Adana Altın Koza ödüllerle başladı

24 Eylül 2024, Salı

FESTİVALDE DÜN

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Merkez Park’ta gerçekleşen Açılış Töreni ile 31. yaşına merhaba dedi. Volkan Severcan’ın sunduğu gecede, Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerini buldu.

Bu yılın Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün kazananı Polonyalı yönetmen Jerzy Skolimowski, ödülünü Adana Büyükşehir Belediyesi ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar’ın elinden aldı. Polonya Büyükelçiliği ve Gezici Festival’in ortaklığında Adana’ya konuk olan usta yönetmen ödül konuşmasında, “Bu büyük onur için teşekkür ederim. Yaşam Boyu Başarı Ödülü sanki ‘her şey bitti, güle güle’ demek anlamına da geliyor. Bir sonraki sefer buraya ‘Ekstra Ekstra Uzun Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü almak için gelmek istiyorum” diyerek tüm salondan alkışları topladı.

Roman ve öyküleri sinemamıza ilhâm olmuş Adanalı yazar Orhan Kemal’in anısını yaşatmak ve sinemamıza kattıkları emek ve eserler adına sinema emekçilerine verilen Orhan Kemal Emek Ödülleride gecede sahiplerini buldu.

Ödülünü Halil Ergün’ün elinden alan oyuncu Güler Ökten, “Çocukken dahil olduğum bu büyülü yolculukta, sevgili Yaşar Kemal’in memleketinde, yine çok sevdiğim bir yazarın adını taşıyan ve çok sevdiğim iki sevgili arkadaşımdan aldığım bu ödül beni çok mutlu etti, herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Oyuncu, tiyatro yönetmeni ve seslendirme sanatçısı Mazlum Kiper, ödülünü Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü’den aldı ve konuşmasında geçen yıl kaybettiğimiz seslendirme sanatçısı Jeyan Ayral Tözüm’ü andı.

Yönetmen, genel koordinatör, yönetmen yardımcısı, senarist, görüntü yardımcısı ve oyuncu yönetmeni Muzaffer Hiçdurmaz’a ödülünü ise, usta yönetmen Şerif Gören “Muzaffer Hiçdurmaz, Lütfi Akad’ın en çok sevdiği, oğlu gibi sevdiği yönetmen asistanıydı. Benim de 60 yıllık sinemadaki yol arkadaşım” sözleriyle sundu. Hiçdurmaz konuşmasında şunları söyledi: “Eski sinemacıyım ben. Üç yaşında sinemayla tanıştım. Perdenin önüne gider, film izlerdim. Çünkü amcam sinemada bilet keserdi. Sonra 7 yaşında İstanbul’a kaçarak geldim, sonra gazete satıcılığı yaptım, birçok meslekte çalıştım. 14 yaşında sinemayla tanıştım. Karagümrük’te oturuyorduk, bir amcam vardı orada bir film çekiliyordu, ‘Meyhanecinin Kızı’, Lütfi Ömer Akad. Hep onların gittiği yere bir hafta boyunca gittim. Sonra beni setçi olarak aldılar, ondan sonra kamera asistanlığı, ondan sonra yönetmen yardımcısı… O dönemlerde yönetmen yardımcısı olmak setçi için büyük onurdu. Bir asistanın elinden senaryoyu aldı ve oku dedi. Şaşırdım kaldım, elim ayağım tutmuyor. Bir hata mı yaptım hocam dedim, o da, hayır dedi, bundan sonra benim asistanımsın. Ve sonra yüzlerce filmde çalıştım. Hep doğru, dürüst çalıştım ve hep emekten yanaydım.”

Gece, pop müziğin usta sesi Nilüfer’in verdiği bir konserle sona erdi.

FESTİVALDE BUGÜN

10:30 Huida Lin’in animasyon bilim kurgu komedi filmi “Ayı Kardeşler: Dünya’ya Dönüş” (Boonie Bears: Back to Earth, 2023), Cinema Pink Salon 1 ve 2’de minik izleyicilerle buluşuyor.

10:30 & 13:00 100’e yakın sinema öğrencisi ve akademisyeni Adana’da buluşturacak Çukurova Altın Koza Akademi’nin ilk gün programında “SETEM – Telif Hakları ve Destek Başvuruları” başlıklı oturumCinema Pink Salon 7’de meraklılarını bekliyor.

