncu Genco Erkal’ın anısına gösterilecek ve restore edilmiş kopyasıyla perdede olacak.

17:00 Efsanevi “Baba” üçlemesinin yönetmeni Francis Ford Coppola’nın uzun zamandır beklenen rüya projesi “Megalopolis” (2024), Cinema Pink Salon 1’de gösterilecek. Ütopik vizyonlara sahip mimar Cesar Catilina’yı odağına alarak dev bir şehirdeki karmaşık sosyal ve politik dinamikleri epik bir anlatımla gözler önüne seren film, Adam Driver, Audrey Plaza, Dustin Hoffman, Laurence Fishburne, Shia LaBeouf, Jon Voight, Jason Schwartzman ve Chloe Fineman’dan oluşan yıldız kadrosuyla da ışıldıyor.

17:15 Romanya sinemasının yeni dönem ustaları arasında gösterilen Emanuel Pârvu’nun Saraybosna’da En İyi Film seçilen filmi “Dünyanın Sonuna Üç Kilometre” (Three Kilometers To The End Of The World, 2024), Cinema Pink Salon 2’de. Liseden mezun olmuş 17 yaşındaki Adi’nin ailesinin yanına tatile geldiği köyde, bir gece sokakta acımasızca saldırıya uğraması ve sonrasında yaşananları konu alan film, insan ilişkilerini ve toplumu bölen görünmeyen ancak somut duvarları derinlemesine inceliyor.

17:30 Vuslat Saraçoğlu’nun Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda gösterilecek ve Adana prömiyerini yapacak filmi “Bildiğiniz Gibi Değil”, PGM’de.

18:00 Adanalı usta sinemacı Yılmaz Güney’in 40. ölüm yıldönümüne özel düzenlenen ve Tahir Yüksel’in arşivinden derlenen “Endişesiz Bir Ülke, Endişesiz Bir Dünya İçin” başlıklı sergi, saat 18:00’de Çırçır Fabrikası Sergi Salonu’nda açılacak. Yılmaz Güney’in bilinmeyen birçok fotoğrafının da yer alacağı sergi, festival boyunca ücretsiz ziyaret edilebilecek.

18:00 Adana Kısa Film Yarışması’nın filmleri bugün jüri önüne çıkıyor. Adana’da çekilmiş kısa filmlerin yer aldığı yarışma kapsamında, Mert Kartal’ın “Bize En Uzak Hayat”, Cem Güzel’in “Hayallerim ve Kavgam”, Muhammed Fatih Taş’ın “Portakal Çiçeği ve Salsa”, Ömer Özdoğan’ın “Sırada Kim Var?” ve Muhittin Yüceli’nin “Zamanın Ustası” adlı kısaları Cinema Pink Salon 7’de gösterilecek.

19:00 Yaşar Kemal’in “Ortadirek” romanı ve “Kapı” şiirinden derlenerek hazırlanan okuma tiyatrosu “Her Tepeden Bir Gün Doğar”, saat 19:00’da ABB Tiyatro Salonu’nda gerçekleşecek. Adana Altın Koza Film Festivali ve Yaşar Kemal Vakfı’nın ortaklığında hazırlanan ve Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği oyunda Nazan Kesal ile İsmail Hacıoğlu rol alıyor.

19:30 Özlem Mengilibörü ile Can Mengilibörü’nün Belgesel Film Yarışması’nda yer alan belgeselleri “Laf Aramızda Engürü Kahve”, Cinema Pink Salon 6’da.

20.00 Festivalin bu yılki Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sahibi de olan usta yönetmen Jerzy Skolimowski’nin hüzünlü bir eşeğin kocaman gözlerinden dünyanın halini beyazperdeye aktardığı son filmi “Aİ” (EO, 2022), Cinema Pink Salon 1’de. Cannes’da Jüri Büyük Ödülü’nün yanı sıra 31 ödüle layık görülen ve 2023 yılında Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar’a aday olan filmin gösterimine, Jerzy Skolimowski ve filmin hem senaristi hem de yapımcısı olan Ewa Piaskowska da katılacak.

20.00 İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof’un ülkesinde gizlice çektiği cesur aile dramı “Kutsal İncirin Tohumu” (The Seed of the Sacred Fig, 2024), Cinema Pink Salon 2’de. Mahsa Amini’nin İran’ın‘ahlak polisleri’nce öldürülmesinin ardından yaşanan protestolara dolaylı bir bakış sunan film, bu yıl Cannes’da Jüri Özel Ödülü ile FIPRESCI Ödülü’nü, Sydney Film Festivali’nde de Seyirci Ödülü’nü aldı.

20:30 Orhan İnce’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda gösterilecek ve dünya prömiyerini yapacak filmi “Umut” (Hêvî), PGM’de.