12:00 Chris Marker’ın bellek, gerçeklik ve sanal dünya arasındaki sınırları bulanıklaştıran, tarihin ve teknolojinin kesişim noktasında duran kurmaca-belgeseli “Level Five” (1997), Cinema Pink Salon 1’de.

12:30 Karsten Kiilerich’in Danimarkalı yazar Ole Lund Kirkegaard’ın aynı adlı çocuk kitabından uyarladığı animasyon “Uçan Halı ve Kayıp Elmas” (Up and Away, 2018), Cinema Pink Salon 2’de.

14:00 İranlı Farahnaz Sharifi’nin yönettiği “Çalınmış Gezegenim” (My Stolen Planet, 2024) adlı belgesel Cinema Pink Salon 1’de gösterilecek. Berlin Film Festivali’nde prömiyerini yapan ve Selanik Film Festivali’nde Altın Alexander Ödülü ile FIPRESCI Ödülü’nü alan film, 1979 İran İslam Devrimi sırasında doğmuş yönetmenin günlüğünü perdeye taşıyor.

15: 30 Oscarlı yönetmen Adam Elliot’ın stop-motion harikası son filmi “Bir Salyangozun Anıları”(Memoir Of Snail, 2024), kaçıranlar için tekrar gösterimiyle Cinema Pink Salon 2’de. “Succession”ın yıldızı Sarah Snook’un seslendirdiği melankolik Grace Pudel’in acı tatlı anılarını anlatan film, bu yıl Annecy Animasyon Film Festivali’nde En İyi Film seçilmişti.

15:30 Festivalin Sinematek ile ortaklaşa düzenlediği özel gösterimlerde bu yıl, Erden Kıral’ın 1983 yapımı klasiği “Hakkâri’de Bir Mevsim”, Cinema Pink Salon 7’de seyirciyle buluşacak. Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı ve FIPRESCI ödüllerini alan ve Türkiye’de uzun yıllar yasaklı kalmış film, yakın zamanda kaybettiğimiz yazar Ferit Edgü ve oyuncu Genco Erkal’ın anısına gösterilecek ve restore edilmiş kopyasıyla perdede olacak.

17:00 Efsanevi “Baba” üçlemesinin yönetmeni Francis Ford Coppola’nın uzun zamandır beklenen rüya projesi “Megalopolis” (2024), Cinema Pink Salon 1’de gösterilecek. Ütopik vizyonlara sahip mimar Cesar Catilina’yı odağına alarak dev bir şehirdeki karmaşık sosyal ve politik dinamikleri epik bir anlatımla gözler önüne seren film, Adam Driver, Audrey Plaza, Dustin Hoffman, Laurence Fishburne, Shia LaBeouf, Jon Voight, Jason Schwartzman ve Chloe Fineman’dan oluşan yıldız kadrosuyla da ışıldıyor.

17:15 Romanya sinemasının yeni dönem ustaları arasında gösterilen Emanuel Pârvu’nun Saraybosna’da En İyi Film seçilen filmi “Dünyanın Sonuna Üç Kilometre” (Three Kilometers To The End Of The World, 2024), Cinema Pink Salon 2’de. Liseden mezun olmuş 17 yaşındaki Adi’nin ailesinin yanına tatile geldiği köyde, bir gece sokakta acımasızca saldırıya uğraması ve sonrasında yaşananları konu alan film, insan ilişkilerini ve toplumu bölen görünmeyen ancak somut duvarları derinlemesine inceliyor.

17:30 Vuslat Saraçoğlu’nun Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda gösterilecek ve Adana prömiyerini yapacak filmi “Bildiğin Gibi Değil”, PGM’de.

18:00 Adanalı usta sinemacı Yılmaz Güney’in 40. ölüm yıldönümüne özel düzenlenen ve Tahir Yüksel’in arşivinden derlenen “Endişesiz Bir Ülke, Endişesiz Bir Dünya İçin” başlıklı sergi, saat 18:00’de Çırçır Fabrikası Sergi Salonu’nda açılacak. Yılmaz Güney’in bilinmeyen birçok fotoğrafının da yer alacağı sergi, festival boyunca ücretsiz ziyaret edilebilecek.

18:00 Adana Kısa Film Yarışması’nın filmleri bugün jüri önüne çıkıyor. Adana’da çekilmiş kısa filmlerin yer aldığı yarışma kapsamında, Mert Kartal’ın “Bize En Uzak Hayat”, Cem Güzel’in “Hayallerim ve Kavgam”, Muhammed Fatih Taş’ın “Portakal Çiçeği ve Salsa”, Ömer Özdoğan’ın “Sırada Kim Var?” ve Muhittin Yüceli’nin “Zamanın Ustası” adlı kısaları Cinema Pink Salon 7’de gösterilecek.

19:00 Yaşar Kemal’in “Ortadirek” romanı ve “Kapı” şiirinden derlenerek hazırlanan okuma tiyatrosu “Her Tepeden Bir Gün Doğar”, saat 19:00’da ABB Tiyatro Salonu’nda gerçekleşecek. Adana Altın Koza Film Festivali ve Yaşar Kemal Vakfı’nın ortaklığında hazırlanan ve Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği oyunda Nazan Kesal ile İsmail Hacıoğlu rol alıyor.

19:30 Özlem Mengilibörü ile Can Mengilibörü’nün Belgesel Film Yarışması’nda yer alan belgeselleri “Laf Aramızda Engürü Kahve”, Cinema Pink Salon 6’da.

20.00 Festivalin bu yılki Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sahibi de olan usta yönetmen Jerzy Skolimowski’nin hüzünlü bir eşeğin kocaman gözlerinden dünyanın halini beyazperdeye aktardığı son filmi “Aİ” (EO, 2022), Cinema Pink Salon 1’de. Cannes’da Jüri Büyük Ödülü’nün yanı sıra 31 ödüle layık görülen ve 2023 yılında Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar’a aday olan filmin gösterimine, Jerzy Skolimowski ve filmin hem senaristi hem de yapımcısı olan Ewa Piaskowska da katılacak.

20.00 İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof’un ülkesinde gizlice çektiği cesur aile dramı “Kutsal İncirin Tohumu” (The Seed of the Sacred Fig, 2024), Cinema Pink Salon 2’de. Mahsa Amini’nin İran’ın ‘ahlak polisleri’nce öldürülmesinin ardından yaşanan protestolara dolaylı bir bakış sunan film, bu yıl Cannes’da Jüri Özel Ödülü ile FIPRESCI Ödülü’nü, Sydney Film Festivali’nde de Seyirci Ödülü’nü aldı.

20:30 Orhan İnce’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda gösterilecek ve dünya prömiyerini yapacak filmi “Umut” (Hêvî), PGM’de.

20:30 Ömer Leventoğlu’nun afetlerin hemen ardından toplum olarak gösterilen refleksleri ve dayanışma etkinliklerini mercek altına alan belgeseli “Dayanışma Zamanları” (2024), Cinema Pink Salon 7’de.

FESTİVALDE YARIN

10:30 Yannick Moulin ile Benoît Somville’in birlikte yönettiği ve ormanı korumak için harekete geçen Orman Çetesi’nin maceralarını konu alan animasyon “Orman Çetesi: Dünya Turu” (The Jungle Bunch: World Tour, 2023), Cinema Pink Salon 1 ve 2’de minik izleyicileri bekliyor.

10:30 100’e yakın sinema öğrencisi ve akademisyeni Adana’da buluşturacak Çukurova Altın Koza Akademi’nin “MUBI ile Dijital Platformlar ve Bağımsız Sinema Üzerine” başlıklı oturumu Cinema Pink Salon 7’de.

12:00 Karsten Kiilerich’in Danimarkalı yazar Ole Lund Kirkegaard‘ın aynı adlı çocuk kitabından uyarladığı animasyon “Uçan Halı ve Kayıp Elmas” (Up and Away, 2018), Cinema Pink Salon 2’de.

12:15 Somalili yönetmen Mo Harawe’nin sevgi, fedakârlık ve adanmışlık üzerine zamansız bir hikâye anlatan filmi “Cennetin Yanındaki Köy” (The Village Next To Paradise, 2024), Cinema Pink Salon 1’de. Sürekli drone saldırıları tehdidi altındaki cennetsel bir çölde, ailesine bakmak için çalışan Mamargade ile bağımsızlık hayalleri kuran Araweelo’nun hikâyesini anlatan film, bu yılki Saraybosna Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü aldı.

13:30 “Gişe Memuru” (2011), “Sarmaşık” (2015), Sundance Film Festivali’nde Dünya Sineması BüyükÖdülü’nü alan “Kelebekler” (2018) ve bu yıl prömiyerini yaptığı Tribeca Film Festivali’nde Seyirci Ödülü kazanan “Bir Seri Katili Yazmaya Karar veren Bir Yazarın Sığ Hikayesi” (2024) filmlerinin yönetmeni Tolga Karaçelik’in deneyimlerini paylaşacağı sinema sohbeti Çukurova Altın Koza Akademi programı kapsamında Cinema Pink Salon 7’de.

14:00 Hindistanlı yönetmen Payal Kapadia’nın ilk uzun filmi de olan ve bu yıl Cannes’da Büyük Jüri Ödülü’nü alan “Aydınlık Hayallerimiz” (All We Imagine As Light, 2024), Cinema Pink Salon 1’de. Büyük bir metropole dönüşmüş Mumbai’de aynı hastanede çalışan ve farklı kuşaklardan üç hemşirenin hikâyesini konu alan film, ince zarafeti ve görsel anlatımındaki alışılmadık hassasiyetiyle Kapadia’nın çağdaş sinemanın en özgün ve etkileyici seslerinden biri olacağını müjdeliyor.

14:30 Doğuş Algün’ün Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda gösterilecek ve dünya prömiyerini yapacak filmi “Ölü Mevsim”, PGM’de.

16:00 Ahmet Kılıç’ın Süryani Hristiyan Hah (Anıtlı) köyünde yaşayan Benyamin Aydın’ı odağına alan belgeseli “Şahit” (2023), Cinema Pink Salon 6’da.

16:00 & 18:00 Festivalin Öğrenci Kısa Film Yarışması’nın Kurmaca kategorisinde yer alan filmleri bugün iki bölüm halinde Cinema Pink Salon 7’de seyirciyle buluşuyor. Programda, İsmail Hakkı Koçak’ın “220”, Veysel Ayvazoğlu’nun “Dosta Yakışır Bir Davranış”, Emir Akarslan’ın “Dönüş Yolu”, Muhammed Aktaş’ın “Erva”, Yaşar Güney Yurdakul’un “Kötü Bir Gün”, Sarp Uzunoğlu’nun “Öteki Melodiler”, Karis Deniz Kara’nın “Posa”, Ahmed Said Ağaoğlu’nun “Searching for a Surgeon”, Ali Efe Benli’nin “Sırtımdaki Yük Bir Cesetten Daha Ağır” ve Ahmad Adamov’un “Son Rektefe” adlı kısa filmleri gösterilecek.

17:30 DK Welchman ve Hugh Welchman’nın Annie Ödülleri’ne aday olan ve Litvanya Film Ödülleri’nde En İyi Litvanya Filmi seçilen canlandırmaları “Köylüler” (Peasants, 2023), Cinema Pink Salon 1’de. Wladyslaw Reymont’un Nobel Ödüllü romanından uyarlanan film, 19. yüzyıl Polonya’sında sevgisiz bir evliliğe sürüklenen Jagna adlı genç bir kadının hikâyesini anlatıyor.

17:30 Orhan İnce’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmi “Umut” (Hêvî),Cinema Pink Salon 2’de.

18:00 Erkan Tahhuşoğlu’nun Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda gösterilecek ve dünya prömiyerini yapacak “Döngü”, PGM’de.

18:15 Nefin Dinç’in Belgesel Film Yarışması’nda gösterilecek “Şarap Rengi Deniz” adlı belgeseli Cinema Pink Salon 6’da.

20:00 Vuslat Saraçoğlu’nun Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmi “Bildiğin Gibi Değil”, Cinema Pink Salon 2’de.

20:15 Haydar Demirtaş’ın Belgesel Film Yarışması’nda gösterilecek “Ağaçtan Umutlar” adlı belgeseli Cinema Pink Salon 6’da.

20:30 Türker Süer’in Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda gösterilecek ve Türkiye prömiyerini yapacak filmi “Gecenin Kıyısı”, PGM’de.

